24.03.2026, 10:40 10506
В Колумбии при крушении военно-транспортного самолета погибли более 60 человек
Причины катастрофы пока не установлены
Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По меньшей мере 66 человек погибли при крушении военно-транспортного самолета C-130 в районе Пуэрто-Легисамо в Колумбии, сообщает РИА Новости.
На данный момент подтверждено 66 погибших после авиакатастрофы в Пуэрто-Легисамо. 58 из них - из Национальной армии, 6 - из Воздушно-космических сил Колумбии и 2 - из Национальной полиции", - говорится в сообщении радиостанции Caracol.
В понедельник, 23 марта, военно-транспортный самолет C-130 потерпел крушение вскоре после взлета в районе Пуэрто-Легисамо, департамент Путумайо. Причины катастрофы пока не установлены, идет расследование. На борту разбившегося самолета находились 128 военнослужащих.
Ранее в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке самолет Bombardier CRJ-900, следовавший из канадского Монреаля, столкнулся с пожарной машиной при посадке. Оба пилота самолета погибли, 41 человек пострадал, девять из них получили тяжелые травмы.
24.03.2026, 10:14 11571
Мощный взрыв прогремел на НПЗ в Техасе
Фото: Кадр из видео
Вашингтон. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На нефтеперерабатывающем заводе компании Valero в американском городе Порт-Артуре, штат Техас, произошел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
В настоящее время жителям западной части города Порт-Артура рекомендуется оставаться в укрытии в связи со взрывом на предприятии Valero", - говорится в сообщении полиции.
По предварительным данным, причиной взрыва могла стать неисправность нагревательного блока. Шериф округа Джефферсон Зина Стивенс заявила, что специалисты ведут проверку оборудования и оценивают масштаб повреждений. Представители компании Valero подтвердили, что все сотрудники предприятия живы и находятся в безопасности, информирует РБК.
23.03.2026, 19:39 18581
Самолет врезался в пожарную машину в Нью-Йорке
Столкновение произошло при посадке
Нью-Йорк. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке самолет Bombardier CRJ-900, следовавший из канадского Монреаля, столкнулся с пожарной машиной при посадке, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Оба пилота самолета погибли, 41 человек пострадал, девять из них получили тяжелые травмы. Всего на борту CRJ-900 находились 72 пассажира и четыре члена экипажа из Монреаля. Рейс выполняла авиакомпания Air Canada Express (ее оператор - Jazz Aviation)", - пишет издание.
Столкновение произошло на скорости 39 км/ч. На кадрах видно, что самолет получил серьезные повреждения носовой части.
22.03.2026, 12:47 40896
Около 10 млн кубинцев остались без света из-за блэкаута
Это уже второе масштабное отключение электроэнергии с тех пор, как США начали блокировать поставки топлива из Венесуэлы в начале этого года
Гавана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Более 10 миллионов человек остались без света на Кубе из-за очередного масштабного отключения электроэнергии.
Произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы. Протоколы восстановления уже начинают внедряться", - сообщает CNN со ссылкой на министерство энергетики страны в социальной сети X.
Это уже второй за неделю блэкаут.
В понедельник Куба все еще восстанавливалась после общенационального обвала электросети, первого с тех пор, как США начали блокировать поставки топлива из Венесуэлы в начале этого года. Незадолго до субботнего отключения электроэнергии государственная электроэнергетическая компания страны сообщила в социальных сетях, что ожидает дефицит электроэнергии в 1,704 мегаватта в самый пиковый период в субботу вечером", - пишет источник.
Он подчеркивает, что президент США Дональд Трамп в последние недели часто говорил о Кубе, предсказывая неминуемый крах ее коммунистического правительства и открыто рассуждая о захвате острова.
Захватить Кубу в какой-либо форме, да, захватить Кубу - я имею в виду, освобожу ли я ее или заберу, я думаю, я могу делать с ней все, что захочу", - заявил Трамп.
В свою очередь глава Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что "на Кубу может быть совершено нападение" и они к нему готовятся. Он также подтвердил в национальном обращении, что кубинские официальные лица ведут переговоры со своими американскими коллегами о прекращении топливного эмбарго. При этом правительство острова не намерено вести переговоры о своей политической системе.
Сайт напомнил, что Куба находится под жестким экономическим эмбарго со стороны Соединенных Штатов с 1959 года.
Нынешний кризис столь же мрачен. Нехватка топлива из Мексики и Венесуэлы практически полностью остановила туризм на острове, нарушила образовательный процесс, сократила работу больниц и помешала фермерам доставлять свою продукцию на рынок", - говорится в информации.
