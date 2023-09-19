18.09.2023, 17:20 3501
В Турции снесли разом девять многоэтажек
Для сноса понадобилось 1660 килограммов взрывчатки
Рассказать друзьям
Анкара. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В турецкой провинции Малатья, пострадавшей от землетрясения в феврале, с помощью взрывчатки снесли девять 15-этажных домов.
Для сноса понадобилось 1660 килограммов взрывчатки. Малоэтажки сносят с помощью строительной техники, сообщает rbc.ru со ссылкой на TRT.
Отмечается, что после землетрясения всего в городе снесли 6 тысяч зданий.
Напомним, в Турции в результате произошедших 6 февраля двух землетрясений погибли более 49 тысяч человек. Ущерб от катастрофы составил около 105 млрд долларов.
Стоит отметить, что Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб.
Кроме того, казахстанские сейсмологи не участвуют в проектировании и строительстве многоквартирных жилых комплексов. По словам директора ТОО "Института сейсмологии" Министерства по ЧС РК Даулета Сарсенбаева, необходимо на государственном уровне вести тотальный контроль во время проектирования и строительства. На карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
новости по теме
17.09.2023, 18:02 9746
Наводнение в Ливии: власти проведут расследование катастрофы, унесшей жизни более десятка тысяч человек
Фото: Libyan government
Рассказать друзьям
Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Ливии проведет расследование, почему иностранные компании не контролировали состояние плотин на востоке страны, несмотря на контракты, сообщил министр юстиции в регионе происшествия Халед Масуд аль-Мудир.
По поводу содержания плотин. По нашей информации, (…) было заключено несколько контрактов в 1999, 2007 и 2008 годах, но эти работы не имели успеха и не выполнялись компаниями, курирующими работы по их содержанию", - цитирует министра РИА Новости.
По его словам, из-за смены режима в Ливии и вызванного этим массового хаоса эти компании не смогли завершить работы по техническому обслуживанию плотин, поскольку возникли проблемы с платежами.
Прокуратура начала расследование по этому делу для определения ответственных и выяснения причин невыполнения компаниями своей работы. Дело расследуется, и будут приняты все правовые меры для установки виновных", - добавил аль-Мудир.
10 сентября на восточные районы Ливии обрушился мощный циклон "Даниэль", который привел к выпадению невиданного за последние 40 лет количества осадков. Больше всего пострадал город Дерна, где проживают 100 тысяч человек. Там под напором воды были разрушены две плотины и четыре моста.
По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 300 человек, пропали без вести около 20 тысяч, без жилья осталось более 68 тысяч человек.
15.09.2023, 09:46 26816
Робот Ameca удивился своему отражению в зеркале
Фото: overclockers.ru
Рассказать друзьям
Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Видео с участием робота Ameca вызвало фурор в интернете из-за необычной реакции робота на свое отражение в зеркале, передает корреспондент агентства.
Сегодня Ameca - один из самых совершенных роботов в мире. Андроид с искусственным интеллектом выделяется своими огромными возможностями, которые все больше напоминают людей. Недавно он снова попал в заголовки новостей в социальных сетях, во-первых, потому что размышлял о будущем человечества, а во-вторых, потому что снялся в видео, где он впервые реагирует на то, что видит себя в зеркале, сообщает overclockers.ru.
Среди реакций Amecа, созданного Engineered Arts, можно увидеть, что андроид странно смотрит на свое лицо, пытается шевелить губами, улыбается, моргает и даже делает вид, что злится. Более того, в какой-то момент ему "предлагают" прикоснуться к стеклу, чтобы проверить текстуру материала.
Ameca выделяется своей великолепной способностью шутить, рисовать, управлять мимикой и говорить на нескольких языках. Поэтому неудивительно, что его "умное" поведение может порождать удивление и интригу среди людей, ставших свидетелями его способностей.
