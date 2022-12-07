Система Orphus

Построил целый квартал в Казахстане - монгольский депутат о главе компании, похищавшей уголь

06.12.2022, 18:32 2406
В ситуации с кражами угля замешаны около 30 членов парламента
Улан-Батор. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава финансового отдела в компании, откуда похищали уголь, построил целый квартал в Казахстане, заявил руководитель депутатской группы в парламенте Монголии Одон Цогтгерел.

По его словам, в ситуации с кражами угля замешаны около 30 членов парламента, сообщает монгольский сайт Sonin.

Только начальник финансового отдела компании обогатился до уровня строительства района в Казахстане. Мы давно уже говорим о кражах угля. Почему власти не раскрывают проблему кражи угля, контракты и имена? Два человека, которые тайно заключили этот контракт, все еще состоят в Совете национальной безопасности", - сказал Цогтгерел.



Стихийные акции начались в Улан-Баторе 4 декабря. Главное требование протестующих - предать огласке имена чиновников, вовлеченных в крупную коррупционную схему. Монгольским властям пока удалось обуздать массовые протесты. Однако ситуация может обостриться в любой момент, сообщает РИА Новости.

По данным местной прессы, монгольский бюджет недосчитался по меньшей мере 1,8 миллиарда долларов при продаже угля Китаю. Утверждают, что более шести миллионов тонн Пекин получил нелегально, в обход таможни.

Власти Китая сообщили, что готовы расследовать кражу угля, если правительство Монголии обратится к ним с такой просьбой.
 

новости по теме

ПА ОДКБ приняла заявление о недопустимости разработки биологического оружия

05.12.2022, 18:22 7121
ПА ОДКБ приняла заявление о недопустимости разработки биологического оружия
Фото: Depositphotos
ПА ОДКБ отмечает возросшую роль КБТО
Москва. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности на пленарном заседании приняла заявление о недопустимости разработки биологического и токсинного оружия, а также о неукоснительном соблюдении Конвенции о запрещении биологического оружия.

Заявляем о своей приверженности миру, свободному от биологического оружия, и исходим из того, что государственные органы стран ОДКБ объединят усилия в координации работы по безусловному выполнению конвенции на пространстве организации и укреплению законодательной базы в данной области", - сообщает ТАСС со ссылкой на заявление.


Согласно тексту документа, ПА ОДКБ отмечает возросшую роль КБТО "на фоне современных вызовов в сфере биологической безопасности, включая возможность использования достижений в сфере биотехнологий не в мирных целях".

Ранее сообщалось, что в Организации Договора о коллективной безопасности к концу нынешнего года появится формирование радиационной, химической и биологической защиты.
 

При взрыве газа в доме в Нижневартовске погибли шесть человек

05.12.2022, 11:19 11391
Причиной взрыва в жилом доме стала разгерметизация баллона
Москва. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 4 декабря, в доме на улице Мира города Нижневартовска прогремел взрыв. Обрушились перекрытия второго и третьего этажей.

Из дома эвакуировали десять человек, 52 смогли выбраться самостоятельно. В результате инцидента погибли шесть человек, 15 пострадали, сообщает РИА Новости.


Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Причиной взрыва в жилом доме в Нижневартовске стала разгерметизация баллона, сообщил журналистам глава МЧС России Александр Куренков.

Баллон, а он оказался не одним, был разгерметизирован, и произошел взрыв", - уточнил министр.


Он добавил, что, по словам одной из жительниц дома, она чувствовала запах газа.

Куренков подчеркнул, что дом не газифицирован. Министр назвал эти данные предварительными, напомнив, что сейчас идет следствие.
 

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт со стрельбой

03.12.2022, 16:56 18511
Для разрешения конфликта состоялась встреча между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана по Баткенскому и Исфаринскому участкам
Бишкек. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент между гражданами Таджикистана и Кыргызстана, сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы Кыргызской Республики.

