09.03.2025, 14:10 19911
На острове Лонг-Айленд объявлено чрезвычайное положение из-за пожаров
За день зафиксировано три возгорания на самом большом густонаселенном острове материковой части США
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Вашингтон. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Соединенных Штатах Америки на острове Лонг-Айленд объявлено чрезвычайное положение из-за низовых пожаров.
В Саутгемптоне, расположенном в округе Саффолк, бушует огонь, объявлено чрезвычайное положение", - сообщает lenta.ru со ссылкой на телеканал ABC.
Уточняется, что пожар вспыхнул в субботу. За день зафиксировано три возгорания на самом большом густонаселенном острове материковой части США. Лонг-Айленд примыкает к городу Нью-Йорку. При тушении возгорания пострадал пожарный, он получил ожоги лица второй степени и попал в больницу.
Ранее разрушительные лесные пожары вспыхнули в США в начале января. Площадь возгорания достигала 163 квадратных километров. Занимавший на тот момент пост президента США Джо Байден объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия. Ущерб от возгораний превысил 350 миллионов долларов.
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10.03.2025, 16:05 3846
США отменили 83% программ USAID
Оставшиеся 18% программ (примерно 1000) будет контролировать Госдепартамент США
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Вашингтон. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что 83% программ USAID будут отменены. Об этом он написал в соцсети X.
После шестинедельного анализа мы официально отменяем 83% программ USAID. 5200 отмененных контрактов, на которые были истрачены десятки миллиардов долларов, не служили, а в некоторых случаях даже вредили национальным интересам Соединенных Штатов", - написал Рубио.
Он добавил, что по согласованию с Конгрессом оставшиеся 18% программ (примерно 1000) будут находится под контролем Госдепартамента США.
Напомним, ранее глава нового департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что Трамп готов закрыть USAID. В Белом доме жестко раскритиковали некоторые программы USAID. На протяжении десятилетий агентство было не подотчетно налогоплательщикам, занималось фактически "личными проектами" бюрократов в этой структуре американского правительства, заявили в американской администрации. Госсекретарь Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявлял, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", в том числе на соответствие программ американской внешней политике. По его словам, USAID тратило деньги "во вред" США, пишет РИА Новости.
В феврале суд в США временно заблокировал план президента страны Дональда Трампа по отзыву сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру и их отправке в административный отпуск.
После заявлений Трампа МИД Азербайджана потребовал прекратить деятельность USAID в стране. Также стало известно, сколько агентство выделило Казахстану средств в 2023 году.
10.03.2025, 15:09 4776
Лукашенко назначил нового премьер-министра и главу Национального банка Беларуси
Правительство возглавил Александр Турчин, Нацбанк - экс-премьер Роман Головченко
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Минск. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового премьер-министра и председателя правления Национального банка страны.
Как сообщает Belta.ru, правительство Беларуси возглавил Александр Турчин.
Согласно Конституции Беларуси, премьер-министр назначается президентом с предварительного согласия палаты представителей.
До назначения Турчин занимал пост председателя Минского облисполкома. Президент поручил внести кандидатуру того, кто мог бы исполнять эти обязанности, посоветовавшись и в экономическом блоке, и с парламентариями.
Чтобы у меня были разные точки зрения", - отметил глава государства.
Он также отметил, что Турчин работал в правительстве и хорошо знает эту сферу.
Экс-премьер Роман Головченко возглавил Нацбанк.
Это назначение связано с тем, что Роман Александрович всегда хотел большей вовлеченности банка и банковской системы в экономику. Опытный человек. Очень важное назначение. Я полагаю, что они с Александром Генриховичем (Турчиным. - Прим. Belta) найдут общий язык и наконец-то поставят с ног на голову некоторые вопросы нашей экономики, которые касаются ее финансирования", - сказал Лукашенко.
08.03.2025, 18:33 29121
Производство летающих автомобилей планируют запустить в Китае
XPeng Aeroht - это модульный автомобиль, из багажника которого вылетает пилотируемый аппарат, способный поднять в воздух двух человек
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Пекин. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Массовое производство летающих автомобилей планируют запустить в Китае в 2026 году.
