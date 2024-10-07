"Моссад" разработал пейджеры, которыми пользовалась "Хезболла"

Чтобы активировать взрывное устройство, нужно было нажимать кнопки на пейджере сразу двумя руками

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Тель-Авив. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пейджеры, которыми пользовались боевики "Хезболлы", были разработаны и запрограммированы израильской разведкой "Моссад", сообщает - Пейджеры, которыми пользовались боевики "Хезболлы", были разработаны и запрограммированы израильской разведкой "Моссад", сообщает РБК





Для прочтения зашифрованного сообщения нужно было зажать кнопки сразу двумя руками - это активировало взрывчатку внутри устройства", - сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на источники в США, Израиле и на Ближнем Востоке.





По информации издания, заминированные рации начали внедряться в Ливане "Моссадом" еще в 2015 году. Тогда устройства содержали огромные батареи, скрытую взрывчатку и систему для прослушивания боевиков. "Моссад" мог взорвать устройства и раньше, но решил разработать новые - более компактные пейджеры.





В новых пейджерах, которые Израиль поставил в Ливан под брендом Apollo, взрывчатку было невозможно обнаружить даже в разобранном состоянии, утверждают собеседники WP. Как уточняют источники, тайваньский бренд Apollo нужен был для прикрытия, а в самой компании не знали, что от их лица отправляли предложения "Хезболле". В новом пейджере весом около трех унций (85 грамм) содержалось более мощная взрывчатка, утверждают собеседники издания. Среди других преимуществ, которые предлагали "Хезболле", - более мощная батарея и возможность зарядка от кабеля. В спецслужбе разработали специальную двухэтапную процедуру, необходимую для просмотра защищенных сообщений", - пишет издание.





Чтобы прочитать сообщение, нужно было нажать две кнопки. На практике это означало использование обеих рук, сказал один из источников.





По его словам, в результате последующего взрыва пользователи почти наверняка "поранят две руки" и "будут неспособны сражаться".





17 сентября по всему Ливану взорвались пейджеры, принадлежащие членам "Хезболлы". Погибли десятки человек, около 4 тыс. были ранены. На следующий день начали взрываться радиостанции ICOM, а также скутеры, автомобили с новейшей электроникой, ноутбуки. Погибли 20 человек, несколько сотен пострадали.





Движение "Хезболла" возложило ответственность за массовые взрывы на Израиль и пообещало "справедливый ответ откуда не ждали". Министр обороны Израиля Йоав Галант на фоне происходящего объявил о начале "новой фазы" войны на севере страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позднее пообещал израильтянам обеспечить безопасное проживание в северных районах, которые регулярно подвергаются ударам "Хезболлы". Кабинет политической безопасности разрешил премьеру и министру обороны кампанию против ливанской группировки на севере Израиля.



