ТЕГЕРАН. 1 АПРЕЛЯ - Заместитель главы Центробанка Ирана по международным делам Мохсен Карими в пятницу заявил РИА Новости, что власти Исламской Республики предложили российской стороне меры по уходу от американских санкций и сотрудничеству в нынешних условиях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Иран, основываясь на своем богатом опыте нахождения под санкциями в течение последних лет, для ухода из-под влияния американского господства и враждебных стран принял необходимые меры, которые и предложил российской стороне", - сказал Карими.
Иранское руководство обладает сорокалетним опытом противостояния западным санкциям, в особенности санкциям США. За это время Тегеран сумел переориентироваться на производство собственных товаров во всех отраслях экономики. При этом внешнеторговые операции Иран также поддерживает на высоком уровне. С учетом санкций Запада и отсутствия возможности торговать с европейскими странами Иран полностью повернулся в сторону Азиатского региона, в частности Китая.
Ранее ряд стран Запада ввели новые санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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Иран предложил России меры по уходу от санкций США
ТЕГЕРАН. 1 АПРЕЛЯ - Заместитель главы Центробанка Ирана по международным делам Мохсен Карими в пятницу заявил РИА Новости, что власти Исламской Республики предложили российской стороне меры по уходу от американских санкций и сотрудничеству в нынешних условиях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
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Нас под автоматами разворачивали, объясняли: "Я здесь сижу, и ты здесь будешь сидеть", - вспоминает Постильник.
Буквально через 10 минут подъехал пикап с "азовцами". Вышли, что-то на планшете наклацали", - добавил Постильник. Как только мирные граждане вошли во двор, националисты "полностью обстреляли садик", вспоминает он.
Погибло очень много людей мирных. Моей соседке отрезало ногу осколком, перебило ногу полностью", - сказал Постильник.
Неонацисты продолжают удерживать в качестве "живого щита" свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктах. Кроме того, в заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны остаются 6472 иностранца из 18 государств", - сказал генерал.
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Уместно отметить, что документы подтверждают факт реализации Германией на Украине собственной военно-биологической программы", - сказал он на пленарном заседании Конференции по разоружению, сообщает РИА Новости.
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Fox News: доллар теряет статус мировой резервной валюты
Невозможно быть сверхдержавой, если ваша экономика в катастрофическом состоянии", - подчеркивает эксперт в интервью Tucker Carlson Tonight.
Соединенные Штаты - это Соединенные Штаты долгов. И причина, по которой мы можем брать столько в долг… Кстати, с 2000 года мы набрали долгов на 25 триллионов долларов, финансируя войны с целью смены режима, снижение налогов и все в таком духе. Почему мы все это можем делать? Потому что мировая резервная валюта - наша. Потому что мы можем брать в долг у кого угодно, по сути, под ноль процентов. Или Федеральный резерв может напечатать деньги, и все будет в порядке", - сказал Гарри Казианис.
Процентные ставки начнут расти. Подумайте вот о чем: в этом году Соединенные Штаты потратят 392 миллиарда долларов только на обслуживание нашего государственного долга. Эта цифра вырастет, потому что процентные ставки будут расти быстрее. Так что это огромная проблема, и я признателен вам за то, что вы ее освещаете", - отметил Гарри Казианис.
Посмотрим правде в глаза: в этом году мы займем порядка триллиона долларов. Проценты, которые мы будем выплачивать по этому долгу, будут астрономическими. Если наша валюта больше не будет резервной, количество денег, которые мы будем тратить только на обслуживание долга, взлетит до небес. Вдобавок к инфляции, вдобавок к дальнейшему росту долга", - добавил Гарри Казианис.
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