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МОСКВА. 18 МАЯ - Заместители секретаря Совета безопасности РФ обсуждают сегодня в Москве на встрече с послами из почти 100 стран тему закрытых биологических лабораторий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С послами из 96 стран заместители секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов, Юрий Коков, Рашид Нургалиев и Олег Храмов обсудят ряд актуальных международных проблем, касающихся в той или иной степени всех государств мира", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Совбеза.
В первую очередь планируется обсудить проблематику гибридных угроз, терроризма, закрытых биолабораторий, неонацизма, а также информационной безопасности, говорится в пресс-релизе.
Встреча в таком формате проводится впервые. Она приурочена к предстоящему 3 июня 30-летию Совета безопасности России.
Ранее в Минобороны России заявили, что Джо Байден координировал работу исполнителей военно-биологической программы США на Украине.
Сообщалось также, что специалисты Минобороны посетили две биолаборатории в Мариуполе и обнаружили там следы экстренного уничтожения документов.
По данным ведомства, на Украине сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах США, но все необходимое для продолжения военно-биологической программы вывезли после начала российской спецоперации. В министерстве пришли к выводу, что Украина фактически стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов.
На биопроекты на Украине было выделено более 1,5 млрд долларов.
Интенсивную военно-биологическую деятельность на Украине на протяжении многих лет также вела Германия.
Военный микробиолог из России рассказал, что США искали на Украине наиболее подходящие для биоатак микробы.