17.03.2026, 18:21 11976
Кабул сообщил о 400 погибших после авиаударов Пакистана
Конфликт произошел на фоне сохраняющегося пограничного спора между странами по линии Дюранда
Рассказать друзьям
Кабул. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В результате взрыва бомбы, сброшенной пакистанскими военными самолетами на центр реабилитации наркозависимых в столице Афганистана, погибли по меньшей мере 400 человек, более 250 получили ранения, сообщает РБК.
Как пишет издание, после авиаударов Пакистана по Кабулу начался сильный пожар.
Отмечается, что накануне в Кабуле произошла серия мощных взрывов на фоне обострения напряженности между Афганистаном и Пакистаном. Над столицей были замечены военные самолеты, сработали системы противовоздушной обороны.
Афганская сторона заявила, что авиаудары нанесены по клинике для наркозависимых, поэтому так много погибших и пострадавших. Власти Пакистана опровергли обвинения и сообщили, что удары были направлены по складам технического оборудования и боеприпасов движения "Талибан" в Кабуле и Нангархаре. По их мнению, афганская сторона искажает факты для оправдания "трансграничного терроризма".
Конфликт произошел на фоне сохраняющегося пограничного спора между странами по линии Дюранда протяженностью 2,6 тысячи км, который Афганистан и Пакистан оспаривают с 1947 года. Обострение наблюдается с 2021 года после прихода к власти движения "Талибан".
новости по теме
18.03.2026, 09:10 2416
Иран подтвердил гибель секретаря Совета национальной безопасности
Вместе с Лариджани погибли его сын и заместитель, а также охранники
Рассказать друзьям
Тегеран. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб, говорится в сообщении его пресс-службы, опубликованном в телеграм-канале Лариджани, пишет РБК.
В публикации сказано, что вместе с Лариджани погиб его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят и "группа ревностных охранников".
Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования по поводу смерти Лариджани, пообещав "суровую месть" ответственным за это. Его заявление передает Tasnim. По словам Пезешкиана, во время работы в Совете нацбезопасности Лариджани "приложил все усилия для укрепления мира и безопасности в регионе, укрепления братства и солидарности между исламскими странами".
17 марта глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил о гибели Лариджани прошлой ночью в результате авиаудара по Ирану. После этого в телеграм-канале секретаря Совета нацбезопасности Ирана появилась публикация с фотографией рукописи Лариджани накануне церемонии прощания с иранскими моряками, погибшими при потоплении подлодкой США иранского фрегата Iris Dena.
Кац говорил, что той же ночью погиб и командир командующего ополчением "Басидж" генерал-майора Голамрезы Сулеймани. Его гибель подтвердил Корпус стражей исламской революции (КСИР). КСИР сообщил, что похороны Лариджани, Сулеймани и остальных погибших состоятся 18 марта. Их тела захоронят вместе с моряками фрегата Iris Dena.
Али Лариджани родился в Ираке в семье аятолл. Получил степень (PhD) по западной философии в Тегеранском университете, специализировался на философии Иммануила Канта.
Политическую карьеру начал в 1990-х: в 1992 году возглавил Министерство культуры и исламской ориентации, а затем на протяжении десяти лет (1994-2004) руководил Организацией телерадиовещания Ирана (IRIB).
В 2005 году стал секретарем Высшего совета национальной безопасности и главным переговорщиком по ядерной программе страны. На этот пост вернулся спустя два десятилетия, в 2025 году.
С 2008 по 2020 год занимал пост спикера иранского парламента (меджлиса). Кроме того, выдвигался в президенты: в 2005-м занял шестое место, а в 2021 году его кандидатура не была допущена к выборам Советом стражей Конституции.
17.03.2026, 18:30 11306
Американский генерал потерял секретные документы в Киеве
На одном из ужинов во время командировки Антонио Агуто выпил чачу и был "в некотором состоянии опьянения"
Рассказать друзьям
Вашингтон. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Генерал-майор армии США Антонио Агуто, будучи главой командования, ответственного за координацию поддержки Украины, потерял секретные документы и напился во время командировки в Киев, сообщает РБК со ссылкой на отчет управления генерального инспектора Пентагона по результатам расследования.
Как уточняется, он решил взять с собой секретные карты во время рабочей поездки из Германии на Украину 24 марта 2024 года и передал контроль над ними своему штабу.
