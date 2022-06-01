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В Казахстане на фоне роста инвестиций в науку число ученых сокращается

31.05.2022, 12:01 1531
В Казахстане на фоне роста инвестиций в науку число ученых сокращается
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Объем инвестиций в основной капитал в сфере профессиональной, научной и технической деятельности за январь-апрель текущего года достиг 15,9 млрд тенге - сразу на 62,6% больше в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2021года. Реальный рост в секторе составил 53,7% за год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Более половины всего объема вложений в секторе пришлось лишь на три региона. Лидируют мегаполисы Нур-Султан и Алматы. При этом объем капвложений в столице за год вырос в стоимостном выражении почти в 2 раза, до 3,3 млрд тенге, а в Алматы почти не изменился, составив 2,8 млрд тенге. Замыкает тройку лидеров Кызылординская область - 2,6 млрд тенге, в 3 раза больше по сравнению с январем-апрелем 2021 года, информирует Finprom.kz.
 
Самый внушительный годовой рост объема инвестиций в секторе наблюдался в Костанайской области - сразу в 8 раз, до 2,6 млрд тенге.
 
Основными источниками финансирования отрасли являются собственные средства предприятий: объем капитальных инвестиций в сегменте за январь-апрель 2022 года составил 14,6 млрд тенге. Следом идут кредиты банков и небанковские заемные средства - 1,1 млрд и 157,1 млн тенге соответственно. На местные бюджеты пришлось лишь 56,6 млн тенге.
 

Что касается оплаты труда в секторе, в первом квартале текущего года среднемесячная номинальная заработная плата в сфере профессиональной, научной и технической деятельности достигла 416,4 тысячи тенге - сразу на 45,9% выше среднереспубликанского показателя. Покупательная способность заработных плат в секторе выросла на 9,7%", - рассказали аналитики.

 
В то же время, отмечают они, несмотря на господдержку и достаточно высокие заработные платы, списочная численность работников в сфере профессиональной, научной и технической деятельности сокращается уже четвертый год подряд: на конец первого квартала 2022 года она составила 81,4 тысячи человек.
 
Объем услуг в сфере научных исследований и разработок в первом квартале текущего года составил 12,8 млрд тенге - на 12,2% больше, чем годом ранее.
 
В то же время до этого в отрасли наблюдался многолетний спад. Для сравнения: в первом квартале 2018 года объем услуг в секторе достигал 23,3 млрд тенге, в 2019 году - 20,5 млрд тенге.
 

новости по теме

"Внезапная" оспа обезьян: сводка по текущей ситуации

23.05.2022, 08:12 7776
"Внезапная" оспа обезьян: сводка по текущей ситуации
Фото: Depositphotos
18-20 мая по СМИ лавиной прокатились новости о нетипичном распространении оспы обезьян, обнаруженной ещё в 1958 году у яванских макак. 20 мая ВОЗ объявила о созыве экстренного совещания по поводу новых случаев заболевания для обсуждения возможного возобновления вакцинации от натуральной оспы и введения мер по борьбе с распространением заболевания. В сводке Хабр собрали всю известную на текущий момент информацию.
Фото: habr.com
 
Коротко об оспе обезьян
 
Подробная информация об MPXV (обезьянья оспа) представлена на сайте ВОЗ и в материале информационной службы Хабра о болезнях обезьян. Заболевание относится к группе зоонозов, то есть передается от животного к человеку, эндемичное для Западной и Центральной Африки. Передача MPXV от человека к человеку возможна воздушно-капельным путем, смертность составляет до 10%. Также ВОЗ указывает, что вирус оспы обезьян передается от одного человека к другому при тесном контакте с поражениями, жидкостями организма, дыхательными каплями и загрязненными материалами, такими как постельное белье.
 
Впервые вирус MPXV был обнаружен в 1958 году у яванских макак. После его находили у обезьян, содержащихся в зоопарках и приматологических исследовательских институтах. В период с 1970 по 1983 год зафиксировали всего 155 случаев оспы обезьян у человека. Примерно в 80% случаев заражение произошло вследствие контакта человека с обезьяной. После 2016 года случаи обезьяньей оспы среди людей фиксировали в ДРК (более 1000 случаев), Республике Конго (88 случаев в год), Нигерии (89 случаев в год), Центральноафриканской Республике (19 случаев в год) и некоторых других странах. Последняя крупная вспышка была в конце 2017 года в Нигерии: 42 лабораторно подтвержденных случая и еще 146 вероятных. Из Нигерии с человеком вирус попал в Великобританию, но количество больных исчислялось единицами.
 
Вакцинация от натуральной оспы частично защищает от MPXV. Но после заявления о ликвидации натуральной оспы массовую вакцинацию прекратили. С 1970 годов от натуральной оспы в обязательном порядке не вакцинируют.
 
Симптомы и инкубационный период
 
Инкубационный период MPXV длится до 21 дня, в среднем - от 6 до 13 дней. ВОЗ указывает следующие симптомы заболевания: лихорадка, сыпь и увеличение лимфатических узлов. Также во время болезни наблюдаются гриппоподобные симптомы и образование пустул. В целом заболевание переносится человеком легче, чем при натуральной оспе. Кроме того, MPXV менее заразна, чем натуральная оспа.
 
В последнее время коэффициент летальности колеблется в пределах 3-6%. Осложнения MPXV могут включать вторичные инфекции, такие как бронхопневмонию, сепсис, энцефалит и инфекцию роговицы с последующей потерей зрения.
 
По данным ВОЗ, симптомы обычно наблюдаются у больного в течение двух-четырех недель. Медицине не известны бессимптомные случаи заболевания оспой обезьян. ВОЗ условно делит болезнь на два этапа.
 
  • Период инвазии (до 5 дней) характеризуется лихорадкой, сильной головной болью, увеличением лимфатических узлов, болями в спине и мышцах, а также сильной астенией.
  • Сыпь появляется в течение 1-3 дней после появления лихорадки, преимущественно на лице (95% случаев) и конечностях (75%), слизистых оболочках полости рта (70%), гениталиях (30%) и конъюнктиве (20%). Сыпь развивается последовательно от макул до папул, а после везикул, пустул и корок, которые высыхают и отваливаются. В тяжелых случаях повреждения могут срастаться до тех пор, пока не отслоятся большие участки кожи.
 
MPXV в 2022 году
 
7 мая Великобритания заявила о первом в 2022 году случае заболевание оспой обезьян в стране. Незадолго до этого больной несколько раз посещал Нигерию, где, как предполагают врачи, он мог заразиться оспой.
 
14 мая Великобритания сообщила еще о двух случаях заболевания у английских граждан, живущих в Лондоне и на юго-востоке страны. Эти случаи не связаны с поездками в эндемичные для заболевания районы.
 
16 мая Великобритания выявила еще 4 случая заболевания MPXV: 3 в Лондоне и один на северо-востоке страны. Четыре новых случая не имеют известных связей с предыдущими подтвержденными случаями от 7 мая и 14 мая.
 
18 мая
 
  • Великобритания опубликовала данные еще о двух случаях заболевания MPXV, не связанных с путешествиями в эндемичные районы. Итого на текущий момент в стране зафиксировано 9 больных оспой обезьян.
  • В Мадриде объявили санитарную тревогу из-за восьми случаев обнаружения MPXV у населения.
  • Португалия сообщила о 15 предполагаемых и 5 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян.
  • Испания сообщила о восьми случаях заболевания с симптомами, похожими на оспу обезьян.
  • США заявили о подтвержденном случае заболевания MPXV у пациента, вернувшегося из Канады.
 
