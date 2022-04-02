Иран предложил России меры по уходу от санкций США

МОСКВА. 1 АПРЕЛЯ - Украинские неонацисты из полка "Азов" 18 марта в Мариуполе рядом с одним из местных детских садов убили много мирных жителей, которые пришли туда в поисках воды, рассказал беженец из города Роман Постильник, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, 18 марта вместе с несколькими другими мариупольчанами они пытались покинуть город, но были остановлены украинскими военными, сообщает РИА Новости

Нас под автоматами разворачивали, объясняли: "Я здесь сижу, и ты здесь будешь сидеть", - вспоминает Постильник.

Тогда Постильник и остальные вернулись домой, начали искать воду и еду. Воду нашли в детском саду рядом с домом № 48 по улице Владимирской, рассказал беженец.

Буквально через 10 минут подъехал пикап с "азовцами". Вышли, что-то на планшете наклацали", - добавил Постильник. Как только мирные граждане вошли во двор, националисты "полностью обстреляли садик", вспоминает он.

Погибло очень много людей мирных. Моей соседке отрезало ногу осколком, перебило ногу полностью", - сказал Постильник.

По данным РИА Новости, более 4,5 миллиона граждан, среди которых 6472 иностранца из 18 государств, в качестве "живого щита" удерживаются в крупных населенных пунктах на Украине неонацистами, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Неонацисты продолжают удерживать в качестве "живого щита" свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктах. Кроме того, в заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны остаются 6472 иностранца из 18 государств", - сказал генерал.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.