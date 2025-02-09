08.02.2025, 12:23 20276
Сотрудники USAID оспорили решение Трампа об их отправке в административный отпуск
Также судья постановил восстановить в должностях около 500 сотрудников USAID, которые уже были временно отстранены от работы
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Вашингтон. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд в США временно заблокировал план президента страны Дональда Трампа по отзыву сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру и их отправке в административный отпуск, сообщает РИА Новости cо ссылкой на Hill.
Федеральный судья поздно в пятницу временно заблокировал план администрации Трампа по отправке тысяч сотрудников Агентства США по международному развитию в отпуск в полночь", - пишет издание.
Решение суда запрещает властям США отправить около 2,2 тысячи сотрудников USAID в административный отпуск и вывезти их из стран, где они работают, до 14 февраля включительно. Кроме того, судья Карл Николз постановил восстановить в должностях около 500 сотрудников USAID, которые уже были временно отстранены от работы.
Слушание по временному судебному запрету назначено на 12 февраля.
Напомним, ранее глава нового департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что Трамп готов закрыть USAID. В Белом доме жестко раскритиковали некоторые программы USAID. На протяжении десятилетий агентство было не подотчетно налогоплательщикам, занималось фактически "личными проектами" бюрократов в этой структуре американского правительства, заявили в американской администрации. Госсекретарь Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявлял, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", в том числе на соответствие программ американской внешней политике. По его словам, USAID тратило деньги "во вред" США, пишет РИА.
МИД Азербайджана потребовал прекратить деятельность USAID в стране. Также стало известно, сколько агентство выделило Казахстану средств в 2023 году.
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09.02.2025, 13:37 3931
Трамп и Путин провели телефонный разговор
Президент США заверил в наличии конкретного плана для прекращения конфликта
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Вашингтон. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Американский президент Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщает РБК со ссылкой на New York Post.
Я лучше промолчу", - ответил Трамп на вопрос о том, сколько раз общались лидеры.
Президент США поделился впечатлением, что Путину "действительно небезразлична" гибель солдат на поле боя.
Он хочет, чтобы люди перестали умирать. На Украине такая ужасная война. Я хочу покончить с этой чертовщиной", - добавил президент США.
Трамп заверил в наличии конкретного плана для прекращения российско-украинского конфликта и выразил надежду, что его удастся реализовать быстро.
Также Трамп рассказал о желании заключить сделку с украинским президентом Владимиром Зеленским на 500 млн долларов относительно доступа к редкоземельным минералам и газу на Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.
Обращаясь к советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу, который находился рядом в кабинете президента на борту номер один, Трамп произнес:
Давайте проведем эти встречи. Они хотят встретиться. Каждый день гибнут люди. Гибнут молодые красивые солдаты. Молодые мужчины, такие как мои сыновья".
Ранее страны НАТО обсудили размещение войск в Гренландии в ответ на угрозу американского президента Дональда Трампа использовать армию США для захвата острова.
08.02.2025, 08:59 22776
В НАТО обсудили действия на случай американского вторжения в Гренландию
Фото: Mario Tama/Getty Images
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Брюссель. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Страны НАТО обсудили размещение войск в Гренландии в ответ на угрозу американского президента Дональда Трампа использовать армию США для захвата острова, сообщает РБК со ссылкой на газету The Telegraph.
Неформальные переговоры о реакции на возможное "американское вторжение" в Гренландию, прошли с участием представителей Германии и других европейских союзников. Обсуждалось в том числе применение статьи 5 Североатлантического договора.
Она предусматривает, что нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех. Дания, чьей автономной территорией является Гренландия, входит в НАТО", - уточняет источник.
Der Spiegel ранее передавал, что правительство не исключает размещения в Гренландии войск НАТО.
Такой шаг, с одной стороны, дал бы Трампу понять, что страны Европы разделяют его взгляды на стратегическую важность острова для безопасности Арктики, а с другой - помешал бы республиканцу реализовать свои планы на остров военными средствами", - пишет сайт.
О том, что США не исключают использования военной силы для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом, Трамп заявил в начале января.
Президент США отмечал, что Гренландия нужна стране для обеспечения национальной безопасности. Вице-президент США Джей Ди Вэнс на прошлой неделе говорил, что американский лидер проявит территориальный интерес к Гренландии независимо от того, что "вопят европейцы", - напоминает источник.
