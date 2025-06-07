Лето-2025: на какие компании стоит обратить внимание инвесторам

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Аналитик Freedom Finance Global Данияр Оразбаев опубликовал прогнозы инфляционных и девальвационных ожиданий и потребительской уверенности жителей Казахстана.

Freedom Finance Global двадцать восьмой месяц изучает потребительскую уверенность, инфляционные и девальвационные ожидания жителей Казахстана.

"Февраль 2025 года показал нейтральную динамику, а индекс потребительской уверенности (CCI) оказался на уровне 93 пунктов, во второй раз подряд обновив самое низкое значение за всю историю исследования. Негативные ответы продолжают преобладать над позитивными. Заметное снижение оптимизма вновь произошло по прогнозам экономической ситуации, тем не менее по паре других компонентов наблюдается небольшое восстановление. Инфляционные оценки растут четвертый месяц подряд на фоне ускорения официальной инфляции и ухудшения прогнозов по экспорту. Однако инфляционные ожидания остались на прежнем уровне, так же, как и девальвационные ожидания, на фоне заметного укрепления тенге", - пишет автор материала.

Аналитики ежемесячно собирают по 3 600 анкет в Казахстане, что дает достаточную выборку для оценки различных параметров. Исследования базируются на методологии, используемой для получения индексов потребительской уверенности во многих странах мира и адаптированной под локальные задачи компанией United Research Technologies Group. Метод сбора данных - телефонный опрос. Анкета опроса адаптирована: исследование проводится на родном языке респондентов.

Прогнозы населения по экономике вновь ухудшаются

Субиндекс прогноза изменений экономической ситуации в горизонте следующих 12 месяцев снизился на 5 пунктов и достиг самого низкого уровня с июня 2023 года. Сильное падение этого показателя происходит второй месяц подряд. Доля тех, кто считает, что экономическое положение улучшится, упала с 45% в январе до 40% - в феврале.

В возрастном разрезе месячное падение оптимизма происходит повсеместно, за исключением людей старше 60 лет. Самое заметное ухудшение фиксируется среди опрошенных в возрасте 45-59 лет, где доля позитивно настроенных респондентов упала с 43,5 до 33,1%. Также немногим меньше, чем на 6 п. п., упала доля ожидающих улучшения экономического положения среди респондентов в возрасте 30-44 лет. Лидером же продолжает оставаться молодежь до 29 лет с показателем в 45,1%, что, правда, тоже заметно ниже январского показателя. А вот среди старшего поколения от 60 лет зафиксировано небольшое увеличение оптимизма: аналогичный показатель доли вырос с 39,5 до 41,6%.

В региональном плане снижение оптимизма по прогнозам изменений экономической ситуации наблюдается в 15 из 20 регионов. Наибольший рост показала Улытауская область, где доля положительных ответов выросла с 43,8 до 60,7%. Этот результат и оказался лучшим в феврале среди регионов. Также неплохо выросла доля людей, ожидающих улучшения экономики в течение ближайшего года в Западно-Казахстанской и Алматинской областях (+8,4 п. п.) и Алматинской области (+7,2 п. п.). Наибольшее снижение долевого показателя и наихудший результат февраля зафиксированы в Северо-Казахстанской области: уровень упал с 45,7 до 25,9%. Также значительное снижение больше 10 п. п. за месяц наблюдается в следующих регионах: Астане, Костанайской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях.

Условия для крупных покупок немного улучшились

Субиндекс оценок благоприятности крупных покупок вырос на 3,7 пункта в сравнении с январем и достиг 65,9 пункта. Это восстановление произошло после самого низкого за все время исследования январского значения. Доля казахстанцев, считающих, что текущие условия для крупных покупок благоприятны, упала с 26,4 до 25,9%. Тем не менее в этот раз рост субиндекса обеспечило заметное падение доли пессимистов: с 66,4 до 63,3%.

Среди возрастных групп наибольшее падение пессимизма показали респонденты 45-59 лет. Доля отрицательных ответов среди них снизилась с 70,3 до 64%. Также заметное улучшение показала молодежь до 29 лет, среди которой аналогичный показатель снизился с 60,9 до 57,5%. Это и стало лучшим показателем февраля среди всех возрастных групп. С другой стороны, отметим небольшое месячное увеличение доли указывающих на неблагоприятность текущих условий для крупных покупок среди старшего поколения от 60 лет: с 67,1 до 68,3%.

