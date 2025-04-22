Потребление газа на человека в Казахстане подскочило на 70%
В то же время даже в стране с самым большим потреблением газа на душу населения в мире - Катаре - показатель за десять лет уменьшился на 6,1%. В целом сокращение потребления отмечается во всей тройке самых "потребляющих" стран", - заявили аналитики.
Для сравнения: потребление газа в мире увеличилось за десятилетие лишь на 18,9%, в СНГ - на 11,4%, а в ЕС оно и вовсе сократилось на 14,8%. Таким образом, в Казахстане потребление газа растет огромными темпами - как в целом, так и в расчете на душу населения. Это говорит, с одной стороны, о росте газификации страны и переходе многих электростанций на газ, что в целом является весьма позитивным фактором для граждан, а с другой - об отсутствии культуры потребления и понимания необходимости относиться к этому ресурсу с бережностью и экономностью", - пояснили они.
- утепление жилья: снижает расход на 20%-30%;
- современные котлы: качественные модели экономят минимум 10%-15% топлива;
- регулировка температуры: снижение на 1°C уменьшает потребление на 6%-8%.
На последнем пункте остановимся подробнее. Согласно исследованиям, энергопотребление систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха составляет почти половину энергии, потребляемой в зданиях, и около 10%-20% от общего потребления энергии в развитых странах. Соответственно, разумная экономия играет решающую роль в сбережении ресурсов, применяемых при отоплении, в том числе газа", - сообщили аналитики.
Сама по себе эта практика - нонсенс. Тепло и производящие его ресурсы буквально пускаются на ветер. Сами температурные нормы в Казахстане значительно выше, чем в других странах", - отметили они.
При обогреве воздуха ниже этой температуры действительно возникают риски заболеваний, особенно для пожилых людей и детей, но и заметно более высокие температуры негативно влияют на систему кровообращения, артериальное давление и когнитивные способности населения. Поэтому экологичный подход к расходу коммунальных благ - вопрос не только благосостояния и затрат, но и здоровья", - заявили аналитики.
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Потребительская уверенность в Казахстане в феврале 2025 года осталась вблизи рекордно низких значений
Аналитик Freedom Finance Global Данияр Оразбаев опубликовал прогнозы инфляционных и девальвационных ожиданий и потребительской уверенности жителей Казахстана.
Freedom Finance Global двадцать восьмой месяц изучает потребительскую уверенность, инфляционные и девальвационные ожидания жителей Казахстана.
"Февраль 2025 года показал нейтральную динамику, а индекс потребительской уверенности (CCI) оказался на уровне 93 пунктов, во второй раз подряд обновив самое низкое значение за всю историю исследования. Негативные ответы продолжают преобладать над позитивными. Заметное снижение оптимизма вновь произошло по прогнозам экономической ситуации, тем не менее по паре других компонентов наблюдается небольшое восстановление. Инфляционные оценки растут четвертый месяц подряд на фоне ускорения официальной инфляции и ухудшения прогнозов по экспорту. Однако инфляционные ожидания остались на прежнем уровне, так же, как и девальвационные ожидания, на фоне заметного укрепления тенге", - пишет автор материала.
Аналитики ежемесячно собирают по 3 600 анкет в Казахстане, что дает достаточную выборку для оценки различных параметров. Исследования базируются на методологии, используемой для получения индексов потребительской уверенности во многих странах мира и адаптированной под локальные задачи компанией United Research Technologies Group. Метод сбора данных - телефонный опрос. Анкета опроса адаптирована: исследование проводится на родном языке респондентов.
Прогнозы населения по экономике вновь ухудшаются
Субиндекс прогноза изменений экономической ситуации в горизонте следующих 12 месяцев снизился на 5 пунктов и достиг самого низкого уровня с июня 2023 года. Сильное падение этого показателя происходит второй месяц подряд. Доля тех, кто считает, что экономическое положение улучшится, упала с 45% в январе до 40% - в феврале.
