Построил целый квартал в Казахстане - монгольский депутат о главе компании, похищавшей уголь

В ситуации с кражами угля замешаны около 30 членов парламента
Улан-Батор. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава финансового отдела в компании, откуда похищали уголь, построил целый квартал в Казахстане, заявил руководитель депутатской группы в парламенте Монголии Одон Цогтгерел.
По его словам, в ситуации с кражами угля замешаны около 30 членов парламента, сообщает монгольский сайт Sonin.
Только начальник финансового отдела компании обогатился до уровня строительства района в Казахстане. Мы давно уже говорим о кражах угля. Почему власти не раскрывают проблему кражи угля, контракты и имена? Два человека, которые тайно заключили этот контракт, все еще состоят в Совете национальной безопасности", - сказал Цогтгерел.
Стихийные акции начались в Улан-Баторе 4 декабря. Главное требование протестующих - предать огласке имена чиновников, вовлеченных в крупную коррупционную схему. Монгольским властям пока удалось обуздать массовые протесты. Однако ситуация может обостриться в любой момент, сообщает РИА Новости.
По данным местной прессы, монгольский бюджет недосчитался по меньшей мере 1,8 миллиарда долларов при продаже угля Китаю. Утверждают, что более шести миллионов тонн Пекин получил нелегально, в обход таможни.
Власти Китая сообщили, что готовы расследовать кражу угля, если правительство Монголии обратится к ним с такой просьбой.