В региональном разрезе улучшение наблюдается во всех регионах, за исключением Астаны, Мангистауской, Костанайской и Кызылординской областей. Там доля негативных ответов выросла в сравнении с январем. Наиболее заметный рост произошел в Мангистауской (+8,6 п. п.) и Костанайской (+6,7 п. п.) областях. Хуже всех вновь ответили жители Кызылординской области, где доля считающих текущие условия в целом неблагоприятными для крупных покупок достигла 72%. С другой стороны, сразу в трех регионах падение доли отрицательных ответов составило больше 10 п. п. Наибольшее снижение фиксируется в Улытауской области - 23 п. п. В итоге лучший результат в этом месяце показала именно она. Там доля отрицательных ответов составила лишь 45,3%. Также почти на 13 п. п. аналогичный показатель упал в Павлодарской и Актюбинской областях.

Небольшое восстановление экономических оценок

Субиндекс произошедших изменений экономической ситуации за последние 12 месяцев также немного восстановился, увеличившись на 2,2 пункта после рекордно низкого за все время исследования январского показателя. Доля тех, кто считает, что экономическая ситуация улучшилась за последний год, выросла с 13,3% в январе до 14% - в феврале.

В возрастном разрезе месячный рост оптимизма заметен лишь по двум группам. Тем не менее их темпы оказались довольно ощутимыми. Доля заметивших улучшение экономической ситуации в стране среди молодежи до 29 лет за месяц выросла с 13,9 до 17,1%. Это и стало лучшим значением февраля среди всех возрастных групп. Также на 3 п.п. выросла доля положительных ответов среди старшего поколения от 60 лет. С другой стороны, среди респондентов 45-59 лет аналогичный показатель упал с 12 до 9,9%, что является худшим результатом в этом месяце.

В региональном разрезе месячное улучшение показателей наблюдается в 12 из 20 регионов. Вновь лучше всех ответили, показав также и самую заметную динамику, жители Улытауской области. Среди них доля оптимистично настроенных в вопросе изменений экономической ситуации увеличилась с 14,2 до 26%. Также на 5-6 п.п. выросли аналогичные показатели в Жамбылской, Западно-Казахстанской областях и в Шымкенте. С другой стороны, наиболее заметное ухудшение доли положительных ответов фиксируется в Мангистауской области: с 20,3 до 12,8%. Также ощутимо упала аналогичная доля в Акмолинской области, где она достигла лишь 7,3%. Однако хуже всех вновь ответили в Атырауской области, где этот показатель составил лишь 6,6%, что на 0,5 п.п. меньше, чем в январе.

Freedom Finance

Инфляционные оценки населения продолжают расти

Инфляционные оценки жителей Казахстана четвертый месяц подряд показывают рост, хоть на этот раз увеличение и не было таким существенным. В горизонте прошедшего месяца 55,1% опрошенных (51,8% - в январе) указали на сильный рост цен. Этот показатель оказался максимальным с апреля 2023 года. А доля людей, заметивших быстрое увеличение цен за предыдущие 12 месяцев, выросла не так значительно: с 57,8% в январе до 58,1% - на момент последнего сбора данных.

А вот инфляционные ожидания казахстанцев в целом показали нейтральный результат в отличие от инфляционных оценок. Доля людей, ожидающих сильного роста цен в горизонте одного месяца, выросла с 23 до 24,5%, в горизонте же следующих 12 месяцев доля ждущих ускорения роста цен немного упала: с 26,3% в январе до 25,5% - на момент последнего анкетирования.

Аналогичное исследование Национального банка РК по инфляционным оценкам и ожиданиям показывают куда больший рост пессимизма в феврале. Согласно представленным данным, доля ожидающих сильного роста цен в течение года выросла с 26,9 до 29%. Тогда как в горизонте одного месяца аналогичный показатель резко увеличился с 23,3 до 29,2%. В целом же фиксируется рост пессимизма после резкого его падения в январе. Инфляционные оценки продолжают увеличиваться четвертый месяц подряд - так же, как и в случае с нашим исследованием. Если по фиксации сильного роста цен за последний месяц доля респондентов повысилась с 39,4 до 46,1%, то доля указывающих на быстрый рост цен за предыдущие 12 месяцев увеличилась с 47 до 53,1%.

Среди отдельных товаров и услуг большинство казахстанцев продолжает волновать существенный рост цен на продукты питания.