В возрастном разрезе месячное падение оптимизма происходит повсеместно, за исключением людей старше 60 лет. Самое заметное ухудшение фиксируется среди опрошенных в возрасте 45-59 лет, где доля позитивно настроенных респондентов упала с 43,5 до 33,1%. Также немногим меньше, чем на 6 п. п., упала доля ожидающих улучшения экономического положения среди респондентов в возрасте 30-44 лет. Лидером же продолжает оставаться молодежь до 29 лет с показателем в 45,1%, что, правда, тоже заметно ниже январского показателя. А вот среди старшего поколения от 60 лет зафиксировано небольшое увеличение оптимизма: аналогичный показатель доли вырос с 39,5 до 41,6%.
В региональном плане снижение оптимизма по прогнозам изменений экономической ситуации наблюдается в 15 из 20 регионов. Наибольший рост показала Улытауская область, где доля положительных ответов выросла с 43,8 до 60,7%. Этот результат и оказался лучшим в феврале среди регионов. Также неплохо выросла доля людей, ожидающих улучшения экономики в течение ближайшего года в Западно-Казахстанской и Алматинской областях (+8,4 п. п.) и Алматинской области (+7,2 п. п.). Наибольшее снижение долевого показателя и наихудший результат февраля зафиксированы в Северо-Казахстанской области: уровень упал с 45,7 до 25,9%. Также значительное снижение больше 10 п. п. за месяц наблюдается в следующих регионах: Астане, Костанайской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях.
Условия для крупных покупок немного улучшились
Субиндекс оценок благоприятности крупных покупок вырос на 3,7 пункта в сравнении с январем и достиг 65,9 пункта. Это восстановление произошло после самого низкого за все время исследования январского значения. Доля казахстанцев, считающих, что текущие условия для крупных покупок благоприятны, упала с 26,4 до 25,9%. Тем не менее в этот раз рост субиндекса обеспечило заметное падение доли пессимистов: с 66,4 до 63,3%.
Среди возрастных групп наибольшее падение пессимизма показали респонденты 45-59 лет. Доля отрицательных ответов среди них снизилась с 70,3 до 64%. Также заметное улучшение показала молодежь до 29 лет, среди которой аналогичный показатель снизился с 60,9 до 57,5%. Это и стало лучшим показателем февраля среди всех возрастных групп. С другой стороны, отметим небольшое месячное увеличение доли указывающих на неблагоприятность текущих условий для крупных покупок среди старшего поколения от 60 лет: с 67,1 до 68,3%.
В региональном разрезе улучшение наблюдается во всех регионах, за исключением Астаны, Мангистауской, Костанайской и Кызылординской областей. Там доля негативных ответов выросла в сравнении с январем. Наиболее заметный рост произошел в Мангистауской (+8,6 п. п.) и Костанайской (+6,7 п. п.) областях. Хуже всех вновь ответили жители Кызылординской области, где доля считающих текущие условия в целом неблагоприятными для крупных покупок достигла 72%. С другой стороны, сразу в трех регионах падение доли отрицательных ответов составило больше 10 п. п. Наибольшее снижение фиксируется в Улытауской области - 23 п. п. В итоге лучший результат в этом месяце показала именно она. Там доля отрицательных ответов составила лишь 45,3%. Также почти на 13 п. п. аналогичный показатель упал в Павлодарской и Актюбинской областях.
Небольшое восстановление экономических оценок
Субиндекс произошедших изменений экономической ситуации за последние 12 месяцев также немного восстановился, увеличившись на 2,2 пункта после рекордно низкого за все время исследования январского показателя. Доля тех, кто считает, что экономическая ситуация улучшилась за последний год, выросла с 13,3% в январе до 14% - в феврале.
В возрастном разрезе месячный рост оптимизма заметен лишь по двум группам. Тем не менее их темпы оказались довольно ощутимыми. Доля заметивших улучшение экономической ситуации в стране среди молодежи до 29 лет за месяц выросла с 13,9 до 17,1%. Это и стало лучшим значением февраля среди всех возрастных групп. Также на 3 п.п. выросла доля положительных ответов среди старшего поколения от 60 лет. С другой стороны, среди респондентов 45-59 лет аналогичный показатель упал с 12 до 9,9%, что является худшим результатом в этом месяце.
