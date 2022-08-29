ВС Китая привели в боевую готовность из-за американских крейсеров

ПЕКИН. 28 АВГУСТА - Китайская Народная Республика привела Вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности после прохода американских крейсеров через Тайваньский пролив, передает KAZAKHSTAN TODAY.
О повышенной боевой готовности китайских ВС заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И, сообщает РИА Новости.
Восточная зона боевого командования НОАК осуществила сопровождение американских крейсеров, осуществила полный контроль за их деятельностью. Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно пресечь любые провокации", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети WeChat.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на трех американских чиновников сообщало, что два крейсера ВМС США - Chancellorsville и Antietam 28 августа осуществили проход через Тайваньский пролив впервые после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот шаг, увидев в нем поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.