По данным РБК, в последнее время происходит ужесточение политики США в отношении Кубы. В конце января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы. После этого Вашингтон получил возможность вводить дополнительные пошлины на импорт из стран, которые прямо или косвенно поставляют нефть на Кубу.
Посол России на Кубе Виктор Коронелли заявил, что США фактически объявили "энергетическую блокаду Кубы под абсолютно бредовым предлогом".
В феврале катер под флагом США вторгся в воды острова и открыл стрельбу.
По данным МВД Кубы, когда береговая охрана приблизилась к судну, с катера начались выстрелы. Кубинское судно открыло ответный огонь, были убиты четверо человек на катере, ранено еще шесть. С кубинской стороны пострадал капитан.
20.03.2026, 18:38 59551
ФБР подтвердило, что покупает данные о местоположении для отслеживания перемещений людей
ФБР получает информацию о любом человеке без ордера от частных поставщиков
Вашингтон. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Федеральное бюро расследований США покупает данные о местоположении для отслеживания перемещений людей, признал директор ведомства Каш Патель во время выступления в американском сенате. В отличие от информации, предоставляемой операторами связи, для получения этих данных не требуется судебный ордер, сообщает портал "Хабр".
ФБР приобретает доступную в коммерческой сфере информацию, которая соответствует Конституции и правовым положениям в рамках закона о защите конфиденциальности электронных коммуникаций, рассказал Патель. По его словам, это позволяет бюро получить ценные разведывательные данные.
Патель отказался обещать сенаторам, что ведомство прекратит закупки данных о местоположении американцев. Сенатор-демократ Рон Уайден указал, что подобные действия без ордера нарушают четвертую поправку к Конституции США. Он добавил, что это особенно опасно, учитывая использование искусственного интеллекта для анализа крупных массивов частной информации.
В 2018 году Верховный суд США постановил, что правоохранительные органы должны иметь ордер для получения данных о местоположении людей от операторов сотовой связи. Однако ФБР получает информацию о любом человеке без ордера от частных поставщиков.
Впервые американское бюро расследований признало факт покупки доступа к данным пользователей в 2023 году.
Как отмечает издание, в этом месяце сенат одобрил закон о реформе государственного наблюдения, который, помимо прочего, заставит федеральные агентства получать разрешение суда для покупки информации об американцах у брокеров данных.
18.03.2026, 19:34 89626
Президент Ирана подтвердил гибель министра разведки
Также убит министр обороны
Тегеран. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил гибель министра разведки страны Исмаила Хатиба, сообщает РИА Новости.
Трусливое убийство моих дорогих коллег Исмаила Хатиба, Али Лариджани и Азиза Насирзаде, а также некоторых членов их семей и их сопровождавших повергло нас в скорбь", - написал Пезешкиан в соцсети X.
Ранее Иран подтвердил гибель секретаря Совета национальной безопасности.
18.03.2026, 09:10 96086
Иран подтвердил гибель секретаря Совета национальной безопасности
Вместе с Лариджани погибли его сын и заместитель, а также охранники
Тегеран. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб, говорится в сообщении его пресс-службы, опубликованном в телеграм-канале Лариджани, пишет РБК.
В публикации сказано, что вместе с Лариджани погиб его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят и "группа ревностных охранников".
Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования по поводу смерти Лариджани, пообещав "суровую месть" ответственным за это. Его заявление передает Tasnim. По словам Пезешкиана, во время работы в Совете нацбезопасности Лариджани "приложил все усилия для укрепления мира и безопасности в регионе, укрепления братства и солидарности между исламскими странами".
17 марта глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил о гибели Лариджани прошлой ночью в результате авиаудара по Ирану. После этого в телеграм-канале секретаря Совета нацбезопасности Ирана появилась публикация с фотографией рукописи Лариджани накануне церемонии прощания с иранскими моряками, погибшими при потоплении подлодкой США иранского фрегата Iris Dena.
Кац говорил, что той же ночью погиб и командующий ополчением "Басидж" генерал-майор Голамреза Сулеймани. Его гибель подтвердил Корпус стражей исламской революции (КСИР). КСИР сообщил, что похороны Лариджани, Сулеймани и остальных погибших состоятся 18 марта. Их тела захоронят вместе с моряками фрегата Iris Dena.
Али Лариджани родился в Ираке в семье аятолл. Получил степень (PhD) по западной философии в Тегеранском университете, специализировался на философии Иммануила Канта.
