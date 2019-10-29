В Сирии уничтожен главарь ИГ

Вашингтон. 28 октября. Kazakhstan Today - Главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади уничтожен в ходе операции ВС США в сирийской провинции Идлиб, передает Kazakhstan Today.

Вчера ночью США привели главного в мире террористического лидера к правосудию. Абу Бакр аль-Багдади мертв. Он был основателем и главарем ИГ - самой жестокой и безжалостной террористической организации во всем мире", - сообщил в воскресенье президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

По его словам, ликвидация аль-Багдади была произведена в ходе операции американских сил специального назначения "на северо-западе Сирии". При этом Трамп подчеркнул, что аль-Багдади не проявил геройства.

Он умер как собака, он умер как трус. Он не умер как герой, он умер как трус, плача, скуля и крича", - сказал Трамп.

В результате спецоперации находившиеся с аль-Багдади сообщники были или уничтожены, или сдались американским военным.

Он был последним, его люди были либо убиты, либо сдались", - сказал президент США. Ни один военнослужащий не погиб в ходе операции, в то время как большое число бойцов и сообщников аль-Багдади погибли вместе с ним", - подчеркнул Трамп.

По словам Трампа, террорист самоликвидировался вместе с тремя детьми, еще 11 детей были спасены.

Глава Белого дома отметил, что тело главаря ИГ было изуродовано, к тому же на него в результате взрыва обвалились стены тоннеля, сообщает ТАСС

Однако результаты экспертизы дали нам точное, немедленное и определенно достоверное подтверждение - это был он", - заключил Трамп.

Он также выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за поддержку в проведении операции против аль-Багдади.

Я хочу поблагодарить нации России, Турции, Сирии и Ирака, я также хочу выразить благодарность сирийским курдам за ту поддержку, которую они смогли нам оказать …Россия отлично повела себя с нами, они открыли воздушное пространство, и мы пролетели над определенными территориями, подконтрольными России. Россия повела себя потрясающим образом", - сказал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что США предупредили РФ о готовящейся операции, однако не посвящали российскую сторону в подробности касательно ее целей.

Мы говорили с русскими, мы сообщили о своем прибытии, и они сказали: "Спасибо, что сказали нам". Они не знали о миссии, но они знали, что мы будем пролетать над их территорией. Они были готовы сотрудничать. И мы сказали, что это будет миссия, которая им тоже понравится, потому что они ненавидят ИГ так же, как и мы", - добавил он.

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