19 мая
 
  • Агентство общественного здравоохранения Канады сообщило, что сотрудничает с США по поводу расследования подтвержденного 18 мая случая заболевания MPXV. Пациент путешествовал на личном транспорте и, вероятно, заразился вирусом в Монреале. Также агентство сообщило о двух подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян в Канаде.
  • Италия сообщила о первом подтвержденном случае заражения оспой обезьян у человека, вернувшегося с Канарских островов, и еще о двух неподтвержденных.
  • Швеция подтвердила один случай заболевания MPXV.
  • Испания сообщила о семи подтвержденных случаях заболевания MPXV. Позже стало известно, что число случаев выросло до 30.
 
20 мая
 
  • Министерство здравоохранения Австралии сообщило о первом случае заболевания MPXV в стране. Им заболел 40-летний мужчина, накануне вернувшийся из Европы. Позже еще два случая заражения оспой обезьян подтвердили в Сиднее.
  • Франция сообщила о первом случае выявления оспы обезьян в стране у пациента, ранее не посещавшего эндемичные районы.
  • Бельгия сообщила о двух случаях заболевания MPXV в стране.
  • В Дубае ввели режим санитарной тревоги из-за MPXV.
  • Швеция классифицировала MPXV как общественно опасное заболевание.
  • Великобритания выявила еще 11 случаев заражения оспой обезьян в стране. Общее число больных выросло до 20 человек.
  • В Германии в Мюнхене зафиксировали первый подтвержденный случай заболевания обезьяньей оспой.
  • В Португалии подтвердили 23 случая заражения оспой обезьян.
 
По данным ВОЗ, в мире на 20 мая всего 37 подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян, еще 71 случай расследуется.
 

В настоящее время имеется 37 подтвержденных случаев и 71 случай находится в стадии расследования. ВОЗ призывает страны следовать определению случаев и искать новые. Мы ожидаем, что их будет больше по мере расширения поиска", - сообщил официальный организации Тарик Язаревич.

 
21 мая
 
  • ВОЗ сообщила, что на текущий момент подтверждено 80 случаев заболевания оспой обезьян. Еще 50 случаев сейчас расследуется. Организация советует людям ориентироваться на информацию из официальных надежных источников, таких как национальные органы здравоохранения.
  • Первый случай заражения MPXV зафиксирован в Швейцарии.
  • В Германии в Берлине зафиксировали еще три подтвержденных случая обезьяньей оспы.
  • В Израиле зафиксировали случай заражения оспой обезьян у 30-летнего пациента, накануне посещавшего Западную Европу.
  • Институт общественного здравоохранения Норвегии начал поиск заболевших в стране и предупредил о риске распространения оспы обезьян в Осло. Накануне оспой обезьян заболел гражданин другой страны (не сообщается, какой), посещавший Осло. Симптомы заболевания были еще в Норвегии, но диагностировали оспу обезьян лишь по возвращении домой.
  • Греция изучает возможный случай заражения оспой обезьян, он пока не подтвержден.
 
22 мая
 
ВОЗ сообщила о 92 лабораторно подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян и еще 28 расследуемых. На сегодняшний день сообщений о летальных исходах вследствие заболевания оспой обезьян нет. Основываясь на имеющейся информации, ВОЗ сообщает, что случаи заболевания в основном, но не исключительно были выявлены среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, обратившихся за помощью в клиники первичной медико-санитарной помощи и сексуального здоровья.
 
Также ВОЗ предоставила таблицу с данными о заболеваниях в эндемичных странах с 1 декабря 2021 года по 1 мая 2022 года.
 
В Австрии в Вене госпитализирован первый пациент с подозрением на оспу обезьян.

 
Половые контакты мужчин с мужчинами: Европу накрывает обезьянья оспа
 
Представители здравоохранения по всей Европе стремятся расследовать внезапное появление и распространение редкой инфекции - обезьяньей оспы. Об этом пишет британеская The Independent.
 
В начале недели Великобритания объявила о выявлении еще четырёх заболевших. В результате общее число заражений в стране увеличилось до семи, обращает внимание издание. Португальские власти столкнулись с 20 случаями подозрения на обезьянью оспу, пять из которых были подтверждены. Все заразившиеся оказались мужчинами, проживающими в районе Лиссабона и долины Тежу. Испанские власти анализируют восемь потенциальных заражений, зафиксированных в столице. В местном департаменте здравоохранения отметили, что обычно обезьянья оспа передается воздушно-капельным путем, но в этих случаях речь шла об "обмене биологическими жидкостями", пишет EADaily.
 

Восемь случаев с подозрением на обезьянью оспу в Мадриде относятся к мужчинам, имеющим половые контакты с мужчинами. Они чувствуют себя хорошо, но эта болезнь может потребовать лечения в больнице", - добавил испанский чиновник.

 
Примечательно, что четыре из семи зараженных в Британии также являются геями или бисексуалами. Подобное соотношение "наводит на мысль о распространении болезни в социальных сетях, специализирующихся на сексуальных знакомствах", считает эпидемиолог-инфекционист Агентства здравоохранения Британии Матео Прохазка, который руководит расследованием.
 

Эту теорию также подтверждает тот факт, что общие контакты были выявлены только в двух из четырех последних случаев", - подчеркнул эксперт.

 
Он назвал удивительным то, что люди, по-видимому, заразились половым путем, поскольку подобный способ передачи болезни в Британии ранее не фиксировался. Однако эпидемиолог Ноттингемского университета Кит Нил призвал не торопиться с выводами.
 

Необходимо дальнейшее изучение, чтобы выяснить, находится ли вирус в сперме, и затем уже можно будет сказать, действительно ли он передается половым путём", - добавил он.

 
Министерство здравоохранения Испании ввело режим санитарной тревоги, "чтобы гарантировать быстрое, скоординированное и своевременное реагирование" на возможную вспышку.
 
В свою очередь португальские чиновники заявили: "Мы следим за ситуацией на национальном уровне и обмениваемся информацией с европейскими учреждениями".
 
Начальные симптомы обезьяньей оспы включают лихорадку, боли в голове и мышцах, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. У заболевших может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела, включая руки, ноги и половые органы, поясняет издание. Обезьянья оспа может передаваться через укус или царапины животного, зараженные предметы, тесный контакт с инфицированным человеком. Болезнь обычно ассоциируют с поездками в Западную Африку, где, как считается, ее переносят определенные виды грызунов. Лекарства от вируса не существует. Большинство заразившихся выздоравливают в течение нескольких недель. Однако наиболее смертоносные штаммы обезьяньей оспы, которая впервые была обнаружена в 1970 году, могут убить до 10% заболевших.
 
Как сообщает Роспотребнадзор, в последние дни случаи заражения оспой обезьян выявлены и в США. В этой связи правительство США выдало заказ на закупку 13 млн вакцин от оспы. В России случаи оспы обезьян отсутствуют, риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий. Тем не менее государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" уже создал автономную тест-систему для выявления возможных случаев заражения оспой обезьян.

 
Вирусолог объяснил высокий уровень заражения оспой обезьян среди гомосексуалистов
 
Повышенная заразительность оспой обезьян среди гомосексуальных и бисексуальных мужчин объясняется высокой травмирующей нагрузкой на слизистые при половом контакте, рассказал газете "ВЗГЛЯД" ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций "Вектора" профессор вирусологии Александр Чепурнов.
 
Британская газета Daily Mail сообщила, что число заражений оспой обезьян "непропорционально высоко среди гомосексуальных и бисексуальных мужчин", передают РИА Новости. При этом уточняется, что заболевание не считается инфекцией, передаваемой половым путем.
Фото: Depositphotos
 

Этот вирус передается обоими способами: и воздушно-капельным, и при контакте с инфицированными жидкостями человека, например кровью, с кожными покровами и слизистой. А все потому, что и на кожных покровах, и на слизистых всегда есть микротрещины", - говорит Чепурнов.

 
Он рассказывает, что такой же путь передачи (через микротрещины) имел вирус Эбола. То есть, когда кровь или рвотные массы инфицированного попадали на незащищенные кожные покровы или слизистые здорового человека, вирус проникал в кровяное русло и разносился по организму.
 