Китайский производитель электрокаров XPeng планирует первым в мире запустить в 2026 году массовое производство летающих автомобилей. Об этом заявил генеральный директор компании Хэ Сяопэн, информирует РИА Новости.
По его словам, компания строит такие планы на фоне развития экономики полетов на низких высотах в Китае благодаря политическим мерам поддержки. Хэ Сяопэн добавил, что если работы будут идти по графику, то XPeng "станет первой в мире компанией, которая начнет массовое производство летающих автомобилей".
Как следует из опубликованного на этой неделе плана экономического и социального развития КНР на 2025 год, в этом году власти страны планируют расширять сферы применения низковысотных летательных аппаратов.
(Следует) непрерывно наращивать возможности по контролю над безопасностью полетов на малых высотах и по устранению связанных с ними рисков, с учетом местных условий расширять сферы применения низковысотных летательных аппаратов", - говорится в документе, опубликованном 5 марта, в день открытия ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).
Ранее в XPeng заявили, что компания планирует завершить строительство завода по производству летающих автомобилей в третьем квартале 2025 года.
Как рассказал вице-президент компании Ван Тань, XPeng Aeroht - это модульный автомобиль, из багажника которого вылетает пилотируемый аппарат, способный поднять в воздух двух человек. По его словам, владелец такого автомобиля сможет "доехать до какого-то красивого места, припарковаться, вывести из багажника летательный аппарат и полететь". Ван Тань сообщил, что автомобиль сначала намерены продавать в Китае, а в будущем последовательно продвигать и на мировом рынке.
08.03.2025, 15:33 30991
Президента Южной Кореи Юн Сок Ёля освободили из-под стражи
Прокуратура Южной Кореи решила освободить политика после решения суда об отмене запроса на продление его содержания под стражей
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Сеул. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль покинул следственный изолятор, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Рёнхап".
В субботу прокуратура Южной Кореи решила освободить политика после решения суда об отмене запроса на продление его содержания под стражей.
По данным "Рёнхап", Юн Сок Ёль поблагодарил судей за их "смелость и решительность" в корректировке "незаконных действий", после чего сел в машину службы охраны и отправился, вероятно, в свою резиденцию.
В январе Юн Сок Ёля заключили под стражу по обвинению в руководстве мятежом. Его сторонники ворвались в здание суда и устроили погром, а некоторые пытались найти судей, вынесших это решение. Несколько полицейских получили ранения. За незаконное вторжение в здание задержали 45 человек. С учетом 40 арестованных за попытку перелезть через забор суда общее число задержанных за два дня достигло 85.
Этому предшествовало решение президента Южной Кореи, принятое в ночь на 4 декабря, ввести военное положение "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Первым же указом командование ввело в стране цензуру и запретило любую политическую деятельность. К парламенту направились войска армейского спецназа.
Тем не менее парламент, на заседании которого присутствовали 190 из 300 депутатов, единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно Конституции, после этого президент был обязан без промедления отменить решение о введении военного положения, но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов.
Оппозиция предложила объявить президенту импичмент, и 14 декабря депутаты большинством голосов поддержали это решение. Юн Сок Ёля временно отстранили от власти, на рассмотрение вопроса об отрешении его от должности у Конституционного суда есть время до 11 июня.
07.03.2025, 10:35 41496
Очередной саммит ШОС состоится осенью в Китае
Фото: e-cis.info
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Пекин. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Осенью в городе Тяньцзине на севере Китая состоится очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине 3-й сессии ВСНП 14-го созыва, сообщает "Синьхуа".
Напомним, после саммита ШОС в Астане в июле 2024 года Китай в полном объеме приступил к работе ротационного председателя организации на 2024-2025 годы.
