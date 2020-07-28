Трамп признал, что США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса

Вашингтон. 27 июля. Kazakhstan Today - Президент США Дональд Трамп признал, что США скупили 90% мировых запасов препарата "Ремдесивир", который используется для лечения вызываемого новым коронавирусом заболевания, передает Kazakhstan Today

Американский президент сообщил об этом в пятницу, выступая в Белом доме перед подписанием указа, позволяющего снизить цены на лекарства в стране, сообщает ТАСС

Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата "Ремдесивир", который обладает великолепным действием", - заявил Трамп, перечисляя успехи в области здравоохранения, которых, по его мнению, достигли американские власти.

Ранее сообщалось о том, что власти США скупили практически весь запас "Ремдесивира" на три месяца вперед. Это означает, что в ближайшее время ни одна страна не сможет приобрести препарат, разработанный американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences, в значительном объеме. Американская администрация приобрела более 500 тыс. доз, что соответствует 90% объема препарата, который будет произведен в июле, августе и сентябре. Беспокойство в связи с односторонними действиями США выразили общественные организации.

По данным Gilead Sciences, применение "Ремдесивира" позволяет сократить период выздоровления среди пациентов, заразившихся коронавирусом, до четырех дней. В среднем одному человеку требуется пятидневный курс лечения с применением шести ампул лекарства. С учетом того, что для развитых стран компания установила единую цену на препарат в размере $390 за ампулу, полный курс обойдется в $2 340.

Ранее власти ряда стран, в том числе США, Японии, Республики Корея, Индии, Израиля, Великобритании, одобрили использование "Ремдесивира" для лечения пациентов с коронавирусом. Препарат был первоначально создан в рамках тестирования для лечения гепатита С и заболевания, вызываемого респираторно-синцитиальным вирусом. Он также проходил испытания для лечения заболевания, вызываемого вирусом Эбола, однако не был признан эффективным средством.

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