Повышенная заражаемость среди гомосексуальных и бисексуальных мужчин объясняется высокой травмирующей нагрузкой на слизистые при половом контакте. Поэтому это вполне логичное развитие событий, аналогичное тому, что происходит при распространении вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) половым путем", - объясняет вирусолог.

 
Ранее СМИ сообщили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян. На заседании планируется обсудить пути передачи заболевания, его распространенность среди гомосексуалистов и бисексуалов, а также ситуацию с вакцинами.
 
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев в беседе с газетой "ВЗГЛЯД" рассказал, что для передачи данного вируса от человека к человеку требуется тесный контакт. Чтобы избежать заражения, он настоятельно рекомендует соблюдать все меры, которые предусмотрены при других вирусных заболеваниях: гигиена рук, социальная дистанция, а также советует не контактировать с привезенными экзотическими животными.
 
Для недопущения завоза оспы обезьян в Россию Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе. Отмечается, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора создал автономную тест-систему для выявления возможных случаев заражения данным вирусом.
 

ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Из-за дикой наживы нефтяников полностью уничтожается флора и фауна Каспия – эксперт

27.04.2022, 22:36 27571
ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Из-за дикой наживы нефтяников полностью уничтожается флора и фауна Каспия – эксперт
Фото: Лада
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL Тимур Елеусизов прокомментировал гибель тюленей в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Из-за дикой наживы нефтяников народ готов полностью уничтожить и флору и фауну. Люди не задумываются, к чему это приведет", - заявил Тимур Елеусизов.

 
По его мнению, гибель диких животных, в том числе розовых фламинго и тюленей это, в первую очередь, экологическое бедствие, которое образует деятельность человека.
 

Есть предположение, что в данном случае это нефтяные компании, от которых постоянно идут разливы нефтепродуктов и их выбросы в процессе переработки", - отметил он.

 
Он также почеркнул, что как правило, в процессе переработки эти отходы, сливаются в реки, которые впадают в Каспий. 
 

Если вблизи водоём, то они выгребную яму находят, туда сливают, в подводный грунт, а дальше всё это попадает в водоём. К тому же, при бурении нефтескважины используются различные химикаты, клеи, которые попадают в среду обитания диких животных. У тюленей должны взять анализы, какие патогены в них присутствовали, именно из-за воздействия добывающих установок", - пояснил Тимур Елеусизов.

 
Он также добавил, что действенным методом в борьбе с недобросовестным отношением к окружающей среде может стать нормативный акт, в крайних случаях позволяющий изымать месторождения у частных компаний, чья деятельность способствует гибели краснокнижных животных. 
 
Как сообщает ecologanna.ru, еще со времен строительства первых промышленных предприятий в районах Каспия вопросам очистки стоков практически не занимались. Кроме того, свою долю вносят реки, впадающие в водоем — они приносят с собой десятки тонн химических удобрений, сошедших с полей, отходов производства.
 
В акваторию также попадают и продукты жизнедеятельности людей. Канализационные сооружения во многих поселениях на побережье устарели и не справляются с возросшей со времени постройки нагрузкой.
 
По данным блога, экология Каспийского моря в значительной степени страдает от попадания в воды нефти, которая образует на поверхности воды стойкую пленку, приводя к вымиранию фитопланктона, обитающего в верхних слоях. Это, в свою очередь, становится причиной снижения насыщенности кислородом и гибели рыб и других морских обитателей. Исчезновение кормовой базы приводит к снижению численности крупных рыб, водоплавающих птиц и млекопитающих.
 
Неблагоприятную роль играет и засушливый климат региона. Это тоже приводит к уменьшению запаса воды, которую отводят на орошение полей. Геологи также называют причиной обмеления естественные тектонические сдвиги, приводящие к отступанию подземных вод. Впрочем, колебания уровня воды в Каспии носит цикличный характер. И не меньшую опасность, чем спад, представляет подъем.
 
Кроме того, между государствами, расположенными по берегам Каспийского моря, до сих пор не достигнуто согласие по ответственности за загрязнение и вопросам строительства очистных сооружений и восстановления экологического состояния Каспийского бассейна.
 
Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на побережье Каспийского моря в районе водозаборной дамбы месторождения Каражанбас обнаружено около 50 туш мертвых тюленей. 
 
Специалисты взяли пробы воды и грунта с места гибели тюленей в районе водозаборной дамбы месторождения Каражанбас в Мангистауской области.
 
Незадолго до этого стало известно о гибели розовых фламинго, причина так же остаётся неизвестной.
 

В каких отраслях работодатели испытывают дефицит кадров на рынке труда

01.04.2022, 18:24 47771
В каких отраслях работодатели испытывают дефицит кадров на рынке труда
С 1 декабря 2021 года по 4 марта 2022 года НПП "Атамекен" провела опрос предпринимателей и проанализировала их потребности в кадрах на ближайшие 2 года.
 
В опросе приняли участие 32 тысячи субъектов предпринимательства, из них 9,5 тысячи компаний отметили дефицит кадров, а 112 планируют оптимизировать штат. 
 
По данным анализа НПП в 2022 - 2024 гг. наибольшую потребность испытают такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство, образование и торговля. При этом в отраслях с наименьшей потребностью (водоснабжение, недвижимость) сокращение штата не требуется.
 
Наиболее востребованными на рынке труда остаются профессии средней и низкой квалификации: повар, швея, продавец, подсобные рабочие, трактористы, слесари-ремонтники.
 
С полным анализом можно ознакомиться по ссылке: Анализ потребности в кадрах на 2022-2024 гг.
 

Эксперт РАН: "Перед американскими союзниками и партнерами встает вопрос, не бросят ли их США в трудный час, как они это сделали с афганцами?"

23.03.2022, 12:38 58436
Эксперт РАН: "Перед американскими союзниками и партнерами встает вопрос, не бросят ли их США в трудный час, как они это сделали с афганцами?"
Фото: central-asia.institute
Последствия афганского фиаско для США, их национальной внешнеполитической стратегии в целом и их политики в отношении Центральной Азии рассмотрел руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. 
 
Произошедшее в Афганистане летом прошлого года стало полной неожиданностью для американской администрации, убежден эксперт, выступивший на экспертной панели "НАТО, Россия и страны Центральной Азии на фоне новой геополитической реальности", проведенной АНО "Институт исследований Центральной Азии". 
 
Все пошло не так
 

Когда весной 2021 года в Вашингтоне было принято решение о выводе американских войск из Афганистана, в правящих американских кругах царила уверенность в том, что афганское правительство, режим президента Гани, сможет продержаться достаточно продолжительное время. И при умеренной американской поддержке это обеспечит переходный период к какому-то более представительному афганскому правительству, куда возможно, как предполагали в Вашингтоне, могли бы войти и умеренные талибы. Однако все пошло не так с самого начала, и уже в августе 2021 года президент США Байден был вынужден выступить с официальным заявлением, которое стало переломным не только для американской афганской политики, но и для американской внешнеполитической стратегии в целом", - подчеркнул Батюк. 

 
Эксперт привел слова президента США: "Наши истинные стратегические конкуренты Китай и Россия больше всего хотят, чтобы США продолжали бесконечно направлять миллиарды долларов, а также ресурсы и внимание на стабилизацию Афганистана. Я не буду повторять ошибки, которую мы совершили в прошлом, ошибки, заключающейся в том, что мы остаемся и бесконечно сражаемся в конфликте, который не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов, в попытке переделать страну с помощью бесконечного развертывания американских войск. Это те ошибки, которые мы не можем продолжать повторять, потому что у нас есть важные жизненные интересы в мире, которые мы не можем позволить себе игнорировать".
 