Во время проезда в сторону села Дахма через село Сомониен произошла перепалка между гражданином Кыргызской Республики и гражданами Республики Таджикистан, которые начали нецензурно выражаться в его адрес", - рассказали подробности в управлении.


Между конфликтующими завязалась драка, в ход пошли камни.

С целью недопущения эскалации конфликта гражданин Кыргызской Республики применил охотничье оружие, сделав три предупредительных выстрела в воздух",- рассказали в Погранслужбе.


Для разрешения конфликта состоялась встреча между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана по Баткенскому и Исфаринскому участкам.

Стороны договорились о недопущении провокаций и эскалации ситуации между жителями приграничных сел. На участок будут направлены дополнительные наряды МВД", - сообщили в ведомстве.


Напомним, в сентябре на границе Кыргызстана и Таджикистана начались масштабные боестолкновения, в которых погибли 62 кыргызстанца и 41 житель Таджикистана.

Для решения конфликта на таможенном пункте пропуска "Равод" прошли переговоры таджикско-кыргызских рабочих групп. Также состоялись переговоры президентов Кыргызстана и Таджикистана Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона в Самарканде. Стороны договорились об отводе военных сил от границы и создании комиссии по расследованию причин произошедшего.
 

Airbus выплатит 16 миллионов евро штрафа за взятки при продаже авиатехники в Казахстан и Ливию

02.12.2022, 14:02 22216
Соглашение является продолжением предыдущей сделки в 2020 году, в результате которой Airbus выплатил рекордный штраф в размере 3,6 миллиарда евро Франции, Соединенным Штатам и Великобритании
Париж. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Парижский суд одобрил соглашение, в соответствии с которым производитель самолетов Airbus выплатит штраф в размере 15,9 млн евро, чтобы прекратить расследование коррупции, связанное с продажами в Ливию и Казахстан более десяти лет назад.

В заявлении, опубликованном в среду, французские прокуроры заявили, что соглашение является продолжением предыдущей сделки в 2020 году, в результате которой Airbus выплатил рекордный штраф в размере 3,6 миллиарда евро Франции, Соединенным Штатам и Великобритании", - сообщает RFI.


Прокуроры из отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Франции добавили, что решение касается взяточничества в связи с продажей коммерческих самолетов, вертолетов и спутников Ливии и Казахстану, в основном в период с 2006 по 2011 год, по той же формуле, которая использовалась во время первого расследования, которое привело к сделке 2020 года.

В то время французские юристы заявили, что соглашение было беспрецедентным из-за его масштаба и того факта, что оно было заключено с тремя странами.

Ранее сообщалось, что подозреваемая в коррупции Airbus предпочла заплатить штраф.
 

Подозреваемая в коррупции Airbus предпочла заплатить штраф - Sud Oues

29.11.2022, 14:48 32871
Подозреваемая в коррупции Airbus предпочла заплатить штраф - Sud Oues
Фото: Depositphotos
Сумма штрафа пока остается неизвестной
Париж. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Во избежание судебного преследования компания Airbus, подозреваемая в коррупции в Ливии и Казахстане, предпочла заплатить штраф.
 
Парижский суд должен будет вынести решение по этому соглашению в среду.
 

Судья парижского суда вынесет в среду решение по соглашению между Airbus и Национальной финансовой прокуратурой (PNF), согласно которому производитель самолетов соглашается на штраф, чтобы избежать уголовного преследования по делам о коррупции в Ливии и Казахстане", - сообщает французский портал Sud Ouest со ссылкой на информированный источник.

 
Сумма штрафа пока остается неизвестной.
 
По данным РБК, расследование в отношении Airbus началось еще в 2016 году. Компанию обвинили в том, что она давала взятки чиновникам в разных странах, когда выходила на новые рынки. Reuters сообщает, что Airbus давала взятки должностным лицам в ОАЭ, Китае, Южной Корее, Индии, на Тайване, в России, Саудовской Аравии, Вьетнаме, Японии, Турции, Мексике, Бразилии, Таиланде, Кувейте и Колумбии. По информации SFO, компания также незаконно перечисляла деньги чиновникам на Шри-Ланке, в Индонезии, Малайзии и Гане. Бюро отмечает, что взятки компания давала с 2011 по 2015 год.
 
