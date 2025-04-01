31.03.2025, 14:18 23041
Национальный траур по жертвам землетрясения объявили в Мьянме
Фото: Pixabay
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Нейпьидо. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Мьянме объявлен национальный траур с 31 марта по 6 апреля в связи с последствиями землетрясения, сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Мин Аун Хлайна.
Напомним, в результате разрушительного землетрясения в Мьянме погибли около 1700 человек погибли, 3400 пострадали и 300 числятся пропавшими без вести. Число погибших в столице Таиланда Бангкоке возросло до 17. 32 человека получили ранения, еще 83 числятся пропавшими без вести. Подземные толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Китае.
После землетрясения власти Мьянмы обратились за помощью к разным странам, в том числе к России. Постоянный и гуманитарный координатор ООН в Мьянме Марколиги Корси в своем заявлении сказал, что всего от землетрясения пострадали около 20 миллионов человек.
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01.04.2025, 11:57 6101
Катер с казахстанскими и российскими туристами взорвался на юге Таиланда Дополнено
Фото: MGROnline
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Бангкок. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прогулочный катер с туристами из России и Казахстана взорвался и загорелся неподалеку от острова Майтон в провинции Пхукет на юге Таиланда, сообщает ТАСС со ссылкой на таиландскую туристическую полицию.
Туристический катер взорвался недалеко от острова Майтон. На нем находился 31 турист из Казахстана и России. В момент инцидента 30 туристов находились в воде, один российский турист остался на борту и получил ожоги. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Остальные 30 туристов не пострадали и вернулись в свои отели", - рассказал представитель полиции.
Напомним, 27 марта в Египте потерпел крушение прогулочный батискаф "Синдбад", на котором находились 45 российских туристов. Шестеро из них погибли, сообщает РБК.
Дополнено 01.04.2025, 19.21
На борту катера было четверо граждан Казахстана, с ними все в порядке, они продолжают свой отдых в Таиланде. У двоих из них сгорели паспорта, консул оформит им завтра временные документы, по которым они смогут вернуться в Казахстан", - сообщили в МИД РК.
31.03.2025, 20:15 17146
"Мегаземлетрясение" в Японии может унести жизни почти 300 тысяч человек
"Мегаземлетрясение" может возникнуть в Нанкайском желобе
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Токио. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Возможное "мегаземлетрясение" в Японии может унести жизни около 298 тысяч человек, а экономика страны - потерять при этом до $1,81 трлн, сообщает правительство Японии.
Мегаземлетрясение" магнитудой 8-9 может возникнуть в Нанкайском желобе к югу от тихоокеанского побережья страны с вероятностью 80%. Прогноз относительно природного катаклизма был сделан еще в 2012 и 2013 годах, однако в понедельник правительство скорректировало данные", - сообщает РБК со ссылкой на издание South China Morning Post.
Между тем Reuters сообщило, что землетрясение может произойти поздно ночью зимой, год агентство не уточнило.
Ранее, 28 марта, сильное землетрясение магнитудой 7,7 произошло к западу от Мандалая, второго по величине города Мьянмы. Толчки ощутили жители Таиланда и ряда соседних стран. По данным Геологической службы США, землетрясение в Мьянме стало самым мощным за последние 100 лет. В результате погибли более 2 тысячи человек, более 3,9 тысячи пострадали.
31.03.2025, 09:46 29206
Ушел из жизни звезда боевиков 90-х Ричард Нортон
Австралийский актер снимался в боевиках с Джеки Чаном и Чаком Норрисом
Фото: Eugene Powers / imago-images.de / Global Look Press
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Австралийский актер, известный благодаря своим ролям в боевиках с Джеки Чаном и Чаком Норрисом, скончался в Мельбурне в возрасте 75 лет. Помимо актерской карьеры Нортон был каскадером, тренером и телохранителем голливудских звезд, сообщает РБК.
Я оцепенела и опустошена, у меня нет слов, я потеряла все", - написала его жена Джуди Грин на своей странице в Instagram.
Как пишет газета, в числе последних проектов, в которых Нортон работал в качестве постановщика боев, были фильмы "Безумный Макс: Дорога ярости", "Фуриоза: Сага о Безумном Максе", "Отряд самоубийц" и "Люди Икс: Темный Феникс".
