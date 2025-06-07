Лето-2025: на какие компании стоит обратить внимание инвесторам
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Летний период 2025 года формирует новые ориентиры для инвесторов: компании публикуют отчетность за разные периоды - квартал, полугодие и год, а также подводят итоги ключевых этапов своей деятельности. Одновременно на рынки все сильнее влияют глобальные макроэкономические тренды и решения центральных банков. Аналитики Freedom Broker представляют актуальные инвестиционные идеи, отражающие текущую рыночную ситуацию и способствующие формированию сбалансированного портфеля в летний период.
Казахстанский рынок
Данияр Оразбаев, аналитик Freedom Finance Global
Лидеры лета
- АО "НАК "Казатомпром" (KZAP): после 14-месячного снижения цен на уран наблюдается долгожданный отскок. Поддержка ядерной энергетики со стороны администрации Трампа и восстановление отрасли делают компанию привлекательной для инвесторов.
- АО KEGOC (KEGC): с апреля 2025 года компания повысила тарифы на основные виды услуг. Ожидается, что это отразится в ближайшей финансовой отчетности в виде роста выручки и прибыли.
- АО "Kaspi.kz" (KSPI): текущая цена акций предоставляет интересную точку входа для инвесторов. Однако важно следить за поддержкой на уровне $79.
Компании с наибольшим потенциалом
- АО KEGOC (KEGC) - 46% (резкий рост тарифов, который пока не получил отражения в цене).
- АО Halyk Bank (HSBK) - 30% (отличный отчет по итогам I квартала 2025 года).
- АО "Эйр Астана" (AIRA) - 32% (хороший отчет по итогам I квартала, выплата дивидендов и предстоящая сильная сезонность для авиакомпании).
Дивидендные истории
Дивидендный сезон на KASE близится к концу, и почти все компании уже предложили и утвердили определенный объем дивидендов по итогам 2024 года. Тем не менее еще можно успеть на получение дивидендов по таким компаниям, как "Казатомпром" и Air Astana. Ну а ближайшие (осень-2025) дивиденды ожидаются от KEGOC по итогам первого полугодия. И, как уже упоминалось раньше, вероятность увеличения чистой прибыли и, соответственно, дивидендов после резкого роста тарифов компании довольно высокая.
Глобальные инвестиционные возможности
Елдар Шакенов, аналитик Freedom Finance Global
В условиях глобальных макроэкономических изменений и технологических трансформаций выделяются следующие компании:
- Amazon.com, Inc. (AMZN)
Сильные результаты за I квартал 2025 года, превышающие ожидания по выручке и прибыли за счет роста облачного направления AWS (с годовым темпом выручки свыше $117 млрд) и рекламы (+19%). Основные драйверы будущего роста - развитие AWS в сегментах облачных и AI-услуг, и запуск спутникового интернета Project Kuiper. При консервативной оценке EV/EBITDA акции предполагают 10% апсайда в этом году и до 34% - в следующем.
- Alphabet Inc. (GOOGL)
Стабильное лидерство в digital-рекламе и глобальном поиске (~90% рынка), развитие AI-продуктов (таких как AI Overviews и Gemini), рост YouTube (+10,3% г/г) и облачного направления (+28% г/г). По оценкам ведущих инвестбанков, справедливая стоимость акций превышает $200.
- Microsoft Corporation (MSFT)
Коммерческий сегмент компании, составляющий 77% выручки, демонстрирует рост на 18% благодаря высокому спросу на облачные и AI-решения. Прогнозируется рост EBIT-маржи выше 47% в 2026 году, а маржа свободного денежного потока может достичь около 35% выручки. При мультипликаторе P/E forward (прогнозируемом коэффициенте цена/прибыль) на уровне 31x рынок еще не полностью учел ожидаемые улучшения по выручке и рентабельности.
- NVIDIA Corporation (NVDA)
Компания сохраняет лидерство в AI-инфраструктуре, поддерживаемое капитальными расходами (CAPEX) крупнейших IT-компаний свыше $320 млрд в 2025 году. Прогнозируется EPS (рост прибыли на акцию) на 47% в 2026 финансовом году при мультипликаторе P/E 38,4x. Финансово компания надежна: на балансе $38,5 млрд в денежных средствах и инвестициях при $8,5 млрд долга. Акции остаются привлекательными для долгосрочных инвесторов с ценой около $130.
- Bank of America Corporation (BAC)
Компания показала сильные результаты в I квартале 2025 года благодаря росту чистого процентного дохода и успешной торговле. Высокие ставки ФРС поддерживают стабильное увеличение доходов. Прогноз на IV квартал - рост чистого процентного дохода примерно на 7,6% г/г за счет расширения кредитного портфеля и переоценки активов. Резервы стабильны, подтверждают качество кредитов. Акции торгуются с коэффициентом цена/балансовая стоимость (P/B) около 1,06, ниже секторальных аналогов, с потенциалом роста до 1,20 при отсутствии рецессии.