По данным SFO, коррупцией занимались сотрудники подразделения Airbus, которое производит оборудование для военной и космической сферы. Бюро также удалось выяснить, что компания использовала сеть посредников в разных странах, имевших влияние на тех, кто принимает решения о закупке авиатехники, и за деньги помогавших ей заключать сделки, передает Reuters.
 

Крупный кокаиновый картель ликвидирован в Европе и ОАЭ

29.11.2022, 13:27 34336
В рамках операции Desert Light, которую координировал Европол, задержаны 49 подозреваемых
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция в Европе и Объединенных Арабских Эмиратах ликвидировала суперкартель, координировавший около трети торговли кокаином в Европе.

Гражданская гвардия ликвидировала суперкартель наркоторговцев, который контролировал третью часть всего объема торговли кокаином в Европе. В рамках операции Desert Light, которую координировал Европол, задержаны 49 подозреваемых. Среди задержанных есть и главари этой преступной организации, которые из Дубая управляли операциями по торговле наркотиками между между Южной Америкой и Европой, сообщает RT.

Международная операция Desert Light - историческая глава в борьбе против глобальной торговли наркотиками. В рамках этой беспрецедентной операции в Дубае были задержаны шесть наркобаронов. В этом городе в ОАЭ главари организации чувствовали себя неприкасаемыми, ведя роскошный образ жизни и управляя различными ячейками. Эти ячейки были созданы там, где расположены основные порты Европы, которые были главными воротами для ввоза наркотиков", - информирует издание.


Группа по борьбе с наркотиками центрального оперативного подразделения гражданской гвардии в рамках операции Desert Light провела собственную операцию Faukas. В ходе нее было проведено более 20 обысков в домах и компаниях в провинциях Малага, Мадрид и Барселона.

Операция Faukas началась в марте 2020 года с задержания контейнеровоза в порту Валенсии с 698 килограммами кокаина.




 

В ЕЭК выступили за создание универсальной платежной системы

28.11.2022, 16:40 38861
В ЕАЭС проводится последовательная работа по формированию общего финансового рынка
Женева. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Евразийской экономической комиссии выступают за создание универсальной платежной системы, предполагающей выпуск общей платежной карточки, объединяющей национальные системы Китая, Индии, Бразилии, государств - членов Европейского экономического союза, сообщает пресс-служба ЕЭК.
 

В ЕАЭС проводится последовательная работа по формированию общего финансового рынка, где достигнут серьезный прогресс. Работа ведется по трем секторам: банковский, страховой, а также рынок ценных бумаг. Одним из ключевых направлений является построение общего биржевого пространства, реализуется соответствующая дорожная карта", - информирует iz.ru.

 
Отмечается, что в 2021 году страны союза также заключили соглашение, регулирующее обмен сведениями о кредитных историях. Таким образом, на горизонте 2025 года ожидается создание условий для свободного движения капитала и оказания финансовых услуг в ЕАЭС.
 

Предусмотрено учреждение наднационального органа по регулированию финансового рынка. Соответствующие наработки могут быть интересны и нашим партнерам из БРИКС", - добавили в пресс-службе ЕЭК.

 

Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

26.11.2022, 21:02 46506
Он занимал пост главы МИД с 22 августа 2012 года.
Минск. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз.
 
Владимир Владимирович Макей родился в 1958 году в Гродненской области, информирует БЕЛТА.
 
С 22 августа 2012 года Владимир Макей занимал пост министра иностранных дел Беларуси. Имел дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
 
Ранее сообщалось, что первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни.
 

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      После аварии на приватизированных теплосетях в городах Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Считаете ли Вы, что подобные меры буду эффективны?

      Архив опросов