В Таиланде заявили о первом случае гибели от сибирской язвы

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Париж. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Испании и Португалии произошли масштабные отключения света. Перебои с электроснабжением затронули также Францию и Бельгию, сообщает - В Испании и Португалии произошли масштабные отключения света. Перебои с электроснабжением затронули также Францию и Бельгию, сообщает РБК





Согласно графику, который опубликовала El Pais, массовые перебои в электроснабжении начались в 12.20 по местному времени (15.20 по времени Астаны). По неизвестной причине объем потребления электричества в Испании упал с 27 075 до 12 321 МВт. Госкомпания Red Elеctrica объявила, что ввела в действие экстренный план восстановительных работ и объединяет усилия с другими энергокомпаниями.





Испанское правительство проводит экстренное заседание после произошедшего в стране масштабного сбоя в работе электросетей, передает Euronews





Перебои с электричеством парализовали работу аэропорта Лиссабона, который обслуживает тысячи пассажиров. Португальское правительство также не дало никаких официальных объяснений относительно сбоя в электросети страны.





О проблемах с электроснабжением сообщили также жители Андорры и части Франции, передает Euronews. Отключения, по данным телеканала, фиксируются и в Бельгии.





Канарские и Балеарские острова проблемы с электричеством не затронули. Как поясняет El Pais, Канары снабжаются электричеством за счет шести систем, которые изолированы от материковой Испании и друг от друга. При этом электроснабжение Балеарских островов зависит от двух систем, соединенных друг с другом, а также с полуостровом подводным кабелем.