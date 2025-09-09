08.09.2025, 16:47 3491
На берегах Хайхэ объединяется сила ШОС, открывается новая страница глобального управления
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
Приливные волны Бохайского залива вздымаются, у врат Тяньцзиня звучат радостные песни. В сентябре Тяньцзинь озарился особым блеском - здесь успешно состоялся 25-й саммит Совета глав государств - членов ШОС. Более двадцати зарубежных лидеров, включая президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, а также десять руководителей международных организаций собрались на берегах Хайхэ, чтобы укрепить дружбу и обсудить пути совместного развития. Тяньцзиньский саммит не только принес весомые результаты, но и стал важной площадкой, где председатель Си Цзиньпин выдвинул "Инициативу по глобальному управлению", привлекшую внимание всего мира. Итоги встречи можно выразить тремя словами:
Соединение. Восемь итогов, открывающих новую страницу ШОС
Тяньцзиньский саммит стал крупнейшим и наиболее плодотворным в истории организации. Он ознаменовался восьмью ключевыми достижениями: утверждена стратегия развития ШОС на ближайшие 10 лет; прозвучал справедливый голос в защиту итогов Победы во Второй мировой войне; выражена твердая поддержка многосторонней торговой системе; создана основа для работы "четырех центров безопасности"; принято политическое решение о создании Банка развития ШОС; учреждены шесть платформ практического сотрудничества; разработаны шесть программ действий по обеспечению высококачественного развития; достигнут новый прорыв в реформировании ШОС. Эти шаги стали важным вкладом как для стран-членов, так и для международного сообщества.
Тот, кто держится Великого образа, привлекает весь мир" ("Дао Дэ Цзинь" - Лао Цзы.). Саммит в Тяньцзине продемонстрировал мощную объединяющую силу, притягательность и созидательный потенциал ШОС. Китай, выступая страной-председателем, в духе "ШОС в действии" вместе с партнерами последовательно придерживался "Духа Шанхая" - взаимного доверия и взаимной выгоды, равенства, консультаций, уважения к многообразию цивилизаций и стремления к совместному развитию, - и способствовал переходу ШОС на новый этап: более сплоченный, более деятельный, более энергичный и более результативный.
Согласие. Инициатива по глобальному управлению - ответ на вызовы времени
Председатель Си Цзиньпин впервые представил инициативу по глобальному управлению на форуме ШОС+. Она основана на принципах приверженности суверенному равенству, соблюдении принципов международного права, курсе на многосторонность, отстаивании ориентированного на людей подхода и ориентации на практические действия. В год 80-летия Победы во Второй мировой войне и основания Организации Объединенных Наций, в условиях глубоких преобразований в системе глобального управления и нарастающего дефицита управленческих решений, эта инициатива появилась очень своевременно. Она органично продолжает цели и принципы устава ООН, отражает дух совместных консультаций, совместного строительства и совместного пользования, дает ясный ответ на вопрос: какой должна быть система глобального управления и как ее совершенствовать. Это важное обогащение "дипломатической мысли Си Цзиньпина", имеющее значимое практическое и историческое значение.
Путь Неба - приносить пользу и не вредить. Путь мудреца - действовать и не стремиться к насилию" ("Дао Дэ Цзинь" - Лао Цзы.). Инициатива по глобальному управлению- еще одно важное общественное благо, которое Китай предлагает международному сообществу вслед за глобальной инициативой по развитию, глобальной инициативой по безопасности и глобальной инициативой по цивилизации. Она подобна маяку, освещающему путь реформы системы глобального управления и указывающему направление к созданию сообщества единой судьбы человечества. Она отвечает общим чаяниям стран глобального Юга к миру, развитию и участию в международных процессах, демонстрируя, что Китай является ключевой и незаменимой силой глобального управления, которая вносит в изменчивый мир новый импульс и позитивную энергию.
Сотрудничество. Китайско-казахстанское добрососедство - образец двусторонних отношений
Казахстан - место выдвижения инициативы "Один пояс, один путь" и важный регион для его практической реализации, играет незаменимую роль в рамках ШОС. Будучи странами-основателями организации, Китай и Казахстан на протяжении всего времени тесно координируют действия в ее рамках. Накануне саммита председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств присутствовали на церемонии подписания более 20 двусторонних документов в сферах сопряжения стратегий развития, энергетики, науки и технологий, жилищного строительства, образования, спорта, охраны дикой природы; также были открыты две новых "мастерских Лу Бань" в Казахстане. Успешная практика сотрудничества приносит прямую пользу народам двух стран, служит ценным опытом для других государств-членов и стала образцом регионального взаимодействия.
