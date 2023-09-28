Власти России ввели санкции против главы компании - совладельца Air Astana

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Ташкент. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В результате ночного взрыва на складе в Ташкенте пострадало 163 человека, погиб один подросток.





В результате взрыва на складе на массиве Курувчи в Сергелийском районе Ташкента пострадали 163 человека, сообщает gazeta.uz со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.





Из них 24 человека госпитализированы, 138 пострадавших получили амбулаторную помощь и были отпущены домой.





Минздрав подтвердил сообщение о гибели в своей квартире подростка 2006 года рождения.









По сообщению министерства, среди пациентов нет людей с тяжкими телесными повреждениями, состояние их здоровья удовлетворительное.





Пресс-служба кабинета министров сообщила, что по поручению президента Шавката Мирзиёева под руководством заместителя премьер-министра Ачилбая Раматова создана правительственная комиссия по ликвидации последствий ЧП и оказанию помощи пострадавшим.





По информации портала, за взрывом последовал сильный пожар. Взрыв был слышен за многие километры, дым и зарево от пожара были видны из других районов.





Взрывной волной были разбиты окна десятков квартир многоэтажных домов, во дворах массива много машин скорой помощи. Многим жителям пришлось ночевать в машинах. Часть автотранспорта повреждена.