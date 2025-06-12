11.06.2025, 15:32 28006
USAID закроет все представительства за рубежом к 30 сентября
Госсекретарь США распорядился упразднить весь международный штат агентства, передав контроль над программами помощи госдепартаменту
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Вашингтон. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Американская администрация закроет к 30 сентября все зарубежные представительства Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.
Госсекретарь США Марко Рубио "отдал распоряжение упразднить весь международный штат агентства, передав контроль над программами иностранной помощи непосредственно Госдепартаменту". Директива затрагивает сотни представителей USAID по всему миру, включая сотрудников дипломатической службы, подрядчиков и местный персонал в более чем 100 странах.
Место USAID в странах третьего мира намерен занять Евросоюз, сосредоточившись на проектах по "продвижению демократии", - отмечает издание.
Напомним, в марте госдепартамент США официально уведомил о роспуске USAID. Госсекретарь Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявлял, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", в том числе на соответствие программ американской внешней политике. По его словам, USAID тратило деньги "во вред" США.
Министр нацэкономики РК Серик Жумангарин сообщил, что в Казахстане проведут детальный анализ деятельности USAID. Ссылаясь на данные Минкультуры и информации, он рассказал, что в 2024-2025 годах программы USAID реализуются следующими отечественными неправительственными организациями и международными НПО: ОФ "Десента", ОО "Кадыр-касиет", представительство EURASIA FOUNDATION в Республике Казахстан, представительство Winrock International в Республике Казахстан, представительство Internews Network в Республике Казахстан, представительство American Bar Association в Республике Казахстан".
Депутат мажилиса Магеррам Магеррамов в депутатском запросе потребовал раскрыть подробности программ "помощи", оказываемой USAID и другими иностранными спонсорами.
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12.06.2025, 14:30 6416
Авиакатастрофа в Индии: на борту находились более 240 человек
Фото: Кадр из видео
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Нью-Дели. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет авиакомпании Air India, на борту которого, по предварительным данным, находились более 240 человек, потерпел крушение недалеко от аэропорта Ахмедабад в штате Гуджарат на западе Индии.
Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India направлялся из индийского города Ахмедабад в Лондон, сообщает РБК.
Катастрофа произошла через несколько минут после взлета самолета. Над местом крушения поднимается столб темного дыма, который видно за несколько километров", - пишет издание.
По данным РИА Новости, самолет не смог набрать высоту. Boeing упал в жилом районе Мегани Нагар у аэропорта имени Сардара Валлабхая Пателя. Пилоты успели подать сигнал бедствия диспетчерской службе. Судно достигло максимальной высоты в 190 метров, затем начало снижаться с вертикальной скоростью 144 метров в минуту.
Дополнено 12.06.2025 14.50
Власти Индии уточнили, что на борту разбившегося самолета находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.
В результате катастрофы погибли по меньшей мере 110 человек.
По данным СМИ, из 230 пассажиров 169 граждане Индии, 53 британца, семь португальцев и один канадец.
Дополнено 12.06.2025 17.30
При крушении авиалайнера в индийском штате Гуджарат, вероятно, никто не выжил, заявил комиссар полиции Ахмадабада Гьянендра Сингх Малик.
Похоже, что при крушении самолета никто не выжил", - цитирует его РИА Новости со ссылкой на AP.
11.06.2025, 11:03 31121
Бывший ученик школы в австрийском Граце убил 10 человек и покончил жизнь самоубийством
Фото: кадр из видео
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Вена. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Одиннадцать человек погибли в результате нападения в гимназии в австрийском Граце. В их числе - сам нападавший, который покончил жизнь самоубийством.
21-летний бывший учащийся гимназии Драйершютценгассе, вооруженный пистолетом и ружьем, расстрелял людей в двух классах. Погибли 11 человек, включая самого нападавшего, ранены 12", - пишет DW.
По данным источника, нападение произошло около 10 утра во вторник, 10 июня. В гимназии жертвами стрельбы стали 9 человек: шесть девушек и три юноши, десятым стал сам нападавший, тело которого нашли в туалете. Позже в больнице от ранений скончалась еще одна пострадавшая. Таким образом, число погибших возросло до 11 человек.
По данным австрийской газеты Krone Zeitung, 21-летний нападавший был ранее учеником этой гимназии, но не окончил ее. В его доме было найдено прощальное письмо, в котором он написал, что мотивом преступления стал буллинг со стороны бывших одноклассников.
На данный момент, по данным газеты Krone Zeitung, госпитализированы около 30 человек, многие из них - в тяжелом состоянии.
