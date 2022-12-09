Узбекистан ввел полный запрет на экспорт сжиженного газа

Некоторые задержанные работали менеджерами в компании, и на их счета были переведены крупные суммы денег

Улан-Батор. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Улан-Баторе арестовали 8 человек, замешанных в скандальной угольной сделке с Китаем. Об этом прессе сообщил министр юстиции и внутренних дел Хишгээгийн Нямбаатар.





8 человек во главе с директором АО "Эрдэнэс Тавантолгой" Баттулгыном Ганхуягом были арестованы. Они причастны к угольному делу, но более подробную информацию по данному вопросу дать не могу, так как проводится проверка", - заявил Нямбаатар на брифинге, сообщает монгольское агентство Монцамэ .





Он подчеркнул, что некоторые задержанные работали менеджерами в компании и на их счета были переведены крупные суммы денег. Кроме того, повторно расследуются четыре предыдущих дела о перевозке угля без регистрации.





На самом деле транспортировка угля, добытого из Тавантолгоинской группы ордоса, происходила не только через порт Гашуун Сухаит. Есть и другая информация, к раскрытию которой планируется привлечь по 2-3 следователя из каждого региона. В дальнейшем рабочая группа будет информировать прессу каждый день в 11 часов, заявил Нямбаатар.



