Талибы установили свой флаг на соединяющем Таджикистан и Афганистан мосту

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ДУШАНБЕ. 8 ИЮЛЯ - Боевики движения "Талибан" (запрещено на территории Казахстана) вывесили флаг на афганско-таджикской границе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Талибы, захватившие пограничный пост правительственных войск Афганистана 5 июля, 8 июля установили флаг напротив таджикского КПП "Тем", на опоре своей стороны моста через реку Пяндж, соединяющего две страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.
Напомним, 4 июля более 300 афганских пограничников пересекли госграницу с Таджикистаном после захвата погранкомендатуры радикальным движением "Талибан". Таджикские пограничники позволили коллегам перейти на свою территорию, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства.
8 июля Таджикистан призвал союзников по ОДКБ помочь республике справиться с вызовами со стороны Афганистана.
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