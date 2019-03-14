Ущерб от прошедших в Париже акций протеста превысил 3 млн евро

Париж. 3 декабря. Kazakhstan Today - Ущерб от акций протеста движения "желтые жилеты", которые прошли в Париже 1 декабря, составил, по предварительным оценкам, свыше 3 млн евро. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на данные мэрии французской столицы, передает Kazakhstan Today.





Сумма ущерба к настоящему моменту составила от 3 до 4 млн евро", - говорится в сообщении.





Во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо. Участники манифестаций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов, в связи с чем движение получило название "желтые жилеты". В минувшую субботу в центре Парижа вновь прошли манифестации, которые вылились в массовые беспорядки. Были зафиксированы многочисленные случаи грабежей и вандализма, пишет ТАСС





Как сообщил в понедельник президент Центра национальных памятников Филипп Белаваль, Триумфальной арке в ходе субботних манифестаций был нанесен урон, который исчисляется сотнями тысяч евро. В подтверждение этому Белаваль выложил в своем Twitter серию фотографий поврежденного памятника.





Состояние Триумфальной арки не позволяет в настоящий момент открыть ее для посещения", - написал Белаваль.





Участники парижских беспорядков 1 декабря разбили несколько статуй в помещениях этого исторического памятника, а также разгромили расположенный внутри арки музей. Вандалы также разбили мультимедийный экран и уничтожили макет, рассказывающий об истории строительства монумента. Снаружи же на стенах монумента они оставили множества надписей, сделанных с помощью баллончиков с краской.





По информации Agence France-Presse, почти 140 человек, задержанных в Париже в ходе акций протеста, предстали в понедельник перед судом. Как сообщили в прокуратуре французской столицы, задержание еще 111 человек продлено. В отношении 81 участника протестов судебные разбирательства прекращены. Всего в ходе протестов "желтых жилетов" в Париже задержаны 378 человек, в том числе 33 несовершеннолетних.





Матиньонский дворец, резиденция премьер-министра Эдуара Филиппа, сообщил, что во вторник он примет представителей "желтых жилетов". Отмечается, что по итогам переговоров премьер может сделать заявление относительно мер, которые примет правительство для выхода из кризисной ситуации, сложившейся в стране на фоне протестов.





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