В региональном разрезе месячное улучшение показателей наблюдается в 12 из 20 регионов. Вновь лучше всех ответили, показав также и самую заметную динамику, жители Улытауской области. Среди них доля оптимистично настроенных в вопросе изменений экономической ситуации увеличилась с 14,2 до 26%. Также на 5-6 п.п. выросли аналогичные показатели в Жамбылской, Западно-Казахстанской областях и в Шымкенте. С другой стороны, наиболее заметное ухудшение доли положительных ответов фиксируется в Мангистауской области: с 20,3 до 12,8%. Также ощутимо упала аналогичная доля в Акмолинской области, где она достигла лишь 7,3%. Однако хуже всех вновь ответили в Атырауской области, где этот показатель составил лишь 6,6%, что на 0,5 п.п. меньше, чем в январе.
Freedom Finance
Инфляционные оценки населения продолжают расти
Инфляционные оценки жителей Казахстана четвертый месяц подряд показывают рост, хоть на этот раз увеличение и не было таким существенным. В горизонте прошедшего месяца 55,1% опрошенных (51,8% - в январе) указали на сильный рост цен. Этот показатель оказался максимальным с апреля 2023 года. А доля людей, заметивших быстрое увеличение цен за предыдущие 12 месяцев, выросла не так значительно: с 57,8% в январе до 58,1% - на момент последнего сбора данных.
А вот инфляционные ожидания казахстанцев в целом показали нейтральный результат в отличие от инфляционных оценок. Доля людей, ожидающих сильного роста цен в горизонте одного месяца, выросла с 23 до 24,5%, в горизонте же следующих 12 месяцев доля ждущих ускорения роста цен немного упала: с 26,3% в январе до 25,5% - на момент последнего анкетирования.
Аналогичное исследование Национального банка РК по инфляционным оценкам и ожиданиям показывают куда больший рост пессимизма в феврале. Согласно представленным данным, доля ожидающих сильного роста цен в течение года выросла с 26,9 до 29%. Тогда как в горизонте одного месяца аналогичный показатель резко увеличился с 23,3 до 29,2%. В целом же фиксируется рост пессимизма после резкого его падения в январе. Инфляционные оценки продолжают увеличиваться четвертый месяц подряд - так же, как и в случае с нашим исследованием. Если по фиксации сильного роста цен за последний месяц доля респондентов повысилась с 39,4 до 46,1%, то доля указывающих на быстрый рост цен за предыдущие 12 месяцев увеличилась с 47 до 53,1%.
Среди отдельных товаров и услуг большинство казахстанцев продолжает волновать существенный рост цен на продукты питания.
Хотя в этот раз впервые за время исследования услуги ЖКХ попали в топ-3 наиболее заметно подорожавших, по мнению населения, товаров и услуг. Сильный рост тарифов на услуги ЖКХ заметили почти 35,7% респондентов (24,9% - в январе). Также отметим возвращение на первое место категории "Мясо, птица" после месячного перерыва. Этот товар выбрали 54,3% опрошенного населения против 43,5% в январе", - сообщает эксперт.
Также население беспокоят цены на овощи и фрукты. Доля людей, заметивших сильное увеличение цен, составила 50,8%, что лишь на 2 п.п. ниже рекордного значения января.
"Отметим существенный рост беспокойства по целому ряду товаров и услуг. Он особенно заметен по категориям "Интернет и мобильная связь" и "Медикаменты и лекарства". Согласно официальной статистике, цены на овощи и фрукты выросли в феврале в среднем на 3,5% м/м после почти такого же роста в январе. Также очень существенно подорожали мясо и птица: на 2,4% за месяц. В последний раз настолько сильный месячный рост цен на этот продукт наблюдался в марте 2022 года, когда в принципе сильно увеличились цены почти на все наименования. Тарифы на услуги ЖКХ выросли еще на 3% м/м за февраль, а за год показали рост в 16,3%, что заметно опережает общую инфляцию", - говорится в материале.
Freedom Finance
Девальвационные ожидания остались на прежнем уровне
Девальвационные ожидания казахстанцев в целом остаются на прежнем уровне января. Курс доллара в феврале упал почти на 4%, что наверняка остановило рост пессимизма среди населения. Согласно результатам исследования, доля казахстанцев, ждущих ослабления тенге в горизонте одного года, упала с 61,3 до 59,4%. А в горизонте месяца немного выросла: с 39,1 до 40,4%.