Гренландия - бывшая датская колония, сейчас представляет собой автономную территорию в составе королевства. Это самый большой остров в мире, расположенный северо-восточнее Северной Америки. Его площадь составляет около 2,2 млн кв. км, там проживают около 57 тыс. человек. Остров богат природными ресурсами.
Напомним, по данным опроса, проведенного 6-11 января американской неправительственной организацией Patriot Polling, более половины населения Гренландии выступило за присоединение острова к США.
06.02.2025, 16:33 46236
Раскрыты гонорары звезд Голливуда от USAID
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Стало известно, что звезды Голливуда получали многомиллионные гонорары за поездку на Украину, сообщает RT со ссылкой на Eadaily.
Голливудские звезды, активно выступавшие за Украину, получили внушительные суммы от Американского агентства по международному развитию (USAID) за свою поддержку, информирует издание.
По данным Eadaily, американской актрисе Анджелине Джоли за поездку в Киев заплатили $20 млн, а ее коллеге Орландо Блуму - $8 млн. Среди звезд, получивших деньги за содействие позиции Киева, также числятся актеры Жан-Клод Ван Дамм, Бен Стиллер и Шон Пенн", - пишет RT.
20 января Трамп подписал указ о заморозке программ международной помощи USAID на 90 дней. За это время планируется оценить их "эффективность и соответствие внешней политике Соединенных Штатов". В 2023 году по линии USAID было выделено $42,5 млрд. Американская помощь через USAID шла в том числе на Украину.
Позже Белый дом жестко раскритиковал некоторые программы USAID.
Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Кэролайн Ливитт перечислила несколько таких программ, вызвавших резкие возражения у нынешней американской администрации во главе с Дональдом Трампом. Пресс-секретарь упомянула, в частности, программу по расширению расового и иного разнообразия, равенства и инклюзивности в Сербии, на которую ушло $1,5 млн, постановку "трансгендерной оперы" в Колумбии, профинансированную в размере $47 тыс. и выделение $32 тыс. на выпуск в Перу комиксов, героями которых являются трансгендеры.
Позднее пресс-служба Белого дома распространила заявление, в котором говорится, что USAID затратило "сотни миллионов долларов" фактически на то, чтобы "поддержать беспрецедентное выращивание опийного мака и производство героина в Афганистане", а также "сотни тысяч долларов" - на приобретение продовольствия для "связанных с террористической группировкой "Аль-Каида" боевиков в Сирии".
Депутат мажилиса парламента РК Магеррам Магеррамов потребовал раскрыть подробности программ "помощи", оказываемых USAID.
По его словам, в 2022-2025 годах USAID выделило 2 миллиона долларов на укрепление прав человека и равенства регионе. При этом он обратил внимание, что исполнитель программы - Европейская международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. Это организация, "которая реализует программы содействия правительства США в Казахстане".
Считаем, что надо разобраться, какие средства, кем, куда и на какие цели выделяются, кто их получает и какие проекты реализует в нашей стране. Ведь все мы понимаем, что периодический всплеск "активности" некоторых групп под лозунгами "права сексуальных меньшинств" происходят не по внутренним запросам нашего общества, а под внешним воздействием, в том числе финансовой поддержкой извне. Так называемые "женские марши", "лесби парады", парады в центре Алматы, и бесконечные попытки их проведения, являются результатами деятельности таких организаций (...) Речь идет о финансировании чуждой нам идеологии, насаждаемой под видом прав человека, а на деле - растлевающей нашу молодежь и подрастающее поколение", - заявил мажилисмен.
По информации пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, на "борьбу с дезинформацией" в Казахстане Соединенные Штаты Америки в период президентства Джо Байдена потратили $4,5 млн, сообщила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома.
В России, в 2024 году законодательно была закреплена возможность признания нежелательной на территории РФ деятельность подобных USAID. МИД Азербайджана потребовал прекратить деятельность USAID в стране.
Ранее RT заявил, что в 2020-2021 годах Вашингтон выделил не менее $9,14 млн на различные некоммерческие проекты в Казахстане. Их финансирование осуществлялось по линии связанного с ЦРУ Агентства США по международному развитию (USAID). По мнению опрошенных редакцией экспертов, эти средства могли значительно повлиять на картину январских общественных беспорядков в крупнейшем государстве Средней Азии.
Как следует из отчетных документов USAID, с которыми ознакомился RT, большинство проектов Соединенных Штатов в Казахстане имеют долгосрочный характер и подразумевают многолетнее финансирование.