В 2025 году Китай будет следовать лозунгу "Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии". Планируется организовать более 100 встреч и мероприятий с целью проведения дружественного, сплоченного и плодотворного саммита ШОС.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - международная организация, основанная в 2001 году. Члены ШОС ‒ Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Индия, Иран, Беларусь. Наблюдатели при ШОС ‒ Афганистан, Монголия. Партнеры по диалогу ШОС ‒ Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
05.03.2025, 17:36 55031
В Кыргызстане задержали 30 сторонников террористической ячейки
Основной целью радикальной группы являлось совершение джихада против конституционного строя Кыргызстана
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Бишкек. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане задержали 30 сторонников подпольной террористической ячейки, деятельность которой координировалась со стороны зарубежных центров международной террористической организации, сообщает Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана.
Установлено, что основной целью данной радикальной группы являлось совершение джихада против конституционного строя КР, а также планирование теракций в отношении чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов КР. У одного из членов группы изъята видеоинструкция по изготовлению самодельного взрывного устройства. Ведется следствие", - проинформировали в комитете.
Подчеркивается, что члены ячейки систематически проводили конспиративные сходки, где велась пропаганда радикальной идеологии, а также собирались денежные средства для финансирования террористической деятельности.
Напомним, в прошлом году в Кыргызстане задержали подозреваемых в организации массовых беспорядков.
04.03.2025, 10:38 76741
Президент США приостановил военную помощь Украине
По информации американских СМИ, приостановка коснется всей военной помощи Украине, включая оружие, которое еще не поступило на Украину
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Вашингтон. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - США приостанавливают всю военную помощь Украине, сообщает РИА Новости.
Соединенные Штаты приостанавливают всю военную помощь США Украине, пока президент Трамп не определит, что украинцы демонстрируют приверженность добросовестным мирным переговорам", - сообщил телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
Как уточняется, речь идет не о постоянном прекращении помощи, а только о временной приостановке.
В Белом доме, комментируя решение, призвали партнеров США быть приверженными достижению мира.
Президент ясно дал понять, что он сфокусирован на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели", - приводит позицию администрации Washington Post.
Сам Трамп ранее подчеркнул, что ключевым приоритетом для него остается достижение скорейшего мира.
Газета Wall Street Journal ранее писала, что Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или полностью прекратить поставки вооружений на Украину.
01.03.2025, 13:47 135611
Полный текст перепалки Зеленского и Трампа в Овальном кабинете опубликовали СМИ
Фото: скрин видео
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Вашингтон. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Полную расшифровку перепалки между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским опубликовало агентство РБК.
Также в Telegram появилось видео разговора с субтитрами на русском языке.
Перепалка начинается с вопроса журналиста из зала: "...и сейчас я разговариваю с моими друзьями в Польше, и они обеспокоены тем, что вы слишком сближаетесь с Путиным. Что бы вы им передали?" - пишет сайт.
Трамп: Если бы я не поддерживал отношения с обоими (Путиным и Зеленским), сделки бы не было. Вы хотите, чтобы я говорил ужасные вещи о Путине, а потом сказал: "Привет, Владимир, как продвигается наша сделка?" Так это не работает. Я не в союзе с Путиным. Я не в союзе ни с кем. Я в союзе с Соединенными Штатами Америки. Ради блага всего мира... Я в союзе с миром. И я хочу покончить с этим.
Вы видите, какая у него ненависть к Путину? (в этот момент делает жест в сторону Зеленского. - РБК). Мне очень трудно заключить сделку с такой ненавистью. У него огромная ненависть, и я это понимаю, но могу сказать вам, что другая сторона тоже не в восторге от него. Так что это не вопрос союза, я... я в союзе со всем миром. Я хочу уладить это... Я в союзе с Европой, я хочу посмотреть, сможем ли мы это сделать. Вы хотите, чтобы я был жестким? Я могу быть жестче любого человека, которого вы когда-либо видели, я буду таким жестким, но вы никогда не получите сделку таким образом, так что вот так все и происходит. Хорошо, еще один вопрос... (Трамп указывает в сторону вице-президента США Джей Ди Вэнса).
