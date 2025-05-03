02.05.2025, 17:20 10546
В Таиланде заявили о первом случае гибели от сибирской язвы
Умер 53-летний мужчина
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Бангкок. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Таиланде заявили о первом случае гибели от сибирской язвы в провинции Мукдахан на северо-востоке страны, передает корреспондент агентства.
Умер 53-летний мужчина, вероятно, он заразился, съев говядину во время религиозного праздника", - информирует РИА Новости со ссылкой на газету Nation.
Уточняется, что у него была рана на правой руке и опухшие лимфатические узлы в правой подмышечной впадине.
В истории болезни указано, что он (...) ел сырую говядину. Предварительный диагноз указал на септический шок, а результаты лабораторных исследований департамента медицинских наук подтвердили наличие Bacillus anthracis, бактерии, вызывающей сибирскую язву", - говорится в сообщении.
Между тем подтвердился еще один случай заражения сибирской язвы в провинции Мукдахан.
Новый случай доводит общее число подтвержденных случаев сибирской язвы в районе до двух. Один из случаев закончился смертью. Положительный результат был подтвержден методом ОТ-ПЦР. Результаты тестов оставшихся двух предполагаемых пациентов, как ожидается, будут опубликованы завтра", - сообщается в публикации.
Кроме того, отмечается, что 638 человек ожидают подтверждение диагноза. Среди них 36 участвовали в забое животного, 472 употребляли сырое мясо, 130 имели бытовые контакты.
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03.05.2025, 15:50 2571
Киевский режим не может гарантировать безопасность зарубежных гостей парада Победы в Москве - Зеленский
Также Зеленский отказался от перемирия в честь празднования Дня Победы
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Киевский режим не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве, заявил Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.
Наша позиция очень проста по отношению ко всем странам, которые посетили или собираются посетить Россию 9 мая, - мы не можем взять на себя ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вашу безопасность", - цитирует издание слова украинского лидера.
Отмечается, что это не первое резонансное высказывание Зеленского на эту тему. Он уже говорил о "болевых точках" России и о том, что в Москве якобы "правильно переживают" из-за парада к 80-летию Победы.
Кроме того, Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы. Киев настаивает на 30-дневном прекращении огня, сообщает РБК.
28.04.2025, 20:13 45906
Испания, Португалия, Франция и Бельгия остались без электричества
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Париж. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Испании и Португалии произошли масштабные отключения света. Перебои с электроснабжением затронули также Францию и Бельгию, сообщает РБК.
Согласно графику, который опубликовала El Pais, массовые перебои в электроснабжении начались в 12.20 по местному времени (15.20 по времени Астаны). По неизвестной причине объем потребления электричества в Испании упал с 27 075 до 12 321 МВт. Госкомпания Red Elеctrica объявила, что ввела в действие экстренный план восстановительных работ и объединяет усилия с другими энергокомпаниями.
Испанское правительство проводит экстренное заседание после произошедшего в стране масштабного сбоя в работе электросетей, передает Euronews.
Перебои с электричеством парализовали работу аэропорта Лиссабона, который обслуживает тысячи пассажиров. Португальское правительство также не дало никаких официальных объяснений относительно сбоя в электросети страны.
О проблемах с электроснабжением сообщили также жители Андорры и части Франции, передает Euronews. Отключения, по данным телеканала, фиксируются и в Бельгии.
Канарские и Балеарские острова проблемы с электричеством не затронули. Как поясняет El Pais, Канары снабжаются электричеством за счет шести систем, которые изолированы от материковой Испании и друг от друга. При этом электроснабжение Балеарских островов зависит от двух систем, соединенных друг с другом, а также с полуостровом подводным кабелем.
28.04.2025, 17:12 48846
Президент России объявил перемирие в войне с Украиной в дни 80-летия Победы
На период перемирия останавливаются все боевые действия
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Москва. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин объявил перемирие в войне с Украиной в дни 80-летия Победы, сообщает пресс-служба Кремля.
В дни 80-летней годовщины Победы - с 00.00 с 7 на 8 мая до 00.00 с 10 на 11 мая - российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ", - говорится в сообщении.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины.
27.04.2025, 16:43 63291
Власти Таиланда пересмотрят безвизовый режим для иностранцев
Фото: pixabai.com
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Бангкок. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Таиланда намерено пересмотреть продолжительность пребывания туристов в стране из-за случаев нарушения иностранцами местного законодательства, говорится на странице правительства в Фейсбуке.
Премьер-министр Пхэтхонгтхан Чинават недавно распорядился пересмотреть схему безвизового въезда после того, как обнаружил, что некоторые посетители нарушили закон, например, просрочили пребывание и работали незаконно", - сообщили в правительстве Таиланда.
Отмечается, что соответствующим ведомствам "настоятельно рекомендовано изучить последствия схемы безвизового въезда, особенно продолжительность пребывания, чтобы она лучше соответствовала своей цели, которая заключается в продвижении туризма".