USAID распределяет бюджетные деньги как напрямую, так и через ответственные ведомства и институты в США, которые, в свою очередь, уже работают с НКО и ведомствами в Казахстане. Их в отчетах называют "партнерами".
RT выделил для подсчета те направления, где назначение средств было явно связано с политическими, медийными целями, а также с целью построения лояльного Западу общества. Из статистики мы исключили все медицинские и военные проекты, а также технические траты на американский персонал, работающий в Казахстане.
06.02.2025, 15:27 48051
МИД Азербайджана потребовал прекратить деятельность USAID в стране
Соответствующее уведомление направлено США
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Баку. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Азербайджан направил Соединенным Штатам уведомление о приостановлении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) в стране. Об этом заявил начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
В извещении указано, что у "USAID нет никаких правовых оснований для работы в стране и что оно должно прекратить свою деятельность", сообщает РБК со ссылкой на азербайджанское агентство Trend.
Напомним, депутат мажилиса парламента РК Магеррам Магеррамов потребовал раскрыть подробности программ "помощи", оказываемых USAID.
По его словам, в 2022-2025 годах USAID выделило 2 миллиона долларов на укрепление прав человека и равенства регионе. При этом он обратил внимание, что исполнитель программы - Европейская международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. Это организация, "которая реализует программы содействия правительства США в Казахстане".
Считаем, что надо разобраться, какие средства, кем, куда и на какие цели выделяются, кто их получает и какие проекты реализует в нашей стране. Ведь все мы понимаем, что периодический всплеск "активности" некоторых групп под лозунгами "права сексуальных меньшинств" происходят не по внутренним запросам нашего общества, а под внешним воздействием, в том числе финансовой поддержкой извне. Так называемые "женские марши", "лесби парады", парады в центре Алматы, и бесконечные попытки их проведения, являются результатами деятельности таких организаций (...) Речь идет о финансировании чуждой нам идеологии, насаждаемой под видом прав человека, а на деле - растлевающей нашу молодежь и подрастающее поколение", - заявил мажилисмен.
По информации пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, на "борьбу с дезинформацией" в Казахстане Соединенные Штаты Америки в период президентства Джо Байдена потратили $4,5 млн, сообщила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома.
В России, в 2024 году законодательно была закреплена возможность признания нежелательной на территории РФ деятельность подобных USAID.
Известный казахстанский политолог Марат Шибутов высказался о ситуации, сложившийся вокруг Агентства Соединенный штатов Америки по международному развитию.
Агентство США по международному развитию (USAID) оказалось в центре масштабных изменений - администрация Дональда Трампа приостановила на 90 дней финансирование международной помощи и начало масштабную проверку деятельности и расходов (...) Явно помощь будет сокращена и сильно, причем выкинут из списка получателей помощи кучу организаций, имеющих связи с Демократической партией США. Как это повлияет на наши так называемые "либеральные" организации - вопрос открытый, особенно с учетом объема и длительности получаемого ими финансирования. Но уже видно какая паника царит среди российских релокантов работающих в разных "независимых" СМИ и политических организациях. До наших еще доходит. В условиях сокращения внешних ресурсов можно ожидать от них пересмотра риторики и приоритетов грантополучателей. Или им нужно будет искать другого донора или закрываться. Но кто согласится на это в нынешних финансовых условиях? В общем, выкинули на мороз", - добавил Марат Шибутов.
Казахстанский правозащитник Альжан Исмагулов подчеркнул, что "сторонники евразийской интеграции, да и просто адекватные граждане постоянно, годами, говорили о том, что данное американское агентство является филиалом ЦРУ".
В 2022 году в USAID заявил о планах США "отстыковать" Центральную Азию от России.
Ранее RT заявил, что в 2020-2021 годах Вашингтон выделил не менее $9,14 млн на различные некоммерческие проекты в Казахстане. Их финансирование осуществлялось по линии связанного с ЦРУ Агентства США по международному развитию (USAID). По мнению опрошенных редакцией экспертов, эти средства могли значительно повлиять на картину январских общественных беспорядков в крупнейшем государстве Средней Азии.
Как следует из отчетных документов USAID, с которыми ознакомился RT, большинство проектов Соединенных Штатов в Казахстане имеют долгосрочный характер и подразумевают многолетнее финансирование.