В стране объявили трехдневный траур по жертвам трагедии.
Трагедия вызвала большой резонанс.
CNN отметило, что насилие с применением огнестрельного оружия в Австрии, как и в большинстве стран Центральной Европы, является редким явлением.
По данным источника, уровень убийств с применением огнестрельного оружия в стране в 2021 году составлял 0,1 на 100 000 человек, по сравнению с 4,5 на 100 000 человек в США.
Долгие годы Австрия была избавлена от массовых инцидентов со стрельбой в школах", - пишет BBC.
При этом, подчеркивает источник, Австрия является одной из самых вооруженных стран Европы.
По данным независимого исследовательского проекта Small Arms Survey, на 100 человек приходится около 30 единиц огнестрельного оружия. Однако случаи стрельбы в школах здесь редки. За последние годы произошло несколько инцидентов, в которых число жертв было гораздо меньше", - пишет сайт.
Источник напомнил о жестоком нападении с применением огнестрельного оружия, которое произошло в центре Вены в ноябре 2020 года. Тогда осужденный ранее за причастность к джихадистским группировкам открыл огонь в центре города. Погибли 4 человека, еще 22 получили ранения, прежде чем нападавшего застрелила полиция.
Напомним, в 2023 году подросток открыл стрельбу в школе Белграда. Погибли не менее девяти человек.
В декабре этого же года в Брянске восьмиклассница расстреляла школьников и покончила с собой.
В феврале 2023 года в Петропавловске девятиклассник напал с топором и ножом на школьников.
03.06.2025, 19:44 112566
Подрывы мостов в двух областях РФ квалифицировали как теракт
Подрывы привели к сходу поездов
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Москва. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракты, сообщает РИА Новости.
Факты подрывов участков железной дороги и конструкции моста в Брянской и Курской областях в период с 31 мая по 1 июня, которые привели к сходу пассажирского, товарного и диагностического составов, квалифицированы как террористические акты", - сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
По ее словам, исполнители действовали по указанию киевского режима и предусмотрели, чтобы под удары попали сотни мирных граждан.
Ранее сообщалось об обрушении мостов в Курской и Брянской областях России.
03.06.2025, 13:55 116891
Иностранцев будут впускать в Россию по QR-коду
Фото: Depositphotos
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Москва. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Россия с 30 июня ужесточает правила въезда для иностранцев, сообщает РБК.
Теперь до пересечения границы необходимо подать электронное заявление и получить специальный QR-код в приложении "Госуслуги RuID". Он будет обязательным при въезде на территорию страны", - пишет источник.
Сервис запустят с 30 июня 2025 года.
С этой даты иностранные граждане при въезде на территорию России должны будут сдать отпечатки пальцев и загрузить свою фотографию. Эти сведения будут содержаться в цифровом профиле, говорится в постановлении правительства.
Сервис получил название "Госуслуги RuID".
Госуслуги RuID" - аналог "Госуслуг" для иностранцев. В нем можно сообщить о своем визите в Россию и получить услуги на территории страны: оформить медстраховку или записаться в МВД. Профиль будет содержать ФИО, сведения о гражданстве, биометрические данные, трудовой патент, информацию о месте жительства и работы", - пишет сайт.
С помощью цифрового профиля иностранцы также смогут заключать трудовые соглашения с работодателем, подтверждать свое обучение, вносить обязательные налоговые и иные платежи, пользоваться информационными сервисами, в том числе получать оповещения о предстоящем окончании сроков действия разрешительных документов, пребывания и необходимости выезда за пределы России.
Пока приложение будет работать в экспериментальном режиме.
Создать профиль в приложении иностранцы смогут самостоятельно. Для оформления цифрового кода необходимо создать личный кабинет, загрузить фотографию и персональные данные, а также указать предполагаемые даты пребывания в стране. Зарегистрироваться нужно будет не позднее чем за 72 часа до предполагаемого пересечения границы. После получения QR-кода его нужно предъявить на погранконтроле. В экстренных ситуациях (болезнь или смерть близкого родственника) допускается подача заявления за четыре часа до прибытия", - сообщает источник.
Для детей от шести до 18 лет заявление должны подавать родители или опекуны при наличии у них действующего разрешения на въезд.
От регистрации освобождаются граждане Беларуси, дети до шести лет, а также лица, въезжающие в Россию по визе, с разрешением на временное проживание (РВП) или видом на жительство (ВНЖ).
Не коснутся требования дипломатов и членов их семей, сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в России, и членов их семей.
