28.08.2023, 15:20 7731
Китай с 30 августа отменит тест на COVID для въезжающих в страну
В январе китайские власти отменили обязательный карантин для прибывающих, однако оставили в силе предоставление отрицательного теста на коронавирус
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Пекин. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Китая с 30 августа больше не будут требовать отрицательный результат теста на коронавирус COVID-19 у прибывающих путешественников, сообщил в понедельник представитель МИД КНР Ван Вэньбин.
Начиная с 30 августа от людей перед въездом в Китай больше не будут требовать делать тесты на нуклеиновую кислоту или антиген ", - цитирует Ван Вэньбина China Daily, сообщает Interfax.
Китай начал открывать границы для путешественников в январе этого года, после трех лет ограничений, которые действовали с начала пандемии COVID-19. Тогда китайские власти отменили обязательный карантин для прибывающих, однако оставили в силе предоставление отрицательного теста на коронавирус. Тогда же Пекин начал выдавать обычные визы и разрешения на временное проживание для иностранцев, а жители материкового Китая вновь начали получать загранпаспорта и туристические визы", - говорится в информации.
В марте Китай возобновил выдачу туристических виз иностранным гражданам.
С 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19, что означало применение таких мер, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. При этом китайская экономика показывала наиболее низкие темпы роста почти за пятьдесят лет. В декабре 2022 года власти Китая начали смягчать ограничения, принятые для сдерживания распространения вируса, что вызвало скачок заболеваний и случаев летального исхода", - пишет сайт.
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, за время пандемии в КНР диагностировали около 503 тысяч случаев коронавируса и зарегистрировали 5,2 тысячи летальных исходов вследствие заражения COVID-19.
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29.08.2023, 09:22 811
Совбез РФ: США вынужденно перенесли биопрограммы с Украины в страны СНГ
В Минобороны РФ заявили, что военно-биологические проекты Пентагона по всему миру позволяют США получать доступ к потенциальным агентам биологического оружия
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Москва. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - США, вынужденно свернув несколько военно-биологических проектов на Украине, усилили активность в этой сфере на пространстве СНГ, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов в интервью "Российской газете".
После того как американцам пришлось свернуть ряд проектов на Украине, их активность на пространстве СНГ возросла", - цитирует Шевцова РИА Новости.
По его словам, США ведут разработки биологического оружия, в том числе "нацеленного на определенные этнические группы".
При этом американцы, как утверждает Шевцов, "предпринимают попытки перенести биопрограммы в другие государства, наладить контроль за биологическими исследованиями, получить доступ к их результатам, собрать коллекции биоматериалов и патогенов, в том числе особо опасных. В то же время противодействие России, а именно "регулярная разъяснительная работа" об опасности таких программ, уже вынудила Вашингтон "более тщательно скрывать свои истинные цели".
Пентагону теперь приходится мимикрировать, маскировать направленность своих проектов, прятаться за "гражданскими" научно-исследовательскими институтами", - заметил заместитель секретаря Совбеза.
В Минобороны РФ ранее заявили, что военно-биологические проекты Пентагона по всему миру позволяют США получать доступ к потенциальным агентам биологического оружия. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов сообщил, что ведомство располагает сведениями о более чем 100 украинских участниках биологических программ США двойного назначения. По его словам, Киев сотрудничает с Вашингтоном в работе с возбудителями сибирской язвы, натуральной оспы, чумы, лихорадки Эбола, всего по почти 50 видам бактерий и вирусов.
Как сообщалось ранее, Кеннеди-младший заявил, что США создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию.
25.08.2023, 19:15 32341
Президент Узбекистана назначил дочь своим помощником
Саида Мирзиёева с 2022 работала главой сектора по коммуникациям и информационной политике администрации президента
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Ташкент. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил обновленный состав своей администрации. Его старшая дочь Саида Мирзиёева назначена помощником президента, сообщает пресс-секретарь главы государства в Telegram-канале.
Соответствующими указами президента Республики Узбекистан Мирзиёева Саида Шавкатовна назначена на должность помощника президента Республики Узбекистан", - говорится в публикации.
Саида Мирзиёева с 2022 работала главой сектора по коммуникациям и информационной политике администрации президента.