Поручил сотрудникам, не являвшимся дипломатическими курьерами, провезти секретные документы через государственные границы, <...> не упаковал и не опечатал должным образом секретные документы, не получил письменных разрешений на перевозку и утратил владение и контроль над секретными документами", - сказано в документе.
4 апреля 2024 года сотрудники оставили секретные карты в поезде по прибытии обратно в Польшу. Посольство США на Украине изъяло оставленные без присмотра секретные документы из поезда, когда он вернулся на Украину днем позже.
Генерал-майор Агуто взял на себя ответственность за этот инцидент", - отмечается в отчете.
Кроме того, командование подтвердило, что во время командировки в Киев в мае того же года он выпил на одном из ужинов чачу и был "в некотором состоянии опьянения". После ужина Агуто дважды упал, ударившись затылком и лбом.
На основании множества доказательств мы установили, что последствия опьянения генерал-майора Агуто из-за чрезмерного употребления алкоголя во время ужина 13 мая 2024 года стали причиной первого падения в его гостиничном номере, что привело к сотрясению мозга", - объясняется в документе.
Агуто не мог "исполнять служебные обязанности" из-за "сотрясения мозга, которое было диагностировано после того, как генерал-майор получил травмы в результате серии падений".
Антонио А. Агутo-младший - отставной майор-генерал армии США. Он занимал должность командующего Security Assistance Group-Ukraine (SAG-U) с 9 декабря 2022 года по 5 августа 2024 года, курируя военную помощь Украине в рамках операции Atlantic Resolve.
В августе 2024 года он сдал командование SAG-U, а 1 ноября 2024 года был условно уволен в отставку в звании майора-генерала в ожидании результатов расследования DoD OIG (отчет от 12 марта 2026 года). На момент начала расследования (июнь 2024) служил в звании генерал-лейтенанта.
14.03.2026, 18:45 55876
Иран опроверг заявление Трампа об уничтожении военных целей на острове Харк
Иранские военные утверждают, что ПВО возобновила работу уже через час после ударов США
Рассказать друзьям
Тегеран. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Иранский КСИР ответил на слова Трампа об уничтожении военных целей на острове Харк, передает РБК.
По данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ПВО возобновила работу уже через час после ударов США. Ни одна из нефтяных инфраструктур на острове тоже не пострадала при атаках Соединенных Штатов, утверждается в сообщении.
Всего во время этих атак было слышно более 15 взрывов на острове, сообщили в КСИР. Там добавили, что целью атаки стали ПВО, морская база, диспетчерская вышка и вертолетная площадка. Сейчас с острова поднимается густой дым", - сообщает источник.
Иран заявил, что в случает атаки все нефтегазовые объекты региона, в которых заинтересованы США и их союзники, будут охвачены огнем и уничтожены.
Ранее в ночь на 14 марта Трамп заявил, что Центральное командование США по его указанию провело "один из самых мощных бомбардировочных налетов в истории Ближнего Востока" и полностью уничтожило все военные цели на "жемчужине Ирана" - острове Харк", - напоминает сайт.
На острове, который считается нефтяной жилой Ирана, перерабатывается 90% экспортируемой нефти страны.
Удар США по острову может вывести цены на нефть "из-под контроля", сообщил CNN бывший бригадный генерал армии США Марк Киммитт. Он считает, что США держат остров "в заложниках", чтобы Иран разрешил судам проходить через Ормузский пролив, закрытие которого уже вызвало резкий рост цен на сырую нефть.
Между тем Иран назвал новое условие прекращения войны на Ближнем Востоке, пишет РБК. Теперь в Тегеране ждут, что Вашингтон выведет свои войска из стран Персидского залива, при этом сами Штаты готовы закончить войну лишь капитуляцией Ирана.
Тегеран, по данным ливанского телеканала Al Mayadeen, требует от Вашингтона гарантии ненападения в будущем, компенсацию и согласие с тем, что Иран будет реализовывать полный ядерный топливный цикл на своих объектах атомной энергетики", - сообщает сайт.
Прежде требование о выводе американских баз из региона не озвучивалось.
Ранее, 11 марта, президент Ирана Масуд Пезешкиан сказал, что война закончится, когда Израиль и США признают законные права Ирана, выплатят репарации и предоставят гарантии ненападения.
Тем временем Bloomberg со ссылкой на экспертов в области экологии рассказал об уроне экологии Ирана на десятилетия из-за войны.