Выводы
Второй месяц 2025 года остается негативным в вопросе потребительской уверенности казахстанцев.
"После резкого январского падения индекс продолжает находиться ниже 100 пунктов, что говорит о преобладании негативных ответов над позитивными. Вновь фиксируется ухудшение прогнозов населения по изменению экономической ситуации, которые достигли самого низкого значения за последние 20 месяцев наблюдений. За этот период так мало казахстанцев еще не выражали оптимизма по поводу улучшения экономики в следующем году. Тем не менее в вопросах благоприятности текущих условий для крупных покупок и оценок изменений в экономике наблюдается небольшое восстановление. И все же эти показатели продолжают находиться вблизи рекордных минимумов. В абсолютных же значениях казахстанцы все еще сильно беспокоятся по вопросам экономической ситуации, учитывая недавнее обсуждение роста налога на добавленную стоимость, рост курса доллара и в целом увеличение инфляционного давления, которое стали замечать все больше и больше жителей", - сообщает аналитик.
Динамика инфляционных оценок и ожиданий в феврале вновь оказалась негативной, учитывая продолжение роста инфляционных оценок четвертый месяц подряд. На фоне ускорения официальной годовой инфляции до 9,4%, что является самым высоким значением с февраля 2024 года, неудивительно видеть продолжение роста инфляционных оценок. К тому же динамика этого показателя является схожей в последние месяцы с аналогичным опросом Национального банка. Услуги ЖКХ являются одним из главных драйверов роста цен, что не осталось незамеченным жителями. К тому же недавний сезонный рост цен на овощи и фрукты продолжает влиять на настроения. И все же инфляционные ожидания остались примерно на прежних уровнях. То есть, казахстанцы продолжают считать текущее повышение цен временным. Вероятно, этому способствует также и резкое снижение курса доллара в феврале. Девальвационные ожидания тем не менее снизились не так значительно, и в целом остались на уровне января. Наверняка нужен чуть больший период стабильности курса доллара, после которого мы и увидим снижение этих ожиданий.
"В итоге 28-я волна исследования потребительской уверенности населения Казахстана показала нейтральный результат после резкого январского падения. Однако это не спасло от обновления минимумов по одному из компонентов индекса. Казахстанцы, как и в январе, сильно беспокоятся об экономической ситуации в стране. Ухудшение прогнозов по инфляции от экспертов и Нацбанка на этот год вместе с фактическим ускорением инфляции может оказать дальнейшее негативное давление на потребительскую уверенность жителей. Тем не менее есть некоторые надежды на укрепившийся тенге, который с некоторым опозданием может позитивно повлиять на инфляционные ожидания и в целом помочь потребительской уверенности восстановиться", - резюмирует автор.
Кейс-стади NVIDIA: как AI принес рекордные прибыли и кто повторит путь?
- переход к AI и глубокому обучению. В 2012 году NVIDIA запустила платформу CUDA, которая позволила использовать GPU для ускорения вычислений. Это стало фундаментом для развития AI-технологий;
- разработка специализированных чипов. В 2016 году компания представила Tesla P100 - первый GPU, оптимизированный для задач AI, что привлекло внимание крупных технологических игроков;
- стратегические партнерства. Сотрудничество с такими гигантами, как Google, Amazon и Microsoft, обеспечило интеграцию GPU NVIDIA в облачные платформы и в технологические стеки.
- лидерство в AI: по данным IDC, NVIDIA контролирует более 80% рынка GPU для задач искусственного интеллекта;
- рост спроса на чипы для дата-центров: в 2023 году спрос на GPU для центров обработки данных вырос на 154%, что отражает потребность в вычислительных мощностях для AI;
- инновации в автономном вождении: платформа NVIDIA DRIVE используется в автомобилях Tesla, Mercedes-Benz и других, укрепляя позиции компании в автомобильной индустрии.
- Дата-центры - главный драйвер роста. Ожидаемый доход $38-40 млрд благодаря спросу на Blackwell и расширению партнерств с облачными провайдерами.
- Blackwell - успешный старт линейки. Продажи могут достичь $15-20 млрд, если темпы производства сохранятся.
