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Связанную с тату-салоном вспышку оспы обезьян выявили в Испании

25.07.2022, 14:13 4286
Связанную с тату-салоном вспышку оспы обезьян выявили в Испании
Фото: Depositphotos
МАДРИД. 25 ИЮЛЯ - Вспышку оспы обезьян, связанную с тату-салоном, выявили в автономном сообществе Андалусия на юге Испании, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Органы здравоохранения обнаружили по меньшей мере 12 случаев заражения оспой обезьян, которые связаны с салоном, занимающимся татуировками, микропигментацией и пирсингом в муниципалитете Сан-Фернандо в провинции Кадис, информирует РИА Новости со ссылкой на Europa Press
 
Сообщается, что заведение было проинспектировано и закрыто в качестве превентивной меры. Власти начали эпидемиологическое расследование по факту обнаружения вспышки, а также ищут людей, контактировавших с заболевшими. 
 
Ранее сообщалось, что глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.
 

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Президент США заразился COVID-19

21.07.2022, 21:22 16791
ВАШИНГТОН. 21 ИЮЛЯ - 21 июля президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня утром президент Байден сдал положительный результат на COVID-19. Он полностью вакцинирован, дважды ревакцинирован. Испытывает очень легкие симптомы", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. 

 
Байден будет находиться на изоляции в Белом доме. Но, как подчеркнули в администрации, он продолжит выполнять свои обязанности.
 

Как только его анализы окажутся отрицательными, он вернется к очной работе", - сообщила Карин Жан-Пьер.

 

В Москве состоится торжественное награждение победителей конкурса "Русский язык в Казахстане - новые горизонты"

21.07.2022, 18:46 17791
В Москве состоится торжественное награждение победителей конкурса "Русский язык в Казахстане - новые горизонты"
Фото: пресс-служба Россотрудничества
МОСКВА. 21 ИЮЛЯ - В центральном аппарате Россотрудничества 8 августа пройдет торжественная церемония награждения победителей Международного конкурса "Русский язык в Казахстане - новые горизонты". 10 преподавателей из Казахстана получат заслуженные награды из рук главных лиц Россотрудничества и представителей Русской гуманитарной миссии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Конкурс профессионального мастерства, адресованный учителям русского языка и литературы, работающим в школах с преподаванием на казахском и/или русском языках, стартовал в феврале 2022 года и проходил в два этапа. В первом туре участники представили эссе на тему "Мой путь в профессию", сообщает пресс-служба Россотрудничества. 
 
По итогам были выбраны 36 педагогов-русистов, для которых в мае в столице Казахстана прошел мастер-класс. В течение трех дней своим методическим опытом с коллегами делились представители Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), а также практики, имеющие значительный опыт преподавания русского языка в полиэтнической среде. 
 
Также в дни проведения мастер-класса на базе Русского дома в Нур-Султане состоялся конкурс чтецов среди учащихся 1-11-х классов - творческое состязание, традиционно сопровождающее основную часть конкурса "Русский язык - новые горизонты". В столицу республики съехались 130 школьников, которые прочли отрывки из классической и современной прозы и лирики, продемонстрировав незаурядные дарование и артистизм. Девять победителей в разных возрастных категориях получили почетные грамоты и ценные подарки. 
 
Также сообщается, что во втором туре педагогического конкурса преподавателям - авторам лучших эссе было предложено представить фрагменты видеозаписей открытого урока.
 
По данным пресс-службы, в результате были отобраны 10 финалистов, главным призом для которых стала поездка в Москву: с 8 по 13 августа лучших по профессии ждет насыщенная культурно-экскурсионная программа, включающая знакомство с главными достопримечательностями российской столицы.
 
Торжественная церемония награждения победителей Международного конкурса "Русский язык в Казахстане - новые горизонты" пройдет в центральном аппарате Россотрудничества по адресу улица Воздвиженка, дом 18/9, в 17.00. 
 

Русский язык в Казахстане - новые горизонты" проводится АНО "Русская гуманитарная миссия" при поддержке Россотрудничества, посольства Российской Федерации в Республике Казахстан, Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), Казахстанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы.

 
Проект реализуется в рамках гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
 

На Багамах произошел крупный разлив нефти

21.07.2022, 11:10 19391
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - У берегов острова Большой Эксума на Багамах разлилось более 130 тысяч литров нефти, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как соощил премьер островного государства Честер Купер, утечка произошла, когда судно The Arabian, зафрахтованное компанией Sun Oil, выгружало топливо для багамской энергетической компании BPL в районе города Джорджтауна.
 

Этим утром (в среду) была подтверждена значительная утечка порядка 30 тысяч галлонов (136 тысяч литров)", - цитирует выступавшего в парламенте премьера местная газета Nassau Guardian.

 
В настоящий момент вылившаяся нефть сконцентрирована в бухте рядом с яхт-клубом острова. Купер заверил, что правительство работает над решением проблемы в кратчайшие сроки, информирует РИА Новости.
 
Большой Эксума славится своими пляжами с белым песком. В этом районе также находится остров Пиг-Бич, известный популяцией водоплавающих свиней.
 

Следующий саммит "астанинской тройки" пройдет в России

20.07.2022, 10:28 22661
Следующий саммит "астанинской тройки" пройдет в России
Фото: kremlin.ru
МОСКВА. 20 ИЮЛЯ - Следующий саммит "астанинской тройки" пройдет в России, заявил президент РФ Владимир Путин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Тегеране прошла трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, президента Ирана Эбрахима Раиси и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщается на официальном сайте президента России. 
 