Ирану могут потребоваться десятилетия, чтобы справиться с экологическими проблемами, вызванными ударами США и Израиля по его объектам. Неделю назад в стране зафиксировали "черный дождь", способный навредить здоровью жителей. Ракеты и бомбы содержат тяжелые металлы и другие токсичные загрязняющие вещества, которые после взрыва попадают в воздух, почву и воду. Зачастую снаряды лежат так многие годы. При этом очистка сложная и дорогостоящая", - пишет агентство.
Исследователи уже зафиксировали высокую концентрацию свинца, хрома, никеля и кадмия в воде и воздухе Тегерана. Также выявлены токсичные вещества, выделяемые при сжигании ископаемого топлива и мусора. Речь, в частности, идет о диоксиде серы.
Расположение Тегерана у подножия горного хребта тоже усугубляет ситуацию. Горы задерживают загрязняющие вещества, из-за чего ухудшение качества воздуха может длиться неделями и даже месяцами.
Сочетание катастрофических нефтяных пожаров с дождями делает их гораздо более опасными и токсичными для здоровья человека. Эти загрязняющие вещества, разбавленные в воде, гораздо более токсичны и легко всасываются в наш организм - в нервную систему, кровь и могут поражать почки, печень и другие органы", - предупреждают ученые.
14.03.2026, 09:18 65421
Иран сообщил о мощном обстреле Израиля
Атакованы Тель-Авив, Хайфа, базы США в Бахрейне и Ираке, авианосец Abraham Lincoln и другие американские корабли
Рассказать друзьям
Тегеран. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Иран заявил о мощной атаке на Израиль и ударах 30 сверхтяжелыми баллистическими ракетами, сообщает Kazakhstan Today со ссылкой на РБК.
Иран атаковал Тель-Авив, Хайфу, а также американские базы в Бахрейне и Ираке, авианосец Abraham Lincoln, а также другие корабли Пятого флота ВМС США", - рассказал командующий ВКС КСИР Хатам аль-Анбия.
По его словам, сильным ракетным и беспилотным ударам подверглись Муваффак ас-Султани и другие базы США в Манаме и Эрбиле.
Информацию также подтвердил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Маджид Мусави. Он заявил в X, что Иран осуществил самый мощный обстрел территории Израиля с начала конфликта.
Было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет весом от 1 до 2 т по определенным целям на оккупированных территориях. Эта операция нарушила и уничтожила важные системы воздушного наблюдения. Это был самый мощный боевой обстрел режима. Теперь еще одна часть неба режима находится под нашим контролем", - написал он.
Ранее новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи подчеркнул, что Иран не откажется от мести за граждан, погибших в результате ударов США и Израиля.
Тем временем The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на трех американских чиновников сообщила, что США перебросят на Ближний Восток дополнительное подразделение морской пехоты и военные корабли. По данным источника, обычно в десантную группу и экспедиционное подразделение входят несколько кораблей и до 5 тысяч солдат.
По словам собеседников, запрос отправило Центральное командование США, отвечающее за американские силы на Ближнем Востоке, его одобрил глава Пентагона Пит Хегсет. Базирующийся в Японии USS Tripoli со своей морской пехотой сейчас направляются на Ближний Восток, сообщили два источника. Они добавили, что на Ближнем Востоке уже находятся морские пехотинцы", - сообщает РБК.
Ранее Дональд Трамп публично допускал проведение наземной операции в Иране при необходимости. По мнению WSJ, США перебрасывают свои силы на Ближний Восток на фоне активизации атак Ирана на Ормузский пролив. Ранее Тегеран заявил о полном контроле над водной артерией. Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал, что любая арабская или европейская страна получит право на проход судов через пролив, если вышлет американских и израильских послов.
Через воды Ормузского пролива в обычное время проходит около 20% мировых поставок нефти, фактическая блокировка привела к рекордному скачку цен на сырье выше $100 за баррель. Ранее Трамп заявил, что США будут сопровождать суда через Ормузский пролив в случае необходимости. Он добавил, что Штаты нанесут Ирану в течение следующей недели очень сильные удары", - пишет сайт.
Вчера Иран заявил о выводе из строя американского авианосца "Авраам Линкольн".
Напомним, 28 февраля и 1 марта Иран начал наносить удары по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.
На фоне эскалации над странами Ближнего Востока было закрыто воздушное пространство. Были отменены сотни рейсов. Тысячи пассажиров по всему миру не смогли вылететь транзитом через страны Персидского залива. Множество туристов оказались заблокированы в аэропортах Дохи, Дубая и Абу-Даби.