- Игровой сегмент. Прогноз - умеренный, $2,7-3 млрд. Запуск RTX 50 Series может поддержать спрос, но конкуренция и смещение фокуса на AI ограничивают потенциал.
- рост выручки от AI-чипов: доходы от AI-чипов достигли $20 млрд, с ростом на 200% за год;
- партнерство с OpenAI: интеграция GPU в платформу ChatGPT значительно увеличила спрос на вычислительные мощности NVIDIA;
- лидерство в суперкомпьютерах: 70% из 500 самых мощных суперкомпьютеров мира используют GPU NVIDIA.
- конкуренция со стороны AMD и Intel: оба конкурента активно развивают собственные GPU для AI, что может угрожать рыночной доле NVIDIA;
- зависимость от поставок: дефицит полупроводников и проблемы с логистикой могут замедлить производство и рост компании;
- регуляторные риски: антимонопольные расследования в США и ЕС могут повлиять на стратегию NVIDIA и ее партнерства;
- конкуренция со стороны китайских стартапов вроде DeepSeek, предлагающих более дешевые решения для ИИ, может подорвать долгосрочный спрос на дорогие чипы NVIDIA;
- возможные перебои в цепочке поставок или рост затрат на производство Blackwell;
- снижение маржинальности из-за давления на цены в условиях насыщения рынка дата-центров.
- AI в здравоохранении: платформа Clara ускоряет диагностику и разработку лекарств. К 2030 году рынок AI в медицине может превысить $100 млрд, и NVIDIA нацелена на значительную долю благодаря вычислительным мощностям;
- автономный транспорт: платформа DRIVE Hyperion уже используется Tesla, Mercedes-Benz и BYD. Ожидается, что сегмент вырастет до $10 млрд к 2027 году за счет интеграции с умными городами.
- метавселенные: Omniverse, используемая BMW и Adobe, расширяется за счет генеративного AI. NVIDIA закрепляется как ключевой инфраструктурный игрок рынка метавселенных, который может достичь $1 трлн к 2030 году;
- квантовые вычисления: запуск Quantum-2 в 2024 году и партнерства с IBM и Google могут открыть рынок $50 млрд к 2035 году. NVIDIA уже вложила $500 млн в квантовый R&D;
- энергоэффективность: чип Blackwell (2024 год) снизил энергопотребление на 40%, что укрепляет позиции NVIDIA на фоне экологических требований. К 2026 году 50% производств перейдут на возобновляемую энергию;
- глобальная экспансия: несмотря на санкции, NVIDIA адаптирует продукты для Китая (выручка $4 млрд в 2025 году) и активно развивает рынок Индии ($5 млрд к 2030 году).
- Инвестиции в AI: AMD активно разрабатывает GPU для AI, что может увеличить ее долю на рынке.
- Рост выручки: ожидаемый рост выручки составляет 20% в год благодаря новым продуктам.
- Потенциал роста акций: средняя целевая цена аналитиков - $149.2, что предполагает рост на 50% от текущих уровней.
- Лидерство в производстве чипов: TSM - ключевой поставщик для NVIDIA, Apple и других технологических гигантов.
- Инвестиции в новые технологии: строительство заводов в США и Японии укрепляет позиции компании.
- Потенциал роста акций: средняя целевая цена - $249, что предполагает рост на 37%.
- Сила в сетях и AI: поставщик чипов для дата-центров и сетевого оборудования, выручка от AI-решений в 2024 году выросла на 150% - до $10 млрд.
- Стратегические приобретения: покупка VMware за $69 млрд в 2023 году усилила позиции в корпоративном ПО.
- Потенциал роста акций: средняя целевая цена - $252, рост на 28% от текущих уровней.
- AI в мобильных устройствах: ведущий разработчик мобильных чипов Snapdragon с фокусом на AI (например, Snapdragon X Elite для ПК). Выручка за четвертый квартал 2024 финансового года - $10,9 млрд (+18%).
- Автомобильный сегмент: рост поставок чипов для авто на 35% в 2024 году - до $2 млрд.
- Потенциал роста акций: средняя целевая цена - $199, рост на 28% от текущих уровней.
