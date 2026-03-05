04.03.2026, 20:37 6131
Пентагон сообщил о новом этапе операции США против Ирана
После достижения превосходства в воздухе США будут наносить удары "постепенно вглубь иранской территории"
Вашингтон. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - США переходят к новому этапу военной операции против Ирана, который будет направлен на взятие под контроль иранского неба, сообщает РБК.
В ходе брифинга глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что спустя четыре дня американо-израильская операция против Ирана все еще находится на "начальной" стадии.
Мы только начинаем. Мы ускоряемся, а не замедляемся", - цитирует издание главу Пентагона.
По его словам, война с Ираном может продлиться до восьми недель. Он добавил, что США сами задают "темп и ритм" операции.
После достижения превосходства в воздухе США будут наносить удары "постепенно вглубь иранской территории", чтобы создать дополнительные возможности для маневра американских сил, заявил на брифинге глава объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. По его оценке, количество ракетных пусков со стороны Ирана резко сократилось, что является "устойчивым прогрессом" для американских сил.
И Хегсет, и Кейн заявили, что у американских военных достаточно боеприпасов для продолжения боевых действий.
Напомним, Иран подвергся ракетным атакам со стороны Израиля. Позже президент США Дональд Трамп сообщил о начале масштабной военной операции против Ирана. Глава Белого дома обвинил Иран в "бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств", направленной против США и их союзников, а также заявил, что рассчитывает на смену власти в республике. В ответ Иран нанес ракетные удары по Израилю и базам США в ряде стран Ближнего Востока.
04.03.2026, 17:21
Армия КНР обозначила пять уроков конфликта вокруг Ирана
Соответствующее заявление опубликовала Народно-освободительная армия Китая
Пекин. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Народно-освободительная армия Китая (НОАК) вынесла пять уроков на основе анализа операции США и Израиля против Ирана. Соответствующее заявление ведомство опубликовало на своей странице в X, сообщает ТАСС.
Самая смертельная угроза - враг внутри. Самый дорогостоящий просчет - слепая вера в мир. Самая суровая реальность - логика превосходящей огневой мощи. Самый жестокий парадокс - иллюзия победы. Абсолютная уверенность - самообеспечение", - говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Иран не занимается разработкой ядерного оружия, и призвала к прекращению военных действий.
04.03.2026, 17:10
Иран не занимается разработкой ядерного оружия - МИД КНР
Китай призывает к прекращению военных действий
Пекин. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Иран не занимается разработкой ядерного оружия, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.
Мы отмечаем, что Иран неоднократно подтверждал отсутствие у него намерений разрабатывать ядерное оружие, а в последнее время вел серьезные и искренние переговоры с Соединенными Штатами (...) Мы призываем к немедленному прекращению военных действий, скорейшему возобновлению диалога и переговоров, сохранению международного режима нераспространения ядерного оружия, к обеспечению мира и стабильности на Ближнем Востоке, как и во всем мире", - цитирует Мао Нин издание ТАСС.
Китайский дипломат напомнила, что США и Израиль напали на Иран в ходе переговорного процесса, нарушив нормы международного права и став причиной усиления напряженности на Ближнем Востоке. По ее словам, Пекин последовательно выступает за мирное урегулирование иранской ядерной проблемы путем диалога и переговоров, уважает законное право Тегерана на мирное использование атомной энергии.
03.03.2026, 13:21
Разведка Израиля выследила верховного лидера Ирана через дорожные камеры
Агенты собирали сведения в том числе о графике дежурств телохранителей аятоллы
Тегеран. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Разведка Израиля выследила верховного лидера Ирана Али Хаменеи через дорожные камеры в Тегеране, передает корреспондент агентства.
С помощью такой слежки удалось ликвидировать верховного лидера Ирана (...) Агенты собирали сведения в том числе о графике дежурств телохранителей аятоллы, их маршрутах на работу и лицах, которых они должны были охранять. Изображения с уличных комплексов шифровались и передавались в Тель-Авив и на юг Израиля", - сообщает bfm.ru со ссылкой на Financial Times.
Кроме того, Израилю удалось вывести из строя отдельные компоненты более десяти вышек сотовой связи на улице, где располагался комплекс лидера Ирана. Из-за этого при звонках телефоны показывали, что они заняты, и охрана Хаменеи не получала возможных предупреждений.
Мы знали Тегеран так же хорошо, как Иерусалим. И когда ты знаешь так же хорошо, как улицу, на которой вырос, ты замечаешь хоть одно несоответствие", - сказал источник.