Напомним, 9 июля в Узбекистане прошли президентские выборы. На пост президента Узбекистана претендовали Шавкат Мирзиёев, Улугбек Иноятов, Робахон Махмудова и Абдушукур Хамзаев.
24.08.2023, 16:11 44506
Шесть новых стран присоединятся к БРИКС в следующем году
Фото: Логотип БРИКС. скриншот с видео
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Йоханнесбург. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ пригласили в БРИКС, об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса на 15-м саммите объединения.
Их членство начнется с 1 января, сообщает РБК.
Всего заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны, говорил РБК шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал.
В числе тех, кто подал заявку официально, фигурируют страны Латинской Америки (Аргентина), Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ), Африки (Египет, Сенегал, Алжир, Эфиопия), Индонезия. Список стран большой", - сказал Суклал.
Всего, по его словам, желание вступить в БРИКС выразили более 40 стран. При этом данные СМИ о том, что пять из них станут членами БРИКС по итогам саммита, Суклал тогда назвал домыслами, уточнив, что окончательное решение - за главами государств объединения. О том, что решение по расширению БРИКС в первую очередь зависит от позиции государств-членов, говорил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что создание организации, которая могла бы заменить БРИКС и принять всех желающих, сейчас не обсуждается.
Объединение БРИК было создано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2006 года Бразилией, Россией, Индией и Китаем по инициативе Владимира Путина. Первый саммит союза состоялся в 2009 году в Екатеринбурге. В 2010 году к объединению присоединилась ЮАР, союз стал называться БРИКС.
Аргентина, Саудовская Аравия и Индонезия изъявляли желание вступить в БРИКС с тех пор, как в первоначальный состав блока в 2010 году была принята Южно-Африканская Республика.
Иран и Аргентина подали официальные заявки на вступление в БРИКС летом 2022 года. Тогда в Москве заявили, что положительно смотрят на возможное расширение союза, и предложили определить процедуры и требования к кандидатам на членство. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что для начала стоит обеспечить странам, желающим присоединиться к блоку, возможность сотрудничать с объединением в качестве наблюдателей.
Bloomberg сообщал со ссылкой на источники, что Евросоюз попросил Аргентину отложить присоединение к БРИКС из-за конфликта на Украине.
В ноябре 2022 года заявку на вступление в БРИКС подал Алжир. В мае Саудовская Аравия начала переговоры о присоединении к Новому банку развития (НБР) БРИКС в качестве его девятого члена. В королевстве заявили, что заинтересованы в развитии сотрудничества с союзом, и отметили, что придерживаются одних ценностей со странами - членами БРИКС. В июне желание присоединиться к блоку выразили Египет и Эфиопия.
О том, что на саммите БРИКС в ЮАР нескольким странам могут предложить присоединиться к блоку, со ссылкой на источники писала Financial Times. При этом вопрос расширения союза вызывает разногласия между Китаем и Индией, заявили FT источники, знакомые с позициями Пекина и Нью-Дели. По информации издания, страны - участницы БРИКС по-разному видят будущее союза и не могут договориться, должен ли блок заниматься защитой развивающихся рынков или же быть политической силой, открыто противостоящей странам Запада. Если на страны БРИКС будет приходиться такая же доля мирового ВВП, как и на государства G7 (США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония), коллективный голос Африки и Глобального Юга в мире станет сильнее, заявил FT неназванный китайский чиновник. При этом в ЮАР считают "крайне неправильным" расценивать потенциальное расширение БРИКС как антизападный шаг", - пишет сайт.
Расширение БРИКС ранее официально поддержали Китай и ЮАР. В МИД КНР союз назвали "открытым и инклюзивным механизмом" и заявили, что Пекин приветствует скорейшее вступление новых стран в БРИКС. Президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что расширенный БРИКС станет "группой стран с разными политическими системами, которые разделяют общее стремление к более сбалансированному мировому порядку".
Глава МИДа Сергей Лавров говорил, что БРИКС запустил процесс расширения, так как видит в этом позитивную силу, способную стать "одной из опор нового, более справедливого полицентричного миропорядка". Путин на заседании лидеров объединения 23 августа отметил, что Россия, которая будет председательствовать в БРИКС в 2024 году, готова способствовать выполнению всех решений нынешнего саммита, в том числе тех, которые касаются расширения блока.