Хотя в этот раз впервые за время исследования услуги ЖКХ попали в топ-3 наиболее заметно подорожавших, по мнению населения, товаров и услуг. Сильный рост тарифов на услуги ЖКХ заметили почти 35,7% респондентов (24,9% - в январе). Также отметим возвращение на первое место категории "Мясо, птица" после месячного перерыва. Этот товар выбрали 54,3% опрошенного населения против 43,5% в январе", - сообщает эксперт.

Также население беспокоят цены на овощи и фрукты. Доля людей, заметивших сильное увеличение цен, составила 50,8%, что лишь на 2 п.п. ниже рекордного значения января.

"Отметим существенный рост беспокойства по целому ряду товаров и услуг. Он особенно заметен по категориям "Интернет и мобильная связь" и "Медикаменты и лекарства". Согласно официальной статистике, цены на овощи и фрукты выросли в феврале в среднем на 3,5% м/м после почти такого же роста в январе. Также очень существенно подорожали мясо и птица: на 2,4% за месяц. В последний раз настолько сильный месячный рост цен на этот продукт наблюдался в марте 2022 года, когда в принципе сильно увеличились цены почти на все наименования. Тарифы на услуги ЖКХ выросли еще на 3% м/м за февраль, а за год показали рост в 16,3%, что заметно опережает общую инфляцию", - говорится в материале.

Freedom Finance

Девальвационные ожидания остались на прежнем уровне

Девальвационные ожидания казахстанцев в целом остаются на прежнем уровне января. Курс доллара в феврале упал почти на 4%, что наверняка остановило рост пессимизма среди населения. Согласно результатам исследования, доля казахстанцев, ждущих ослабления тенге в горизонте одного года, упала с 61,3 до 59,4%. А в горизонте месяца немного выросла: с 39,1 до 40,4%.

Выводы

Второй месяц 2025 года остается негативным в вопросе потребительской уверенности казахстанцев.

"После резкого январского падения индекс продолжает находиться ниже 100 пунктов, что говорит о преобладании негативных ответов над позитивными. Вновь фиксируется ухудшение прогнозов населения по изменению экономической ситуации, которые достигли самого низкого значения за последние 20 месяцев наблюдений. За этот период так мало казахстанцев еще не выражали оптимизма по поводу улучшения экономики в следующем году. Тем не менее в вопросах благоприятности текущих условий для крупных покупок и оценок изменений в экономике наблюдается небольшое восстановление. И все же эти показатели продолжают находиться вблизи рекордных минимумов. В абсолютных же значениях казахстанцы все еще сильно беспокоятся по вопросам экономической ситуации, учитывая недавнее обсуждение роста налога на добавленную стоимость, рост курса доллара и в целом увеличение инфляционного давления, которое стали замечать все больше и больше жителей", - сообщает аналитик.

Динамика инфляционных оценок и ожиданий в феврале вновь оказалась негативной, учитывая продолжение роста инфляционных оценок четвертый месяц подряд. На фоне ускорения официальной годовой инфляции до 9,4%, что является самым высоким значением с февраля 2024 года, неудивительно видеть продолжение роста инфляционных оценок. К тому же динамика этого показателя является схожей в последние месяцы с аналогичным опросом Национального банка. Услуги ЖКХ являются одним из главных драйверов роста цен, что не осталось незамеченным жителями. К тому же недавний сезонный рост цен на овощи и фрукты продолжает влиять на настроения. И все же инфляционные ожидания остались примерно на прежних уровнях. То есть, казахстанцы продолжают считать текущее повышение цен временным. Вероятно, этому способствует также и резкое снижение курса доллара в феврале. Девальвационные ожидания тем не менее снизились не так значительно, и в целом остались на уровне января. Наверняка нужен чуть больший период стабильности курса доллара, после которого мы и увидим снижение этих ожиданий.

"В итоге 28-я волна исследования потребительской уверенности населения Казахстана показала нейтральный результат после резкого январского падения. Однако это не спасло от обновления минимумов по одному из компонентов индекса. Казахстанцы, как и в январе, сильно беспокоятся об экономической ситуации в стране. Ухудшение прогнозов по инфляции от экспертов и Нацбанка на этот год вместе с фактическим ускорением инфляции может оказать дальнейшее негативное давление на потребительскую уверенность жителей. Тем не менее есть некоторые надежды на укрепившийся тенге, который с некоторым опозданием может позитивно повлиять на инфляционные ожидания и в целом помочь потребительской уверенности восстановиться", - резюмирует автор.