На фоне обострения ситуации Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявило, что прорабатываются меры и маршруты по возможной эвакуации граждан РК из зон эскалации.
По информации МИД, на данный момент данных о пострадавших среди казахстанцев не поступало. Загранучреждения переведены на усиленный режим работы, открыты линии экстренной связи, созданы оперативные чаты для связи с соотечественниками.
Продолжается уточнение количества граждан Казахстана, находящихся в регионе, включая транзитные зоны.
МИД призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать требования местных властей и внимательно следить за официальными сообщениями.
Тем временем Израиль и США объявили о начале совместной операции против Ирана. В ходе массированных авиаударов по Тегерану был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Как сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, по его резиденции было сброшено около 30 бомб. В момент удара там проходило совещание с участием высших военных и политических лиц. Иранские агентства также подтвердили гибель начальника Генштаба Абдулрахима Мусави, министра обороны Азиза Насирзаде и ряда командиров Корпуса стражей исламской революции.
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации 40 высокопоставленных иранских командиров в рамках "превентивной операции".
В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. В Тель-Авиве прогремели взрывы, были зафиксированы разрушения жилых зданий.
После гибели Хаменеи иранское руководство объявило о начале ответной операции. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера является "объявлением войны мусульманам всего мира". Видный шиитский богослов Макарем Ширази объявил "священную войну" против США и Израиля.
13.03.2026, 20:10 73871
Иран заявил, что вывел из строя авианосец "Авраам Линкольн"
В США отвергли сообщения о поражении американского авианосца
Рассказать друзьям
Тегеран. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Иран заявил о выводе из строя американского авианосца "Авраам Линкольн" на фоне продолжающегося обмена ударами между Тегераном и силами США и Израиля. По словам представителей иранского военного командования, корабль был атакован и покинул регион. В Вашингтоне официально эту информацию не подтверждали, сообщает Gazeta.ru.
Авианосец "Авраам Линкольн" был атакован военно-морскими силами КСИР и выведен из строя. Он покинул регион и возвращается в США", - цитирует издание представителя штаба командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахима Зольфагари.
По его словам, по кораблю произвели ракетные пуски. При этом представитель иранского командования не уточнил, идет ли речь о новой атаке или о ранее произошедшем ударе.
Отмечается, что USS Abraham Lincoln - пятый корабль в серии атомных авианосцев типа "Нимиц". Он был заложен в 1984 году, спущен на воду в 1988-м, а введен в строй в 1989-м. И хотя кораблю уже 37 лет, благодаря регулярным модернизациям он остается одним из самых современных боевых кораблей в мире. Высота авианосца сопоставима с 24-этажным домом. Его полетная палуба занимает около 4,5 акра - это почти вчетверо больше площади комплекса Белого дома.
Авраам Линкольн" способен нести до 90 самолетов и вертолетов, включая современные истребители палубной авиации, а его экипаж насчитывает около 5,7 тысячи человек. Для запуска авиации используются четыре паровые катапульты, которые разгоняют тяжелые самолеты до взлетной скорости за несколько секунд. В условиях интенсивных операций корабль может отправлять в воздух один самолет каждые 20 секунд.
Два ядерных реактора позволяют кораблю оставаться в море десятилетиями без дозаправки топливом.
О повреждении авианосца ранее говорил и посол Ирана в России Казем Джалали. В интервью РИА Новости дипломат заявил, что Тегеран рассматривает этот удар как сигнал Вашингтону.
Повреждение авианосца "Линкольн" было посланием, которое, надеемся, агрессор получил. Представление о том, что Иран сделал все возможное, - большая ошибка, последствия которой сильнее всего ударят по агрессорам. По мере продолжения агрессии ущерб вражеским силам и технике будет расти в геометрической прогрессии", - подчеркнул он.
С начала эскалации на Ближнем Востоке иранская сторона уже несколько раз заявляла о запуске ракет и беспилотников по авианосцу "Авраам Линкольн". Последний раз подобные сообщения появлялись 6 марта.
Еще 2 марта Корпус стражей исламской революции сообщил, что корабль отошел от иранских берегов. По версии КСИР, после удара авианосец направился в юго-восточную часть Индийского океана. До этого иранские военные утверждали, что по нему были выпущены четыре баллистические ракеты.
