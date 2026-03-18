Кабул сообщил о 400 погибших после авиаударов Пакистана

Тегеран. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Иран заявил о выводе из строя американского авианосца "Авраам Линкольн" на фоне продолжающегося обмена ударами между Тегераном и силами США и Израиля. По словам представителей иранского военного командования, корабль был атакован и покинул регион. В Вашингтоне официально эту информацию не подтверждали, сообщает - Иран заявил о выводе из строя американского авианосца "Авраам Линкольн" на фоне продолжающегося обмена ударами между Тегераном и силами США и Израиля. По словам представителей иранского военного командования, корабль был атакован и покинул регион. В Вашингтоне официально эту информацию не подтверждали, сообщает Gazeta.ru





Авианосец "Авраам Линкольн" был атакован военно-морскими силами КСИР и выведен из строя. Он покинул регион и возвращается в США", - цитирует издание представителя штаба командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахима Зольфагари.





По его словам, по кораблю произвели ракетные пуски. При этом представитель иранского командования не уточнил, идет ли речь о новой атаке или о ранее произошедшем ударе.





Отмечается, что USS Abraham Lincoln - пятый корабль в серии атомных авианосцев типа "Нимиц". Он был заложен в 1984 году, спущен на воду в 1988-м, а введен в строй в 1989-м. И хотя кораблю уже 37 лет, благодаря регулярным модернизациям он остается одним из самых современных боевых кораблей в мире. Высота авианосца сопоставима с 24-этажным домом. Его полетная палуба занимает около 4,5 акра - это почти вчетверо больше площади комплекса Белого дома.





Авраам Линкольн" способен нести до 90 самолетов и вертолетов, включая современные истребители палубной авиации, а его экипаж насчитывает около 5,7 тысячи человек. Для запуска авиации используются четыре паровые катапульты, которые разгоняют тяжелые самолеты до взлетной скорости за несколько секунд. В условиях интенсивных операций корабль может отправлять в воздух один самолет каждые 20 секунд.





Два ядерных реактора позволяют кораблю оставаться в море десятилетиями без дозаправки топливом.





О повреждении авианосца ранее говорил и посол Ирана в России Казем Джалали. В интервью РИА Новости дипломат заявил, что Тегеран рассматривает этот удар как сигнал Вашингтону.





Повреждение авианосца "Линкольн" было посланием, которое, надеемся, агрессор получил. Представление о том, что Иран сделал все возможное, - большая ошибка, последствия которой сильнее всего ударят по агрессорам. По мере продолжения агрессии ущерб вражеским силам и технике будет расти в геометрической прогрессии", - подчеркнул он.





С начала эскалации на Ближнем Востоке иранская сторона уже несколько раз заявляла о запуске ракет и беспилотников по авианосцу "Авраам Линкольн". Последний раз подобные сообщения появлялись 6 марта.





Еще 2 марта Корпус стражей исламской революции сообщил, что корабль отошел от иранских берегов. По версии КСИР, после удара авианосец направился в юго-восточную часть Индийского океана. До этого иранские военные утверждали, что по нему были выпущены четыре баллистические ракеты.





В США отвергли сообщения о поражении американского авианосца. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило в соцсети X, что ракеты Ирана не достигли цели.





Ложь. "Линкольн" не был поражен. Выпущенные ракеты даже не приближались к кораблю", - заверили в Пентагоне.





Тем временем Вашингтон продолжает усиливать военное присутствие в регионе. Как сообщил телеканал Fox News, третий американский авианосец - "Джордж Буш" готовится отправиться на Ближний Восток для участия в операции против Ирана.





Корабль недавно завершил учения у мыса Хаттерас в штате Северная Каролина и, как ожидается, вскоре пересечет Атлантический океан. Планируется, что авианосец разместят в восточной части Средиземного моря.





По словам главы Центрального командования ВС США адмирала Брэдли Купера, в ответ на удары США и Израиля Иран запустил более 500 баллистических ракет и свыше двух тысяч беспилотников.





При этом американские военные, как утверждает адмирал, пытаются лишить Тегеран возможности наносить новые удары. По его словам, силы США уничтожают пусковые возможности Ирана и "ведут охоту" за оставшимися мобильными установками для запуска баллистических ракет.





Иран пригрозил масштабными последствиями в случае ударов США по энергетической инфраструктуре страны. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил в соцсети X, что атака на объекты электрогенерации может привести к масштабному блэкауту на Ближнем Востоке.





По его словам, ответ Тегерана способен затронуть весь регион. Лариджани добавил, что отключение электроэнергии может создать условия для дальнейших атак на американских военных.





До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что американская армия способна уничтожить энергетическую инфраструктуру Ирана всего за час. При этом он выразил надежду, что до таких мер дело не дойдет.









РБК также сообщает об ударе по авианосцу. Кроме того, по данным издания, Иран атаковал Тель-Авив, Хайфу, а также американские базы в Бахрейне и Ираке, а также другие корабли Пятого флота ВМС США.

«В ходе этой волны база «Муваффак ас-Султани» и другие базы США в Манаме и Эрбиле подверглись самым сильным ракетным и беспилотным атакам Корпуса стражей исламской революции», — сказал представитель центрального штаба Хатам аль-Анбия.





Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Маджид Мусави, в свою очередь, заявил в X, что Иран осуществил самый мощный обстрел территории Израиля с начала конфликта.





Как пишет издание со ссылкой на WSJ, стало известно об отправке США тысяч морпехов на Ближний Восток.



"США перебросят на Ближний Восток дополнительное подразделение морской пехоты и военные корабли. Обычно в десантную группу и экспедиционное подразделение входят несколько кораблей и до 5 тысяч солдат", - говорится в сообщении.





Напомним, 28 февраля и 1 марта Иран начал наносить удары по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.





На фоне эскалации над странами Ближнего Востока было закрыто воздушное пространство. Были отменены сотни рейсов. Тысячи пассажиров по всему миру не смогли вылететь транзитом через страны Персидского залива. Множество туристов оказались заблокированы в аэропортах Дохи, Дубая и Абу-Даби.





На фоне обострения ситуации Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявило, что прорабатываются меры и маршруты по возможной эвакуации граждан РК из зон эскалации.





По информации МИД, на данный момент данных о пострадавших среди казахстанцев не поступало. Загранучреждения переведены на усиленный режим работы, открыты линии экстренной связи, созданы оперативные чаты для связи с соотечественниками.





Продолжается уточнение количества граждан Казахстана, находящихся в регионе, включая транзитные зоны.





МИД призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать требования местных властей и внимательно следить за официальными сообщениями.





Тем временем Израиль и США объявили о начале совместной операции против Ирана. В ходе массированных авиаударов по Тегерану был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.





Как сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, по его резиденции было сброшено около 30 бомб. В момент удара там проходило совещание с участием высших военных и политических лиц. Иранские агентства также подтвердили гибель начальника Генштаба Абдулрахима Мусави, министра обороны Азиза Насирзаде и ряда командиров Корпуса стражей исламской революции.





Армия обороны Израиля заявила о ликвидации 40 высокопоставленных иранских командиров в рамках "превентивной операции".





В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. В Тель-Авиве прогремели взрывы, были зафиксированы разрушения жилых зданий.





После гибели Хаменеи иранское руководство объявило о начале ответной операции. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера является "объявлением войны мусульманам всего мира". Видный шиитский богослов Макарем Ширази объявил "священную войну" против США и Израиля.