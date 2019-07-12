В Московской области на ТЭЦ произошел пожар, пострадали 12 человек

Москва. 11 июля. Kazakhstan Today - В результате пожара на ТЭЦ-27 в Мытищах пострадало 12 человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ, передает Kazakhstan Today.

В четверг на ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах возник пожар. Огненный факел достигал 50 метров в высоту, к настоящему моменту его удалось сбить. В настоящее время огнем охвачена почти тысяча квадратных метров на участке газопровода около ТЭЦ, сообщают Вести.Ru.

ТЭЦ-27 "Северная" - находится на территории городского округа Мытищи, в деревне Челобитьево. Первый энергоблок станции - введен в эксплуатацию 27 лет назад. Последняя реконструкция завершилась в 2008 году.

Суммарная электрическая мощность - свыше тысячи МВт. Тепловая мощность - почти 1900 Гкал в час. Основное и резервное топливо - газ.

Электростанция обеспечивает теплом более миллиона потребителей Северного и Северо-Восточного округов столицы, а также городского округа Мытищи.

Коммунальные службы Москвы заявили, что угрозы для жизнеобеспечения Москвы после пожара на территории рядом с ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах нет.

Власти Москвы направили по просьбе МЧС 50 единиц спецтехники для помощи в ликвидации пожара на участке газопровода в подмосковных Мытищах.

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