Вэнс: Я хочу ответить на это. Итак, смотрите, в течение четырех лет в Соединенных Штатах Америки у нас был президент, который выступал на пресс-конференциях и говорил жестко о Владимире Путине, а затем Путин вторгся в Украину и разрушил значительную часть страны. Путь к миру и путь к процветанию - это, возможно, дипломатия. Мы попробовали путь Джо Байдена, стуча себя в грудь и делая вид, что слова президента Соединенных Штатов значат больше, чем действия президента Соединенных Штатов. Что делает Америку великой страной, так это то, что Америка занимается дипломатией. Это то, что делает президент Трамп.
Зеленский: Могу я вас спросить?
Вэнс: Конечно.
Зеленский: Да?
Вэнс: Да.
Зеленский: Хорошо, он оккупировал наши территории, большие части Украины, часть востока и Крым, он оккупировал его в 2014 году. И так в течение многих лет, я говорю не только о Байдене, но в то время был... (далее Зеленский начинает загибать пальцы руки и перечислять. - РБК) президент Обама, затем президент Трамп, затем президент Байден, теперь президент Трамп и, дай Бог, теперь президент Трамп остановит его. Но в 2014 году никто его не остановил. Он просто оккупировал и забрал. Он убивал людей, понимаете? Что на линии соприкосновения...
Трамп: 2015?
Зеленский: 2014.
Вэнс: С 2014 по 2015 год.
Трамп: О, 2014.
Зеленский: Да, да, да, так вот.
Трамп: Меня тогда здесь не было.
Зеленский: Да, но...
Вэнс: Именно так.
Зеленский: Да, но с 2014 по 2022 год ситуация была такая же, люди умирали на линии соприкосновения. Никто его не остановил. Вы знаете, что у нас были с ним переговоры, много переговоров, многосторонние переговоры. И мы подписали с ним, я, как новый президент, в 2019 году, я подписал с ним соглашение. Я подписал с ним, Макрон и Меркель, мы подписали - прекращение огня. Все они говорили мне, что он никогда не уйдет. Мы подписали с ним газовый контракт... Да, но после этого он нарушил перемирие, он убил наших людей, и он не обменялся пленными. Мы подписали обмен пленными, но он этого не сделал. О какой дипломатии, Джей Ди, вы говорите? Что вы имеете в виду?
Вэнс: Я говорю о такой дипломатии, которая положит конец разрушению вашей страны.
(Зеленский и Вэнс начинают говорить практически одновременно и перебивать друг друга. - РБК)
Зеленский: Да, но если вы...
Вэнс: Господин президент, господин президент, при всем уважении, я думаю, что с вашей стороны неуважительно приходить в Овальный кабинет и пытаться обсуждать это перед американскими СМИ. Сейчас вы заставляете призывников идти на передовую, потому что у вас проблемы с личным составом. Вам следует поблагодарить президента за то, что он пытается положить конец этому конфликту.
Зеленский: Вы когда-нибудь были на Украине, чтобы видеть, какие у нас проблемы?
Вэнс: Я был в...
Зеленский: Приезжайте однажды.
Вэнс: Я на самом деле видел репортажи, и я знаю, что происходит, когда вы привозите людей - вы устраиваете им пропагандистский тур, господин президент. Разве вы не согласны с тем, что у вас проблемы с привлечением людей в армию? И вы считаете, что уважительно приходить в Овальный кабинет Соединенных Штатов Америки и нападать на администрацию, которая пытается предотвратить разрушение вашей страны?
Зеленский: У нас есть проблемы... Много вопросов. Давайте начнем с начала...
Вэнс: Конечно.
Зеленский: Прежде всего, во время войны у всех есть проблемы. Даже у вас, но у вас есть прекрасный океан, и вы сейчас этого не чувствуете, но почувствуете в будущем. Дай Бог, дай Бог...
Трамп: Вы этого не знаете. Вы не знаете... Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Мы пытаемся решить проблему. Не говорите нам, что мы будем чувствовать.
(Зеленский и Трамп начинают говорить практически одновременно и перебивать друг друга)
Зеленский: Я вам не говорю, я отвечаю на вопрос...
