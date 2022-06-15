Председатель КНР подписал директиву о невоенных операциях

ВЛАДИВОСТОК. 10 ИЮНЯ - Грузовое движение открыли по международному автомобильному мосту через реку Амур, который связывает Благовещенск с городом Хэйхэ в Китае, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Церемония прошла посредством телемоста из студий в Москве, Владивостоке, Пекине, с площадок Благовещенска и Хэйхэ. В ней удаленно приняли участие вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, заместитель премьера Государственного совета КНР Ху Чуньхуа, министр транспорта России Виталий Савельев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, сообщает РИА Новости

Поехали", - сказал по-русски Хуа Чаншэн, дав старт движению.

По словам Трутнева, в сегодняшнем разобщенном мире мост Благовещенск - Хэйхэ между Россией и Китаем имеет особое значение. "Он станет еще одной нитью, которая связывает народы России и Китая", - отметил он.

Полпред напомнил, что в строительстве моста участвовали тысячи человек как с российской, так и с китайской стороны. "Уникальность такого мостового перехода состоит в том, что проект удалось реализовать без бюджетных средств. Хочу поблагодарить всех, благодаря кому этот мост состоялся", - сказал Трутнев.

Савельев отметил, что открытие моста позволит нарастить объем грузооборота до миллиона тонн грузов в год. "Уверен, что открытие моста позволит сократить затраты и сроки транспортировки грузов во внешней торговле", - добавил министр.

По словам Ху Чуньхуа, открытие моста свидетельствует о готовности и уверенности в углублении комплекса взаимодействия. "Китайская сторона готова использовать возможности запуска перехода, предоставлять более качественные логистические услуги. Общими усилиями мы превратим мост в мост дружбы, сотрудничества", - сказал заместитель премьера.

По мосту через пункт пропуска "Кани-Курган - Хэйхэ" пошли первые грузовые автомобили - в Китай отправились восемь российских тягачей автопарка ООО "Газпром гелий сервис", работающие на экологически чистом топливе - сжиженном природном газе.

С китайской стороны также выехали восемь грузовиков. Они везут в Россию автомобильные шины и комплектующие для электрооборудования.

Строительство трансграничного перехода Благовещенск - Хэйхэ через Амур началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.

Строительство моста обошлось в 19 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов вложены на российской территории. Длина моста - 1080 метров. Он двухполосный, общая ширина проезжей части - 11 метров. Сам мост от пролета до пролета - 18,2 метра. Общая протяженность мостового перехода - около 20 километров. Сюда входят шесть километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых еще 278 метров - это мост через протоку Каникурганскую.

Согласно техническому заданию по мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.