08.04.2025, 17:15 9391
Китай готов бороться до конца, если США будут настроены на тарифную войну - МИД КНР
По словам Линь Цзяня, злоупотребление США пошлинами серьезно ущемляет законные права и интересы других стран
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Пекин. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь в ходе пресс-конференции заявил, что КНР будет бороться до конца, если Соединенные Штаты Америки намерены развязать тарифную или торговую войну, сообщает информационное агентство "Синьхуа".
Китай примет необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов. Если США проигнорируют интересы двух стран и международного сообщества и будут настроены на тарифную и торговую войну, Китай, несомненно, будет бороться до конца", - сообщил Линь Цзянь.
По его словам, злоупотребление США пошлинами серьезно ущемляет законные права и интересы других стран, грубо нарушает правила Всемирной торговой организации, наносит серьезный ущерб основанной на правилах многосторонней торговой системе и серьезно влияет на стабильность мирового экономического порядка.
Это типичное проявление унилатерализма, протекционизма и экономического буллинга и встретило широкое возражение со стороны международного сообщества", - заявил Линь Цзянь, отметив, что Китай резко осуждает это и решительно выступает против.
Подчеркнув, что в торговых и тарифных войнах не бывает победителей, а протекционизм только ведет в тупик, Линь Цзянь отметил, что китайский народ не создает проблем, но и не боится их.
Напомним, в список стран, в отношении которых США планируют ввод торговых пошлин, также вошел и Казахстан. В Минторговли РК сообщили, что пошлины затронут лишь 4,8% казахстанского экспорта в США. Кроме того, правительство инициирует консультации с американской стороной для обсуждения вопроса о возможности неприменения дополнительных пошлин в отношении Казахстана.
Между тем Пекин заявил об ответных пошлинах на импорт из США.
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09.04.2025, 11:40 2836
КТК возобновил отгрузку нефти с ранее остановленного причального устройства
Фото: КТК
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Москва. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Каспийский трубопроводный консорциум возобновил отгрузку нефти с ранее остановленного причального устройства, сообщает пресс-служба консорциума.
Выносное причальное устройство ВПУ КТК-1 введено в эксплуатацию. Отгрузка нефти осуществляется через ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-3. О возобновлении работы ВПУ КТК-2 будет сообщено дополнительно", - заявили в пресс-службе.
Ранее Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о временном выводе из эксплуатации ВПУ-1 и ВПУ-2.
В Минэнерго РК заверили, что отгрузка казахстанской нефти через Каспийский трубопроводный консорциум осуществляется в штатном режиме.
04.04.2025, 16:36 50991
Пекин заявил об ответных пошлинах на импорт из США
Пошлины будут введены с 10 апреля в размере 34%
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Пекин. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Китай объявил, что введет с 10 апреля дополнительные пошлины в размере 34% на импорт из США в ответ на пошлины, о которых объявил президент Дональд Трамп, говорится в сообщении комиссии по тарифам Госсовета КНР.
В ведомстве подчеркнули, что действия США "не соответствуют правилам международной торговли, наносят серьезный ущерб правам и интересам Китая и являются типичным проявлением одностороннего запугивания", сообщает РБК.
Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты немедленно отменить односторонние тарифные меры и урегулировать торговые разногласия путем консультаций на равноправной, уважительной и взаимовыгодной основе", - говорится в сообщении.
Китай также подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за американских пошлин.
2 апреля Трамп объявил о введении с 5 апреля торговых пошлин до 50% в отношении 185 стран. Он объяснил это решение необходимостью восстановления экономики США, которые в течение последних лет "подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями близкими и далекими, как друзьями, так и врагами".
Для Китая тариф составил 34%, однако с учетом предыдущих мер этот показатель достигнет 54%, уточнила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. По данным Bloomberg, после заявления Трампа состояние 500 богатейших людей планеты сократилось на $208 млрд. В частности, основатель китайского производителя обуви Huali Industrial Group Co. Чжан Цунъюань потерял $1,2 млрд. Наибольшие тарифы - 50% - коснулись Лесото и заморских территорий Франции Сен-Пьер и Микелон.