Режим change в прошлом
 
По мнению руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, это заявление президента Байдена во всем мире с полным на то основанием было воспринято как признание того, что эпоха режима change, в том числе с помощью американских вооруженных сил, закончилась раз и навсегда. У официального Вашингтона просто нет ресурсов в условиях обостряющейся конкуренции с Россией и Китаем, чтобы переделывать другие страны на нашей планете по своему образцу и подобию. Хотя на протяжении последних 30 лет, с момента окончания Холодной войны, идея о том, что Вашингтон должен нести всему миру свободу и демократию, если надо, то и на штыках американской морской пехоты, была определяющей для внешнеполитической американской стратегии. 
 

Все без исключения американские администрации вплоть до Дональда Трампа занимались "нациестроительством", попыткой переделать мир по американскому образцу. Из заявления же Байдена следует, что Америка больше не будет приобщать другие страны и народы к свободе и демократии силой оружия. Безусловно, это заявление будет иметь и уже имеет очень серьезные последствия для американской политики и, прежде всего, для их политики на Ближнем Востоке и в отношении стран Центральной и Южной Азии. Ведь количество полноценных американских союзников достаточно ограничено: это страны-члены НАТО, Япония, Южная Корея, иногда сюда добавляют также Филиппины и Сингапур. Это те страны, в отношении которых у США есть совершенно четкие, прописанные в договорно-правовом порядке военно-политические обязательства. В отношении других стран, с которыми США хотели бы поддерживать дружественные, партнерские и даже военно-союзнические отношения, у США таких обязательств нет. И это сразу же ставит вопрос о том, насколько надежны американские обязательства", - убежден эксперт. 

 
Жалкое зрелище
 
Пример Афганистана, а именно жалкое зрелище, когда несчастные афганцы, которые поверили в американскую свободу, демократию и тому подобное, хватались за шасси улетающих американских самолетов, произвел огромное впечатление на всех, в том числе и на политиков тех государств, с которыми США хотели бы поддерживать квазисоюзнические отношения. 
 

Ведь Афганистан имел статус союзника США за пределами НАТО, это не было пустыми словами. На территории страны были размещены американские войска, американцы оказывали большую экономическую, военно-техническую помощь Кабулу. Но это, однако, не спасло афганский режим от моментального краха после вывода афганских войск. И перед американскими союзниками и партнерами, которые не имеют этих официальных американских обязательств, о которых я сказал, неизбежно встает вопрос, не бросят ли их США в трудный час, как они это сделали с афганцами?" - обозначил Батюк. 

 
И этот вопрос, по мнению аналитика, стоит перед самыми разными государствами от Украины и до Вьетнама включительно, всеми государствами, которые так или иначе граничат с двумя враждебными, по американским оценкам, великими державами Россией и Китаем и которые американцы хотели бы использовать в качестве некоего санитарного кордона против Москвы и Пекина. 
 
Идеологии нанесен ущерб
 

Идеологии американской внешней политики был нанесен серьезный ущерб, и этот ущерб, на мой взгляд, не стоит недооценивать. Сразу после вывода американских войск из Афганистана мне приходилось слышать немало оценок о том, что "это абсолютно нормальный процесс, американцы вывели свои войска, но это совершенно не значит, что они уходят из этого региона". Они просто перераспределят высвободившиеся силы и ресурсы, в частности, укрепив свои позиции в центральноазиатском регионе за счет государств Центральной Азии, считали многие, - напомнил Владимир Батюк. - Летом прошлого года было немало разговоров о том, что выводимые из Афганистана войска плавно перетекут в страны Центральной Азии, там появятся американские военные объекты, военные базы. И официальный Вашингтон возьмет на себя военно-политические обязательства в отношении этих стран, которые были у него в отношении Афганистана. Но из этого ничего не вышло, хотя это были не просто слова, а шел активный дипломатический "зондаж" относительно возможности создания военных, военно-технических объектов на территории стран Центральной Азии. В силу ряда причин этого не произошло, и в Вашингтоне сделали совершенно однозначный вывод о том, что растущее влияние России и Китая в центральноазиатском регионе перебить не удалось. И с этим придется мириться".

 
Очень ярко это обстоятельство проявилось в январе текущего года во время известных событий в Казахстане, когда именно ОДКБ оказала главную помощь правительству этой страны в то время, как американское влияние и влияние их союзников было практически незаметно, заметил эксперт.
 

И еще один важный момент: это то обстоятельство, что за последние 30 лет американцы так и не смогли стать значимым экономическим или научно-техническим партнером для стран Центральной Азии. Основными торговыми партнерами остаются ЕС, Китай и Россия. Неспособность США создать серьезный экономический фундамент во взаимоотношениях со странами Центральной Азии - это, на мой взгляд, было, есть и будет очень серьезным препятствием для расширения американского военно-политического влияния в странах центральноазиатского региона", - резюмировал руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН.


 

Провал Казахстана на Олимпиаде: факты, обстоятельства, мнения и "коммерческая успешность"

14.03.2022, 10:19 73231
Провал Казахстана на Олимпиаде: факты, обстоятельства, мнения и "коммерческая успешность"
Фото: gazeta.ru
О том, как в Казахстане развиваются зимние виды спорта, можно судить по результатам выступления национальной сборной на Олимпийских играх. В Зимних играх 2018 года в Пхенчхане участвовали 46 спортсменов РК, вернувшись с одной медалью: бронзу завоевала могулистка Юлия Галышева. 
 
В этом году на Олимпиаду в Пекин отправились 34 спортсмена, и лучший результат - четвертое место, которое занял шорт-трекист Абзал Ажгалиев. На пьедестал почета никто из казахстанцев не взошел. 
 
Некоторые казахстанцы стремятся поддержать своих спортсменов, независимо от результатов: ребята сумели завоевать лицензии и пробиться на главные игры планеты, где соревнуются лучшие из лучших. Но гораздо больше людей считают нынешнее выступление провальным. И основания для этого есть. Поддержка развития спорта в Казахстане является одним из стратегических направлений в деятельности государства. В стране функционируют как всемирно известные объекты - Шымбулак и Медео, так и создаются новые спортивные сооружения, построенные как будто по самым современным стандартам. Вроде бы нет и недостатка финансирования - государственного и частного. В разных видах спорта созданы и активно действуют федерации, возглавляемые в том числе первыми лицами государства. Климат Казахстана также на стороне зимних видов спорта. Но… в последние годы более успешно к Олимпиадам готовятся лишь дизайнеры костюмов для национальной сборной.
 
Стоит отметить, что и летние Игры 2020 года в Токио для казахстанских спортсменов не были слишком успешными. Сборная завоевала восемь бронзовых наград, впервые оставшись без золота и серебра. 
 
Спорт больших сооружений
 
Давайте вспомним, что же было сделано для развития большого спорта в Казахстане в последние годы. Одним из знаковых событий стало проведение в 2011 году VII зимних Азиатских игр. При подготовке к Азиаде были построены конькобежный стадион, велотрек с раскаточным катком, комплекс лыжных трамплинов, лыжно-биатлонный стадион в Солдатском ущелье, ледовая арена дворца спорта "Казахстан" в столице. Реконструированы высокогорный каток "Медео", горнолыжная база "Шымбулак", Дворец спорта имени Б. Шолака в Алматы. 
 
Все эти объекты в последующем должны были стать центрами развития массового спорта. В 2015 году в Алматы создано ТОО "Дирекция спортивных сооружений" (ДСС) со стопроцентным участием государства. Как заявляется на сайте компании, ТОО является крупнейшим спортивным предприятием в Казахстане. В Дирекцию входят высокогорный каток "Медеу", ледовый дворец Almaty arena, комплекс лыжных трамплинов "Сункар", Центральный стадион Алматы, спорткомплекс Halyk Arena, Атлетическая деревня. 
 
