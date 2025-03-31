Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме превысило 1700 человек  

Фото: Eugene Powers / imago-images.de / Global Look Press

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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Австралийский актер, известный благодаря своим ролям в боевиках с Джеки Чаном и Чаком Норрисом, скончался в Мельбурне в возрасте 75 лет. Помимо актерской карьеры Нортон был каскадером, тренером и телохранителем голливудских звезд, - Австралийский актер, известный благодаря своим ролям в боевиках с Джеки Чаном и Чаком Норрисом, скончался в Мельбурне в возрасте 75 лет. Помимо актерской карьеры Нортон был каскадером, тренером и телохранителем голливудских звезд, сообщает РБК.





Я оцепенела и опустошена, у меня нет слов, я потеряла все", - написала его жена Джуди Грин на своей странице в Instagram.





Как пишет газета, в числе последних проектов, в которых Нортон работал в качестве постановщика боев, были фильмы "Безумный Макс: Дорога ярости", "Фуриоза: Сага о Безумном Максе", "Отряд самоубийц" и "Люди Икс: Темный Феникс".





Нортон родился 6 января 1950 года в Сиднее и с детства занимался дзюдо и каратэ. В 1970 году он стал главным инструктором в студии боевых искусств Боба Джонса в Мельбурне. В дальнейшем он сделал успешную карьеру инструктора по боевым искусствам, личного охранника и тренера по боям для главных голливудских звезд.





Среди его работ - роль телохранителя в фильме ABBA: The Movie в 1977 году, "Волшебный кристалл", "Твинкл Твинкл Лаки Старз" и "Городской охотник". Нортон также тренировал Джеки Чана, Лиама Нисона в фильме "Задний свет", Чарли Ханнэма и Бена Аффлека на Гавайях в фильме "Тройной рубеж".





Кроме этого, актер не раз играл злодеев в фильмах с Джеки Чаном ("Городской охотник" и "Мистер Крутой"), а также снимался в боевиках с Чаком Норрисом ("Октагон", "Вынужденная смерть" и "Око за око").