- Рост спроса: заказы на $40 млрд в 2024 году (+30% год к году) благодаря AI и 5G.
- Потенциал роста акций: средняя целевая цена - $912, рост на 31% от текущих уровней.
Аналитики ЕАБР прогнозируют рост ВВП Казахстана на уровне 5,5% по итогам 2025 года
ВВП Казахстана вырос на 5,4% г/г за январь-февраль 2025 года. Темпы роста в горнодобывающей промышленности повысились до 4,1% г/г в феврале, а в обрабатывающих отраслях - до 8,9% г/г. Сектор услуг увеличился на 4,7% г/г, строительство - на 12,8% г/г. Ожидаем, что в первой половине года предприятия обрабатывающей промышленности, сферы услуг и строительства сохранят роль ключевого драйвера экономики. Во второй половине 2025 года, по мере выхода месторождения Тенгиз на полную мощность, роль нефтедобывающей отрасли в экономике усилится. Прогнозируем рост ВВП Казахстана на уровне 5,5% по итогам 2025 году", - сообщается в макрообзоре ЕАБР.
Ускорение роста цен отмечается по всем основным компонентам потребительской корзины: цены на продовольствие выросли на 6,7% г/г в феврале 2025 года после 6,5% г/г месяцем ранее, на непродовольственные товары на 3,4% г/г после 3,3% г/г. Наиболее заметное ускорение отмечается в услугах, что связано с повышением регулируемых тарифов на ЖКУ. Сохраняется повышательная динамика в устойчивой компоненте: базовая инфляция составила 5,8% г/г в феврале 2025 года после 5,7% г/г в январе 2025 года. Ожидаем сохранения инфляции около 5,5% г/г в ближайшие месяцы", - сообщили в ЕАБР.
ВВП увеличился на 10,7% г/г в январе-феврале 2025 года после 10,6% г/г в январе 2025 года. Внутренняя торговля по-прежнему вносит весомый вклад в динамику экономической активности, увеличившись на 23,3% г/г в январе-феврале 2025 года. Рост промышленного производства ускорился до 14,6% г/г в январе-феврале 2025 года после 10,8% г/г в январе, что связано с восстановлением выпуска основных металлов. По нашей оценке, внутренний спрос продолжит играть роль ключевого драйвера экономики, способствуя увеличению ВВП на 8,7% по итогам 2025 года", - заявили аналитики.
Темп роста потребительских цен снижается второй месяц подряд, в феврале сезонно сглаженный показатель составил 0,62% м/м. Замедление отмечается в сегменте непродовольственных товаров и услуг. Ожидаем, что на ближайшем заседании совет директоров Банка России сохранит ключевую ставку на уровне 21% для закрепления текущей динамики", - добавили в ЕАБР.
IT-бум в Казахстане: какие технологии и языки программирования востребованы
Таким образом, объем IT-услуг уже второй год подряд преодолевает отметку в триллион тенге. Для сравнения: пять лет назад услуги в секторе составляли 282,3 млрд тенге, а десятилетием ранее - всего 96,2 млрд тенге", - пояснили аналитики.
Основной объем услуг в структуре сектора составили разработка и тестирование программного кода: 684,9 млрд тенге. Значительные суммы пришлись также на сопровождение программного обеспечения, баз данных, интернет-ресурсов и информационных систем и на консультационные услуги в сфере IT", - заявили они.
В 2024 году Python впервые превзошел по популярности JavaScript. Python, известный своим относительно простым и читаемым синтаксисом по сравнению с более традиционными языками вроде C или Java, широко используется в таких областях, как машинное обучение, наука о данных и научные вычисления", - заявили аналитики.
Что же касается других языков программирования, стоит отметить TypeScript. После экспоненциального роста в 2014-2019 годах TypeScript в прошлом году обогнал Java и вошел в тройку самых популярных языков программирования на GitHub. Постоянный рост TypeScript говорит о его полезности как языка, средства проверки типов и компилятора в одном лице. Рост объемов IT-услуг и изменения в популярности языков программирования показывают, что индустрия активно развивается. Для новичков важно выбирать языки, опираясь на рынок и прогнозы, чтобы строить уверенное будущее в IT, особенно с учётом длительности и дороговизны обучения", - добавили они.
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