Напомним, 15-й саммит БРИКС проходит с 22 по 24 августа в южноафриканском Йоханнесбурге. В саммите принимает участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На саммите страны БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении.
24.08.2023, 10:27 48061
Росавиация подтвердила, что на борту разбившегося в Тверской области самолета находился глава ЧВК "Вагнер" Пригожин
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов подтвердил гибель Пригожина
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Москва. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На борту разбившегося накануне в Тверской области частного самолета Embraer Legacy был глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.
По данным авиакомпании, на борту самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. Члены экипажа: Levshin Aleksei, командир, Karimov Rustam, второй пилот, Raspopova Kristina, бортпроводник", - приводит сообщение Росавиации РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что полет осуществлялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.
Самолет Embraer Legacy потерпел крушение возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли. Уточняется, что упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках.
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов подтвердил гибель Пригожина в своем Telegram-канале.
Только что общался с выдающимися "музыкантами" (частной военной компанией "Вагнер", основателем которой является Пригожин). Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина ("правая рука" Пригожина, командир ЧВК "Вагнер")", - приводит сообщение Рогова портал gazeta.ru.
Напомним, в июне текущего года руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил "военное руководство" России в ракетном ударе по лагерю и пообещал ответить. Минобороны России назвало его слова не соответствующими действительности и провокацией. По данным ведомства, из-за его действий украинские войска "воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки", сосредоточили силы на Бахмутовском направлении.
Президент РФ Владимир Путин в обращении к российскому народу заявил о попытке вооруженного мятежа в России. По его словам, Вооруженные силы России получили приказ нейтрализовать организаторов мятежа. Путин пообещал защитить Россию, российский народ и государственность от любых угроз, в том числе - от внутреннего предательства.
Позже президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил нахождение руководителя ЧВК "Вагнер" в Беларуси.
24.08.2023, 08:33 49406
Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении
Фото: Логотип БРИКС. скриншот с видео
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Астана. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу расширения союза, сообщила глава МИД ЮАР Наледи Пандор в эфире радиостанции Ubuntu Radio.
Мы договорились по вопросу расширения, у нас есть документ, который мы приняли, в котором излагаются (...) принципы, процессы для рассмотрения стран, которые желают стать членами БРИКС", - цитирует Наледи Пандор РИА Новости.
По данным Sputnik.kz, новыми участниками станут Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. Об этом сообщает бразильский новостной портал UOL, ссылаясь на проект итогового документа саммита.
Сегодня БРИКС объединяет пять стран. В свою очередь желание присоединиться к экономическому блоку уже выразили 23 государства: Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, ОАЭ, Венесуэла и Вьетнам.
В 2022 году БРИКС объявило, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Присоединиться к союзу к тому времени хотели не менее 19 государств.
Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все члены объединения приветствуют расширение, но нужно определить модальности для принятия новых членов, этот вопрос должен решаться коллегиально.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа. На нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие посредством видео-конференц-связи в заседании диалога глав государств в формате "БРИКС плюс", который состоится в рамках 15-го Саммита БРИКС в Йоханнесбурге 24 августа.
23.08.2023, 18:25 53841
В Китае экс-чиновнику дали пожизненный срок за поддержку майнинга
Фото: Depositphotos
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Пекин. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Китае бывшего партийного чиновника суд приговорил к пожизненному тюремному заключению, лишению политических прав и конфискации имущества за коррупционную деятельность, в частности за поддержку майнинга.
Экс-чиновник Йи Сяо из юго-восточной провинции Цзянси был обвинен в злоупотреблении своими полномочиями для содействия майнинговым компаниям, сообщает rbc.ru со ссылкой на The Block.
В период с 2008 по 2021 год Сяо воспользовался своим положением, в том числе ролью зампредседателя провинциального комитета Цзянси в Народном политическом консультативном совете Китая, чтобы незаконно получить свыше 125 млн юаней ($17,1 млн) в виде взяток.
С 2017 по 2021 год, когда Сяо занимал должность партийного секретаря города Фучжоу, он содействовал майнинговым компаниям, что "привело к значительным потерям для государственной собственности, национальных и народных интересов", посчитал суд.