Руководство ДСС ставит перед собой две очевидно взаимоисключающие задачи. Первая - развитие спорта высших достижений, а также детского и массового спорта. Вторая - коммерческая успешность при управлении данными объектами. И ко второй задаче здесь подошли со всей ответственностью. Спортивные сооружения исправно сдаются в аренду, в том числе вне профиля. 
 
Результаты этой работы можно найти в открытых данных. На портале Реестра государственных предприятий и учреждений, юрлиц с участием государства в уставном капитале сообщается, что органом госуправления ДСС является управление спорта города Алматы. Уставной капитал ДСС - 1 млрд 541 млн 024 тыс. 920 тенге. В 2020 году в ТОО числилось 142 работника. Доходы за 2020 год составили 1 млрд 400 млн 044 тыс. тенге, расходы - 1 млрд 415 млн 536 тыс. тенге, расходы по подоходному налогу - 51 млн 981 тыс. тенге, прибыль - 36 млн 489 тыс. тенге. А годом ранее, в 2019, Дирекция спортивных сооружений получила убыток в размере 678 млн 104 тыс. тенге. Данных за 2021 год пока нет.
 
Стоит отметить, что директором ДСС является Наиль Нуров. С его именем связано скандальное строительство горнолыжного курорта в урочище Кок-Жайляу. Горы удалось отстоять усилиями активистов и общественных организаций. Борьба за урочище длилась более восьми лет, пока в октябре 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не запретил там строительство. Проектом управляло ТОО "Almaty Mountain Resorts", а возглавлял эту компанию как раз Наиль Нуров. За годы строительства он не только противостоял экоактивистам, но и судился с ними, как следует из материалов СМИ. Дело в том, что помимо экологического ущерба от масштабной застройки гор, журналисты и активисты заявляли о конкретных финансовых нарушениях. 
 
В частности, как сообщал журналист Вадим Борейко, в 2014-2019 годах на строительство сетей электрогазоснабжения и канализационного коллектора из бюджета было затрачено $19 млн, а затем дополнительно профинансировано еще $13,5 млн, но сети на самом деле не были проложены. Еще около $200 тыс. ушло на содержание самого ТОО "Almaty Mountain Resorts". 
 
Спустя месяц после того, как Касым-Жомарт Токаев запретил строительство, Антикоррупционная служба начала проверку рациональности использования госсредств, выделенных на строительство горнолыжного курорта.
 
Скандалы в тренерском штабе
 
Вспомним также многочисленные скандалы, сотрясавшие тренерские штабы в прошлом году, в том числе и в команде по фристайлу. Фристайлист Александр Геберт после исключения его из сборной обвинил тренера Елену Круглыхину в оскорблениях и поборах. Она в свою очередь объяснила, что спортсменам при выездах на сборы не всегда вовремя выплачивают командировочные. В результате тренерам приходится просить спортсменов перевести деньги на свои карты либо самим оплачивать расходы по их проживанию и питанию. Но прежде всего, разумеется, сыграла роль методики "коммерческая успешность при управлении спортивными объектами" в той или иной форме.
 
Давление со стороны тренерского штаба трагично завершилось для 24-летнего тяжелоатлета Альберта Линдера, он совершил суицид. После его смерти казахстанские тяжелоатлеты заявили о тяжелой психологической обстановке в федерации. В сентябре 2021 года полиция возбудила уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", которое в ноябре было закрыто за отсутствием состава уголовного правонарушения. 
 
На днях Генпрокуратура, отвечая на вопрос депутатов мажилиса, сообщила, что 3 февраля решение о закрытии дела отменено прокуратурой Талдыкоргана с направлением на дальнейшее расследование. Тренеры национальной сборной по тяжелой атлетике Ахметов и Седов отстранены от тренировочного процесса.
 
Спортивное будущее
 
Не меньше проблем и в детском спорте. Прежде всего отметим, что вышеупомянутая "коммерческая успешность при управлении спортивными объектами" очевидно предопределила участь детских спортивных школ и не только детского спорта, но и спорта высоких достижений в принципе. Согласно тому же ответу надзорного ведомства, прокурорам указано обращать особое внимание на пресечение и выявление возможных фактов дедовщины и вымогательства в спортинтернатах. В 2020 году территориальным прокурорам поручено ежегодно проводить комплексные проверки в детских учреждениях с привлечением специалистов в области образования, здравоохранения, социальной защиты населения, ревизионной комиссии, государственного аудита, органов внутренних дел и других.
 
В ноябре 2021 года Instagram появилось видео из спортивной школы-интерната Степногорска, на котором ученики 8 класса матерились, издевались и избивали учащихся младших классов. 
 
Данный факт зарегистрирован по статье 141, часть 1 Уголовного кодекса (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей), а днем позже - по статье 194, часть 2 УК (Вымогательство, совершенное с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору). Из банков второго уровня истребованы сведения о наличии у учащихся карточных счетов и движений по ним, проведен анализ передвижения денежных средств; допрошены воспитатели и учителя. По результатам исследования обстоятельств действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка. А пока учащиеся интерната братья Буркит и Куралбай отчислены, воспитатели привлечены к дисциплинарной ответственности. Директор интерната Токкужинов освобожден от занимаемой должности и привлечен к административной ответственности по статье 127-1, часть 1 КоАП (Несообщение о противоправных деяниях в отношении несовершеннолетних).
 
Возвращаясь к Олимпиаде
 
По информации генерального секретаря Национального Олимпийского комитета Андрея Крюкова, на непосредственное участие в Олимпийских играх-2022 было затрачено 248 млн тенге, из которых 107 млн оплачены компании AirAstana за предоставление чартера. Затраты на подготовку национальных сборных команд к Олимпиаде составили 789 млн тенге. В подготовительных учебно-тренировочных сборах и соревнованиях участвовали 234 спортсмена и тренеры. Средние затраты составили 15 млн тенге на одного участника. 
 
При этом Крюков заявил, что Казахстан традиционно выступает слабее в зимних видах спорта.
 

Проводя в течение одного года две Олимпиады, конечно, мы начинаем сравнивать результаты обеих. Зимние виды спорта в нашей стране по уровню развития значительно отстают от летних. За всю историю страны зимники выиграли только восемь олимпийских медалей и только одно золото в 1994 году. Четыре медали на счету одного спортсмена. Таким образом, нельзя сказать, что в зимнем спорте положение дел резко ухудшилось или улучшилось, оно всегда было стабильно хуже, чем в летних. Одна золотая медаль в Токио или Пекине не означала бы, что в казахстанском спорте проблем нет, о них просто говорили бы меньше. Кстати, хочу напомнить, что призовыми местами по закону считаются места с первого по шестое. И спортсмены, соответственно, премируются за занятие этих мест. Кстати, тоже хотим ходатайствовать о присвоении к госнаградам отличившихся спортсменов и тренеров. Ведь для некоторых из них это третья-четвертая олимпиада, когда они на высшем уровне представляют нашу страну. И многие заканчивают свою спортивную карьеру после этой олимпиады", - процитировала представителя НОК Служба центральных коммуникаций.

 
В целом, по словам Крюкова, на развитие спорта РК ежегодно направляет 250 млрд тенге. Так кто должен нести ответственность за результат? 
 

Ответственность солидарная. Каждый на своем этапе исполняет свою задачу. Бюджетных денег 250 млрд в год по стране тратится на спорт. Ответственность несут все участники", - цитирует Крюкова портал "Азаттык".

 
Исходя из этой суммы, ответственность НОК за итоги последней Олимпиады Крюков оценил в 6%.
 
Сообщается, что с 2018 года распределением бюджетных средств на развитие спорта занимается НОК. Эту организацию возглавляет Тимур Кулибаев. При этом с 2018 года, с введением новой системы финансирования, результаты Казахстана на международных соревнованиях резко упали. На летних Олимпийских играх в Токио летом 2021 года Казахстан показал самый низкий результат в своей истории и остался без золотой медали, отмечает Азаттык.
 
