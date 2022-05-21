В Кыргызстане прошла неделя традиционной музыки

В Кыргызстане сегодня стартовала неделя традиционной музыки, которая продлиться до 25 апреля. Мероприятие приурочено к празднованию Дня традиционной музыки - 25 апреля, сообщает министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики страны, рассказывает СИНЬХУА Новости
Целью недели традиционной музыки является сохранение, совершенствование и развитие традиционной музыки, пластов устно-профессиональной музыки в фольклоре и устной традиции в эпоху глобализации.
Так, в рамках недели пройдут культурные и научные мероприятия. В частности, будут организованы выставка-ярмарка традиционной культуры этносов "Наследие", мастер-классы носителей традиционного музыкального искусства, концерты носителей сказительского искусства и мастеров традиционной музыки.
Кроме этого, пройдут Международный конгресс музыки и танца, круглый стол "Преподавание музыкального искусства устной традиции", а также впервые состоится Международная научно-практическая конференция по психосоматической медицине и психологии на тему "Психосоматическая медицина и психология. Синкретизм искусства в психосоматике".
Гостями и участниками недели традиционной музыки будут ученые, деятели науки, культуры, образования, исследователи, исполнители и хранители устной и традиционной культуры из Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Турции, Таджикистана, России, Италии, Великобритании, Германии, Венгрии и других стран.
1 мая в Казахской государственной филармония имени Жамбыла прошел весенний фестиваль-концерт "Гүл Алматы. Flower city".
Артисты - лауреаты республиканских и международных конкурсов и фестивалей:
Детский хор "Байтерек" гимназии № 79. Руководитель - Елена Байысбаева, концертмейстер - Евгения Сахарова.
Детский хор "Көктем" ДХШ № 1. Руководитель - Наталья Чечель, концертмейстер - Мария Дорошенко.
Детский хор "Көкек" гимназии № 83. Руководитель - Наталья Марченко, концертмейстер - Еркебулан Чаким.
Хор мальчиков "Іскер". Руководитель - Сергей Романов.
Средний хор "Қоңырау" школы "Престиж". Руководитель - Светлана Политаева, концертмейстер - Елизавета Цой.
Средний хор "Байтерек" гимназии № 79. Руководитель - Жибек Наурызбаева, концертмейстер - Евгения Сахарова.
Золотой призер международных хоровых конкурсов Италии, Австрии, Китая смешанный хор КНК имени Курмангазы. Художественный руководитель - заслуженный деятель Казахстана Ян Рудковский.
В Нур-Султане пройдет Пасхальный фестиваль, посвященный 30-летию дипломатических отношений между Казахстаном и Россией
28.04.2022, 11:54 12751
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - В Нур-Султане 4, 5, 6 мая пройдут концерты II Пасхального фестиваля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Фестиваль приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией, рассказали организаторы.
4 мая в 18.30 в концертном зале Духовно-культурного центра имени Кирилла и Мефодия (ул. Кюйши Дина, 27/1) состоится торжественное открытие фестиваля, в котором примут участие известные профессиональные и самодеятельные исполнители и музыкальные коллективы. Вход свободный.
5 мая в 19.00 в Органном зале Казахского национального университета искусств (пр. Женис, 33) пройдет концерт "Национальная коллекция" ансамбля солистов "Орнамент" (Санкт-Петербург) под управлением заслуженного артиста России Михаила Дзюдзе. В концерте примет участие солистка Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Анастасия Калагина. Вход по пригласительным билетам.
Фестиваль завершится большим праздничным гала-концертом. Он состоится 6 мая в 18.30 в концертном зале Духовно-культурного центра имени Кирилла и Мефодия (Кюйши Дина, 27/1). Вход свободный.
Кроме этого, на территории Свято-Успенского кафедрального собора развернута выставка писанок - гигантских декоративных пасхальных яиц, расписанных профессиональными мастерами и юными художниками из Нур-Султана, Алматы, Караганды, Петропавловска, Тараза. Вход свободный.
Фестиваль проходит при поддержке посольства России и посольства Беларуси в Казахстане, Союза ремесленников Казахстана и областного центра проведения школьных олимпиад и внешкольных мероприятий "Жамбыл дарыны" (Тараз), добавили в пресс-службе Русского дома в Нур-Султане.
Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая объявил о предстоящих гастролях в Шымкенте
Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая 4 и 5 мая в 19.00 на большой сцене Русского драматического театра представит шымкентской публике три одноактных балета Ф. Шопена "Шопениана", И.С. Баха "Открывая Баха", М. Равеля "Болеро". В рамках гастрольной поездки в фойе театра пройдет фотовыставка с участием ведущих солистов балетной труппы.
"Шопениана" - балетная сюита на музыку Фридерика Шопена. Бессюжетный спектакль - оммаж эпохе романтизма с его вечным конфликтом между мечтой и действительностью, неуловимостью ускользающего идеала.