Напомним, в список стран, в отношении которых США планируют ввод торговых пошлин, также вошел и Казахстан. В Минторговли РК сообщили, что пошлины затронут лишь 4,8% казахстанского экспорта в США. Кроме того, правительство инициирует консультации с американской стороной для обсуждения вопроса о возможности неприменения дополнительных пошлин в отношении Казахстана
03.04.2025, 17:10 62786
Венгрия выйдет из Международного уголовного суда
Фото: english.news.cn
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Будапешт. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Венгрия выйдет из Международного уголовного суда, сообщил представитель правительства Золтан Ковач на своей странице в Сети.
Процесс выхода начнется в четверг в соответствии с конституционными и международно-правовыми обязательствами Венгрии", - цитирует РБК представителя правительства.
Ранее в Будапешт прибыл премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, в отношении которого действует ордер на арест, выданный МУС. The Times of Israel написала, что это первая поездка Нетаньяху после выдачи ордера.
МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего израильского министра обороны Йоава Галанта 21 ноября 2024 года. По мнению судей, оба "намеренно и сознательно" без военной необходимости лишили мирное население сектора Газа доступа к предметам первой необходимости, что привело к гибели жителей. Нетаньяху претензии МУС отверг.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал решение МУС "возмутительно наглым и циничным", а также охарактеризовал его как попытку вмешаться в конфликт в секторе Газа, "выдавая это за юридическое решение, но на самом деле преследуя политические цели". Он также пообещал пригласить Нетаньяху с визитом в Венгрию вопреки ордеру МУС.
Венгрия подписала Римский статут, основополагающий документ МУС, в 1999 году и ратифицировала его в 2001 году. В марте 2023 года в Будапеште напомнили о праве не исполнять решения МУС на фоне выдачи ордера на арест президента России Владимира Путина. В канцелярии премьер-министра страны тогда пояснили, что Будапешт официально не признал ту часть Римского статута, которая сделала бы возможным подобный арест, поскольку это нарушило бы Конституцию страны.
02.04.2025, 19:42 75641
Песков прокомментировал остановку работы причалов КТК в Новороссийске
Остановка связана с ущербом из-за ударов дронов ВСУ
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Москва. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что приостановка нефтеналивных причалов в Новороссийске связана с ущербом из-за ударов дронов ВСУ по инфраструктуре, сообщает РИА Новости.
Утром 2 апреля Ространснадзор сообщил, что остановил на 90 дней работу одного из нефтеналивных причалов Новороссийского морского торгового порта.
Это связано с тем ущербом, который был нанесен инфраструктуре КТК после ударов украинскими дронами. Не нужно об этом забывать, что там был нанесен гигантский ущерб, очень сложный ущерб в технологическом плане. И это не может, естественно, не иметь последствий для работоспособности всей системы, к сожалению", - сказал Песков.
Он добавил, что это не могло не сказаться на работоспособности всей системы.
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в конце марта временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причалов - ВПУ-1 и ВПУ-2 для устранения нарушений, которые выявил Ространснадзор.
1 апреля в Минэнерго РК сообщили, что отгрузка казахстанской нефти через Каспийский трубопроводный консорциум осуществляется в штатном режиме.
02.04.2025, 18:29 76641
Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии
Актер обвиняется в том, что он одновременно пользовался сексуальными услугами пяти румынских девочек
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Вашингтон. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Известный актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии, сообщил адвокат одной из жертв Адриан Кукулис.
Уголовное дело, которое ведет управление по расследованию организованной преступности и терроризма прокуратуры Румынии в связи с возможной сетью торговли несовершеннолетними и торговлей людьми, раскрывает международные связи с кумирами нашего детства. Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в том, что он одновременно пользовался сексуальными услугами пяти румынских девочек, находившихся в уязвимом состоянии", - цитирует РИА Новости адвоката со ссылкой на телеканал Pro TV.
Как сообщается, заявление, подтверждающее эти обвинения, поступило от одной из молодых женщин, которая якобы участвовала в мероприятиях, где девушек якобы предлагали Ван Дамму. Согласно показаниям, эти инциденты имели место в Каннах, а обвинения связаны с использованием услуг лиц, заведомо подвергавшихся эксплуатации.
