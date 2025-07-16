В Благовещенске запретили пользоваться электросамокатами

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Париж. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о подписании соглашения о создании государства Новая Каледония, сообщает - Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о подписании соглашения о создании государства Новая Каледония, сообщает РБК





Соглашение о создании государства Новая Каледония заключено в Буживале, пригороде Парижа", - пишет издание со ссылкой на Politico.





Как уточняет издание, документ предусматривает создание нового государства, частично зависимого от Франции. Предполагается, что жители Новой Каледонии получат отдельное гражданство и в связи с этим смогут быть обладателями двух паспортов. Кроме того, новому государству могут быть переданы полномочия по ведению собственной международной политики.





Однако, прежде чем документ вступит в силу, его должен одобрить французский парламент. Затем соответствующий референдум должен пройти в Новой Каледонии. Часть политических группировок, как отмечает издание, выступала за независимость Новой Каледонии, а часть - против. В итоге им удалось найти компромисс и сойтись на статусе автономии.





Новая Каледония стала территорией Франции в 1853 году. Спустя более ста лет, в 1957 году, всему коренному народу - канакам было предоставлено французское гражданство. В 2018-2021 годах на островах было проведено три референдума, в ходе которых большинство жителей решили остаться частью Франции. Последнее голосование было бойкотировано потомками коренного населения.





Как сообщает РБК, в мае 2024 года в Новой Каледонии прошли протесты из-за законопроекта, который расширяет избирательные права французов, живущих на островах. Противники документа сочли, что он может ослабить избирательные возможности коренных жителей и усилить влияние Парижа.





Протесты на островах переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. Несколько человек погибли, более 300 получили ранения. Власти Франции задействовали вооруженные силы, был введен режим ЧС. Макрон лично приезжал в Новую Каледонию, отмечает издание.