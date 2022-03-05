Пожар произошел на Запорожской АЭС

МОСКВА. 4 МАРТА - Представитель пресс-службы Запорожской атомной электростанции на Украине Андрей Туз сообщил, что на территории станции произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Украинские СМИ публикуют кадры с камеры видеонаблюдения, как утверждается, Запорожской АЭС, на которых видно, что над постройками на территории станции поднимается дым, информирует РИА "Новости".





Позже госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков, пожар локализован.

В 5.55 (9.55 Нур-Султан) пожар в учебно-тренировочном корпусе (размером 60 на 40 метров) Запорожской АЭС в городе Энергодаре локализован на площади 2 тысячи квадратных метров. Предварительно, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале госслужбы.

Исполняющий обязанности главного госинспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков в эфире телеканала "Рада" пояснил, что на Запорожской АЭС расположены семь ядерных установок, шесть энергоблоков и ядерное хранилище. По его словам, энергоблок №1 был ранее остановлен для ремонта, энергоблоки №2 и №3 безопасно остановлены, №4 - продолжает работу. Энергоблоки №5 и №6 - резервные, им ничто не угрожает. Мэр Энергодара сообщал, что данных о пожаре на самой АЭС нет.





Дополнено: ГСЧС Украины сообщила, что при пожаре в здании у Запорожской АЭС никто не пострадал.