Депутаты кыргызского парламента утвердили введение режима ЧП

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Бишкек. 13 октября. Kazakhstan Today - В государственной резиденции "Ала-Арча" проходит внеочередное заседание депутатов Жогорку Кенеша, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает 24.kg , в повестку дня был включен вопрос введения режима чрезвычайного положения в Бишкеке.

На заседании присутствовали 62 депутата. Народные депутаты единогласно поддержали введение ЧП в столице.

Напомним , на территории Бишкека указом президента страны введено чрезвычайное положение на период до 19 октября, действует комендантский час с 22.00 до 05.00.

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