Трамп: Потому что вы не в том положении, чтобы диктовать это. Запомните это. Вы не в том положении, чтобы диктовать, что мы будем чувствовать...
Зеленский: Вы...
Трамп: Мы будем чувствовать себя очень хорошо...
Зеленский: Вы почувствуете влияние...
Трамп: Сейчас вы находитесь не в очень хорошем положении. Вы позволили себе оказаться в очень плохом положении, и он, оказывается, прав в этом.
Зеленский: С самого начала войны...
Трамп: Вы не в хорошем положении. У вас сейчас нет козырей. С нами у вас появятся козыри.
Зеленский: Я не играю в карты. Никаких козырей... никаких козырей, господин президент. Я абсолютно серьезен...
Трамп: Сейчас вы... вы играете в карты, вы играете в карты - вы играете жизнями миллионов людей (в этот момент Зеленский пытается перебить его фразой: "О чем вы говорите?"). Вы играете с Третьей мировой войной. Вы играете с Третьей мировой войной. И то, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, к этой стране. Она поддерживала вас гораздо больше, чем многие люди говорили, что должны были бы.
Вэнс: Вы хоть раз сказали "спасибо" за все это время?
Зеленский: Много раз.
Вэнс: Нет, в этом...
Зеленский: Даже сегодня. Даже сегодня...
Вэнс: Нет, на протяжении всей этой встречи. Вы ездили в Пенсильванию и агитировали за оппозицию в октябре. Скажите несколько слов благодарности Соединенным Штатам Америки и президенту, который пытается спасти вашу страну.
Зеленский: Пожалуйста, вы думаете, что если вы будете говорить очень громко о войне...
Трамп: Он не говорит громко. Он не говорит громко. Ваша страна в большой беде.
Зеленский: Можно мне? Можно мне ответить?..
Трамп: Подождите минутку. Нет, нет. Вы много говорили. Ваша страна в большой беде.
Зеленский: Я знаю. Я знаю.
Трамп: Вы не побеждаете, вы не побеждаете в этом. У вас есть чертовски хороший шанс выйти из этого нормально благодаря нам.
(Зеленский и Трамп говорят теперь почти все время синхронно)
Зеленский: Господин президент, мы остаемся в нашей стране, остаемся сильными. С самого начала войны мы были одни, и мы благодарны. Я сказал спасибо в этом кабинете, я сказал спасибо...
Трамп: Вы не были одни. Вы не были одни. Мы дали вам - через этого глупого президента - $350 миллиардов...
Зеленский: Вы голосовали за своего президента.
Трамп: Мы дали вам военную технику, и ваши люди храбры, но им пришлось использовать нашу военную... Если бы у вас не было нашей военной техники, если бы у вас не было нашей военной техники, эта война закончилась бы через две недели.
Зеленский: "Через три дня" - я слышал это от Путина, через три дня...
Трамп: Может быть, меньше.
Зеленский: Через две недели, конечно, да...
Трамп: Будет очень трудно вести дела таким образом, скажу я вам.
Вэнс: Просто скажите спасибо.
Зеленский: Я много раз говорил спасибо американскому народу...
Вэнс: Признайте, что есть разногласия, и давайте уладим эти разногласия, вместо того чтобы пытаться выяснять отношения в американских СМИ, когда вы неправы. Мы знаем, что вы неправы.
Трамп: Но видите ли, я думаю, что американскому народу полезно видеть, что происходит. Я думаю, это очень важно, поэтому я так долго поддерживал это. Вы должны быть благодарны...
Зеленский: Я благодарен...
(Зеленский и Трамп вновь переходят почти на синхронную речь)
Трамп: У вас нет козырей. Вы там похоронены, ваш народ умирает, у вас заканчиваются солдаты... Послушайте. У вас заканчиваются солдаты. Потом вы говорите нам (Трамп начинает пародировать Зеленского): "Я не хочу прекращения огня, я не хочу прекращения огня, я хочу идти, и я хочу этого...". Послушайте, если бы вы могли получить прекращение огня прямо сейчас, я говорю вам, вы бы приняли его, чтобы пули перестали летать, а ваши люди перестали погибать.