В США отвергли сообщения о поражении американского авианосца. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило в соцсети X, что ракеты Ирана не достигли цели.
Ложь. "Линкольн" не был поражен. Выпущенные ракеты даже не приближались к кораблю", - заверили в Пентагоне.
Тем временем Вашингтон продолжает усиливать военное присутствие в регионе. Как сообщил телеканал Fox News, третий американский авианосец - "Джордж Буш" готовится отправиться на Ближний Восток для участия в операции против Ирана.
Корабль недавно завершил учения у мыса Хаттерас в штате Северная Каролина и, как ожидается, вскоре пересечет Атлантический океан. Планируется, что авианосец разместят в восточной части Средиземного моря.
По словам главы Центрального командования ВС США адмирала Брэдли Купера, в ответ на удары США и Израиля Иран запустил более 500 баллистических ракет и свыше двух тысяч беспилотников.
При этом американские военные, как утверждает адмирал, пытаются лишить Тегеран возможности наносить новые удары. По его словам, силы США уничтожают пусковые возможности Ирана и "ведут охоту" за оставшимися мобильными установками для запуска баллистических ракет.
Иран пригрозил масштабными последствиями в случае ударов США по энергетической инфраструктуре страны. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил в соцсети X, что атака на объекты электрогенерации может привести к масштабному блэкауту на Ближнем Востоке.
По его словам, ответ Тегерана способен затронуть весь регион. Лариджани добавил, что отключение электроэнергии может создать условия для дальнейших атак на американских военных.
До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что американская армия способна уничтожить энергетическую инфраструктуру Ирана всего за час. При этом он выразил надежду, что до таких мер дело не дойдет.
РБК также сообщает об ударе по авианосцу. Кроме того, по данным издания, Иран атаковал Тель-Авив, Хайфу, а также американские базы в Бахрейне и Ираке, а также другие корабли Пятого флота ВМС США.
«В ходе этой волны база «Муваффак ас-Султани» и другие базы США в Манаме и Эрбиле подверглись самым сильным ракетным и беспилотным атакам Корпуса стражей исламской революции», — сказал представитель центрального штаба Хатам аль-Анбия.
Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Маджид Мусави, в свою очередь, заявил в X, что Иран осуществил самый мощный обстрел территории Израиля с начала конфликта.
Как пишет издание со ссылкой на WSJ, стало известно об отправке США тысяч морпехов на Ближний Восток.
"США перебросят на Ближний Восток дополнительное подразделение морской пехоты и военные корабли. Обычно в десантную группу и экспедиционное подразделение входят несколько кораблей и до 5 тысяч солдат", - говорится в сообщении.
Напомним, 28 февраля и 1 марта Иран начал наносить удары по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.
На фоне эскалации над странами Ближнего Востока было закрыто воздушное пространство. Были отменены сотни рейсов. Тысячи пассажиров по всему миру не смогли вылететь транзитом через страны Персидского залива. Множество туристов оказались заблокированы в аэропортах Дохи, Дубая и Абу-Даби.
На фоне обострения ситуации Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявило, что прорабатываются меры и маршруты по возможной эвакуации граждан РК из зон эскалации.
По информации МИД, на данный момент данных о пострадавших среди казахстанцев не поступало. Загранучреждения переведены на усиленный режим работы, открыты линии экстренной связи, созданы оперативные чаты для связи с соотечественниками.
Продолжается уточнение количества граждан Казахстана, находящихся в регионе, включая транзитные зоны.
МИД призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать требования местных властей и внимательно следить за официальными сообщениями.
Тем временем Израиль и США объявили о начале совместной операции против Ирана. В ходе массированных авиаударов по Тегерану был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Как сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, по его резиденции было сброшено около 30 бомб. В момент удара там проходило совещание с участием высших военных и политических лиц. Иранские агентства также подтвердили гибель начальника Генштаба Абдулрахима Мусави, министра обороны Азиза Насирзаде и ряда командиров Корпуса стражей исламской революции.
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации 40 высокопоставленных иранских командиров в рамках "превентивной операции".
В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. В Тель-Авиве прогремели взрывы, были зафиксированы разрушения жилых зданий.
После гибели Хаменеи иранское руководство объявило о начале ответной операции. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера является "объявлением войны мусульманам всего мира". Видный шиитский богослов Макарем Ширази объявил "священную войну" против США и Израиля.