С апреля спорткомитет и НОК расторгают контракт. По словам Крюкова, для НОК "ничего не изменится", но "будет чуть меньше работы" с бюрократическими процедурами.
 
А что думают спортсмены? Казахстанская биатлонистка и серебряный призер Олимпийских игр-2010 Елена Хрусталева объяснила провальное выступление сборной Казахстана на Олимпиаде-2022 невезением, пишет Sports.kz.
 

Это загадка, на самом деле загадка, которую непросто отгадать. И ее нельзя отгадать, потому что надо погрузиться в этот вопрос, рассмотреть со всех сторон. Где-то, конечно, бывают удачи-неудачи, звезды в любом случае на Олимпийских играх играют роль. Вся проблема в том, что мы по крайней мере выходим в зимние виды спорта с шансом на медаль… Шансы, которые могут сыграть не в твою сторону, они увеличиваются. Иногда срабатывает закон подлости. В этом году он сработал, COVID нам в этом деле "помог", другие факторы тоже сработали. Сработали не в нашу сторону", - заявила она в интервью Арманжану Байтасову.

 
Хрусталева также добавила, что спортсменов-зимников в Казахстане не так много, особенно тех, кто может бороться за топовые места.
 
Очевидно, что до тех пор пока побеждает, точнее, живет и побеждает, «коммерческая успешность при управлении» спортивными структурами, спортивными процессами и спортивными объектами, спортивных успехов страны на международной арене не ожидается.
 
Аналитический центр Kazakhstan Today
 

Управляемый хаос и анти-хаос в геополитической игре в Евразии

23.02.2022, 13:05 115466
Управляемый хаос и анти-хаос в геополитической игре в Евразии
Фото: depositphotos
Поддерживаемый хаос на периметре стратегической обороны. Контригра к стратегии "предопределение через неопределенность". Союзное государство, ОДКБ. Стратегическая игра по модели "предопределение через неопределенность" была впервые успешно применена США в условиях послевоенной Европы, сразу после поражения нацистской Германии и разделения ее территории на четыре зоны контроля участниками антигитлировской коалиции. В тот период не были ясны конечные варианты нового геостратегического ландшафта, и один из авторов, США, прибегли к затягиванию момента неопределенности, чтобы выиграть время и дождаться благоприятной комбинации обстоятельств, сообщает surgebook.com.
 
Суть этой стратегии состоит в том, что в условиях отсутствия приемлемой возможности предопределить один из заведомо благоприятных вариантов дальнейшего развития событий поддерживается неопределенность или состояние пролонгированной бифуркации системы для всех участников до того момента, пока не появится возможность качнуть ситуацию в благоприятное русло кратким, но акцентированным действием. 
 
Сразу после уничтожения нацистской Германии имелись фундаментальные препятствия для однозначно благоприятного форматирования Европы и послевоенного мира в пользу США: 
 
  • истощенные союзники с разрушенными экономиками на фоне гигантской ультра боеспособной Красной Армии в Европе; 
  • нецелостная с точки зрения концепций Атлантического единства позиция Франции и Де Голля лично; 
  • продолжающаяся война в Юго-Восточной Азии с наличием все еще боеспособной армии и флота Японии, которые контролировали значительное число узловых точек в регионе с созданной системой стратегической обороны; 
  • война в Китае, где сражались японские войска и Гоминьдан против Народно-освободительной армии Китая. 
 
В этих условиях США затягивали вынесение решений в отношении Германии и фактическую институционализацию зон влияния в Европе. Одновременно было стремление в полном объеме воспользоваться обязательствами СССР по вступлению в войну с Японией. При этом шла наработка самых радикальных планов действий: по заданию Черчилля велась разработка плана стратегического наступления на СССР в Европе под названием "Немыслимое". 
 
Ситуация в Европе и вокруг оккупированной Германии повернула в более благоприятное для Вашингтона русло за счет серии кризисов, условия возникновения которых были сформированы целенаправленно. Изначально до хорошо разрекламированного "плана Маршалла" по реконструкции западной части Германии и Европы был принят и начал реализовываться "план Моргентау", который предполагал комплексную и системную, можно сказать "окончательную" индустриализацию Германии. Ключевыми было сворачивание химического производства, в том числе удобрений, угольной и стальной индустрии, демонтаж единой платежной системы и введение минимально возможного уровня гарантированного рациона. На фоне разрушенной экономики, в том числе сельского хозяйства, и инфраструктуры это дополнительно снижало возможности секторов Германии поддерживать социально-экономическую базу даже на минимальном уровне. 
 
В Германии были сформированы условия для начала голода. На фоне отсутствия границ и хождения денежной формы рейхсмарки происходил переток ресурсов, в том числе продовольствия, из советской зоны Германии в зоны союзников. 
 
Этапами наращивания публичной политической напряженности и формирования условий для институционализации новой геополитической карты Европы и мира стали Фултоновская речь Черчилля, "длинная телеграмма Кеннона", ответная телеграмма Новикова и доктрина Трумэна. В основе конфликта союзников по антигитлеровской коалиции лежали неудовольствие Вашингтона и Лондона моделью политических преобразований в странах Европы под контролем СССР. При этом ровно такая же модель установки желаемого политического ландшафта Европы была в странах подконтрольных западных союзников - максимально полное исключение левого политического фланга и сил непроатлантической ориентации из процесса политического устройства государств и их влияния на внешнюю политику своих стран (Франции, Греции, Италии, Турции). Закономерным итогом стал жесткий конфликт участников антигитлеровской коалиции, который привел к первому Берлинскому кризису 1948-49 годов. Далее происходило активное формирование формализованных военно-политических блоков. 
 
Сейчас в отношении региона Восточной Европы в целом и Украины в частности реализуется что-то схожее в смысловом отношении. Постоянные информационные вбросы и демонстративная, но ограниченная милитаризация Украины создают условия для пролонгированной бифуркации макрорегиона Восточной Европы. В середине февраля происходило наращивание числа военных инцидентов для перевода ситуации в фазу активных боевых действий. 
 
С одной стороны, все ключи от реализующейся вокруг Украины ситуации находятся в руках Вашингтона, иные участники могут лишь реагировать, при этом с прямым ущербом для себя. С другой стороны, США не могут прямо повернуть ситуацию в макрорегионе в нужное для себя русло и вынуждены идти по пути поддержания общего напряжения сил, в том числе растрачивая на это свои геополитические ресурсы. 
 
Такая ситуация наносит урон и союзникам по Североатлантическому блоку как минимум по линии макроэкономики и прямо связанной с ней социально-экономической сфере. С учетом предыдущих двух лет ограничений в связи с COVID-19 это создает предпосылки для сущностных общественно-политических изменений. При некотором стечении обстоятельств мы можем получить в странах старой Евроатлантики правый поворот с приходом к власти националистов и право-консервативных сил. Очевидный кандидат на такие изменения - Франция, но в эту сторону также активно мигрируют Швеция, Нидерланды и Германия. Есть шанс и для роста влияния левых сил в системной политике. Это риски и неизбежные побочные сильные последствия стратегической неопределенности. 
 
Непосредственные участники - Украина, Польша, Прибалтика - рискуют стать непосредственными участниками активной войны. При всей браваде псевдонационалистов, доминирующих на текущий момент на политической арене указанных стран, история конфликтов последних 200 лет однозначно предрекает народам Польши, Прибалтики и Украины тотальную катастрофу. ОДКБ - еще не Варшавский договор в части возможности проекции силы, но он сначала в лице России, а сейчас уже и коллективных сил, показал готовность и возможность оказывать мощное силовое воздействие. Самым важным для базовых стран ОДКБ является осознание, что в силу геостратегической конъюнктуры и очевидных попыток маргинализации общественно-политического строя невозможности идти дальше по пути умиротворения стратегических оппонентов. 
 