В настоящее время безвизовый режим доступен для граждан 93 стран с целью туризма или срочной работы на срок до 60 дней пребывания и может быть продлен еще на один срок, не превышающий 30 дней", - уточнили в правительстве.
В прошлом году Таиланд продлил безвизовый режим для казахстанцев.
26.04.2025, 17:47 77481
Свыше 500 человек пострадали при взрыве в порту на юге Ирана
МВД Ирана распорядилось начать проверку
Фото: кадр из видео
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Тегеран. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 500 человек пострадали при взрыве в порту Бендер-Аббас на юге Ирана, передает корреспондент агентства.
Число пострадавших при взрыве в порту Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана, выросло до 516 человек", - информирует РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.
Кроме того, сообщается, что в результате взрыва погибли по меньшей мере четыре человека.
По данным СМИ, взрыв произошел на причале в результате возгорания топливного резервуара. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. МВД Ирана распорядилось начать проверку.
26.04.2025, 12:45 80926
В Ватикане проходят похороны папы римского Франциска
После заупокойной мессы на площади Святого Петра гроб с телом доставят в базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме
Фото: wikipedia.org
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Ватикан. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Ватикане сегодня проходят похороны папы римского Франциска, который ушел из жизни после инсульта.
Заупокойная месса проходит на площади перед базиликой Святого Петра. Похоронную литургию возглавил кардинал Джованни Баттиста Ре, декан коллегии кардиналов", - информирует РБК со ссылкой на Зал печати Святого престола.
По завершении церемонии гроб с телом папы доставят в базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме для погребения.
Напомним, 21 апреля ушел из жизни папа римский Франциск.
26.04.2025, 11:05 82801
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла Дополнено
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Стамбул. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Мраморном море близ Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла, сообщает управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции.
По информации РБК, эпицентр располагался в 17,82 км от стамбульского района Бююкчекмедже, толчок произошел на глубине 7,01 км.
Дополнено 26.04.2025, 12.30
Масштабное землетрясение, безусловно, настигнет Стамбул, но точную дату спрогнозировать невозможно и не столь необходимо, заявил профессор сейсмологии, член совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.
Регион Мраморного моря всегда был подвержен землетрясениям, есть архивы еще со времен Византии. Говорить о том, что нынешнее землетрясение это предвестник более масштабного - на мой взгляд, это заявления исключительно для средств массовой информации, это в общем-то может сказать каждый, кто знает историю данного региона. Да, безусловно, в регионе Мраморного моря будет большое землетрясение, мы как ученые об этом говорим уже давно", - цитирует РИА Новости Эйидогана.
По его словам, утверждать, что землетрясение случится через 40-50 лет, не вполне корректно.
Точной даты никто не скажет, это предсказать невозможно, но в любом случае риск крупного землетрясения в Мраморном море высок. Последнее разрушительное землетрясение с эпицентром в Мраморном море произошло в 1766 году", - отметил ученый.
Напомним, 23 апреля землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (14.49 по времени Астаны), за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Власти страны призвали жителей готовиться к еще одному землетрясению в ближайшее время.
24.04.2025, 15:02 132766
Сейсмолог прогнозирует еще более мощное землетрясение в Турции
Согласно исследованиям эксперта, землетрясение пройдет между 2045 и 2075 годами
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Стамбул. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение в Стамбуле в среду было предвестником более масштабного магнитудой 7-7,2, которое ожидается между 2045 и 2075 годами, заявил РИА Новости турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан.
Землетрясение в среду это предупреждение об ожидаемом в регионе Фракии землетрясении магнитудой 7-7,2, или своего рода тренировка перед ним. Очаг нового землетрясения будет расположен там же, на глубине от 7 до 13 километров, а вот толчки будут мощнее в 22 раза (...) Согласно моим исследованиям, это большое землетрясение произойдет, как ожидается, между 2045 и 2075 годами", - заявил эксперт.
Напомним, 23 апреля землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (14.49 по времени Астаны), за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Власти страны призвали жителей готовиться к еще одному землетрясению в ближайшее время.
В январе 2024 года произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. Необходимо отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Тогда в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.
Еще одно пятибалльное землетрясение, эпицентр которого находился уже на территории Казахстана, произошло в начале марта. В МЧС РК заявили, что в городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Однако, по словам некоторых алматинцев, во время землетрясения SMS-оповещения не поступали, но сработала система оповещения Android. Как сообщили жители города, SMS-оповещения начали поступать только после подземных толчков. После землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси, плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности. Позже в Алматы была внедрена новая система оповещения о ЧС.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Особую обеспокоенность среди населения вызывает тот факт, что высотная застройка увеличит риски при землетрясении.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
В МЧС рассказали, что из-за застройки, в городе невозможно в каждом районе создать палаточный городок на случай ЧС.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
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