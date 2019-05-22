Москва. 21 мая. Kazakhstan Today - На одном из курортов Египта от отравления скончался 5-летний россиянин, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с информацией, полученной 20 мая 2019 года из Генерального консульства Российской Федерации в Хургаде (Египет), в результате случая острого отравления российских граждан в отеле Alibaba Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения", - сообщается на сайте Ростуризма.

По данным ведомства, "в связи со сложившейся ситуацией ни персонал отеля Alibaba Beach Resort, ни его медсостав не предприняли усилий по вызову для недомогающих россиян квалифицированных специалистов, не был поставлен диагноз, не были взяты соответствующие анализы".

Сейчас это дело расследует египетская прокуратура.

В этой связи и вплоть до окончания расследования Генеральное консульство Российской Федерации в Хургаде просит рекомендовать туроператорам исключить направление туристов в отель Alibaba Beach Resort (город Хургада)", - указывается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в 2018 году значительно выросло число казахстанцев, которые выезжают на отдых за границу. Прошлым летом наиболее популярными зарубежными направлениями для отдыха среди казахстанцев стали Турция, Египет, Китай, Эмираты и Сочи

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