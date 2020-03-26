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Верховный лидер Ирана назвал странным предложение США помочь с коронавирусом

25.03.2020, 16:00 5698
Алматы. 25 марта. Kazakhstan Today - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал странными и отверг предложения США по поставке медикаментов в Исламскую Республику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, передает Kazakhstan Today.
 

Это очень странные слова... Во-первых, у вас самих нехватка медикаментов. Если у вас и есть какая-то медицинская поддержка, то воспользуйтесь ею сами. А ещё вас, американцев, обвиняют в разработке вируса. Вам нельзя верить. Что будет, если медицина, которую вы доставите в Иран, поспособствует развитию вируса?" - цитирует верховного лидера Mehr.

 
Он подчеркнул, что 40-летний опыт Ирана показывает, что страна способна преодолеть трудности на любом уровне, сообщает RT.
 
5 марта президент США Дональд Трамп заявил о готовности США помочь Ирану в борьбе с коронавирусной инфекцией. Тогда он отметил, что страна "отлично справляется".
 
18 марта посольство Ирана в России отметило, что санкции США лишь способствуют усугублению гуманитарной катастрофы на фоне COVID-19 и препятствуют доставке необходимого медицинского оборудования.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 400 тысяч человек, почти 20 тысяч скончались. 
 

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