Напомним, США и Израиль объявили о военной операции против Ирана 28 февраля, по стране было нанесено множество ударов. Президент США Дональд Трамп объяснил начало операции тем, что у Вашингтона "иссякло терпение" в переговорах по ядерной сделке. Во время военной операции был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
По последним данным, по меньшей мере 170 школьников и учителей погибли в результате ударов США и Израиля по территории Ирана.
В ответ на операцию Израиля и США Иран начал волну авиаударов, нацеленных на американские базы в странах Персидского залива. Поставки нефти из Персидского залива нарушены.
Рынок нефти отреагировал резким ростом на сообщения о военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля, и ответных ударах Исламской Республики. Котировки впервые за 8 месяцев подскочили выше $80 за баррель.
03.03.2026, 12:25
Первая леди США возглавила заседание Совбеза ООН
Мелания Трамп стала первой супругой мирового лидера, занявшей место председателя в Совбезе ООН
Вашингтон. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп возглавила заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, посвященное детям в условиях военных конфликтов, сообщает Deutsche Welle.
Знания способствуют развитию эмпатии к другим, преодолевая границы географии, религии, расы, пола и даже местных норм", - заявила Трамп.
Отмечается, что Мелания Трамп стала первой супругой мирового лидера, занявшей место председателя в Совбезе ООН, отвечающем за поддержание международного мира и безопасности.
Напомним, председательство в Совбезе ООН перешло к США 2 марта.
03.03.2026, 10:38
Tasnim: Атака на НПЗ Saudi Aramco была осуществлена Израилем
Нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco было совершено Израилем и является примером операции под так называемым ложным флагом, сообщил осведомленный военный источник
Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Иран не наносил удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии, атака по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) Saudi Aramco была осуществлена Израилем. Об этом заявило иранское агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный военный источник, сообщает Вести.Ru.
По словам собеседника агентства, Израиль стремится отвлечь внимание стран Ближнего Востока от своих преступлений, связанных с нападениями на иранские гражданские объекты.
Сегодняшнее нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco было совершено Израилем и является примером операции под так называемым ложным флагом", - цитирует агентство слова источника.
Кроме того, военный источник Tasnim подчеркнул, что Иран будет продолжать наносить удары по всем объектам Соединенных Штатов и Израиля на Ближнем Востоке, но энергетические объекты Саудовской Аравии не входили в число целей атак Тегерана. Собеседник агентства также предупредил, что, по данным разведки, порт Фуджейра в ОАЭ может стать одной из следующих целей израильтян в операции "под ложным флагом". Он добавил, что в планы Израиля входит атаковать его.
В понедельник, 2 марта, саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco сообщила, что обломки двух сбитых БПЛА упали на НПЗ в Рас-Таннуре, из-за чего возник небольшой пожар. Работа НПЗ была приостановлена в качестве меры предосторожности. При этом в компании отметили, что это не повлияло на поставки нефти.
02.03.2026, 19:22
Кувейт по ошибке сбил три истребителя США
Пилоты живы, они катапультировались и находятся "в стабильном состоянии"
Эль-Кувейт. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Над Кувейтом из-за "дружественного огня" были сбиты три американских истребителя F-15E Strike Eagle, выполнявшие задачи в рамках операции "Эпическая ярость" против Ирана, сообщает РБК со ссылкой на Центральное командование США.
В 23.03 по восточному времени США 1 марта три американских истребителя F-15E Strike Eagle, выполнявшие задачи в рамках операции Epic Fury, потерпели крушение над Кувейтом из-за предполагаемого инцидента с "дружественным огнем", - говорится в сообщении.
Ведомство подчеркнуло, что пилоты живы, они катапультировались и находятся "в стабильном состоянии". Сейчас расследуются причины произошедшего.
Как пишет издание, утром 2 марта портал News 18 (подразделение CNN) опубликовал видео падения американского истребителя F-15 недалеко от города Эль-Джахра (расположен в 30 км к западу от столицы Эль-Кувейта). Позднее в Минобороны Кувейта сообщили, что на территории страны потерпели крушение несколько военных самолетов США. Министерство заявило также о "прямой координации с дружественными американскими силами" для выяснения обстоятельств произошедшего.
Напомним, США и Израиль объявили о военной операции против Ирана 28 февраля, по стране было нанесено множество ударов. Президент США Дональд Трамп объяснил начало операции тем, что у Вашингтона "иссякло терпение" в переговорах по ядерной сделке. Во время военной операции был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
По последним данным, по меньшей мере 170 школьников и учителей погибли в результате ударов США и Израиля по территории Ирана.
В ответ на операцию Израиля и США Иран начал волну авиаударов, нацеленных на американские базы в странах Персидского залива. Поставки нефти из Персидского залива нарушены.