Хочу также отметить, что следующий саммит "астанинской тройки" по очередности предполагается провести в нашей стране. И мы, конечно, будем рады видеть всех вас, уважаемые коллеги, в России", - сказал в ходе встречи Владимир Путин.

 

В США на производителя конфет Skittles подали в суд за опасный краситель

17.07.2022, 13:34 33076
В США на производителя конфет Skittles подали в суд за опасный краситель
Фото: Depositphotos
ЛОС-АНДЖЕЛЕС. 17 ИЮЛЯ - На производителя конфет Skittles - компанию Mars подали в суд из-за высокого содержания диоксида титана в красителе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В федеральный суд Северной Калифорнии был подан коллективный иск к компании Mars, в котором утверждается, что конфеты Skittles непригодны для употребления в пищу, так как для их создания используется опасный для здоровья людей краситель", - сообщает "ИноТВ" со ссылкой на Daily Mail.

 
Жительница Калифорнии Дженил Темз обвинила Mars в том, что компания подвергает опасности ничего не подозревающих покупателей Skittles, используя "повышенный уровень" диоксида титана - TiO2 в качестве пищевой добавки.
 
В иске подчеркивается, что диоксид титана будет запрещен в Европейском союзе в следующем месяце, после того как регулятор безопасности пищевых продуктов признал его небезопасным из-за "генотоксичности", другими словами - способности изменять ДНК. Кроме того, эксперты опасаются, что диоксид титана при употреблении в опасных количествах может повредить жизненно важные органы, включая мозг. Обычно он используется для создания белого или мутного цвета на продуктах. Затем они могут быть окрашены в яркие цвета.
 
Авторы иска требуют от компании возместить ущерб за мошенничество и нарушение законов штата Калифорния о защите прав потребителей. В компании Mars не ответили на просьбу Daily Mail о комментарии. 
 
В феврале 2016 года компания публично пообещала в течение пяти лет отказаться от искусственных красителей. Однако в иске утверждается, что это была лишь уловка, для того чтобы удовлетворить потребителей, и Mars продолжает добавлять этот химикат в свои конфеты.
 

В двух освобожденных городах ЛНР найдены очередные американские биолаборатории

17.07.2022, 09:57 34386
В двух освобожденных городах ЛНР найдены очередные американские биолаборатории
Фото: unsplash.com
ЛУГАНСК. 17 ИЮЛЯ - В освобожденных городах Рубежное и Северодонецке в Луганской Народной Республике обнаружены новые скрытые биолаборатории США, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

О том, что в них конкретно находится, пока неизвестно - сейчас на месте работают взрывотехники, после которых внутрь зайдут следователи и криминалисты", - пишет EADaily.


Местные источники сообщают, что украинские националисты при поспешном отходе не успели вывезти и уничтожить содержимое, хранившееся на этих объектах.

В настоящее время на месте работают правоохранительные органы и эксперты. Работа осложнена тем, что объекты были заминированы.

Стоит отметить, что находка может быть напрямую связана с тем, что в сопредельных с Украиной странах вновь начался рост заболеваемости коронавирусом", - отмечает издание. 


Сообщается, что российские врачи, работающие с украинскими военнопленными, проводят полное обследование пациентов. Установлено, что американские военные медики годами проводили опасные биоэксперименты на украинских солдатах и офицерах.

Выяснилось, что треть обследованных военнослужащих переболели (или в настоящее время больны) гепатитом А, более четырех процентов - лихорадкой с почечным синдромом, еще двадцать процентов страдают заболеванием с экзотическим названием лихорадка Западного Нила.

Напомним, что 14 апреля в Минобороны России заявили, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы.

В середине марта министерство обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине.
 

ВОЗ сообщила о мировой вспышке гепатита неизвестного происхождения у детей

15.07.2022, 11:17 42441
ВОЗ сообщила о мировой вспышке гепатита неизвестного происхождения у детей
Фото: pixabay.com
ЦЮРИХ. 15 ИЮЛЯ - Во Всемирной организации здравоохранения зафиксировали вспышку гепатита неизвестного происхождения у детей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Возможно, речь идет о более чем тысяче случаях заболевания, сообщает lenta.ru
 
По данным на 8 июля, в результате болезни умерли 22 ребенка. В период с 5 апреля, когда впервые была выявлена вспышка, по 8 июля 35 стран в пяти регионах ВОЗ сообщили о 1010 возможных случаях заболевания гепатитом. 
 
Точное происхождение болезни неизвестно. В ряде случаев у пациентов также обнаружили заражение коронавирусом SARS-CoV-2, однако связь между заболеваниями пока не выявили. 
 
Ранее сообщалось, что в ВОЗ заявили о возможной вспышке детского гепатита в 20 странах. 
 

Саудовская Аравия, Турция и Египет планируют вступить в БРИКС

14.07.2022, 11:47 47506
МОСКВА. 14 ИЮЛЯ - Саудовская Аравия, Турция и Египет планируют вступить в БРИКС, заявила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения, который пройдет в 2023 году в ЮАР, сообщает iz.ru
 
Вопрос принятия новых стран в БРИКС Китай, Россия и Индия обсуждали во время 14-го саммита лидеров объединения, который проходил в Пекине в виртуальном формате с 23 по 24 июня, рассказала Ананд. 
 

Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире", - заявила она. 

 
Су-шерпа России в БРИКС Павел Князев сообщил, что РФ приветствует проявленный странами интерес к объединению, однако ему еще предстоит разработать точные критерии для вступления новых членов.
 

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