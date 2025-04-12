11.04.2025, 17:01 12926
Издание "Жэньминь жибао" теперь доступно на трех новых языках
"Жэньминь жибао" - главная газета Китая
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Пекин. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Издание "Жэньминь жибао" теперь доступно на вьетнамском языке, урду и хинди, сообщает газета.
Cайт "Жэньминьван" официально запустил версии на вьетнамском языке, урду и хинди. Запуск версий на трех новых иностранных языках является важной мерой по дальнейшему укреплению статуса компании в области международной коммуникации. Три новых языковых портала будут предоставлять всестороннюю информацию о Китае соответствующей аудитории, еще больше расширяя охват распространения новостей и информации сайта "Жэньминьван", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в последние несколько лет сайт "Жэньминьван" запустил ряд версий на разных иностранных языках. В настоящее время портал доступен на 18 языках, а именно на английском, французском, русском, арабском, испанском, японском, корейском, немецком, португальском языках, суахили, итальянском, казахском, тайском, малайском, греческом, вьетнамском языках, урду и хинди.
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11.04.2025, 20:38 10096
Тоннель строящегося метро обрушился в Корее
Фото: Рёнхап
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Сеул. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 11 апреля, тоннель строящегося метро обрушился в городе Кванмён к югу от Сеула, сообщает "Рёнхап".
Во время обрушения внутри находилось пять рабочих: троих спасли, еще один заблокирован под землей. Пятый числится пропавшим без вести.
В результате ЧП участок дороги обвалился и повредил несколько близлежащих зданий. Власти города объявили эвакуацию жителей близлежащих районов, так как сохраняется риск новых обрушений.
11.04.2025, 14:35 15416
До 125% повысил Китай пошлины на американский импорт
Они вступят в силу с 12 апреля
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Пекин. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Китай повысил пошлины на товары из США с 84 до 125%. Это стало ответом на увеличение американских пошлин до 145% на китайский импорт.
Китай повысил пошлины на американские товары с 84 до 125%, они вступят в силу с 12 апреля, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Накануне, 10 апреля, США увеличили пошлины на китайские товары до 145%. В Минфине КНР заявили, что больше нет "никакой возможности рыночного принятия" американских товаров, экспортируемых в страну по текущим пошлинам.
Если американская сторона впоследствии продолжит вводить пошлины на китайские товары, экспортируемые в США, китайская сторона не будет обращать на это внимания", - говорится в заявлении.
Кроме того, после последнего повышения тарифов США Пекин подал новый иск к Вашингтону во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает китайский телеканал CGTN со ссылкой на Министерство торговли страны.
До этого Китай обратился с жалобой в ВТО, после того как 9 апреля президент США Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары со 104 до 125%. Республиканец объявил, что новые условия вступают в силу немедленно. При этом в Белом доме уточнили, что итоговая ставка пошлин составит 145%, так как тарифы в размере 20% были введены ранее.
Трамп объяснил решение поднять пошлины "неуважением, которое Китай проявляет к мировым рынкам". Пекин принял против Вашингтона ответные меры, подняв ставки на все импортируемые из США товары с 34 до 84%, а до этого ограничил экспорт редкоземельных элементов, которые используются в производстве высокотехнологичных товаров.
2 апреля американский президент объявил об импортных пошлинах от 10 до 50% для 211 стран и территорий, включая крупнейших торговых партнеров США. Мировые рынки негативно отреагировали на допсборы. По словам Трампа, уже более 75 стран обратились к нему с просьбами пересмотреть решения по тарифам и торговым барьерам. С критикой по поводу введенных американских пошлин выступили несколько миллиардеров - сторонников Трампа.
9 апреля республиканец приостановил действие повышенных импортных тарифов для всех стран, кроме Китая, на 90 дней. Эта отсрочка также не затронет Канаду и Мексику.
10.04.2025, 21:19 23776
США объявили о новом размере пошлины для Китая
Теперь пошлина на китайские товары составит 145%
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Вашингтон. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Тарифная ставка США против Китая складываются по следующей формуле: изначальные 10%, затем 10% "за фентанил" и еще 125-процентная "ответная" пошлина, сообщает РБК.
