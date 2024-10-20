Тотальный блэкаут на Кубе: весь остров остался без электричества
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Гавана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вся Куба погрузилась во мрак из-за аварии на местной теплоэлектроцентрали в Матансасе. Сроки восстановления энергосистемы не известны.
После непредвиденного выхода из строя ТЭЦ Антонио Гутьераса сегодня в 11 часов утра произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы. Электросоюз работает над ее восстановлением", - приводит РБК сообщение Министерства энергетики и горной промышленности Кубы.
Электроэнергия в стране сейчас подается только на объекты критической инфраструктуры, имеются перебои с мобильной связью и интернетом. Профильные службы делают все возможное для скорейшего решения проблемы, однако точные сроки пока не известны, информирует РИА Новости.
Причиной могла стать перегрузка - еще до блэкаута глава правительства Кубы сообщил населению о чрезвычайной энергетической ситуации в стране, причинами которой стали недостаток топлива, состояние инфраструктуры и рост спроса, уточняет news.by.
По информации издания USNews, электросети и электростанции, работающие на мазуте, устарели и существенно изношены. Они были построены десятки лет назад и почти не обслуживались. А поскольку Куба производит очень мало собственного топлива, поскольку ограничена в перерабатывающих мощностях, то она почти полностью зависит от импорта для обеспечения необходимой выработки электроэнергии. А объемы импорта топлива от основных поставщиков были сокращены в текущем году.
Ситуация достигла апогея в пятницу, когда вышла из строя крупнейшая электростанция Кубы, присоединившись к нескольким более мелким электростанциям, которые уже были отключены от сети. Плохая погода также остановила доставку топлива с морских танкеров, что привело к остановке электростанций острова. Сочетание этих факторов привело к обрушению всей электросети", - пишет издание.
Ранее масштабный блэкаут на Кубе произошел в 2022 году в результате обрушения на остров урагана "Иэн".
Отметим, что в Казахстане изношенные инженерные сети (износ превышает 80%) и растущее потребление электроэнергии являются серьезной угрозой энергосистеме страны.
Напомним, в Астане в октябре прошлого года произошло массовое отключение электричества из-за короткого замыкания на ТЭЦ.
В 2022 году блэкаут произошел сразу в трех странах Центральной Азии: Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. В АО "KEGOC" сообщили, что произошло аварийное разделение транзита Север -Восток - Юг Казахстана, что привело к отключениям электроэнергии на юге РК. По мнению экспертов авария произошла из-за перегрузки транзитной линии на территории Казахстана.
Недавно вице-премьер РК Роман Скляр заявил, что в Казахстане в пиковые часы нагрузок дефицит электроэнергии достигает 2 ГВт и без принятия соответствующих мер к 2030 году данный показатель может вырасти до 7 ГВт. Он отметил, что Казахстан принял на себя обязательства по достижению к 2060 году углеродной нейтральности, поэтому строительство собственной атомной электростанции является единственным приемлемым вариантом.
Стоит отметить, что по мнению экспертов, одна АЭС не поможет решить проблему дефицита электроэнергии в стране. Их должно быть как минимум три.
Три станции так или иначе позволят почувствовать это в энергобалансе. Потому что к моменту, когда они могут быть введены, а я прогнозирую это не ранее 2040 года, к этому времени мы можем достичь установленной мощности энергосистемы порядка 40+ гигаватт, тогда это будет заметно", - сказал председатель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов.