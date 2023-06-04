Эрдоган вступил в должность президента Турции

Мероприятия в рамках проекта в основном будут сосредоточены на Казахстане, Таджикистане и Узбекистане

Фото: freepik.com

Рассказать друзьям

Вашингтон. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Американское агентство по международному развитию (USAID) готово выделить до $12 млн на пятилетнюю программу, направленную среди прочего на повышение устойчивости общества стран Центральной Азии к "дезинформации", сообщает - Американское агентство по международному развитию (USAID) готово выделить до $12 млн на пятилетнюю программу, направленную среди прочего на повышение устойчивости общества стран Центральной Азии к "дезинформации", сообщает RТ





Это якобы необходимо для "укрепления суверенитета и демократической культуры" государств региона. Такие тезисы содержатся в гранте, подготовленном представителями USAID.





В документе отмечается, что цель новой американской инициативы в Центральной Азии может быть достигнута посредством проведения кампаний по повышению уровня "медиаграмотности", по противодействию "дезинформации" и "ложным нарративам", по взаимодействию с имеющими влияние на аудиторию пользователями соцсетей и прочее.





В рамках данного комплекса мероприятий также будет обеспечиваться стимулирующая поддержка, направленная на улучшение технических навыков и знаний независимых СМИ по всему региону для подготовки качественных репортажей по международным, региональным и местным политическим и социально-экономическим вопросам", - уточняется в тексте.





По словам авторов гранта, мероприятия в рамках проекта в основном будут сосредоточены на Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Однако в целом механизм будет доступен для всех пяти стран Центральной Азии.





В данном регионе российские новостные каналы чаще смотрят в городах, чем в сельской местности; в сельской местности люди смотрят национальные телеканалы", - говорится в гранте.





Бюджет, который американская сторона готова выделить на реализацию инициативы, не должен превышать 12 млн долларов, а сроки ее выполнения - пять лет.





Ранее сообщалась о намерении американского Национального демократического института (NDI) провести в Кыргызстане исследование и получить данные о "дезинформации" в стране. Как отмечалось в заявке организации, такой проект мог бы помочь СМИ и гражданскому обществу государства "противостоять злонамеренному влиянию".





По мнению многих экспертов, подобные инициативы США предполагают вмешательство во внутренние дела тех государств, где они проводятся.