Относительная немногочисленность сил ОДКБ, за исключением российских, в ситуации с мятежом в Казахстане не должна искажать выводы. Намного более важным является время принятия и реализация решений, пространственный фактор проекции силы и полное достижение намеченных целей. 
 
Если смотреть на объем участия союзников по НАТО в силовых операциях Альянса, то кроме Великобритании, все остальные страны также ограничились символическим вовлечением в военные операции с прямым боевым контактом. 
 
Относительно возможных вариантов развития текущего кризиса. Для ОДКБ военный конфликт в Восточной Европе - это плохой сценарий, поскольку под ударом будет очень большая территория задействованных стран: значительная часть территории Беларуси, Калининградская область, Крым и Юг России. Это очень сильный сдерживающий фактор, несмотря на все заверения Запада относительно готовности ОДКБ к военному разрешению ситуации вокруг Украины. Для стран ОДКБ категорически неприемлем риск благополучием своих граждан. "Союзная решимость 2022" на языке учений объяснила бесперспективность нарушения границ Союзного государства. Если же по каким-то причинам произойдет значимый военный инцидент со стороны НАТО и его союзников, то вооруженным силам Беларуси и России придется в рамках сдерживания агрессии и пресечения возможности осуществления интервенции разрушить ключевую инфраструктуру на территории указанных оппонентов по контуру всей границы Беларуси, Калининграда, южных пограничных регионов России без захода на территории иных стран. Это будет точно в соответствии с логикой и практикой США и НАТО последней четверти века по устранению угрозы своим национальным интересам и позволит принудить тех, кто пойдет на конфронтацию, к установлению мира. 
 
Помимо неизбежных взаимных потерь будет уничтожена ключевая инфраструктура стран-агрессоров на глубину нескольких регионов: мосты, энергетика, аэропорты, порты, склады ГСМ, военные базы. Это точно не может быть инициативной целью Союзного государства и ОДКБ, поскольку именно эти элементы инфраструктуры нужны для экспортных целей Союзного государства. В странах Прибалтики, Польше и Украине нет ценных объектов для Союзного государства, это просто рынки сбыта товаров и инструменты транзита для стратегического экспорта ОДКБ и партнеров по ШОС. Таким образом, Союзному государству, ОДКБ и партнерам категорически невыгодно ни с точки зрения внутренней политики, ни с точки зрения глобальной геоэкономики инициативно запускать вооруженный конфликт непосредственно на своих границах. 

Если (очень надеюсь, никогда) Союзное государство решит атаковать периферийных Европейских членов НАТО (Прибалтийские страны, Польшу) и Украину, то роль этих стран - погибнуть как можно медленнее. Если убрать воздушную компоненту и стратегические вооружения, а последние никто из владельцев (Россия, США, Франция, Великобритания) не станет использовать по такому незначительному поводу, остаются общевойсковые боевые действия в условиях наличия у одной стороны (ОДКБ) эшелонированного ПВО Союзного государства, в которое долго и систематически вкладывались серьезные средства и технологии. Именно это ПВО надо будет прорывать. Кроме непосредственного огневого поражения существует фактор радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который по многим практическим ситуациям именно в Союзном государстве достиг передового уровня. 
 
Очень показательны инциденты, когда в ответ на провокации РЭБ Союзного государства смог подавить системы управления современного эсминца "Дональд Кук" и самолета радиолокационной разведки ВВС Британии, которые были вынуждены прерывать свои миссии. Учитывая, что в указанных примерах фигурирует профильная техника, как раз созданная для обеспечения превосходства в радиоэлектронном противоборстве, это говорит о серьезном оборонном потенциале Союзного государства и ОДКБ. В случае военного конфликта прорывать эшелонированное ПВО Союзного государства с системами раннего уведомления о нападении, покрывающими зоной контроля всю Европу, придется не союзникам из "тигров" по периметру Союзного государства, а основным членам НАТО, у которых имеются в наличии современные ВВС и которые могут обеспечить своим военным нужный уровень выучки для применения данного вооружения. 

Теперь вопрос политической рациональности - зачем Франции, Великобритании, Германии, Италии и Нидерландам жертвовать своим военно-воздушным потенциалом в попытке защитить интересы дотационных и крайне проблемных для ЕС Прибалтийских стран, Польши и Украины. Учитывая, что вся наземная инфраструктура и морская компонента НАТО не смогут помочь силам прорыва, ВВС вынуждены будут действовать самостоятельно против противника с принципиально большей дистанции обнаружения и поражения, чем у них. Полагаю, двух вариантов ответа тут быть не может - в самом жестком сценарии конфликта опорные страны НАТО ограничатся заверениями, совещаниями, а также развертыванием на значимом удалении от границы Союзного государства тылового обеспечения и поставками вооружения. 
 
Без доминирования в воздухе "тигров" Альянса по периметру Союзного государства со стороны НАТО нечем защищать периферию Североатлантического альянса. Наличие массированной современной (новой и полностью модернизированной, а также объединенной в роботизированные системы управления) ствольной и реактивной артиллерии позволяет разрушить ключевую инфраструктуру потенциального инициатора конфликта, не пересекая линии границы и не входя в зону поражения аналогичного вооружения противника: РСЗО "Полонез" - дальность поражения до 300 км, РСЗО "Торнадо-С" - до 200 км, РСЗО HIMARS (на вооружении США, заказаны для Польши) - 70-90 км. 
 
Более мягкий сценарий - ответная хаотизация Польши, Прибалтики и Украины - также невыгоден Союзному государству и ОДКБ, ибо этот хаос у "нашего порога" является, по сути, и нашей проблемой в виде нестабильности, разрушения рынков, спонтанного перетока населения, криминальной и парамилитарной угрозы. 
 
При этом оба сценария неопасны и очень выгодны для США. В военном отношении они не станут осуществлять проекцию силы для прикрытия Украины. В Польше американские объекты находятся в основном в центре и на западе страны. Прикрыть Прибалтику не выйдет и незачем. США укрепляют Норвегию. Там объекты стратегического мониторинга ракетного удара, что реально важно. Германии и Норвегии для замыкания достаточно Балтики для все еще очень ослабленных ФМВ России. 
 
При этом остается вопрос, как быть с ситуацией бифуркации - ее будут поддерживать так долго и упорно, насколько будет возможно. Пока Вашингтон выигрывает при любом течении событий. 
 
Для США выгодна социальная напряженность, вплоть до активных внутриполитических конфликтов в Европе: ЕС слаб и идет в фарватере стратегических решений США. 
 
Рост цен на энергетику - США производитель всех видов энергоносителей. Распад государственности в Прибалтике - да, потеря союзников, но намного большая проблема для Союзного государства, ОДКБ и дальневосточных партнеров. А значит, вновь выгодно. 
 
В такой диспозиции необходима своя игра, дабы выйти из положения цугцванг и сформировать альтернативу проигрышным сценариям. Однозначно, необходимо избежать военного конфликта. Необходимо также избежать распада государственности и управляемости в Украине, Прибалтике и серьезного упадка в Польше с ее деградацией до уровня Украины. 
 
Союзному государству еще нужно время на перезапуск устойчивого цикла научно-технической революции, на экономическую консолидацию большого сопредельного пространства, в первую очередь ЕврАзЭС, и на выход на геостратегическую активность ШОС. 
 
Возможно, в ближайшее время, пока идет становление стратегической игры, придется убедительно демонстрировать решимость создать при крайней необходимости полосу разрушений ключевой инфраструктуры по периметру Союзного государства без вхождения на территории сопредельных государств. 
 
Это должно постепенно убедить центры планирования НАТО, что не получится разменять периферийных союзников на шанс вовлечения ОДКБ в полупартизанский затяжной конфликт. 
 