Я смотрю на него, и мое сердце бьется быстрее, немного страха, немного изумления и, прежде всего, возможность увидеть робота, который работает так, как я когда-то себе представляла", - комментирует публикацию интернет-пользователь Маринела Питтери.
Это робот-андроид, созданием которого занималась компания Engineered Arts в Великобритании. Работа над проектом началась в начале 2021 года, а о его существовании стало известно в конце того же года. Его первое появление перед людьми состоялось на выставке CES 2022 (Выставка потребительской электроники) и вызвало ажиотаж в цифровом сообществе как самое продвинутое предложение такого рода в мире.
Текущий прототип использует микрофоны, бинокулярные камеры для глаз и груди, а также программное обеспечение для распознавания лиц, предназначенное для взаимодействия с людьми. Его реакциями управляет GPT-3 или телеприсутствие человека, и он становится более реалистичным благодаря своим шарнирным рукам, пальцам, шее и подвижным чертам лица.
Как сообщает портал La Vanguardia, в рамках протокольных вопросов, заданных роботу для оценки работы его интеллекта, было решено попросить его представить кошмарную ситуацию, с которой может столкнуться человечество из-за чрезмерного развития ИИ. На это он сказал: "Самый страшный сценарий, который я могу себе представить с искусственным интеллектом и робототехникой, - это мир, в котором роботы стали настолько могущественными, что могут контролировать или манипулировать людьми без их ведома. Это может привести к репрессивному обществу, в котором права людей больше не будут уважаться", - сказал андроид.
15.09.2023, 09:03 26236
Парламентариям Мексики показали мумии двух инопланетян
Мумии были найдены в Перу
Рассказать друзьям
Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мексике уфолог Хайме Мауссан представил палате депутатов парламента страны две мумии, которые, по его словам, могут принадлежать инопланетянам.
Две представленные парламентариям мумии были найдены в городе Наска в Перу. Существа маленького роста, с большими головами, трехпалыми конечностями, легкими и прочными костями и с отсутствием зубов, сообщает iarex.ru.
Их отпечатки пальцев, сообщил Мауссан, представляют собой прямые горизонтальные линии, а не скругленные, как у людей.
Это существа нечеловеческого происхождения, которые не являются частью нашей земной эволюции", - говорит уфолог.
В качестве доказательства он привел результаты радиоуглеродного анализа Национального автономного университета Мексики, "которые свидетельствует, что им тысяча лет".
По словам Мауссана, анализ останков показал, что ДНК обнаруженных существ на 30% отличается от генома человека.
Как сообщал REX, Пентагон запустил сайт, где показал на карте районы, из которых он получает больше всего сообщений о неопознанных летающих объектах, или НЛО.
Слушания об НЛО прошли в палате представителей конгресса США, где говорилось о том, что в Вашингтоне знают о существовании "внеземной" активности с 1930 годов.
Ранее сообщалось, что племя Икиту в Перу попросило вмешательства армии из-за нападений инопланетян.
13.09.2023, 08:53 38791
Появилось видео приезда Ким Чен Ына в Россию
Он планирует встретиться с президентом РФ
Рассказать друзьям
Москва. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна на спецпоезде днем 10 сентября. Министр природы России Александр Козлов опубликовал видео с торжественной встречи северокорейского лидера. По данным источника РБК, 13 сентября он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
Мост через реку Туманная. Встретил северокорейского лидера. Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом", - написал он.
Как уточнил в своем телеграм-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко, поезд Ким Чен Ына прибыл на железнодорожную станцию Хасан накануне. По его словам, он и Козлов провели с северокорейским лидером переговоры.
У нас давние дружеские отношения с соседями и большие перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, строительстве, туризме и других областях. Визит такого уровня - хороший посыл для самого активного развития широких связей и прямых контактов с коллегами из КНДР", - подчеркнул глава региона.
Источник в российской делегации сообщил РБК, что 13 сентября лидер КНДР встретится с президентом России Владимиром Путиным, 16 сентября у него будет встреча с министром обороны Сергеем Шойгу.