12.03.2026, 09:16 93671
Президент Ирана потребовал репарации и гарантии для завершения войны
Он заявил, что это единственный способ положить конец войне
Рассказать друзьям
Тегеран. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что единственный способ положить конец войне - это признать законные права Тегерана, выплатить республике репарации и предоставить международные гарантии безопасности от будущего нападения, сообщает РБК.
В разговоре с лидерами России и Пакистана я подтвердил приверженность Ирана миру в регионе. Единственный способ закончить эту войну, развязанную сионистским режимом и США, - это признание законных прав Ирана, выплата репараций и твердые международные гарантии от будущей агрессии", - написал президент на своей странице в X.
Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник также сообщил, что Иран требует от США гарантий безопасности, но не для самого прекращения войны, а только для начала переговоров для ее завершения.
Тегеран также требует от Вашингтона гарантии ненападения в будущем, компенсацию и согласие с тем, что Иран будет реализовывать полный ядерный топливный цикл на своих объектах атомной энергетики.
Президент США Дональд Трамп заявил, что единственное соглашение, которое Штаты готовы заключить с Ираном, - это договор о его полной капитуляции. Накануне он сказал, что США уже победили Иран во многих отношениях, но этих побед недостаточно - страна не отступит до полного разгрома противника.
Напомним, эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда Израиль при содействии США стал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.
Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.
11.03.2026, 13:53 105796
КСИР: Иран нанес самый мощный удар по объектам США и Израиля
Удары длились более трех часов с непрерывным запуском ракет, включая ракеты "Хорремшехр"
Рассказать друзьям
Тегеран. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Корпус стражей исламской революции в ночь на 11 марта объявил, что нанес по объектам США и Израиля "самый мощный" удар с начала военной операции, сообщает РБК со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию IRIB.
Согласно заявлению КСИР, удары длились более трех часов с непрерывным запуском ракет, включая ракеты "Хорремшехр", по базам США и Израиля. Сообщается, что Иран поразил спутниковый коммуникационный центр Хаала на юге Тель-Авива (удар нанесен повторно), а также военные объекты в Бир-Якубе, Западном Иерусалиме и Хайфе. Помимо этого, атакам подверглись объекты США в иракском Эрбиле и штаб-квартира Пятого военно-морского флота в Бахрейне.
Мы продолжаем целенаправленные и мощные непрерывные атаки и в дальнейшем в войне думаем только о полном капитуляции врага. Мы закончим войну тогда, когда тень войны будет снята с нашей страны", - говорится в заявлении КСИР.
Al Jazeera пишет, что целями атаки Ирана также стали Ирак и Бахрейн. О перехвате иранских ракет и беспилотников над территорией страны ночью сообщало Минобороны ОАЭ. Кроме того, Саудовская Аравия сообщила о перехвате как минимум пяти дронов в ночь, когда Иран объявил об ударах. В ночь на 11 марта Al Jazeera также сообщила о сильных взрывах в Тегеране после израильских воздушных ударов.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда Израиль при поддержке США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана и нанес серию ударов по его территории. Поводом назывался кризис вокруг переговоров по иранской ядерной программе.
По сообщениям СМИ, в ходе ударов были поражены военные объекты и командные пункты, а также погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, после чего в стране объявили 40-дневный национальный траур.
В ответ Тегеран начал наносить ракетные удары и запускать беспилотники по израильским городам и американским объектам в странах Ближнего Востока.
10.03.2026, 11:06 128541
Иран назвал условие для прохода танкеров через Ормузский пролив
Иранский КСИР заявил, что позволит судам арабских и европейских стран проходить через Ормузский пролив, если те вышлют послов Израиля и США. Сейчас судоходство в Ормузском проливе практически остановлено
Рассказать друзьям
Тегеран. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Любая арабская или европейская страна получит с завтрашнего дня право на проход судов через Ормузский пролив, если вышлет американских и израильских послов со своей территории, говорится в заявлении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Его цитирует гостелерадиокомпания Ирана, пишет РБК.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что диалог с США больше не входит в повестку дня Ирана. По его словам, Тегеран не закрывал пролив и не препятствовал проходу судов, а небезопасным регион сделали "атаки Израиля и США", с ними связано снижение транспортировки нефти.
После начала ударов США и Израиля по Ирану утром 28 февраля Тегеран перекрыл Ормузский пролив, заявив, что торговля через него невозможна до последующего уведомления.