Нортон родился 6 января 1950 года в Сиднее и с детства занимался дзюдо и каратэ. В 1970 году он стал главным инструктором в студии боевых искусств Боба Джонса в Мельбурне. В дальнейшем он сделал успешную карьеру инструктора по боевым искусствам, личного охранника и тренера по боям для главных голливудских звезд.
Среди его работ - роль телохранителя в фильме ABBA: The Movie в 1977 году, "Волшебный кристалл", "Твинкл Твинкл Лаки Старз" и "Городской охотник". Нортон также тренировал Джеки Чана, Лиама Нисона в фильме "Задний свет", Чарли Ханнэма и Бена Аффлека на Гавайях в фильме "Тройной рубеж".
Кроме этого, актер не раз играл злодеев в фильмах с Джеки Чаном ("Городской охотник" и "Мистер Крутой"), а также снимался в боевиках с Чаком Норрисом ("Октагон", "Вынужденная смерть" и "Око за око").
30.03.2025, 19:24 48266
Угрозу цунами объявили у берегов Тонга после сильного землетрясения
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в воскресенье у берегов королевства
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Нукуалофа. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов королевства Тонга в Океании. В регионе объявили угрозу цунами, сообщает РИА Новости.
По данным геологической службы США, толчки зафиксировали в 12.18 по времени UTC в 90,5 километра к юго-востоку от города Пангаи на островах Хаапай королевства с населением примерно 1,7 тысячи человек.
Американское национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) предупредило, что, на основании предварительных параметров, волны цунами возможны в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения", - пишет источник.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Напомним, 28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. На севере Таиланда магнитуда составила 4,2. Подземные толчки также ощущались в Китае. Число жертв в Мьянме превысило 1700 человек, еще 3400 человек пострадали и 300 числятся пропавшими без вести. Число погибших в столице Таиланда Бангкоке возросло до 17. 32 человека получили ранения, еще 83 числятся пропавшими без вести.
30.03.2025, 15:08 52371
Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме превысило 1700 человек
Еще 3400 человек пострадали и 300 числятся пропавшими без вести
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Нейпьидо. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Около 1700 человек погибли, 3400 пострадали и 300 числятся пропавшими без вести в результате мощного землетрясения в Мьянме, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на государственный административный совет страны.
Число погибших в столице Таиланда Бангкоке возросло до 17. 32 человека получили ранения, еще 83 числятся пропавшими без вести.
После землетрясения власти Мьянмы обратились за помощью к разным странам, в том числе к России. Постоянный и гуманитарный координатор ООН в Мьянме Марколиги Корси во вчерашнем заявлении сказал, что всего от землетрясения пострадали около 20 миллионов человек.
Напомним, 28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. На севере Таиланда магнитуда составила 4,2, в Бангкоке рухнуло 30-этажное строящееся здание.
В январе прошлого года сильное землетрясение магнитудой 6,7 произошло на границе Кыргызстана и Китая. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Тогда в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.
Еще одно пятибалльное землетрясение, эпицентр которого находился уже на территории Казахстана, произошло в начале марта. После напугавших горожан подземных толчков на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси, плохую сотовую связь и интернет после землетрясения.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале прошлого против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
Ранее депутаты заявляли, что в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий. Южная столица располагается в десятибалльной зоне сейсмоактивности. Последний раз разрушительное землетрясение в Алматы произошло в 1911 году. Тогда был разрушен город Верный, это землетрясение было отнесено к 10 самым сильным землетрясениям прошлого века.
29.03.2025, 18:33 69746
Госдепартамент США официально уведомил о роспуске USAID
Фото: kabar.kg
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Вашингтон. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный департамент США официально уведомил Конгресс о роспуске Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает РБК.
Отмечается, что реорганизация USAID будет проведена к 1 июля. Часть его функций возьмет на себя госдепартамент.
Правильно оказанная иностранная помощь может продвигать наши национальные интересы, защищать наши границы и укреплять партнерские отношения с ключевыми союзниками. К сожалению, USAID давно отклонился от своей первоначальной миссии. В результате достижения оказались слишком малы, а затраты слишком высоки", - заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Напомним, глава нового департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что Трамп готов закрыть USAID. В Белом доме жестко раскритиковали некоторые программы USAID. На протяжении десятилетий агентство было не подотчетно налогоплательщикам, занималось фактически "личными проектами" бюрократов в этой структуре американского правительства, заявили в американской администрации. Госсекретарь Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявлял, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", в том числе на соответствие программ американской внешней политике. По его словам, USAID тратило деньги "во вред" США, пишет РИА Новости.