USAID распределяет бюджетные деньги как напрямую, так и через ответственные ведомства и институты в США, которые, в свою очередь, уже работают с НКО и ведомствами в Казахстане. Их в отчетах называют "партнерами".
RT выделил для подсчета те направления, где назначение средств было явно связано с политическими, медийными целями, а также с целью построения лояльного Западу общества. Из статистики мы исключили все медицинские и военные проекты, а также технические траты на американский персонал, работающий в Казахстане.
04.02.2025, 20:14 71646
Илон Маск заявил о ненадлежащих тратах в бюджете США
По словам бизнесмена, речь идет о 700 млрд долларов
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Вашингтон. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Американский предприниматель Илон Маск заявил о ненадлежащих тратах в бюджете США, сообщает РИА Новости.
По словам бизнесмена, речь идет о 700 млрд долларов, которые израсходовал федеральный бюджет США,
Мошенничество в федеральном правительстве приближается к 10 процентам от всех ассигнований, то есть скорее около 700 миллиардов долларов в год. Откровенные растраты составляют не менее 15 процентов, то есть еще триллион с лишним долларов. Любой, кто работает в правительстве, знает это", - написал Илон Маск на своей странице в соцсети "X".
Ранее Илон Маск назвал Агентство США по международному развитию (USAID) преступной организацией и заявил, что ей пора умереть. Так бизнесмен ответил на публикацию о том, что двое должностных лиц организации были отправлены в отставку после отказа предоставить членам департамента эффективности госуправления (DOGE), главой которого является Маск, доступ к системам USAID.
04.02.2025, 15:48 75276
Трансгендеры, комиксы, расовое разнообразие: Белый дом жестко раскритиковал некоторые программы USAID
USAID на протяжении десятилетий" было неподотчетно налогоплательщикам, занималось фактически "личными проектами" бюрократов в этой структуре американского правительства
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Вашингтон. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Кэролайн Ливитт в грубой форме охарактеризовала некоторые программы Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает ТАСС.
Беседуя в понедельник с журналистами, она перечислила несколько таких программ, вызвавших резкие возражения у нынешней американской администрации во главе с Дональдом Трампом. Пресс-секретарь упомянула, в частности, программу по расширению расового и иного разнообразия, равенства и инклюзивности в Сербии, на которую ушло $1,5 млн, постановку "трансгендерной оперы" в Колумбии, профинансированную в размере $47 тыс. и выделение $32 тыс. на выпуск в Перу комиксов, героями которых являются трансгендеры.
По ее словам, в USAID "в последние несколько лет" наблюдались "расточительность и злоупотребление полномочиями". Организация намечала в своей работе "безумные приоритеты", убеждена Ливитт.
Позднее пресс-служба Белого дома распространила заявление, в котором говорится, что USAID затратило "сотни миллионов долларов" фактически на то, чтобы "поддержать беспрецедентное выращивание опийного мака и производство героина в Афганистане", а также "сотни тысяч долларов" - на приобретение продовольствия для "связанных с террористической группировкой "Аль-Каида" боевиков в Сирии".
USAID" на протяжении десятилетий" было неподотчетно налогоплательщикам, занималось фактически "личными проектами" бюрократов в этой структуре американского правительства", - говорится в пресс-релизе Белого дома.
Напомним, в 2023 году Комитет государственных доходов МФ РК опубликовал реестр лиц, получающих деньги или иное имущество от иностранных государств. В реестр вошли 240 физлиц и организаций, среди которых оказались известные казахстанские общественные деятели, журналисты и НПО. Тогда казахстанский блогер, активист и антифашист Альжан Исмагулов в интервью SputnikLive рассказал, что деятельность людей из данного списка занимала прозападную или проукраинскую позицию. Работают они, по его словам в том числе с фондом USAID. Активист отметил, что ежемесячно при поддержке USAID проводится в Казахстане одно-два мероприятия.
Все эти структуры создают медиафорумы, на которых обсуждаются колонизация со стороны России и необходимость деколонизации", - сказал Исмагулов.
В 2022 году в USAID заявили о планах США "отстыковать" Центральную Азию от России.
Ранее RT заявил, что в 2020-2021 годах Вашингтон выделил не менее $9,14 млн на различные некоммерческие проекты в Казахстане. Их финансирование осуществлялось по линии связанного с ЦРУ Агентства США по международному развитию (USAID). По мнению опрошенных редакцией экспертов, эти средства могли значительно повлиять на картину январских общественных беспорядков в крупнейшем государстве Средней Азии.