Посол Ирана в Казахстане Али Акбар Джоукар прокомментировал ситуацию вокруг стратегически важного для мирового нефтяного рынка Ормузского пролива, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
По имеющейся информации, около трех судов подверглись атакам. В условиях, когда стороны ежедневно запускают в этом районе сотни ракет, его использование становится невозможным", - пояснил дипломат.
Он добавил, что перевозка нефти через пролив не выполняется два дня и ситуация для судов остается опасной, пишет sputnik.kz.
Рынок нефти отреагировал резким ростом на сообщения о военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля, и ответных ударах Исламской Республики. Котировки впервые за 8 месяцев подскочили выше $80 за баррель.
02.03.2026, 18:13
Один из крупнейших в мире производителей СПГ приостановил работу после удара Ирана
Фото: AFP
Доха. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy прекратила производство сжиженного природного газа после иранской атаки на ее предприятие, сообщает РБК со ссылкой на CNN.
В понедельник иранский беспилотник нанес удар по газовому объекту в Рас-Лаффане, а также по другому энергетическому объекту - в Месаиде", - пишет издание.
Отмечается, что Министерство обороны Катара начало расследование масштабов ущерба. По данным управления энергетической информации США, Катар является одним из крупнейших в мире экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), на его долю приходится примерно 20% мирового экспорта.
Напомним, США и Израиль объявили о военной операции против Ирана 28 февраля, по стране было нанесено множество ударов. Президент США Дональд Трамп объяснил начало операции тем, что у Вашингтона "иссякло терпение" в переговорах по ядерной сделке. Во время военной операции был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
По последним данным, по меньшей мере 170 школьников и учителей погибли в результате ударов США и Израиля по территории Ирана.
В ответ на операцию Израиля и США Иран начал волну авиаударов, нацеленных на американские базы в странах Персидского залива. Поставки нефти из Персидского залива нарушены.
Посол Ирана в Казахстане Али Акбар Джоукар прокомментировал ситуацию вокруг стратегически важного для мирового нефтяного рынка Ормузского пролива, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
По имеющейся информации, около трех судов подверглись атакам. В условиях, когда стороны ежедневно запускают в этом районе сотни ракет, его использование становится невозможным", - пояснил дипломат.
Он добавил, что перевозка нефти через пролив не выполняется два дня и ситуация для судов остается опасной, пишет sputnik.kz.
Рынок нефти отреагировал резким ростом на сообщения о военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля, и ответных ударах Исламской Республики. Котировки впервые за 8 месяцев подскочили выше $80 за баррель.
02.03.2026, 14:08
Иран атаковал нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии
Работа НПЗ приостановлена в качестве меры предосторожности
Эр-Рияд. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре, передает корреспондент агентства.
По данным ntv.ru, завод приостановил работу после атаки иранских беспилотников. На объекте после атаки БПЛА возник небольшой пожар. Ситуация, как сообщается, находится под контролем. Работа НПЗ приостановлена в качестве меры предосторожности.
Также секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в Сети заявил, что Иран не будет вести переговоры с Соединенными Штатами.
Мы не будем вести никаких переговоров с Америкой", - цитирует его lenta.ru.
Тем временем Израиль начал наступательную операцию в Ливане против шиитской группировки "Хезболла". Об этом сообщил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир, видеозапись его заявления опубликована в Telegram-канале израильской армии.
Мы не просто обороняемся. Теперь мы хотим перейти в наступление", - подчеркнул он.
Напомним, США и Израиль объявили о военной операции против Ирана 28 февраля, по стране было нанесено множество ударов. Президент США Дональд Трамп объяснил начало операции тем, что у Вашингтона "иссякло терпение" в переговорах по ядерной сделке. Во время военной операции был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
По последним данным, по меньшей мере 170 школьников и учителей погибли в результате ударов США и Израиля по территории Ирана.
В ответ на операцию Израиля и США Иран начал волну авиаударов, нацеленных на американские базы в странах Персидского залива. Поставки нефти из Персидского залива нарушены.
Посол Ирана в Казахстане Али Акбар Джоукар прокомментировал ситуацию вокруг стратегически важного для мирового нефтяного рынка Ормузского пролива, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
По имеющейся информации, около трех судов подверглись атакам. В условиях, когда стороны ежедневно запускают в этом районе сотни ракет, его использование становится невозможным", - пояснил дипломат.
Он добавил, что перевозка нефти через пролив не выполняется два дня, и ситуация для судов остается опасной, пишет sputnik.kz.
Рынок нефти отреагировал резким ростом на сообщения о военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля, и ответных ударах Исламской Республики. Котировки впервые за 8 месяцев подскочили выше $80 за баррель.
