Венгрия готова платить за газ в рублях

КИЕВ. 4 АПРЕЛЯ - Еще 2038 человек получили ранения, следует из данных Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Более 4 млн человек были вынуждены уехать с Украины, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На Украине с начала военной операции и по 2 апреля 1417 мирных жителей погибли и 2038 были ранены, следует из данных Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Из погибших 293 мужчины, 201 женщина, 22 девочки и 40 мальчиков, а также 59 детей и 802 взрослых, пол которых пока неизвестен, информирует rbc.ru

Среди раненых 241 мужчина, 187 женщин, 41 девочка и 38 мальчиков, а также 92 ребенка и 1439 взрослых, пол которых не установлен.

Наибольшее число жертв и раненых зафиксировано в Киеве, а также в Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях - 1951 человек, в том числе 949 погибших.

По данным Международной организации по миграции, более 4 млн человек были вынуждены уехать с Украины в соседние страны.

По данным с 24 февраля по 1 апреля, число жертв и раненых составило 1325 и 2017 соответственно, а с 24 февраля по 21 марта - 953 и 1557 соответственно.