Узбекистан ввел полный запрет на экспорт сжиженного газа

Мера вызвана проблемами энергоснабжения внутри страны
Ташкент. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Узбекистана решили полностью запретить экспорт сжиженного газа, сообщают узбекские СМИ.
Запрет на экспорт сжиженного газа вызван проблемами энергоснабжения внутри страны. Кроме того, до 1 марта 2023 года транспортные средства, которые работают на сжатом газе и принадлежат госорганам, перейдут на бензин, сообщает портал kun.uz.
Так, в Узбекистане будут приняты следующие дополнительные меры:
- всем производителям и трейдерам запретят экспортировать сжиженный газ;
- в случаях отсутствия возможности подачи природного газа населению будут доставлять сжиженный газ;
- продление временных ограничений на подачу электроэнергии к насосным станциям в системе Минводхоза до конца года;
- увеличение импорта бензина, а также сырья для производства бензина и дизельного топлива;
- недопущение участия компаний-посредников в торговле бензином АИ-80 на бирже;
- исчисление и взимание акциза на ввоз бензина АИ-80 и акциза на его розничную реализацию приостанавливается сроком на 2 месяца;
- суточный объем реализуемого на бирже бензина АИ-80 будет увеличен.