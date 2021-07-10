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На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка

09.07.2021 9181
На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка
фото из открытых источников
АЛМАТЫ. 9 ИЮЛЯ - На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка между военными двух государств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным 24.kg, накануне, примерно в 17.00, на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошла перестрелка между военнослужащими пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана.
 
По данным ПС ГКНБ КР, конный пограничный наряд был подвергнут внезапному нападению со стороны пограничников Таджикистана. Произошла перестрелка между военнослужащими.
 
В результате перестрелки на границе погиб 27-летний пограничник Кыргызстана. 
 
Как сообщили в Пограничной службе ГКНБ, КР, обстоятельства его гибели выясняются. По предварительной информации, с таджикской стороны также имеются погибшие и раненые. 
 
На месте находятся начальник управления Пограничной службы ГКНБ КР по Баткенской области и руководители силовых структур. Пограничные представители двух стран продолжают проводить разбирательство по данному факту.
 

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