Сообщается, что Китай запретил все операции с криптовалютой в сентябре 2021 года. Тем не менее на Китай приходится 20% пользователей Binance. В мае 2023 года торговый оборот сделок китайских клиентов криптобиржи составил $90 млрд, большая часть из них - торговля фьючерсными контрактами.
Между тем министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев заявил, что теневых майнеров в Казахстане не осталось.
Напомним, в феврале Касым-Жомарт Токаев подписал закон о цифровых активах в Республике Казахстан.
Казахстанские депутаты считают, что закон позволит сформировать легальный рынок цифровых активов, привлечь иностранные инвестиции, которые повлекут за собой развитие экономики страны в целом, а также увеличить поступления в госбюджет.
Болат Акчулаков на брифинге в службе центральных коммуникаций назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.
22.08.2023, 13:03 66776
В Японии назвали дату начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в океан
Японские власти еще раз проверили готовность всех министерств и ведомств на случай непредвиденных ситуаций
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Токио. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Начало сброса в океан очищенной от радиации воды с АЭС "Фукусима-1" планируется на 24 августа, сообщили премьер-министр Японии Фумио Кисиды.
Было принято решение начать сброс воды 24 августа, если не возникнет никаких помех с точки зрения погодных условий и условий на море", - цитирует премьер-министра iz.ru со ссылкой на Reuters.
Он также отметил, что японские власти еще раз проверили готовность всех министерств и ведомств на случай непредвиденных ситуаций. Помимо этого, компания-оператор Tokyo Electric Power готова помочь осуществить безопасный сброс воды.
Напомним, сбросить радиоактивную воду с АЭС "Фукусима-1" в океан Япония решила в 2021 году, заявив, что сточные воды будут очищены до соответствия международным стандартам безопасности. Однако уже тогда было известно, что усовершенствованная система обработки жидкости ALPS имеет технические ограничения.
Она не используется для борьбы с углеродом-14 или радиоактивным тритием - они останутся в воде, пишет агентство. 6 апреля 2023 года стало известно, что в фундаменте реактора АЭС "Фукусима-1" обнаружены масштабные повреждения.
Между тем намерение Японии слить радиоактивную воду в океан вызвало бурное негодование в разных странах. Резкой критике план Японии на июньском заседании совета управляющих МАГАТЭ в Вене подверг глава Национального агентства КНР по атомной энергии и член совета управляющих Международного агентства от Китая Чжан Кэцзянь.
Против сброса радиоактивных сточных вод также выступили жители Республики Корея. Десятки тысяч жителей страны собрались в субботу в центре Сеула, чтобы выразить протест против запланированного Японией сброса радиоактивных сточных вод с аварийной атомной электростанции "Фукусима-1" в Тихий океан.
21.08.2023, 16:33 75401
В Китае арестовали предполагаемого шпиона ЦРУ
Это уже второй арест предполагаемого шпиона Вашингтона за месяц
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Пекин. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство национальной безопасности Китая арестовало 39-летнего госслужащего по подозрению в работе на Центральное разведывательное управление США. Об этом со ссылкой на заявление ведомства в WeChat сообщает South China Morning Post.
Это уже второй арест предполагаемого шпиона Вашингтона за месяц, сообщает Газета.ru.
Согласно заявлению Министерства нацбезопасности КНР, задержанного зовут Хао, при этом неизвестно, мужчина это или женщина.
Власти утверждают, что Хао был завербован ЦРУ США, когда подавал на американскую визу во время обучения в Японии. Тогда же он познакомился с неким Тедом, гражданином США, и гражданином КНР Ли Цзюнем, который уже работал на ЦРУ. Вместе они убедили Хао работать на Вашингтон.
Китайские власти считают, что Хао начал свою шпионскую деятельность по возвращении в Китай, когда нашел работу в одном из министерств страны. Подозреваемый якобы несколько раз встречался с представителями американской разведки в Китае, чтобы передать им собранные данные и получить денежное вознаграждение.
10 августа Министерство национальной безопасности объявило об аресте 52-летнего сотрудника государственного оборонно-промышленного предприятия Китая, подозреваемого в работе на ЦРУ.
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