Близкие довольны - и дальние приходят" ("Лунь Юй" ). За 24 года ШОС выросла из "Шанхайской пятерки" в крупнейшую региональную организацию по численности населения и площади. Сегодня Китай готов вместе с Казахстаном и другими партнерами эффективно реализовать четыре глобальные инициативы, содействовать построению более тесного сообщества единой судьбы в рамках ШОС и вносить более весомый вклад в создание сообщества единой судьбы человечества. В заключение:
На берегах Хайхэ собрались лидеры, свежий ветер ШОС приносит обновление и благо.
Глобальные инициативы открывают путь, многополярный мир стремится к взаимной выгоде.
Китайско-казахстанское сотрудничество становится примером, добрососедство открывает новую страницу.
Разделяя единую судьбу и находясь в одной лодке, народы мира плечом к плечу устремляются к светлому будущему.
Автор: генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй
Тяньцзинь - крупный промышленный и логистический центр в Китае, где берет начало новый Шелковый путь. В Поднебесной, где философии и символизму придается серьезное значение, выбор места встречи лидеров ШОС несет в себе очевидные смыслы и посылы. На "нулевом километре" новой геополитической реальности главы государств Шанхайской организация сотрудничества утверждают планы развития на долгосрочную перспективу, сообщает информационное агентство "Кабар".
ШОС сегодня это 10 государств полноправных членов - Кыргызстан, Китай, Казахстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Индия, Иран, Беларусь и 16 стран наблюдателей, и партнеров по диалогу - Афганистан, Монголия, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. Шанхайская организация сотрудничества "сблизила" не только соседей по Евразии и глобальный Юг, значительный интерес к объединению проявляют и на Ближнем Востоке, и на других континентах. ШОС сегодня - это регион, где не смотря на глобальную нестабильность на внешнем контуре и кризисы наблюдается уверенный экономический рост, реализуются крупные инфраструктурные проекты и активно развиваются транспортные коридоры.
Экономическая интеграция на условиях взаимной выгоды, без принуждений, каких-либо условий и ущерба суверенитету - это новая геополитическая конфигурация, которая приходит на смену старому миропорядку, основанному на праве сильного. ШОС набирает экономическую мощь и утверждается, как объединение способное обеспечить собственную безопасность и защитить сферу своих интересов. Шанхайская организация сотрудничества никому себя не противопоставляет, но при этом готова отстаивать право на самостоятельное развитие. Поэтому вопросам поддержания региональной стабильности на переговорах в Тяньцзине, главы государств также уделили достаточно серьезное внимание.
Председатель Китая Си Цзиньпин выступил на саммите с призывом укреплять солидарность и расширять взаимодействиями между участницами организации, а также использовать преимущества каждой страны, чтобы нести "ответственность за мир, стабильность, развитие и процветание нашего региона". Государствам ШОС нужно использовать преимущества своих рынков и "взаимодополняемости экономик", упрощать процедуры торговли и инвестиций, укреплять сотрудничество в сфере энергетики, инфраструктуры, цифровой экономики, инноваций и искусственного интеллекта.
То есть сообща двигаться к модернизации путем взаимной поддержки во имя общего будущего", - подчеркнул Си Цзиньпин.
Также лидер Китая сказал, что нужно сохранять приверженность равноправию и справедливости, "отстаивать историческую правду о Второй мировой войне", защищать многополярное мироустройство, поддерживать многостороннюю торговую систему, основанную на основе ВТО. Он призвал скорее открыть Центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности, Антинаркотический центр ШОС, а также создать Банк развития для стран партнеров.
Президент России Владимир Путин отметил, что в принятой на саммите программе ШОС до 2035 года предопределяет магистральные направления деятельности Шанхайской организации в политике, экономике, безопасности, в гуманитарной сфере.
Темпы развития сотрудничества в рамках ШОС действительно впечатляют. Например, средний прирост валового внутреннего продукта стран-членов в прошлом году составил более пяти процентов, промышленного производства - 4,6 процента. Поступательно растет и встречная торговля. Все это выше мировых показателей. Во взаиморасчетах все шире используются национальные валюты. Мы выступаем за выпуск совместных облигаций государств-членов, за создание в ШОС собственной платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры, за формирование банка совместных инвестиционных проектов. Все это позволит повысить эффективность наших экономических обменов, обезопасить их от колебаний внешней конъюнктуры", - акцентировал внимание Владимир Путин.
