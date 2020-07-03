Вспышку чумы зафиксировали в Монголии

Улан-Батор. 2 июля. Kazakhstan Today - Власти Монголии за последние сутки зарегистрировали два случая заболевания чумой в западной части страны, передает Kazakhstan Today.

Вспышка произошла в аймаке (административно-территориальная единица, эквивалентна провинции) Ховд. У одного человека наблюдается легочная форма заболевания, сообщает ТАСС

На территории аймака введен карантин, въезд автотранспорта в регион, а также выезд временно приостановлены. Местная эпидемиологическая служба приступила к проверке с целью выявления возможных дополнительных случаев заболевания чумой и пресечения риска ее распространения.

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