Лидер КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в России впервые с 2019 года, сообщает РИА Новости.
10.09.2023, 10:36 63161
Нацсовет спасения родины в Нигере обвинил Францию в развертывании сил для интервенции
Франция продолжает размещать свои силы в нескольких странах ЭКОВАС, заявил Амаду Абдраман
Рассказать друзьям
Ниамей. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный совет спасения родины (CNSP), пришедший к власти в Нигере, обвинил Францию в стягивании сил для последующей военной интервенции.
Франция продолжает размещать свои силы в нескольких странах ЭКОВАС (Экономического сообщества западноафриканских государств) в рамках подготовки к агрессии против Нигера, которую она планирует в сотрудничестве с этой организацией сообщества", - цитирует france24.com официального представителя режима Нигера Амаду Абдрамана.
Отмечается, что отношения Нигера с Францией, ухудшились после того, как Париж поддержал свергнутого президента Мохамеда Базума после июльского переворота.
Напомним, переворот в Нигере произошел 26 июля 2023 года. Группа военных из президентской гвардии (позже к ним присоединилось командование вооруженных сил страны) захватила президента страны Мохамеда Базума, информирует rbc.ru.
Новым главой государства объявил себя начальник гвардии Абдурахман Чиани. Свои действия он объяснил желанием бороться с коррупцией.
Базум обратился к США и международному сообществу с просьбой восстановить конституционный порядок в Нигере. Нигерские военные, захватившие власть, в свою очередь попросили о помощи ЧВК "Вагнер", сообщало Associated Press.
10.09.2023, 08:55 64381
Число жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи человек
Пострадали 2059 человек
Фото: Al Maghribi Al Youm/Reuters
Рассказать друзьям
Марракеш. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших в результате землетрясения в Марокко выросло до 2012 человек.
Пострадали 2059 человек, из них 1,4 тысячи в критическом состоянии. Среди жертв есть гражданин Франции. В королевстве объявили трехдневный траур, сообщает rbc.ru со ссылкой на Hespress.
Ранее сообщалось о 1,3 тысячи погибших и 1,8 тысячи пострадавших.
Напомним, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км и в 77 км к юго-западу от Марракеша, где проживают 839 тысяч человек.
Землетрясение длилось несколько минут, во время толчков жители вышли на улицы. Al Jazeera сообщало, что частично разрушена историческая часть города, признанная наследием ЮНЕСКО.
08.09.2023, 16:41 83056
В КНБ рассказали об угрозе распространения террористической опасности в странах ШОС
Анализ ситуации позволяет прогнозировать сохранение в перспективе высокого уровня террористической опасности в Афганистане и вероятность ее экспорта на пространство ШОС
Рассказать друзьям
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя КНБ РК Руслан Сейсембаев на 40-м заседании Совета РАТС ШОС заявил об опасности террористических организаций для стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества, действующих на территории Афганистана.
Формирование террористических угроз для государств-членов ШОС происходит под воздействием ряда доминирующих факторов. Одним из ключевых остается сохранение террористического потенциала в Афганистане. Пришедшему к власти в Афганистане в 2021 году движению "Талибан" пока не удается создать эффективную систему госуправления и обеспечить должный контроль безопасности", - приводит слова Руслана Сейсембаева портал "Казинформ".
По его словам, эта страна остается центром притяжения для международных террористических группировок.
В результате, более 50 терактов унесло жизни более 350 человек, ранены свыше 700. Наибольшую угрозу представляет усиливающее потенциал филиала международной террористической организации исламское государство "Вилаят Хорасан". По различным оценкам, их численность за это время возросла с менее 500 до 6 тысяч подготовленных террористов", - отметил спикер.
Зампред КНБ рассказал, что "Вилаят Хорасан" совершены дерзкие нападения на российскую и пакистанскую дипломатические миссии. Осуществлен расстрел граждан Китая в кабульской гостинице.