К сожалению, ОДКБ необходимо открыто готовиться в рамках учений к проведению кампании, аналогичной операции Израиля против Ливана в 2006 году. Страны НАТОвской периферии должны уяснить, что их не будут оккупировать дабы не понести военные, политические и экономические издержки, но у них будет разрушена ключевая инфраструктура на значительную глубину. Это будет сделано для исключения развертывания с их территории как плацдарма возможной военной операции. Периферия НАТО, как и Ливан, не потеряет суверенитета над территорией, но как побочный эффект, их территория потеряет на десятилетия возможность к экономическому развитию, что ускорит депопуляцию и демонтаж системы управления. 
 
Расчет в этой игре может быть на следующий сценарий: ключевым странам ЕС и НАТО предстоит пройти период перестройки внутриполитической и социальной системы. В странах существенно изменится этнонациональный и религиозный балансы и будут иметь место процессы маргинализации среднего класса. Это на долгие годы лишит ключевые страны ЕС возможности и мотивации участвовать в проекции геополитической силы, поскольку они будут проходить свою Перестройку, или точнее, Антиперестройку. 
 
С большой вероятностью текущую периферию ЕС исключат из союза и им придется наконец стать самостоятельными и жить по средствам во всех отношениях - экономических, социальных и военных. В условиях Антиперестройки будет сложно поддерживать уровень необходимых трат на вооружение, и они станут слишком большой обузой и для НАТО. В этих условиях возможен выход на обоюдоприемлемый переговорный процесс между ОДКБ и НАТО с учетом интересов ЕврАзЭС и ШОС о новых бесконфликтных форматах развития Евразии.

Автор: политолог, кандидат политических наук Сергей Ломов
 

"Один из каналов американского финансирования": USAID за два года потратило более $9 млн на "мягкую силу" в Казахстане

20.01.2022, 11:18 150916
"Один из каналов американского финансирования": USAID за два года потратило более $9 млн на "мягкую силу" в Казахстане
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
Как выяснил RT, в 2020-2021 годах Вашингтон выделил не менее $9,14 млн на различные некоммерческие проекты в Казахстане. Их финансирование осуществлялось по линии связанного с ЦРУ Агентства США по международному развитию (USAID). По мнению опрошенных редакцией экспертов, эти средства могли значительно повлиять на картину январских общественных беспорядков в крупнейшем государстве Средней Азии.
 
Комментируя беспорядки в стране, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал их попыткой госпереворота. Он обратил внимание на "подстрекательскую" роль в эскалации кризиса "горе-активистов" и поддерживаемых из-за рубежа СМИ. 
 

Пособническую и подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые свободные средства массовой информации и "забугорные" деятели, далекие от коренных интересов нашего многонационального народа, - сказал президент Казахстана в своей речи от 7 января. - Все эти безответственные демагоги стали соучастниками развязывания трагедии в Казахстане". 

 
Токаев подчеркнул, что помимо боевиков на территории страны действовали специалисты, "натренированные на идеологические диверсии, умело использующие дезинформацию или фейки и способные к манипуляциям настроениями людей".
 
Вашингтон & партнеры
 
Как следует из отчетных документов USAID, с которыми ознакомился RT, большинство проектов Соединенных Штатов в Казахстане имеют долгосрочный характер и подразумевают многолетнее финансирование. 
 
USAID распределяет бюджетные деньги как напрямую, так и через ответственные ведомства и институты в США, которые, в свою очередь, уже работают с НКО и ведомствами в Казахстане. Их в отчетах называют "партнерами".
 
RT выделил для подсчета те направления, где назначение средств было явно связано с политическими, медийными целями, а также с целью построения лояльного Западу общества. Из статистики мы исключили все медицинские и военные проекты, а также технические траты на американский персонал, работающий в Казахстане. 
 

Анализ цифр, так или иначе связанных с экспортом "мягкой силы" Вашингтона, показал, что только за один 2020 год на развитие этих направлений в Казахстане было потрачено $7,2 млн. Полная отчетность за прошлый год агентством еще не обнародована, однако уже сейчас можно констатировать, что "траты на гражданское общество" в 2021 составят не менее $1,94 млн. 

 
В благоприятной среде
 
В прошлом году самой крупной статьей расходов USAID в Казахстане были траты на "укрепление благоприятной правовой среды" - $800 тыс. Целью этой программы провозглашается создание в стране комфортных условий для развития бизнеса и процветания организаций гражданского общества, а также "независимости и профессионализма судебной системы".
 
В 2020 году на те же цели было потрачено $115 тыс. Неизвестно, как именно планировало воздействовать на правовую систему Казахстана американское правительство, но в начале января президент Казахстана среди прочих министров отправил в отставку и министра юстиции. 
 
Второй по объему транш в 2021 году - $400 тыс. - выделен на поддержку мероприятий, способствующих вовлечению граждан в участие в экономических, политических, управленческих и других важнейших процессах, "направленных на создание более мирных, демократических и плюралистических обществ". 
 
На поддержку казахских СМИ в 2021 году выделили $150 тыс. (в 2020 на эти цели потратили $325 тыс). Средства массовой информации финансируются в рамках Центральноазиатской медиапрограммы полной стоимостью $15 млн. Она рассчитана на пять лет и работает в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Официально декларируемая цель - помощь СМИ в создании беспристрастных материалов на политические и общественные темы, обучение журналистов и оказание им юридической поддержки.
 
"Демократическое" мародерство 
 
Но на практике на эти деньги в Средней Азии взращиваются лояльные Западу лидеры мнений, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт по внешней политике США Геворг Мирзаян. 
 

USAID выделяет деньги на гуманитарные программы, чтобы создать в странах проамериканскую прослойку населения, - пояснил Мирзаян в беседе с RT. - Они работают целенаправленно с теми лицами, которые затем становятся лидерами общественного мнения: молодыми политиками, журналистами, гражданскими активистами". 

 
USAID, добавил Мирзаян, действует через "мягкую силу" - и действует очень эффективно.
 

Именно так, например, на Украине через USAID и другие структуры сформировалась прозападная прослойка активистов, которые потом делали "майдан", - отметил политолог. - Это, конечно, сыграло роль, потому что там (в Казахстане - RT) воспитывалась прозападная прослойка. Но надо учитывать, что USAID - только один из каналов американского финансирования".

 
Однако Казахстан вряд ли станет демократичнее благодаря такой политике Вашингтона, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин.
 

Безусловно, регулярно выделяемые средства на так называемую поддержку демократии на постсоветском пространстве влияют на ситуацию в регионах, - рассказал RT Мухин. - Причем ровно в противоположном направлении: сложно назвать демократическими акты мародерства и терроризма, которыми занимаются люди, получающие подобного рода средства".

 

Ущерб бизнесу из-за беспорядков в Казахстане составил более 93 млрд тенге

10.01.2022, 12:04 159681
Ущерб бизнесу из-за беспорядков в Казахстане составил более 93 млрд тенге
НУР-СУЛТАН. 10 ЯНВАРЯ - По предварительным подсчетам ущерб бизнесу из-за беспорядков в Казахстане составил более 93 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен", общая сумма ущерба по предварительным подсчетам составила более 93,7 млрд тенге, из них на Алматы приходится 92,2 млрд.
 

По данным на 10 января 2021 года, в девяти регионах страны выявлено 1319 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1488 объектах, из них в Алматы - 1234 субъекта, расположенных в 1399 объектах. Наиболее пострадавшими отраслями оказались торговля (1245), общепит (25), финсектор (37), логистика (9), СМИ (2)", - заявили в НПП "Атамекен".

 
В Единый контакт-центр НПП "Атамекен" с 6 по 10 января поступило 2774 звонка, из них: по вопросам мародерства - 1406, форс-мажора - 39, блок-постов - 2, по фонду поддержки пострадавшим предпринимателям - 3, звонки физических лиц - 1324.
 
 

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