Пошлины для Китая теперь "фактически составляют 145%". Представитель Белого дома указал, что вчерашнее решение Дональда Трампа идет "в дополнение к 20% пошлины на фентанил", который Трамп ранее ввел для Китая.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о повышении импортных пошлин на товары из Китая до 125%. В отношении других стран на три месяца вводится пауза для переговоров, в течение которой для всех будет действовать 10-процентный тариф на импорт в США.
10.04.2025, 08:20 31501
В Кыргызстане заявили о пресечении попытки госпереворота
Спровоцировать беспорядки и столкновения, утверждают в Комитете госбезопасности КР, должен был фейковый ролик
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Бишкек. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Спецслужбы Кыргызстана пресекли попытку организации в стране массовых беспорядков, проинформировал Государственный комитет национальной безопасности республики (ГКНБ), сообщает РБК.
Основная цель этих беспорядков - дестабилизация общественно-политической обстановки с последующей попыткой государственного переворота, утверждают в комитете.
ГКНБ установил и задержал всех участников группы, которая планировала переворот. По информации спецслужбы, подозреваемые хотели снять "фейковый провокационный" видеоролик, в котором избитая кыргызская девушка рассказывает, как над ней надругались иностранные граждане.
Этот ролик должен был воздействовать на "национальные патриотические чувства" и спровоцировать представителей "неорганизованной молодежи страны", пояснили в ГКНБ. После этого "специально подготовленные боевые группы, снаряженные огнестрельным оружием", устроили бы погромы "в местах работы и жительства иностранцев", как это было в мае 2024 года, когда в Бишкеке нападениям подверглись граждане из стран Юго-Восточной Азии. Провокации и беспорядки планировали и в отношении граждан Кыргызстана и представителей правоохранительных органов.
Как отметили в комитете, один из идейных вдохновителей группы находится в бегах, предположительно он скрывается в ОАЭ.
18 мая 2024 года в Бишкеке разъяренная толпа собралась из-за драки с участием иностранцев, которая произошла в одном из хостелов столицы несколькими днями ранее. Люди согласились разойтись после переговоров с милицией. Минздрав КР сообщил о 29 пострадавших в этом инциденте, 15 из них попали в больницу.
09.04.2025, 21:10 38636
Китай в ответ на действия Трампа поднял пошлины на товары из США
Скорректированные ставки будут увеличены с 34 до 84%
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Пекин. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Китай в ответ на введенные президентом США Дональдом Трампом торговые ограничения поднял пошлины на товары из США на 50%, сообщает РБК со ссылкой на "Синьхуа".
Скорректированные ставки будут увеличены с 34 до 84% и вступят в силу 10 апреля 2025 года в 12:01 по пекинскому времени. <...> Китай призывает США немедленно исправить ошибочную практику, отменить все односторонние пошлины в отношении Китая и на основе взаимного уважения урегулировать разногласия через равноправный диалог", - сказано в сообщении.
Китай также объявил, что вводит экспортный контроль еще в отношении 12 американских компаний, и добавил еще шесть в свой список "ненадежных субъектов", в отношении которых действуют ограничения на ведение бизнеса в Китае или с китайскими компаниями.
КНР также обратилась во Всемирную торговую организацию. В заявлении, которое цитирует Reuters, сказано, что взаимные пошлины - это не лекарство от торгового дисбаланса.
Вместо этого они приведут к обратным результатам, нанеся ущерб самим США", - считает Пекин.
Глава американского Минфина Скотт Бессент назвал ответные меры Китая "неудачным решением", сообщает Reuters.
Ранее Китай объявил, что введет с 10 апреля дополнительные пошлины в размере 34% на импорт из США в ответ на пошлины, о которых объявил президент Дональд Трамп.
09.04.2025, 11:40 43626
КТК возобновил отгрузку нефти с ранее остановленного причального устройства
Фото: КТК
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Москва. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Каспийский трубопроводный консорциум возобновил отгрузку нефти с ранее остановленного причального устройства, сообщает пресс-служба консорциума.