Художественный руководитель и балетмейстер-постановщик Гульжан Туткибаева восстановила легендарную хореографию М. Фокина, которая по праву считается одной из жемчужин классической хореографии. Мимолетность, воздушность и легкость исполнения - вот, что видишь на сцене. Хочется самому воспарить в воздухе, закрыть глаза и улететь в грёзы и мечты.
Эти спектакли были представлены не только в Казахстане - в нашем театре и Astana Opera, но и на сценах Франции и Англии. А сейчас мы хотим представить эти балеты шымкентской публике и надеемся, что они найдут отклик в сердце каждого зрителя. Артисты балета помимо насыщенного текущего репертуара сейчас активно готовятся к гастролям в Шымкенте. Отдельно хочется отметить работу балетной труппы, ведь для всех трех постановок задействованы одни и те же танцоры. Балетной труппе приходится так быстро менять образы и костюмы, перевоплощаться эмоционально, перестраиваться из классической хореографии в модерн, менять амплуа и партнеров в танце" - говорит Гульжан Туткибаева, художественный руководитель КазНТОБ имени Абая, народная артистка РК.
Балет-неоклассика "Открывая Баха" - абстрактная деконструкция классицизма. Музыка Баха остается неизменным объединяющим классическим элементом, но необычный и неожиданный хореографический язык танца создает аллюзию обрыва классических корней. Все работает на разнообразие, проявление, утверждение, которые играют более значимую роль в нашей жизни, чем мы привыкли думать. Революционная постановка "Открывая Баха"- это всплеск эмоций, то новшество, которого так ждал зритель! От увиденного публика в зале погружается в некий транс - танец просто погружает в пучину доселе невиданных эмоций. Деконструкция всего классического должна рассматриваться как преображение во что-то новое - процесс разрушения, за которым всегда следует перерождение. Фактически это и усиливает красоту и силу танца. Это оригинальная постановка австралийского хореографа-постановщика Дэвида Джонатана.
Морис Равель, хорошо знакомый с самобытным искусством Испании, написал оригинальное сочинение "Болеро", на что его, безусловно, вдохновила известная танцовщица - солистка русского балета Ида Рубинштейн. В свое время она мечтала исполнить на сцене Гранд-опера в Париже хореографическую композицию на испанскую тему.
Балетмейстер Рикардо Амаранте считает историю "Болеро" одой идеалу женской красоты и чувственности.
Когда я получил предложение постановки "Болеро", я воодушевился и испугался одновременно. Ведь мировая хореография знает немало примеров поставки этого балета. Вдохновением для меня послужил известный портрет Иды Рубинштейн - женщины, благодаря которой появилось "Болеро". Я хотел создать чувственный, эмоционально насыщенный балет. Безграничные фантазии ведут нас в мир любви, ревности и страсти", - делится своими ощущениями балетмейстер.
Постановка Рикардо Амаранте - это крик, бурление страстей и буйство танца. Классик-модерн присутствует во всем, что происходит на сцене, как перемещаются танцоры, как декорации и свет меняют настроение зрителя. Все это дополняет и усиливает восприятие музыки Равеля.
Хочется отдельно отметить, что эти три балета были высоко оценены искушенной публикой во Франции и Англии в 2019 году, а постановка "Открывая Баха" была отмечена престижным европейским журналом Dance Europe в номинации New name to watch ("Новое имя к просмотру").
Martial Arts Today. Девушка с нунчаками: уровень богиня
29.03.2022, 10:55 24941
Фото: fishki.net
Девушка продемонстрировала свои навыки владения нунчаками.
Впечатляющее мастерство!
Человек в авангарде: в этом году исполнилось 110 лет со дня рождения Павла Зальцмана
18.03.2022, 19:24 29441
Фото: vecher.kz
В этом году исполнилось 110 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств Казахской ССР Павла Зальцмана.
Творческое дарование Павла Яковлевича Зальцмана было многогранным, он вошел в историю отечественного искусства как художник кино, соратник Шакена Айманова и как мастер станковой живописи, педагог, литератор. Искусствоведы называют Павла Зальцмана литератором в живописи и художником в литературе. Шакен Айманов говорил, что "декорации Зальцмана - это поэзия". Он был творцом с передовым мышлением, художником, в искусстве которого сочетались интеллект и фантазия. Именно такому творческому мышлению учил Зальцмана его наставник - один из самых известных представителей русского авангарда Павел Филонов: он развивал направление аналитического, интеллектуального осмысления образов, сообщает "Вечерний Алматы".
Еще студийцем Павел Зальцман увлекся кино – сначала работал на подхвате у художников ленинградской киностудии, а потом, творчески возмужав, сам стал художником кино. В 30-х он работал на съемках кинофильмов братьев Васильевых ("Личное дело"), Николая Береснева ("Анненковщина"), Ильи Трауберга ("Частный случай"), Адольфа Минкина ("Лунный камень"), Эдуарда Иогансона ("На отдыхе"), Рафаила и Юрия Музыкантов ("За советскую Родину"), Александра Иванова ("На границе").
