В Гонконге ввели жесткий карантин из-за вспышки COVID-19

Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - В Гонконге введен первый с начала пандемии локдаун, но он распространяется не на весь город, а лишь на отдельные его районы, где плотность населения особенно высока и проживают беднейшие слои, передает Kazakhstan Today.

Примерно 10 тыс. человек, проживающих в многоэтажных домах в районе Джордан, попали под предписание не выходить из дома, пока все жители района не пройдут тестирование, уточняет ВВС . Власти говорят, что на это уйдет 48 часов, в течение которых будут проверены жители 150 высотных домов.

Гонконг стал одним из первых мест, куда новый коронавирус был завезен из центральных районов Китая. Однако властям удавалось держать ситуацию под контролем с помощью ограничительных мер и системы штрафов, но без жестких локдаунов. Общее число заболевших здесь не превышает 10 тысяч, всего умерло от ковида 170 человек.

Однако за последние два месяца в городе началась четвертая волна эпидемии, охватившая район Джордан, где за первые 20 дней января выявлено 162 случая заражения.

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