В феврале суд в США временно заблокировал план президента страны Дональда Трампа по отзыву сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру и их отправке в административный отпуск.
Ранее сообщалось, что США отменили 83% программ USAID, а оставшиеся (примерно 1000 программ) будет контролировать госдепартамент США. Позже USAID заявил о прекращении финансирования проектов в Казахстане.
29.03.2025, 14:28 73336
Разрушительное землетрясение в Мьянме: число погибших превысило тысячу человек Дополнено
Фото: REUTERS/Stringer
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Нейпьидо. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Количество погибших при разрушительном землетрясении в Мьянме превысило тысячу человек, раненных около 2,5 тысячи, сообщает РБК.
По оценкам сейсмологов, это самое мощное землетрясение в Мьянме с 1946 года. Эпицентр землетрясения магнитудой 7,7 находился к западу от Мандалая - второго по величине города страны, подземные толчки ощущались в ряде крупных городов, включая столицу Нейпьидо", - пишет издание.
Дополнено 29.03.2025, 16.00
Недалеко от столицы Мьянмы Нейпьидо произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщает РБК со ссылкой на сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Толчки зафиксировали около 15.50 по местному времени, они произошли на глубине 10 км. Землетрясение зафиксировали в 19 км от Нейпьидо. В столице страны проживают 925 тысяч человек. Информации о погибших и разрушенных зданиях нет.
Дополнено 29.03.2025, 20.38
В результате землетрясения в Мьянме погибли 1644 человека, пишет РБК со ссылкой на AFP.
По данным AP, число раненых возросло до 3408, а число пропавших без вести - до 139.
28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. На севере Таиланда магнитуда составила 4,2, в Бангкоке рухнуло 30-этажное строящееся здание. По предварительным данным, десять человек погибли и 16 пострадали, 101 считается пропавшими без вести. Толчки были настолько сильными, что из бассейнов выплескивалась вода, пишет Reuters.
По последним данным, 694 человека погибли при землетрясении в Мьянме, 1670 человек пострадали, пишет РБК.
Отмечается, что власти Мьянмы попросили "любую страну, любую организацию" помочь с оказанием гуманитарной помощи и заявили, что "открыли все пути для иностранной помощи".
ООН направит 5 миллионов долларов США для оказания помощи стране и другим пострадавшим территориям. В организации подчеркнули, что природное бедствие усугубило "и без того тяжелую гуманитарную ситуацию" в Мьянме.
28.03.2025, 12:36 87616
Высотное здание рухнуло в Бангкоке из-за землетрясения Дополнено
Фото: Ann Wang/Reuters
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Бангкок. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме, сильные подземные толчки также ощущались в Таиланде, сообщает РБК.
Bangkok Post передает, что магнитуда землетрясения на севере Таиланда составила 4,2, в Бангкоке рухнуло строящееся высотное здание. Associated Press передает, что в Бангкоке объявили эвакуацию из высотных домов из-за землетрясения. Тысячи людей, эвакуировавшихся из зданий и отелей, остаются на улицах. Толчки были настолько сильными, что из бассейнов выплескивалась вода, отмечает Reuters", - пишет агентство.
Китайский сейсмический центр сообщил, что толчки также ощущались в провинции Юньнань на юго-востоке страны.
Дополнено 28.03.2025, 15.25
Два человека погибли в результате обрушения здания в Бангкоке из-за мощного землетрясения, семь человек спасены из-под обломков, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Ассошиэйтед Пресс".
К настоящему времени известно, что в жертвами землетрясения в Мьянме стали по меньшей мере 20 человек.
Кроме того, по информации местного портала DVB.no, произошло обрушение восьмиэтажного отеля "Аунг Панг" в штате Южный Шан. Два человека погибли, "а персонал отеля до сих пор находится в ловушке", сообщает iz.ru.
Напомним, сегодня землетрясение также произошло на территории Казахстана. Его очаг располагался в 323 км на юго-запад от Алматы. Сильнее всего подземные толчки ощутили жители Жамбылской области.
В январе прошлого года сильное землетрясение магнитудой 6,7 произошло на границе Кыргызстана и Китая. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Тогда в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.
Еще одно пятибалльное землетрясение, эпицентр которого находился уже на территории Казахстана, произошло в начале марта. После напугавших горожан подземных толчков на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси, плохую сотовую связь и интернет после землетрясения.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале прошлого против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
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