Как следует из отчетных документов USAID, с которыми ознакомился RT, большинство проектов Соединенных Штатов в Казахстане имеют долгосрочный характер и подразумевают многолетнее финансирование.
USAID распределяет бюджетные деньги как напрямую, так и через ответственные ведомства и институты в США, которые, в свою очередь, уже работают с НКО и ведомствами в Казахстане. Их в отчетах называют "партнерами".
RT выделил для подсчета те направления, где назначение средств было явно связано с политическими, медийными целями, а также с целью построения лояльного Западу общества. Из статистики мы исключили все медицинские и военные проекты, а также технические траты на американский персонал, работающий в Казахстане.
2 февраля Илон Маск назвал USAID преступной организацией и заявил, что агентству пора умереть. Так бизнесмен ответил на публикацию о том, что двое должностных лиц организации были отправлены в отставку после отказа предоставить членам департамента эффективности госуправления (DOGE), главой которого является Маск, доступ к системам USAID. Позже он заявил, что президент США Дональд Трамп готов закрыть агентство.
Известный политолог Марат Шибутов высказался о ситуации, сложившийся вокруг Агентство Соединенный штатов Америки по международному развитию.
04.02.2025, 13:26 77441
Китай ответил США пошлинами на топливо и сельхозтехнику
Торговая война началась после решения Трампа о тарифах
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Пекин. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - США и Китай начали торговую войну после решения Трампа о тарифах, сообщает РБК.
Китай ввел 10-процентную пошлину на импорт нефти и сельскохозяйственной техники и 15-процентную пошлину на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), импортируемые из США", - сообщает сайт со ссылкой на китайский Минфин.
Также Пекин ввел экспортный контроль материалов, содержащих вольфрам, теллур, рутений, молибден, и добавил несколько компаний в реестр ненадежных: PVH (владеет Calvin Klein) и Illumina.
Кроме того, начато расследование в отношении Google на предмет предполагаемых нарушений антимонопольного законодательства.
Претензии Китая к Google могут касаться операционной системы Android, браузера Chrome либо онлайн-рекламы, и называет расследование скорее символическим шагом, поскольку корпорация покинула китайский рынок в 2010-м в связи с конфликтом с правительством, а бизнес в республике ограничен в основном рекламой местных фирм", - пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.
Пекин объявил об ответных мерах после вступления в силу решения президента США Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на всю китайскую продукцию. При этом источник отмечает, что Китай - третий по объему торговый партнер США, в ноябре на его долю приходилось 11,3% от общего объема американской внешней торговли. Его опережают только Мексика (15,4%) и Канада (13,8%).
Значительная доля товаров из Китая уже облагается пошлинами на 10% или 25%. Объем китайского экспорта в США превышает $400 млрд, причем Пекин закупает значительно меньше товаров за границей, чем поставляет. Китай отчитался в январе, что его положительное сальдо торгового баланса достигло почти $1 трлн в 2024 году", - пишет сайт.
По данным New York Times, китайский торговый профицит в 2024-м значительно превысил показатель любой другой страны за последнее столетие.
Накануне, 3 февраля, Трамп рассказал о планах созвониться с китайским председателем Си Цзиньпинем, однако пока точных данных о дате их разговора нет.
Республиканец планировал ввести аналогичные меры против других крупнейших торговых партнеров - Канады и Мексики, но пошлины удалось отсрочить после переговоров сторон, пишет источник.
03.02.2025, 16:27 87091
Маск заявил, что Трамп готов закрыть USAID
Глава нового департамента эффективности государственного управления заявил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства
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Вашингтон. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство по международному развитию USAID.
Со всем уважением к сотрудникам USAID - я обсудил это с ним (Трампом. - Прим. ред.) в деталях, и он согласился, что нам следует закрыть его. Я уточнил у него это несколько раз", - приводит сообщение предпринимателя РИА Новости.
По словам предпринимателя, Трамп на вопрос о том, уверен ли он в таком решении, ответил положительно. Кроме того, глава DOGE заявил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.
Ранее Илон Маск назвал USAID преступной организацией и заявил, что агентству пора умереть. Так бизнесмен ответил на публикацию о том, что двое должностных лиц организации были отправлены в отставку после отказа предоставить членам департамента эффективности госуправления (DOGE), главой которого является Маск, доступ к системам USAID.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?