Гаагский суд вынес приговор по делу о крушении Boeing 777 в Донбассе

Москва. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Одного из четырех обвиняемых по делу MH17 суд оправдал. Трое остальных признаны виновными, по мнению суда, они хотели сбить военный самолет, но по ошибке попали в Boeing. Сумма компенсаций родным жертв катастрофы превысит 16 млн евро.

Суд признал россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в крушении MH17 и гибели 298 человек. Россиянин Олег Пулатов по делу оправдан. Признанные виновными в крушении MH17 по решению суда должны выплатить родным погибших по меньшей мере 16 млн евро в качестве компенсации. Гиркин, Дубинский и Харченко заочно приговорены к пожизненному заключению, сообщает rbc.ru

По мнению суда, нет достаточных доказательств, подтверждающих причастность Пулатова к развертыванию ЗРК "Бук" под Первомайским. Доказательств того, что он мог предотвратить запуск ракеты, суд также не нашел.

Суд пришел к выводу, что рейс MH17 был сбит из ЗРК "Бук" с поля под Первомайским, которое на тот момент находилось под контролем ДНР. Суд считает, что освободить обвиняемых от ответственности мог бы "боевой иммунитет" - этот принцип гласит, что ответственность военного командования не наступает в условиях боевой обстановки или проведения военных мероприятий. Однако, отмечает суд, этот принцип не применим в этом случае, так как обвиняемые не состояли в российской регулярной армии и Россия не несла ответственности за их действия.

Установить, как именно действовал экипаж ЗРК "Бук", следствию не удалось, констатировал суд, равно как и выяснить, кто именно отдал приказ о запуске ракеты. Тем не менее судьи указывают, что запуск не мог быть случайным. Вместе с тем, как считает суд, причастные к запуску полагали, что ведут огонь по военному самолету, а не по гражданскому.

В ходе процесса суд также назвал неправомерными действия стороны обвинения, которая опубликовала материалы следствия в открытом доступе в интернете. Тем самым прокуратура нарушила прямое решение суда, указал он. Однако от каких-либо санкций в отношении стороны обвинения суд отказался.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, в том числе 196 голландцев, все пассажиры и члены экипажа погибли. Расследование продолжалось несколько лет, оно было осложнено тем, что самолет упал в зоне боевых действий. В июле 2015 года Малайзия предложила Совету Безопасности ООН создать трибунал для расследования этого дела, но Россия воспользовалась правом вето и заблокировала это решение.

Международная группа следователей (JIT), в которую входили представители нескольких стран, в том числе Украины, но не включили представителей России, пришла к выводу, что самолет был сбит из пусковой установки "Бук".

МИД России указывал, что международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в расследовании, в то время как представители Украины участие в расследовании принимали.

Страны - участницы JIT решили, что преследование и судебное разбирательство подозреваемых будет вестись в Нидерландах и в соответствии с голландским законодательством. Были заключены необходимые межправительственные соглашения между Нидерландами и Украиной, сенат Нидерландов разработал законодательство, которое дало возможность судить подозреваемых в этой стране.

9 марта 2020 года состоялось первое судебное заседание по делу о сбитом самолете рейса MH17.

В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов запросила пожизненные сроки для трех россиян и одного гражданина Украины, обвиняемых в причастности к крушению. По выводам следователей, которые подтвердила голландская прокуратура, самолет был сбит самоходной огневой установкой комплекса "Бук", которая в ночь с 16 на 17 июля была переправлена из России на территорию Украины, произвела пуск с сельскохозяйственного поля в районе населенного пункта Первомайский, на тот момент подконтрольного ДНР, а затем в ночь с 17 на 18 июля была вывезена обратно в Россию.

По версии обвинения, все это происходило при непосредственном участии четырех обвиняемых:

Игоря Гиркина (Стрелкова) - гражданина России, бывшего полковника ФСБ. В 2014 году он был министром обороны ДНР, покинул этот пост спустя два месяца после крушения MH17;

Олега Пулатова - гражданина России. Пулатов был заместителем командира военной разведки ДНР (известен под позывным Гюрза). По данным JIT, ранее служил в ГРУ России;

Сергея Дубинского - тоже гражданина России. Он был главой разведки ДНР. JIT также считает, что он бывший сотрудник ГРУ;

Леонида Харченко - гражданина Украины, ополченца. Расследователи не нашли у него военного прошлого, во время событий 2014 года он подчинялся Дубинскому.

Обвинение также посчитало, что никто из обвиняемых лично не участвовал в пуске ракеты по самолету и что лайнер не был сбит умышленно.

Россия неоднократно отвергала обвинения в причастности к авиакатастрофе. Москва допускала, что самолет был сбит украинскими военными, и указывала на отказ JIT сотрудничать с российской стороной. В ноябре 2020 года суд в Гааге отказался рассматривать альтернативные версии авиакатастрофы: по одной из них самолет сбил украинский истребитель, по другой - "Бук" принадлежал частям ВСУ. Судья решил, что, если прокуроры не докажут вину, обвиняемые будут автоматически оправданы.

Российское Минобороны заявляло , что сбившая лайнер ракета была произведена на предприятии в Подмосковье в 1986 году, после чего была доставлена на Украину и на территорию России не вывозилась. После распада СССР 223-я зенитно-ракетная бригада, в которую доставили ракету, вошла в состав Вооруженных сил Украины.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что процесс "кишит" двойными стандартами. По его словам, они заключаются в том, что даже в более безопасных условиях США запрещали своим авиакомпаниям летать над районами, где есть риски для безопасности, но полеты над Донбассом, где "в июле 2014 года шла война настоящая", запрещены не были. Глава МИД добавил, что именно это и есть двойные стандарты, которыми "кишит" не только эта, но и другие истории, "связанные с выработкой подходов Запада к тем или иным событиям международной жизни".

Лавров также обвинял США в сокрытии фактов "колоссальной важности" по этому делу, поскольку Вашингтон отказался предоставить спутниковые снимки происходившего в небе Донбасса в тот день.

В октябре 2021 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуместными призывы к России взять ответственность за крушение в Донбассе малайзийского Boeing.

Подобные призывы - они абсолютно неуместны и недопустимы. Они недопустимы, потому что все-таки эта трагедия произошла в небе над территорией Украины", - сказал Песков.

Он добавил тогда, что суд еще не вынес окончательный вердикт по итогам расследования.