Лидер Кыргызстана Садыр Жапаров акцентировал внимание на том, что благодаря политической воле глав государств Центральной Азии была разрешена одна ключевых проблем и угроз безопасности - Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан урегулированы территориальные разногласия. Теперь в регионе нет спорных границ.
Эти решения наглядно демонстрируют способность государств-членов, руководствуясь "Шанхайским духом", находить взаимоприемлемые решения по наиболее чувствительным вопросам, тем самым укрепляя архитектуру региональной стабильности, добрососедства и долгосрочного развития", - подчеркнул президент Кыргызстана.
По итогам саммита в Китае саммита ШОС в Тяньцзине было подписано более 20 совместных документов. В том числе декларация глав государств, стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества, программа по противодействию экстремистской идеологии и дорожная карта по реализации стратегии энергетического сотрудничества.
Принято принципиальное решение о запуске механизмов формирования Банка развития ШОС. Еще одним важным для нас итогом стало то, что в период председательствования Кыргызстана город Чолпон-Ата будет олицетворять собой туристическую и культурную столицу Шанхайской организации сотрудничества.
Как отмечают эксперты, принятые в Тяньцзине решения, закладывают основы для полноформатного многостороннего взаимодействия, дальнейшего экономического роста в регионе ШОС и обеспечивают безусловную защиту интересов стран-партнеров и гарантируют право на выбор собственного пути развития.
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар"
Трагически закончилась история Натальи Наговициной. Почти две недели одна на высоте около 7200 метров со сломанной ногой... Но многие до последнего верили в чудесное спасение. Ожидает ли еще Наталья спасательную группу, остается только догадываться, сообщает интернет-портал "Российской газеты".
Вечером 22 августа спасательная группа в составе четырех человек вернулась в базовый лагерь из-за сложных погодных условий: сильный ветер, метель и экстремально низкая температура воздуха - все эти факторы не позволяют добраться до альпинистки. К тому же, по словам начальника базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрия Грекова, транспортировать Наговицину с пика Победы было бы просто невозможно. Сезон восхождений на пик Победы уже завершен, в этом году погода уже не позволит спасателям добраться до Натальи. Такая возможность появится только летом 2026 года.
Решает случай
Все, кто занимается альпинизмом на серьезном уровне, понимают: это дело смертельно опасное. Как говорила знакомый инструктор, "успешное восхождение - это лишь отчасти опыт, но зачастую - везение и случай". Именно случай дважды сыграл роковую роль в жизни Натальи. Первый - во время восхождения на Хан-Тенгри летом 2021-го. На высоте 6800 метров у мужа Натальи Сергея произошел инсульт.
- Где именно вы находитесь?
- Под куполом, выше 6800
- Какое его состояние сейчас?
- Не может сидеть, валится на бок, речь путанная.
- Наташа, вам нужно спускаться самой, вы не сможете ему ничем помочь. Как меня понял? Прием.
- Я все понимаю, но я не оставлю его одного.
...
- Наташа, ответьте Южному!
- На приеме.
- Вам нужно спускаться. Наташа, погода портится, скоро ночь.
- Я не оставлю мужа - он совсем беспомощный, я питье ему даю.
- Значит, ваше решение - ночевать рядом с ним?
- Да. (Из переговоров по рации с базовым лагерем)
Несмотря на уговоры, Наговицина отказалась оставить парализованного мужа и провела с ним всю ночь до прихода спасателей. Год спустя в документальном фильме альпиниста и режиссера Дмитрия Синицына "Остаться с Хан-Тенгри" она призналась: "У меня был выбор: если я сейчас уйду - у меня муж умрет, если не уйду - есть шанс, что он выживет. Дать шанс на жизнь или уйти..."
Всю ночь она защищала супруга от обморожения - трясла, обнимала. С рассветом появилась надежда, что худшее позади.
Я говорю: "День-то мы по-любому проживем". Хотя воды уже никакой не было... И тут нас находят гиды, которые шли к нам на помощь аж с 5200... Было такое настроение, что уже все - сейчас спасут!... Почему-то я в них так поверила", - поделилась Наталья.
Сергея спасти не удалось. Гиды отправили Наталью вниз и попытались спустить ее мужа до 6000 м, но не успели и оставили на высоте 6400 м в спальнике, пристегнутым к перилам. На следующий день они отправились за ним, но на месте осталась только пристегнутая обвязка.
17 августа 2022 года Наталья второй раз поднялась на Хан-Тенгри, чтобы установить табличку в память о погибшем супруге и исполнить его последнее желание - выпить кваса.
