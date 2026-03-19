Президент Ирана подтвердил гибель министра разведки

Вместе с Лариджани погибли его сын и заместитель, а также охранники

Тегеран. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб, говорится в сообщении его пресс-службы, опубликованном в телеграм-канале Лариджани, пишет РБК





В публикации сказано, что вместе с Лариджани погиб его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят и "группа ревностных охранников".





Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования по поводу смерти Лариджани, пообещав "суровую месть" ответственным за это. Его заявление передает Tasnim. По словам Пезешкиана, во время работы в Совете нацбезопасности Лариджани "приложил все усилия для укрепления мира и безопасности в регионе, укрепления братства и солидарности между исламскими странами".





17 марта глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил о гибели Лариджани прошлой ночью в результате авиаудара по Ирану. После этого в телеграм-канале секретаря Совета нацбезопасности Ирана появилась публикация с фотографией рукописи Лариджани накануне церемонии прощания с иранскими моряками, погибшими при потоплении подлодкой США иранского фрегата Iris Dena.





Кац говорил, что той же ночью погиб и командующий ополчением "Басидж" генерал-майор Голамреза Сулеймани. Его гибель подтвердил Корпус стражей исламской революции (КСИР). КСИР сообщил, что похороны Лариджани, Сулеймани и остальных погибших состоятся 18 марта. Их тела захоронят вместе с моряками фрегата Iris Dena.





Али Лариджани родился в Ираке в семье аятолл. Получил степень (PhD) по западной философии в Тегеранском университете, специализировался на философии Иммануила Канта.





Политическую карьеру начал в 1990-х: в 1992 году возглавил Министерство культуры и исламской ориентации, а затем на протяжении десяти лет (1994-2004) руководил Организацией телерадиовещания Ирана (IRIB).





В 2005 году стал секретарем Высшего совета национальной безопасности и главным переговорщиком по ядерной программе страны. На этот пост вернулся спустя два десятилетия, в 2025 году.





С 2008 по 2020 год занимал пост спикера иранского парламента (меджлиса). Кроме того, выдвигался в президенты: в 2005-м занял шестое место, а в 2021 году его кандидатура не была допущена к выборам Советом стражей Конституции.