03.06.2025, 10:45 120276
В Турции почти 70 человек пострадали при землетрясении магнитудой 5,8
Фото: Depositphotos
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Анкара. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Турции 69 человек пострадали при землетрясении магнитудой 5,8 в районе Эгейского моря, передает корреспондент агентства.
В результате землетрясения на юге Турции один человек погиб из-за панической атаки, еще 69 человек пострадали", - сообщает gazeta.ru со ссылкой на пост в Сети министра внутренних дел Турции Али Ерликая.
Напомним, 23 апреля землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (14.49 по времени Астаны), за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Власти страны призвали жителей готовиться к еще одному землетрясению в ближайшее время.
02.06.2025, 18:12 131256
В Стамбуле завершились переговоры России и Украины
Встреча продлилась чуть более одного часа
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Анкара. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Стамбуле завершились вторые за три года прямые переговоры России и Украины, передает корреспондент агентства.
Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершена. Она продлилась чуть более одного часа и шла в закрытом режиме", - информирует РБК.
Российско-украинские переговоры проходили в стамбульском дворце Чираган, в них также участвовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Перед встречей он предложил сторонам обсудить встречу лидеров. Также он пожелал сторонам найти "хорошее решение".
Переговорную группу от России возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. В нее также вошли заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
В украинскую переговорную группу, которую утвердил президент Украины Владимир Зеленский, вошли министр обороны Рустем Умеров , первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и другие.
Ранее, 16 мая, российская и украинская делегации провели двухчасовые переговоры в Стамбуле, по итогам которых условились произвести обмен пленными по формуле "1 000 на 1 000".
01.06.2025, 10:44 149396
Мосты обрушились сразу в двух областях России
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
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Брянск. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Мосты обрушились в Курской и Брянской областях России, сообщает РБК.
31 мая в 22.44 мск на однопутном перегоне Пильшино - Выгоничи в Брянской области - в том месте, где железнодорожные пути пересекаются с федеральной автомобильной дорогой А-240, обрушился мост.
Причина катастрофы - "незаконное вмешательство в деятельность транспорта", сообщила Московская железная дорога.
Согласно последним данным, при обрушении моста на железнодорожные пути (автомобильная дорога проходит над железной дорогой по мосту) погибли семь человек, пострадали более 60 человек.
Госпитализированы 30 человек, в том числе двое детей. Один ребенок и один взрослый доставлены в тяжелом состоянии.
Кроме того, по данным издания, мост обрушился ночью на 48-м км трассы Тросна - Калиновка в Курской области, когда по нему ехал грузовой локомотив. Поезд рухнул на автомобильную дорогу, пострадал машинист.
Началось возгорание тепловоза - сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги", - сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
По его словам, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, в больницу доставили всю бригаду.
28.05.2025, 18:18 187346
ШОС рассматривает идею формирования единой безопасности в Евразии
Государства - члены ШОС внимательно изучают все инициативы, которые в этой области выдвигаются
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Москва. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Тема формирования единой неделимой безопасности в Евразии находится в фокусе внимания ШОС, заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев.
Тема формирования архитектуры или системы равной и неделимой безопасности очень актуальна, и сейчас она находится в фокусе обсуждения экспертов, аналитических центров ШОС. Поскольку ШОС, изначально создававшаяся как организация по обеспечению безопасности в районе государственных границ, оставляет в качестве своего приоритета вопросы противодействия самым различным вызовам и угрозам. С учетом современных реалий, тема именно всеобъемлющей такой равной неделимой безопасности, находится, можно сказать, в фокусе внимания нашей организации", - заявил Ермекбаев.
Ермекбаев напомнил, что еще в декларации глав государств Шанхайской организации сотрудничества, которая была принята в 2024 году в Астане, лидеры стран отметили, что сотрудничество в рамках ШОС может стать основой для формирования новой системы справедливой, равной и всеобъемлющей неделимой безопасности.
Поэтому сейчас государства - члены ШОС внимательно изучают все инициативы, которые в этой области выдвигаются, в том числе инициативу России и Беларуси о формировании новой архитектуры евразийской безопасности", - отметил Ермекбаев.
В марте президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в совместном заявлении отметили, что военно-политические реалии создают необходимость формирования устойчивой системы евразийской безопасности.
Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходит 27-29 мая в Москве под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. По его словам, в форуме участвуют 126 делегаций из 104 государств, в том числе стран СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, возглавляемые секретарями советов безопасности, помощниками и советниками глав государств по вопросам национальной безопасности, министрами и руководителями специальных служб, а также 13 генеральных секретарей и представителей руководства международных организаций.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?