Стала известна самая часто встречающаяся зарплата в Казахстане

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Темпы роста экономики КНР в 2024 году составят порядка 5%. Этот плановый показатель закреплен в докладе о работе правительства, озвученном 5 марта на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) - высшего органа государственной и законодательной власти КНР. Учитывая, что по итогам минувшего года ВВП КНР достиг 126 трлн юаней, легко подсчитать: страна намерена в нынешнем году нарастить свой ВВП еще как минимум на 6,3 трлн юаней, его объем превысит психологически важный порог в 130 трлн, сообщает CGTN





Экономисты считают, что правительство "поскромничало" с плановым показателем, который будет превышен, как это произошло в минувшем году. Напомним, что в 2023-м при плане в "порядка 5%" национальная экономика выросла на 5,2%. В году нынешнем рост ВВП способен достичь 5,3-5,4%, уверен член ВСНП от провинции Ляонин Юй Мяоцзе.





Уверенность в этом внушают и плановые показатели роста, представленные регионами до открытия сессии ВСНП. Так, из 26 крупнейших городов Китая, которые обеспечивают 40% национального ВВП, лишь один опустил плановый показатель роста ниже планки в 5%. Десять городов определили их на уровне 6% и выше. Рекордсменом стал административный центр провинции Хэнань, город Чжэнчжоу, который намерен увеличить свой ВВП на 7% в нынешнем году. Самую высокую среди всех регионов планку роста на 2024-й поставила провинция Хайнань 8%.





Ставка в экономическом развитии в нынешнем году будет сделана на развитие инвестиций и внутреннего потребления. Это было вполне ожидаемо: еще в декабре на Центральном совещании по экономической работе была подчеркнута необходимость "эффективной корреляции между инвестициями и ростом потребления". Расчет прост: наращивание инвестиций будет означать новые рабочие места и рост доходов населения, что повлечет повышение потребительской активности.





При этом в развитии инвестиционной деятельности государство берет инициативу на себя. Как пояснял ранее председатель КНР Си Цзиньпин, "ожидания частных инвесторов ныне невелики, поэтому ведущую роль должно играть государство".





В нынешнем году на инвестиции из центрального бюджета будет выделено 700 млрд юаней. На 100 млрд юаней по сравнению с 2023 до 3,9 трлн юаней - повышена квота эмиссии целевых облигаций госзайма для правительств на местах. Главное - введен новый механизм поддержки инвестиций. Это эмиссия сверхдолгосрочных спецоблигаций госзайма на осуществление стратегических проектов. В этом году таких облигаций будет выпущено на триллион юаней. Эмиссии продолжатся и в последующие годы, отмечено в докладе правительства.





Самой сложной задачей, несомненно, станет обеспечение развития внутреннего потребления. В 2023 оно продемонстрировало заметный "посткоронакризисный отскок": розница взлетела на 7,2%, а вклад конечного потребления в национальный рост достиг 82,5%. Однако в 2024, по прогнозу сотрудника Китайского института макроэкономики Тянь Юня, темпы роста розницы замедлятся до 5%, конечное потребление обеспечит только половину национального экономического роста. Проблема "недостаточного внутреннего спроса" прямо обозначена в докладе правительства. Действительно, соотношение объемов розницы к национальному ВВП в Китае сегодня составляет лишь порядка 37%.





Это крайне низкий показатель для страны, не находящейся в состоянии войны", - констатировал не так давно в интервью экономическому изданию "Цайсинь" экс-глава американского Минфина Лоуренс Саммерс.





Ставка сбережений в КНР сегодня достигает 40% от располагаемого дохода - это тоже невероятно высокий показатель.





Попытки "вскрыть кубышки" китайского потребителя пока не отличаются высокой эффективностью. Все дело в изменившейся психологии граждан, падении их уверенности в завтрашнем дне, считают эксперты.





Мы заинтригованы контрастом между сохраняющимся ростом располагаемых доходов населения (6,1% в 2023. - Прим. ред.) с одной стороны и одновременным падением уверенности в завтрашнем дне - с другой. Некогда уверенный в лучшем будущем, в постоянном увеличении своих доходов китайский потребитель изменился до неузнаваемости. По результатам исследования консалтинговой компании BСG, 67% китайского среднего класса в ближайшие 12 месяцев намерены либо оставить неизменными, либо сократить свои расходы", пишет авторитетный китайский экономист Чэнь Лун.





Чтобы излечить "потребительскую хандру", Китай запустит годовую кампанию стимулирования потребления под лозунгом "Потребляй - и не беспокойся". Ее подробности в докладе правительства не приводятся, однако можно с уверенностью говорить: мы узнаем о них в ближайшее время. Среди возможных мер - проведение череды эмиссий потребительских ваучеров, предоставляющих скидки в 15%-20% на товары общего потребления. Высока вероятность наращивания кредитования потребления. Китай уже предпринимает меры в этом направлении. Так, в начале февраля на 25 базовых пунктов - с 4,2% до 3,95% - снижена базовая процентная ставка по долгосрочным кредитам. А китайским студентам объявили кредитные каникулы на весь 2024 год. Учащихся вузов освободили от выплаты процентов по займам, а также предоставили возможность отсрочить возврат кредитов до 12 месяцев. Возможно и снижение налогового давления на потребителя, чтобы тот смог больше тратить. Во всяком случае, такое предложение вынесла на рассмотрение ВСНП известный предприниматель и депутат Дун Минчжу. Она предлагает заметно увеличить размер дохода, освобождаемого от подоходного налога. Сегодня налог не платит гражданин, получающий в месяц 5000 юаней и менее. Дун Минчжу призвала повысить объем необлагаемого подоходным налогом заработка до 8 тысяч или даже 10 тысяч юаней в месяц. Примечательно, что в проекте бюджета на 2024 обозначена цель "выработки налоговой политики по поощрению потребления". Так что предложение Дун вполне может быть учтено.





Разумеется, законодатели не забыли и о поддержке частного предпринимательства, прежде всего - малого и среднего. В проекте бюджета 2024 обозначено, что государство в нынешнем году снизит налоговое давление на бизнес на 2,2 трлн юаней. Главным бенефициаром этой политики станет именно частный малый бизнес.





Кроме того, обозначена задача "дальнейшего развития поддержки индивидуального предпринимательства". Мера важная: сегодня в КНР насчитывается 124 млн индивидуальных предпринимателей, которые обеспечивают работой порядка 300 млн человек по стране - это более трети от общей численности трудоспособного населения КНР, свидетельствует отчетность Госуправления рыночного регулирования КНР.





Также прописана задача дальнейшего роста кредитования частного сектора экономики. Приоритет, опять же отдадут среднему и малому предпринимательству. Напомним, что в 2023 году Китай на 23% увеличил кредитование малого и микробизнеса - было выдано займов на 29 трлн юаней (порядка $4 трлн). Темпы роста кредитования малого бизнеса оказались на 13 процентных пунктов выше, чем в целом темпы роста кредитования по стране.





Законодатели рассчитывают, что "троица" из наращивания инвестиций, стимулирования потребления и поддержки частного предпринимательства дадут толчок к хорошему посткоронакризисному росту, как экономическому, так и социальному. В частности, по стране в этом году планируется создать 12 млн новых рабочих мест, а доходы населения - "увеличить пропорционально экономическому росту".