Политическую карьеру начал в 1990-х: в 1992 году возглавил Министерство культуры и исламской ориентации, а затем на протяжении десяти лет (1994-2004) руководил Организацией телерадиовещания Ирана (IRIB).
В 2005 году стал секретарем Высшего совета национальной безопасности и главным переговорщиком по ядерной программе страны. На этот пост вернулся спустя два десятилетия, в 2025 году.
С 2008 по 2020 год занимал пост спикера иранского парламента (меджлиса). Кроме того, выдвигался в президенты: в 2005-м занял шестое место, а в 2021 году его кандидатура не была допущена к выборам Советом стражей Конституции.
17.03.2026, 18:30 105111
Американский генерал потерял секретные документы в Киеве
На одном из ужинов во время командировки Антонио Агуто выпил чачу и был "в некотором состоянии опьянения"
Вашингтон. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Генерал-майор армии США Антонио Агуто, будучи главой командования, ответственного за координацию поддержки Украины, потерял секретные документы и напился во время командировки в Киев, сообщает РБК со ссылкой на отчет управления генерального инспектора Пентагона по результатам расследования.
Как уточняется, он решил взять с собой секретные карты во время рабочей поездки из Германии на Украину 24 марта 2024 года и передал контроль над ними своему штабу.
Поручил сотрудникам, не являвшимся дипломатическими курьерами, провезти секретные документы через государственные границы, <...> не упаковал и не опечатал должным образом секретные документы, не получил письменных разрешений на перевозку и утратил владение и контроль над секретными документами", - сказано в документе.
4 апреля 2024 года сотрудники оставили секретные карты в поезде по прибытии обратно в Польшу. Посольство США на Украине изъяло оставленные без присмотра секретные документы из поезда, когда он вернулся на Украину днем позже.
Генерал-майор Агуто взял на себя ответственность за этот инцидент", - отмечается в отчете.
Кроме того, командование подтвердило, что во время командировки в Киев в мае того же года он выпил на одном из ужинов чачу и был "в некотором состоянии опьянения". После ужина Агуто дважды упал, ударившись затылком и лбом.
На основании множества доказательств мы установили, что последствия опьянения генерал-майора Агуто из-за чрезмерного употребления алкоголя во время ужина 13 мая 2024 года стали причиной первого падения в его гостиничном номере, что привело к сотрясению мозга", - объясняется в документе.
Агуто не мог "исполнять служебные обязанности" из-за "сотрясения мозга, которое было диагностировано после того, как генерал-майор получил травмы в результате серии падений".
Антонио А. Агутo-младший - отставной майор-генерал армии США. Он занимал должность командующего Security Assistance Group-Ukraine (SAG-U) с 9 декабря 2022 года по 5 августа 2024 года, курируя военную помощь Украине в рамках операции Atlantic Resolve.
В августе 2024 года он сдал командование SAG-U, а 1 ноября 2024 года был условно уволен в отставку в звании майора-генерала в ожидании результатов расследования DoD OIG (отчет от 12 марта 2026 года). На момент начала расследования (июнь 2024) служил в звании генерал-лейтенанта.
17.03.2026, 18:21 104241
Кабул сообщил о 400 погибших после авиаударов Пакистана
Конфликт произошел на фоне сохраняющегося пограничного спора между странами по линии Дюранда
Кабул. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В результате взрыва бомбы, сброшенной пакистанскими военными самолетами на центр реабилитации наркозависимых в столице Афганистана, погибли по меньшей мере 400 человек, более 250 получили ранения, сообщает РБК.
Как пишет издание, после авиаударов Пакистана по Кабулу начался сильный пожар.
Отмечается, что накануне в Кабуле произошла серия мощных взрывов на фоне обострения напряженности между Афганистаном и Пакистаном. Над столицей были замечены военные самолеты, сработали системы противовоздушной обороны.
Афганская сторона заявила, что авиаудары нанесены по клинике для наркозависимых, поэтому так много погибших и пострадавших. Власти Пакистана опровергли обвинения и сообщили, что удары были направлены по складам технического оборудования и боеприпасов движения "Талибан" в Кабуле и Нангархаре. По их мнению, афганская сторона искажает факты для оправдания "трансграничного терроризма".
Конфликт произошел на фоне сохраняющегося пограничного спора между странами по линии Дюранда протяженностью 2,6 тысячи км, который Афганистан и Пакистан оспаривают с 1947 года. Обострение наблюдается с 2021 года после прихода к власти движения "Талибан".