Зеленский: Конечно, конечно, мы хотим остановить войну.
Трамп: Но вы говорите, что не хотите прекращения огня...
Зеленский: Что я вам сказал...
Трамп: Я хочу прекращения огня. Потому что прекращение огня достигается быстрее, чем соглашение.
Зеленский: С гарантиями. Спросите наших людей о прекращении огня, что они думают. Вам все равно, что...
Трамп: Это было не со мной. Это было не со мной. Это было с парнем по имени Байден, который был не очень умным человеком. Это было с Обамой...
Зеленский: Это был ваш президент. Это был ваш президент...
Трамп: Извините, это было с Обамой, который дал вам одеяла, а я дал вам Javelin (переносные противотанковые зенитные ракетные комплексы. - РБК).
Зеленский: Да.
Трамп: Я дал вам Javelin, чтобы вы уничтожили все эти танки. Обама дал вам простыни. На самом деле, есть такое высказывание: "Обама дал простыни, а Трамп дал Javelin". Вы должны быть более благодарны. Потому что, позвольте мне сказать вам, у вас нет козырей. С нами у вас есть козыри. Но без нас у вас нет никаких козырей.
(Журналист из зала: Еще один вопрос...)
Трамп: Будет трудно заключить сделку. Потому что отношение должно измениться.
Журналистка: Что если Россия нарушит перемирие? Что если Россия нарушит эти переговоры? Что мы будем делать тогда? Я понимаю, что это напряженный разговор прямо сейчас...
Трамп: Что вы говорите?
Вэнс: Она спрашивает: "Что если Россия нарушит перемирие?"
Трамп: Ну, а что, если они... что, если что угодно! Что, если бомба упадет вам на голову прямо сейчас? Хорошо? Что, если они нарушат его? Я не знаю. Они нарушили его с Байденом, потому что Байдена они не уважали, они не уважали Обаму. Меня они уважают. Позвольте мне сказать вам, Путин прошел через многое со мной. Он прошел через фальшивую охоту на ведьм, где они использовали его и Россию - Россию, Россию, Россию, вы когда-нибудь слышали об этой сделке? Это было фальшивое... это было фальшивое мошенничество Хантера Байдена, Джо Байдена. Хиллари Клинтон, хитрый Адам Шифф, это было мошенничество демократов. И ему пришлось пройти через это. И он прошел через это, и мы не оказались в состоянии войны. Он прошел через это, его обвиняли во всем этом... он не имел к этому никакого отношения. Это вышло из ванной Хантера Байдена. Это вышло из спальни Хантера Байдена. Это было отвратительно. А потом они сказали: "О, о, ноутбук из ада был сделан Россией". 51 агент, все это было мошенничеством, и ему пришлось с этим мириться. Его обвиняли во всем этом. Все, что я могу сказать, это следующее: он мог нарушить соглашения с Обамой и Бушем, и он мог нарушить их с Байденом. Он сделал это, возможно, возможно, нет - я не знаю, что случилось. Но он не нарушал их со мной. Он хочет заключить сделку. Я не знаю, сможет ли он заключить сделку.
Трамп: Проблема в том, что я дал вам (обращается к Зеленскому) возможность быть крутым парнем. И я не думаю, что вы были бы крутым парнем без Соединенных Штатов. И ваши люди очень храбры.
Зеленский: Спасибо.
Трамп: Но вы либо заключите сделку, либо мы уходим. И если мы уйдем, вы будете сражаться. Не думаю, что это будет красиво, но вы будете сражаться. Но у вас нет козырей. Но как только мы подпишем эту сделку, вы окажетесь в гораздо лучшем положении. Но вы ведете себя совсем не благодарно, и это нехорошо. Честно говоря, это нехорошо.
Трамп: Хорошо, я думаю, мы увидели достаточно, как вы думаете? Это будет отличное телевидение, скажу я вам.
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