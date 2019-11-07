В Пекине презентовали продукты конвергентных СМИ

Пекин. 6 ноября. Kazakhstan Today - В Пекине 2 ноября 2019 года состоялась церемония закрытия семинара информационной сети "Один пояс, один путь", в рамках которой газета "Жэньминь Жибао" провела презентацию продуктов конвергентных СМИ, передает корреспондент агентства.

"Для продвижения конвергенции СМИ "Жэньминь Жибао" построила и запустила платформу новостей для всех СМИ под названием "Центральная кухня". Произошла реорганизация процессов с новой концепцией, открыта связь между внутренними ресурсами, ускорена модернизация деятельности. Начиная с первого пробного запуска в 2015 году "Центральная кухня" представила серию эксклюзивных глубоких репортажей, графических диаграмм, видеороликов, продуктов Н5 и так далее. В октябре 2016 года начали формироваться "студии конвергентных СМИ", в настоящее время работает 454 студии, такие как "Остров рыцарей", "Острые финансы", "Страна обучения", "Книга политики и экономики", "Девять бюро литературы и искусства" и другие", - рассказали организаторы международного семинара.

По информации "Жэньминь Жибао", сайт издания "является ведущим национальным сайтом, в настоящее время публикуется на 17 языках в 18 версиях. Средний ежедневный охват составляет 280 млн интернет-пользователей в более чем 220 странах мира. Общее количество подписчиков страницы "Жэньминь Жибао" в микроблоге составляет более 140 млн, продолжая сохранять статус "первого микроблога китайских СМИ" и самой влиятельной учетной записи на платформе микроблогов".

Как сообщалось ранее, более 40 мировых СМИ приняли участие в семинаре информационной сети "Один пояс, один путь". Об этом сообщил глава департамента внешних связей "Жэньминь Жибао" Ли Цзичань в ходе торжественной церемонии открытия семинара. Как напомнил Ли Цзичань, 23 апреля текущего года состоялось первое заседание совета информационной сети "Один пояс, один путь".

50 представителей СМИ из Африки, Латинской Америки и Карибского региона приняли участие в первом семинаре. И сегодня 43 представителя СМИ из Евразии, с Ближнего Востока и из Западной Африки продолжают наше сотрудничество", - сказал он.

Всего к деятельности совета присоединились 204 СМИ. "Успешное проведение первого заседания символизирует о практических результатах строительства информационной сети "Один пояс, один путь". И на сегодняшний день в составе информационной сети уже 204 СМИ из 97 стран мира", - сообщил Ли Цзичань.

Он отметил, что СМИ являются важным узлом для укрепления понимания и дружбы между народами. Нынешний семинар важный проект для реализации совместной декларации информационной сети, а также конкретная мера для содействия производству информационной продукции в рамках "Одного пояса, одного пути".

Информационная сеть "Один пояс, один путь" стремится укреплять взаимопонимание, дружбу и сотрудничество, формировать нормализованный механизм сотрудничества между СМИ. Посредством различных мероприятий, лекций в данном семинаре принимают участие известные редакторы и корреспонденты из главных медиаорганизаций разных стран мира, способствуя обмену между разными народами и их культурами, а также содействуя сотрудничеству стран в разных сферах. Информационная сеть "Один пояс, один путь" следует принципам взаимного уважения, консультации на равноправной основе, взаимной выгоды, добровольной деятельности, а также поддерживает дух Шелкового пути, характеризующийся "мировым сотрудничеством, открытостью и инклюзивностью, взаимным обучением, взаимной выгодой".

Штаб Информационной сети "Один пояс, один путь" находится в Пекине. Информационная сеть "Один пояс, один путь" сосредоточена на создании платформы обмена и сотрудничества между СМИ из разных стран и регионов вдоль "Одного пояса, одного пути", установлением нормализированного механизма работы, стимулированием совместного проекта. Участникам Информационной сети "Один пояс, один путь" нужно укреплять многостороннее сотрудничество, ускорять комбинацию ресурсов, расширять каналы сотрудничества в сфере маркетинга, активно продвигать обмен опыта между кадрами. Информационная сеть "Один пояс, один путь" учредит совместный механизм в сфере обмена визуальной информации, радио, телевидения и документальных фильмов. Информационной сети "Один пояс, один путь" на основе совместной консультации нужно организовать взаимные визиты между странами, повышать уровень взаимопонимания, проводить форумы сотрудничества СМИ и диалоги в рамках инициативы "Одного пояса, одного пути", а также семинары, мастер-классы с целью стимулирования обмена мнениями, поощрения инноваций. Сотрудничество поможет совместно решать вопросы в области СМИ.

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