- Chevron Corporation (CVX)
Несмотря на краткосрочные риски и волатильность нефти, Chevron остается привлекательной благодаря взвешенной стратегии и доступу к высокодоходным активам в Гайане. Сделка с Hess открывает долгосрочный потенциал за счет доли в перспективном месторождении Stabroek. Разводнение уже заложено в котировки, что создает апсайд к 2026 году. Ожидаемый рост свободного денежного потока (CAGR 14,1% до 2027 года) позволит сохранять высокие выплаты акционерам. Текущая цена - благоприятная точка входа для долгосрочных инвесторов.
- Starbucks Corporation (SBUX)
После слабых результатов за II квартал 2025 года и снижения маржи Starbucks запустила трансформацию. Временные трудности создают возможность для долгосрочного входа. Компания инвестирует в клиентский опыт, автоматизацию и развитие международного присутствия. Уже заметны первые результаты: быстрое обслуживание, рост вовлеченности персонала, новые продукты и развитие сети. При ожидаемом росте EPS на 50% за два года и мультипликаторе 22,9х на 2027 год бумаги выглядят недооцененными. Дивидендная доходность - около 2,9%, выплаты растут 14 лет подряд. Реализация стратегии восстановления может стать драйвером роста.
- Caterpillar Inc. (CAT)
Устойчивый промышленный лидер с рекордным бэклогом $35 млрд и выгодной позицией в мегатрендах: строительство дата-центров, спрос на генераторы и добыча редкоземельных металлов. Несмотря на давление тарифов и снижение продаж, компания улучшает прогноз и укрепляется в сегменте Energy & Transportation. Сервис приносит 33% выручки, обеспечивая стабильность. Финансовые позиции сильные: низкий долг, высокая рентабельность, байбэк (-18,6% за 10 лет) и payout ratio 27%. При EPS $22-25 в 2026-2027 годах и ожидаемом P/E около 13х акции недооценены и имеют потенциал до $425.
- Johnson & Johnson (JNJ)
Дивидендный аристократ с доходностью 3,4% и 62-летней историей роста выплат. Несмотря на юридические риски и снижение цены, компания сохраняет сильные финансовые показатели, высокую рентабельность и дисциплину в управлении капиталом. Акции торгуются с P/E менее 15х от ожидаемой прибыли 2025 года, при этом прогнозируется двузначный рост EPS. Инвестиции в инновации (включая CAPLYTA) и расширение мощностей создают основу для устойчивого роста.
- The Coca-Cola Company (KO)
Компания отличается стабильной маржинальностью, высокой прибыльностью и низкой зависимостью от импорта - 58% выручки приходится на концентраты, произведенные в США. Франчайзинговая модель помогает адаптироваться к рискам. Несмотря на спад спроса на газировку в США, компания успешно развивает бессахарные напитки и многоразовую упаковку. Рост прибыли, восстановление продаж в Латинской Америке и Азии, а также эффективный маркетинг укрепляют позиции на фоне слабости PepsiCo.
- NextEra Energy, Inc. (NEE)
Лидер коммунального сектора с устойчивой выручкой от Florida Power & Light, что снижает риски возобновляемой энергетики. Несмотря на угрозы отмены налоговых стимулов, компания имеет диверсифицированный портфель мощностью 3,2 ГВт до 2027 года и сохраняет уверенность в достижении верхнего диапазона прогноза по EPS. Дивидендная доходность 3,3% привлекает инвесторов, а текущая оценка ниже пиков 2021 года создает выгодную точку входа.
- Newmont Corporation (NEM)
Мировой лидер в добыче золота и меди, усиливший позиции после интеграции с Newcrest. Компания демонстрирует рекордные маржи (EBITDA 52%), стабильный свободный денежный поток ($1,2 млрд в Q1 2025), консервативную долговую нагрузку (net debt/EBITDA 0,3x) и высокую доходность на капитал (ROE 16,6%). Фокус на экологичных Tier-1 проектах, продажа нерентабельных активов и возврат капитала акционерам через дивиденды и байбэки поддерживают устойчивость. При мультипликаторах ниже отраслевых (EV/EBITDA 6,2x; P/E 12,5x) и росте цен на золото акции выглядят привлекательными для долгосрочных инвесторов, готовых к сырьевой волатильности.
- Prologis, Inc. (PLD)
Лидер в индустриальной недвижимости с 95% занятости, высокой рентабельностью аренды (+53,7% на новых договорах) и сильной клиентской базой. Дивидендная доходность 3,8% при стабильном росте выплат (3-летний CAGR 13,2%) делает акции привлекательными после коррекции (~15% ниже внутренней стоимости). Несмотря на макроэкономические риски, компания сохраняет ликвидность $6,5 млрд и фокусируется на заказных объектах, снижая спекулятивные риски. Акции интересны как идея buy-on-weakness с потенциалом роста и стабильным денежным потоком.
Летний сезон 2025 года предоставляет инвесторам как локальные, так и глобальные возможности. На казахстанском рынке драйверами становятся повышение тарифов в электроэнергетике, восстановление интереса к урановому сектору и сильная отчетность отдельных эмитентов. Дивидендные истории еще сохраняют актуальность, особенно в контексте ожидаемых выплат по итогам первого полугодия.
На американском рынке продолжается переоценка технологических гигантов, укрепляющих позиции за счет облачных и AI-направлений. При этом компании из секторов недвижимости, промышленности и энергетики выглядят недооцененными на фоне коррекции или временных рисков, создавая интересные точки входа.