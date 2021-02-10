Иран заинтересован в полномасштабном сотрудничестве с ЕАЭС

Москва. 9 февраля. Kazakhstan Today - Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович 9 февраля встретился с председателем меджлиса Исламского Совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом, прибывшим в Москву с первым официальным зарубежным визитом, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, в рамках встречи затронуты актуальные вопросы многостороннего взаимодействия и торгово-экономической повестки. В частности, обсуждены реализация Временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами и Ираном, начало переговоров по соглашению о свободной торговле, а также пути интенсификации сотрудничества в целом.

С учетом сложившейся успешной практики и традиционно дружественных отношений между странами ЕАЭС и Ираном важно вырабатывать новые подходы, которые помогут повысить эффективность и результативность нашей работы", - подчеркнул Михаил Мясникович.

В свою очередь, Мохаммад Багер Галибаф выразил глубокую заинтересованность Ирана в полномасштабном сотрудничестве с ЕАЭС, отметив своевременность создания Союза и его большой растущий авторитет в мире.

В ходе встречи ее участники обменялись мнениями о результатах и перспективах инвестиционного сотрудничества, кооперации в промышленности и сельском хозяйстве, коснулись вопросов обеспечения взаимных расчетов и борьбы с пандемией COVID-19. Отдельное внимание было уделено транспортно-логистическим проектам, способным оказать позитивное влияние как на рост товарооборота между странами ЕАЭС и Ираном, так и на повышение уровня транспортной связанности всего большого евразийского региона.

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