Адвокат подчеркивает, что информация подтверждается показаниями очевидца, который точно указал, кто и как организовывал эти мероприятия, присутствие Жан-Клода Ван Дамма в этих сценах не оспаривается.
Также отмечается, что подбором девушек для Ван Дамма занимался румынский предприниматель Морел Боля, руководитель некоммерческой организации EuroDemos и владелец модельного агентства Kasta Morrely. В 2022 году он стал главным обвиняемым в деле о торговле несовершеннолетними. В материалах дела говорилось, что за период с 2000 по 2016 год девушки, в том числе несовершеннолетние, через эти НКО и модельное агентство вовлекались в деятельность, связанную с "сексуальной эксплуатацией с применением психологического принуждения". В настоящий момент расследование дела продолжается.
01.04.2025, 11:57 93906
Катер с казахстанскими и российскими туристами взорвался на юге Таиланда Дополнено
Фото: MGROnline
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Бангкок. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прогулочный катер с туристами из России и Казахстана взорвался и загорелся неподалеку от острова Майтон в провинции Пхукет на юге Таиланда, сообщает ТАСС со ссылкой на таиландскую туристическую полицию.
Туристический катер взорвался недалеко от острова Майтон. На нем находился 31 турист из Казахстана и России. В момент инцидента 30 туристов находились в воде, один российский турист остался на борту и получил ожоги. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Остальные 30 туристов не пострадали и вернулись в свои отели", - рассказал представитель полиции.
Напомним, 27 марта в Египте потерпел крушение прогулочный батискаф "Синдбад", на котором находились 45 российских туристов. Шестеро из них погибли, сообщает РБК.
Дополнено 01.04.2025, 19.21
На борту катера было четверо граждан Казахстана, с ними все в порядке, они продолжают свой отдых в Таиланде. У двоих из них сгорели паспорта, консул оформит им завтра временные документы, по которым они смогут вернуться в Казахстан", - сообщили в МИД РК.
31.03.2025, 20:15 104951
"Мегаземлетрясение" в Японии может унести жизни почти 300 тысяч человек
"Мегаземлетрясение" может возникнуть в Нанкайском желобе
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Токио. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Возможное "мегаземлетрясение" в Японии может унести жизни около 298 тысяч человек, а экономика страны - потерять при этом до $1,81 трлн, сообщает правительство Японии.
Мегаземлетрясение" магнитудой 8-9 может возникнуть в Нанкайском желобе к югу от тихоокеанского побережья страны с вероятностью 80%. Прогноз относительно природного катаклизма был сделан еще в 2012 и 2013 годах, однако в понедельник правительство скорректировало данные", - сообщает РБК со ссылкой на издание South China Morning Post.
Между тем Reuters сообщило, что землетрясение может произойти поздно ночью зимой, год агентство не уточнило.
Ранее, 28 марта, сильное землетрясение магнитудой 7,7 произошло к западу от Мандалая, второго по величине города Мьянмы. Толчки ощутили жители Таиланда и ряда соседних стран. По данным Геологической службы США, землетрясение в Мьянме стало самым мощным за последние 100 лет. В результате погибли более 2 тысячи человек, более 3,9 тысячи пострадали.
31.03.2025, 14:18 110631
Национальный траур по жертвам землетрясения объявили в Мьянме
Фото: Pixabay
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Нейпьидо. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Мьянме объявлен национальный траур с 31 марта по 6 апреля в связи с последствиями землетрясения, сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Мин Аун Хлайна.
Напомним, в результате разрушительного землетрясения в Мьянме погибли около 1700 человек погибли, 3400 пострадали и 300 числятся пропавшими без вести. Число погибших в столице Таиланда Бангкоке возросло до 17. 32 человека получили ранения, еще 83 числятся пропавшими без вести. Подземные толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Китае.
После землетрясения власти Мьянмы обратились за помощью к разным странам, в том числе к России. Постоянный и гуманитарный координатор ООН в Мьянме Марколиги Корси в своем заявлении сказал, что всего от землетрясения пострадали около 20 миллионов человек.
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