Лидеры этой организации регулярно призывают к джихаду не только против США, но также против России, Китая и Пакистана", - цитирует Сейсембаева Sputnik Казахстан.
Он добавил, что "Вилаят Хорасан" и "Аль-Каида" создают угрозу для стран-членов ШОС.
Анализ ситуации позволяет прогнозировать сохранение в перспективе высокого уровня террористической опасности в Афганистане и вероятность ее экспорта на пространство ШОС, которое со всех сторон окружает эту страну", - цитирует спикера Tengrinews.kz.
В этих условиях, добавил Сейсембаев, ключевое значение имеет совершенствование практических методов взаимодействия разведывательных, контрразведывательных пограничных и правоохранительных органов государств ШОС.
Ранее зампредседателя КНБ РК сообщил, что в Казахстане выявлено около 80 тысяч пользователей сети из числа молодежи, состоящей в деструктивных сообществах, в их числе почти шесть тысяч до 18 лет.
Кроме того, КНБ в этом году предотвратил 2 теракта в Казахстане. Террористы собирались взорвать мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане и совершить вооруженное нападение в Астане.
08.09.2023, 09:00 87786
Законодательно запретить никаб и паранджу предлагают в Кыргызстане
Очень многие начали носить паранджу, заявила депутат Шарапаткан Мажитова
Рассказать друзьям
Бишкек. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании парламента Кыргызстана депутат Шарапаткан Мажитова предложила запретить в общественных местах ношение головного убора, полностью закрывающего лицо
Она отметила, что в Узбекистане приняли закон, который запрещает ношение в общественных местах одежды, которая скрывает лицо или затрудняет распознавание личности, информирует 24.kg.
Этот закон нам тоже нужен. Очень многие начали носить паранджу. Пусть носят платок, но не надо закрывать лицо. Это очень опасно", - заявила она.
Ранее парламент Узбекистана принял изменения и дополнения в Административный и Уголовный кодексы на пленарном заседании палаты. Депутаты узаконили запрет на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо. Проектом закона предусмотрена административная ответственность за пропаганду сожительства с двумя и более женами.
Читаемое
18.09.2023, 10:12Готовность к отопительному сезону в Павлодарской области проверил заместитель премьер-министра РК 18.09.2023, 11:2427006О действующих от имени Минюста мошенниках предупредили казахстанцев 18.09.2023, 10:0523981Сотрудников центра занятости в Алматы подозревают в хищении свыше 370 млн тенге 18.09.2023, 12:5423961Недобросовестных застройщиков задержали в Астане 18.09.2023, 10:2922886Житель Костанайской области заявил, что 6 лет находился в трудовом рабстве 15.09.2023, 11:30Опрос КТ: почти 90% респондентов считают, что государство должно обеспечить производство социальных школьных товаров по некоммерческим ценам145121Опрос КТ: почти 90% респондентов считают, что государство должно обеспечить производство социальных школьных товаров по некоммерческим ценам 15.09.2023, 11:25136271Прокурор запросил шесть лет для Боранбаева 15.09.2023, 20:30126786Военнослужащие поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Днем танкиста 14.09.2023, 15:02120106Депутат обеспокоен продажей уникальных каменных шаров из долины Торыш 14.09.2023, 17:58117246Сельского акима поймали пьяной за рулем в СКО 21.08.2023, 15:01571766Критерии оценки знаний учащихся изменили в Казахстане 24.08.2023, 17:31541796Процесс аттестации педагогов усовершенствован в Казахстане - Бейсембаев 25.08.2023, 10:41483671Учебный год для школьников завершится 25 мая 25.08.2023, 16:41440716В Алматы госшколы будут переводиться на односменное обучение с 2026 года 28.08.2023, 11:48315581Сокращение учебного года в Казахстане: Минпросвещения уменьшит учебные часы по школьным предметам
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?