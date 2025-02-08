Раскрыты гонорары звезд Голливуда от USAID

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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Стало известно, что звезды Голливуда получали многомиллионные гонорары за поездку на Украину, сообщает - Стало известно, что звезды Голливуда получали многомиллионные гонорары за поездку на Украину, сообщает RT со ссылкой на Eadaily.





Голливудские звезды, активно выступавшие за Украину, получили внушительные суммы от Американского агентства по международному развитию (USAID) за свою поддержку, информирует издание.





По данным Eadaily, американской актрисе Анджелине Джоли за поездку в Киев заплатили $20 млн, а ее коллеге Орландо Блуму - $8 млн. Среди звезд, получивших деньги за содействие позиции Киева, также числятся актеры Жан-Клод Ван Дамм, Бен Стиллер и Шон Пенн", - пишет RT.





20 января Трамп подписал указ о заморозке программ международной помощи USAID на 90 дней. За это время планируется оценить их "эффективность и соответствие внешней политике Соединенных Штатов". В 2023 году по линии USAID было выделено $42,5 млрд. Американская помощь через USAID шла в том числе на Украину.





Позже Белый дом жестко раскритиковал некоторые программы USAID.





Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Кэролайн Ливитт перечислила несколько таких программ, вызвавших резкие возражения у нынешней американской администрации во главе с Дональдом Трампом. Пресс-секретарь упомянула, в частности, программу по расширению расового и иного разнообразия, равенства и инклюзивности в Сербии, на которую ушло $1,5 млн, постановку "трансгендерной оперы" в Колумбии, профинансированную в размере $47 тыс. и выделение $32 тыс. на выпуск в Перу комиксов, героями которых являются трансгендеры.





Позднее пресс-служба Белого дома распространила заявление, в котором говорится, что USAID затратило "сотни миллионов долларов" фактически на то, чтобы "поддержать беспрецедентное выращивание опийного мака и производство героина в Афганистане", а также "сотни тысяч долларов" - на приобретение продовольствия для "связанных с террористической группировкой "Аль-Каида" боевиков в Сирии".





Депутат мажилиса парламента РК Магеррам Магеррамов потребовал раскрыть подробности программ "помощи", оказываемых USAID.





По его словам, в 2022-2025 годах USAID выделило 2 миллиона долларов на укрепление прав человека и равенства регионе. При этом он обратил внимание, что исполнитель программы - Европейская международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. Это организация, "которая реализует программы содействия правительства США в Казахстане".





Считаем, что надо разобраться, какие средства, кем, куда и на какие цели выделяются, кто их получает и какие проекты реализует в нашей стране. Ведь все мы понимаем, что периодический всплеск "активности" некоторых групп под лозунгами "права сексуальных меньшинств" происходят не по внутренним запросам нашего общества, а под внешним воздействием, в том числе финансовой поддержкой извне. Так называемые "женские марши", "лесби парады", парады в центре Алматы, и бесконечные попытки их проведения, являются результатами деятельности таких организаций (...) Речь идет о финансировании чуждой нам идеологии, насаждаемой под видом прав человека, а на деле - растлевающей нашу молодежь и подрастающее поколение", - заявил мажилисмен.





По информации пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, на "борьбу с дезинформацией" в Казахстане Соединенные Штаты Америки в период президентства Джо Байдена потратили $4,5 млн, сообщила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома.





В России, в 2024 году законодательно была закреплена возможность признания нежелательной на территории РФ деятельность подобных USAID. МИД Азербайджана потребовал прекратить деятельность USAID в стране.





Ранее RT заявил , что в 2020-2021 годах Вашингтон выделил не менее $9,14 млн на различные некоммерческие проекты в Казахстане. Их финансирование осуществлялось по линии связанного с ЦРУ Агентства США по международному развитию (USAID). По мнению опрошенных редакцией экспертов, эти средства могли значительно повлиять на картину январских общественных беспорядков в крупнейшем государстве Средней Азии.





Как следует из отчетных документов USAID, с которыми ознакомился RT, большинство проектов Соединенных Штатов в Казахстане имеют долгосрочный характер и подразумевают многолетнее финансирование.





USAID распределяет бюджетные деньги как напрямую, так и через ответственные ведомства и институты в США, которые, в свою очередь, уже работают с НКО и ведомствами в Казахстане. Их в отчетах называют "партнерами".





RT выделил для подсчета те направления, где назначение средств было явно связано с политическими, медийными целями, а также с целью построения лояльного Западу общества. Из статистики мы исключили все медицинские и военные проекты, а также технические траты на американский персонал, работающий в Казахстане.