На прошлой неделе заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад заявил, что военно-морские силы Ирана полностью контролируют Ормузский пролив. После предупреждений о запрете судоходства там были поражены, по информации КСИР, более десяти нефтяных танкеров.
Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа, его называют важнейшей энергетической артерией планеты.
Сейчас судоходство в Ормузском проливе практически остановлено в результате конфликта на Ближнем Востоке, за прошлую неделю через него прошло лишь 14 судов, тогда как обычных условиях по маршруту ежедневно проходило от 50 до 60 нефтяных и СПГ-танкеров. Ряд стран Ближнего Востока либо сокращают добычу, либо закрывают месторождения, чтобы избежать скоплений нефти.
В Минэнерго США заявляли, что стабильные поставки энергоносителей, в том числе СПГ и нефти, возобновятся после того, как США нейтрализуют иранскую угрозу для Ормузского пролива.
Кроме того РБК сообщает, что глава иранского МИДа Аббас Арагчи "поблагодарил" Центральное командование США (CENTCOM) за признание, что Вашингтон размещает и использует системы HIMARS в соседних с Ираном странах для ударов по нему. Об этом министр написал в Х.
Спасибо, CENTCOM, за признание того, что вы используете территорию наших соседей для размещения систем HIMARS против нашего населения, в том числе, по всей видимости, против опреснительной установки", - заявил Арагчи.
Он добавил, что "никто не должен жаловаться", если ракеты Ирана уничтожат эти системы, "где бы они ни находились".
Ранее CENTCOM опубликовало на своей странице в X пост, в котором заявило, что американские системы HIMARS "обеспечивают непревзойденные возможности" для нанесения ударов по объектам Ирана на большие расстояния. Пост командование сопроводило несколькими фотографиями, на которых изображены установки, в том числе в момент пуска. Пост был размещен вечером 9 марта.
HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - это американская высокомобильная реактивная система залпового огня на колесах (РСЗО). Дальность стрельбы достигает 500 км в зависимости от используемых ракет. Особенность HIMARS состоит в том, что она может быстро развернуться, произвести стрельбу и покинуть место, откуда велся обстрел.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 7 марта принес странам Ближнего Востока извинения за атаки, от которых те пострадали на фоне конфликта Тегерана с Израилем и США. Он заявил, что страна впредь не будет атаковать соседей, если с их территории по Ирану также не будут наноситься удары.
Однако после его выступления иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о новой волне ударов. Целями ракет и беспилотников стали военные объекты и центры материально-технического обеспечения, принадлежащие США и Израилю.
Позднее Пезешкиан выступил с более жестким предупреждением, заявив, что Тегеран "ответит на агрессию", если на него будут нападать, в том числе с территории стран-соседей. По его словам, США стремятся посеять раздор между Ираном и странами Персидского залива.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
18.03.2026, 09:18В Казахстане введут уголовную ответственность за массовые утечки персональных данных 18.03.2026, 10:01Международные организации и нацкомпании привлекут к финансированию бесплатной медпомощи в Казахстане4771Международные организации и нацкомпании привлекут к финансированию бесплатной медпомощи в Казахстане 18.03.2026, 10:063731Статус Астаны и города Алатау закрепят конституционными законами 18.03.2026, 09:101911Иран подтвердил гибель секретаря Совета национальной безопасности 11.03.2026, 16:45467761Скляр вошел в совет директоров ERG 12.03.2026, 14:27418781ВВП Казахстана составил $306 млрд 12.03.2026, 15:06Американской компании Cove Capital запретили экспортировать вольфрамовое сырье с месторождений в Карагандинской области415341Американской компании Cove Capital запретили экспортировать вольфрамовое сырье с месторождений в Карагандинской области 12.03.2026, 18:28398686Мошенники выдают себя за организаторов референдума и просят коды из SMS 11.03.2026, 14:27378431Грузоперевозки по Транскаспийскому маршруту выросли на 15% 20.02.2026, 13:051932986В Кыргызстане при поддержке ЕАБР, ПРООН и ОБСЕ разработают программу развития МСП до 2030 года 24.02.2026, 18:561550791ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями 25.02.2026, 16:301466091Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке 16.02.2026, 16:45518631Нет необходимости в получении разрешения - ДЧС о развлекательной площадке близ кладбищ в Алматы 20.02.2026, 16:35491261Нелегально работавшие в Корее казахстанцы могут выехать из страны без штрафов до конца февраля
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Целесообразен ли запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы при сохраняющемся избытке иногороднего транспорта?