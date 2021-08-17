В Узбекистане разбился афганский военный самолет

ТАШКЕНТ.16 АВГУСТА - В Шерабадском районе Сурхандарьи упал самолёт с опознавательными знаками Афганистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Самолёт с опознавательными знаками ВВС Афганистана потерпел крушение в Шерабадском районе Сурхандарьинской области вечером 15 августа. В Интернете распространились фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолёта и минимум один пострадавший, пишет "Газета.uz"

В пресс-службе Минобороны заявили, что изучают ситуацию.

Источник издания в Сурхандарье подтвердил, что двое военнослужащих Афганистана были доставлены в Термезский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

За день до инцидента в это же медучреждение были доставлены трое других военнослужащих Афганистана, отметил источник. Возможно, речь идёт о трёх раненых афганских военных, о которых сообщал МИД Узбекистана. Состояние пятерых граждан Афганистана оценивается как среднее. Они были доставлены в больницу с диагнозами "проникающая травма грудной клетки", "сотрясение мозга" и другими, отметил источник. По неподтверждённой информации, находившиеся в самолёте успели выпрыгнуть с парашютами", - говорится в материале.

Сообщается также о госпитализации одного военнослужащего Узбекистана. Его состояние оценивается как тяжёлое. Связано ли это с крушением афганского самолёта, неизвестно.

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