Выносное причальное устройство ВПУ КТК-1 введено в эксплуатацию. Отгрузка нефти осуществляется через ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-3. О возобновлении работы ВПУ КТК-2 будет сообщено дополнительно", - заявили в пресс-службе.
Ранее Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о временном выводе из эксплуатации ВПУ-1 и ВПУ-2.
В Минэнерго РК заверили, что отгрузка казахстанской нефти через Каспийский трубопроводный консорциум осуществляется в штатном режиме.
08.04.2025, 17:15 50181
Китай готов бороться до конца, если США будут настроены на тарифную войну - МИД КНР
По словам Линь Цзяня, злоупотребление США пошлинами серьезно ущемляет законные права и интересы других стран
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Пекин. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь в ходе пресс-конференции заявил, что КНР будет бороться до конца, если Соединенные Штаты Америки намерены развязать тарифную или торговую войну, сообщает информационное агентство "Синьхуа".
Китай примет необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов. Если США проигнорируют интересы двух стран и международного сообщества и будут настроены на тарифную и торговую войну, Китай, несомненно, будет бороться до конца", - сообщил Линь Цзянь.
По его словам, злоупотребление США пошлинами серьезно ущемляет законные права и интересы других стран, грубо нарушает правила Всемирной торговой организации, наносит серьезный ущерб основанной на правилах многосторонней торговой системе и серьезно влияет на стабильность мирового экономического порядка.
Это типичное проявление унилатерализма, протекционизма и экономического буллинга и встретило широкое возражение со стороны международного сообщества", - заявил Линь Цзянь, отметив, что Китай резко осуждает это и решительно выступает против.
Подчеркнув, что в торговых и тарифных войнах не бывает победителей, а протекционизм только ведет в тупик, Линь Цзянь отметил, что китайский народ не создает проблем, но и не боится их.
Напомним, в список стран, в отношении которых США планируют ввод торговых пошлин, также вошел и Казахстан. В Минторговли РК сообщили, что пошлины затронут лишь 4,8% казахстанского экспорта в США. Кроме того, правительство инициирует консультации с американской стороной для обсуждения вопроса о возможности неприменения дополнительных пошлин в отношении Казахстана.
Между тем Пекин заявил об ответных пошлинах на импорт из США.
04.04.2025, 16:36 89346
Пекин заявил об ответных пошлинах на импорт из США
Пошлины будут введены с 10 апреля в размере 34%
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Пекин. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Китай объявил, что введет с 10 апреля дополнительные пошлины в размере 34% на импорт из США в ответ на пошлины, о которых объявил президент Дональд Трамп, говорится в сообщении комиссии по тарифам Госсовета КНР.
В ведомстве подчеркнули, что действия США "не соответствуют правилам международной торговли, наносят серьезный ущерб правам и интересам Китая и являются типичным проявлением одностороннего запугивания", сообщает РБК.
Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты немедленно отменить односторонние тарифные меры и урегулировать торговые разногласия путем консультаций на равноправной, уважительной и взаимовыгодной основе", - говорится в сообщении.
Китай также подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за американских пошлин.
2 апреля Трамп объявил о введении с 5 апреля торговых пошлин до 50% в отношении 185 стран. Он объяснил это решение необходимостью восстановления экономики США, которые в течение последних лет "подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями близкими и далекими, как друзьями, так и врагами".
Для Китая тариф составил 34%, однако с учетом предыдущих мер этот показатель достигнет 54%, уточнила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. По данным Bloomberg, после заявления Трампа состояние 500 богатейших людей планеты сократилось на $208 млрд. В частности, основатель китайского производителя обуви Huali Industrial Group Co. Чжан Цунъюань потерял $1,2 млрд. Наибольшие тарифы - 50% - коснулись Лесото и заморских территорий Франции Сен-Пьер и Микелон.
Напомним, в список стран, в отношении которых США планируют ввод торговых пошлин, также вошел и Казахстан. В Минторговли РК сообщили, что пошлины затронут лишь 4,8% казахстанского экспорта в США. Кроме того, правительство инициирует консультации с американской стороной для обсуждения вопроса о возможности неприменения дополнительных пошлин в отношении Казахстана
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