Это было интересное время, - вспоминал Павел Зальцман. - Картины тех лет отличало новаторство: утверждалась новая концепция человека, ломались стереотипы немого кино, кинематографисты экспериментировали. Шли поиски новых ракурсов, освещения, внутренней динамики кадра, построений пространства".
На рубеже 40-х художнику представилась возможность побывать в нашем регионе - вместе с коллегами он совершил киноэкспедицию в Среднюю Азию и с большим интересом знакомился с культурой Туркестанского края.
Из поездки он вывез много творческих идей и планов, реализовать которые помешала война.
Вместе с коллегами он был мобилизован на проектировку маскировочных работ. За этим техническим названием скрывалось создание макетов городских улиц, площадей, кварталов, памятников исторического и архитектурного наследия. В натуральную величину живописцы и архитекторы выстраивали "город, которого нет" - муляж Ленинграда. Муляжи Зальцмана и его коллег были настолько правдоподобными, что вражеские самолеты бомбили именно по ним, а подлинные шедевры архитектуры оставались нетронутыми.
В разгар блокады Зальцман смог эвакуироваться из осажденного города на Неве - приехал в Алма-Ату, которая на время войны стала центром кинематографии СССР: в городе была создана Центральная объединенная киностудия, включавшая "Мосфильм" и "Ленфильм". В Алма-Ате снимались фронтовые киносборники и полнометражные художественные фильмы.
Зальцман включился в работу. Несмотря на тяготы и нужду военного времени, не слишком устроенный быт, творческая жизнь города била ключом - проходили концерты, в оперном и драматическом театрах шли спектакли. Вся Алма-Ата, включая эвакуированных деятелей искусства, ходила на спектакль "Укрощение строптивой" с молодым актером Шакеном Аймановым. Позже Зальцман познакомился с ним лично, и эта встреча стала началом многолетнего творческого союза.
В 1944 году коллективы киностудий стали возвращаться в Москву и Ленинград. У Павла Зальцмана такой возможности не было: ввиду немецкого происхождения отца за ним закрепили статус спецпереселенца. Но он и не стремился уезжать, почувствовал себя в Казахстане своим, полюбил Алма-Ату с ее солнцем, журчащими арыками, цветущими садами и живописными предгорьями.
Он погрузился в исследование казахского народного искусства, изучал строение юрты, быт аула – все эти знания привносил в творчество, в кинематографическое искусство.
Зальцман стал соратником Шакена Айманова. Художника вдохновлял аймановский энтузиазм, а Шакен Айманов в свою очередь черпал вдохновение из художественных образов, создаваемых Зальцманом. Вместе они работали над картинами "Дочь степей", "Поэма о любви" и "Перекресток".
Филоновское стремление к скрупулезности в передаче деталей Зальцман пронес через всю жизнь и творчески развил идеи своего педагога. По воспоминаниям современников, Павел Зальцман мог создать на киноплощадке такую правдоподобную декорацию аула, что непосвященные принимали ее за подлинное кочевье.
В течение тридцати лет, по 1985 год, Павел Яковлевич Зальцман был главным художником Алма-Атинской киностудии. "Что такое главный художник такой огромной индустриальной системы, как киностудия? Это человек, которому кроме чисто творческих дел надо утверждать сметы, доставать материалы, следить за тем, чтобы в утвержденный финансовый план вошло все необходимое, включая костюмы, участвовать в худсоветах, курировать семьи и параллельно самому работать над картинами", – делился Павел Зальцман.
Помимо картин Шакена Айманова художник работал в фильмах "Золотой рог" и "Ботагоз" Ефима Арона, "Девушка-джигит" Павла Боголюбова и других.
Работая в кино, он продолжал заниматься живописью, благо сюжетов было множество. Будучи портретистом, схватывал суть изображаемого, образы получались живыми, а за каждым портретом прочитывалась человеческая судьба. Кроме того, преподавал в различных учебных заведениях и оставил после себя много учеников.
Не стало Павла Зальцмана в 1985 году. Уже в нынешнее время потомки художника издали его литературное наследие - рассказы, поэзию, где авангардное мышление сочетается с жизненными зарисовками: "Мадам Ф". "Сигналы Страшного суда. Поэтические произведения". "Осколки разбитого вдребезги. Дневники и воспоминания 1925-1955".
Статья опубликована в № 29 от 17.03.2022 газеты "Вечерний Алматы" под заголовком "Человек в авангарде".
"Baroсco. Scherzi musicali di Monteverdi"
01.03.2022, 17:27 39241
Фото: Кадр с видео
Солистка оперной труппы ГАТОБ им. Абая Зарина Алтынбаева (сопрано) и приглашенный артист оперы Батыржан Смаков (контратенор) исполняют в стенах театра бессмертные сочинения истинного художника-композитора эпохи Ренессанса - Клаудио Монтеверди, а балетная труппа театра помогает усиливать ощущение стиля барокко.
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