Мы шли на Хан-Тенгри, и она несла тяжелую табличку наверх(...) Ей было тяжело, но она ее никому не отдавала, сама несла. Шла последняя. Она всегда шла спокойно, в своем темпе. И шутила: "Если кому-то не нравится, что я иду последняя - идите в палатку и отдыхайте. Я иду и иду. Все". Причем, в тот момент была жуткая непогода, просто жутчайшая! Ничего - дошла и донесла табличку", - рассказал в беседе ее друг, альпинист Алексей Попов.
Никто не предполагал, что спустя три года роковой случай настигнет уже саму Наталью на пике Победы.
Мечты о "Снежном барсе"
Пик Победы - один из пяти семитысячников, на которые необходимо подняться, чтобы получить титул "Снежный барс" или "Покоритель высочайших гор СССР". По словам многих альпинистов, Победа - одна из самых тяжелых и сложных вершин программы: лавины, резкие перепады погоды и трудные маршруты унесли здесь жизни более 100 альпинистов. И все же, ее необходимо "взять", чтобы получить почетный значок.
О "Снежном барсе" Наталья мечтала с мужем - они ездили в альплагеря на сборы, тренировались. В июле 2017-го они поднялись на пик Ленина. После несчастного случая в 2021-м эти планы не оставила. В августе 2022-го "взяла" Хан-Тенгри, в июле 2023-го - пик Озоди и уже в следующем месяце - пик Исмоила Сомони. На пути к заветному титулу оставалась только Победа.
У Наташи были четыре горы закрыты, она хотела получить этот титул. В прошлом году она собиралась на Победу, но не получилось - ее гид, с которым она собиралась, травмировался, поэтому не пошли", - рассказал Алексей Попов.
По словам альпиниста, знакомые отговаривали Наталью от восхождения на Победу. Гора опасная, да и три месяца назад, в мае, она травмировала ногу - шла в группе, а впереди идущий случайно спустил камень.
Нога не зажила. Когда мы с ней перед отлетом общались, она сказала, что поедет на Ленина. Я говорю: "Наташа, зачем? Может, тебе не надо на Победу?" Она ответила, что просто съездит на Ленина погулять (...) Ленина - технически очень простая гора. Видимо, она просто не хотела говорить, что идет на Победу", - вспоминает Алексей.
Скорее всего, Наталья сходила на пик Ленина, чтобы получить акклиматизацию на семи тысячах.
Это один из важных моментов, потому что на Победу не ходят неакклиматизированным и не ходят акклиматизироваться (...) На Победу стараются лишний выход не делать - очень опасная гора. То есть Наташа получила акклиматизацию на пике Ленина и полетела уже на Победу", - поясняет Алексей.
Зона смерти
Почему же не удалось спасти Наталью Наговицину? У альпинистов есть термин "зона смерти", где давление кислорода недостаточно для поддержания жизни в течение длительного времени. Обычно ее граница начинается с 8000 метров, но высота, на которой оказалась в ловушке альпинистка, к ней крайне близка. Спускать пострадавшего с такой высоты представляется практически невозможным - разреженный воздух, крайне низкие температуры.
У каждой горы есть неофициально рассчитываемый "процент смертности", то есть соотношение поднявшихся на вершину альпинистов и погибших во время восхождения. Для пика Победы это около 8%. По словам начальника базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрия Грекова, за всю историю с Победы никого не удалось эвакуировать.
Безусловно, попытки были. Сначала вытащить альпинистку из западни попытался знакомый с ней еще с Хан-Тенгри итальянец Лука Синигалья - не вышло. Сейчас его тело лежит в пещере на высоте 6900 метров.
16 августа на помощь Наталье вылетел военный вертолет Ми-8 с альпинистами-спасателями на борту, но из-за плохой погоды совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. Впрочем, даже при прекрасных погодных условиях маловероятно, что вертолет смог бы подняться на такую высоту.
Как рассказал координатор общественного альпинистского спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников, имеющиеся в этом регионе вертолеты Ми-8 имеют высотный потолок до 5000 м. Единственным на сегодня местом на планете, где есть пилоты и техника для проведения спасработ на высоте около семи тысяч, является Эверест, Непал.
Логичным может показаться использование беспилотника, ведь фактически дроны уже помогли в поисково-спасательной операции альпинистки - именно маленький БПЛА с камерой смог найти ее палатку. Почему бы не доставить с помощью другого дрона еду, питье, медикаменты? Но и тут не все гладко.
Доставка в данном случае подразумевала бы сброс груза, что несет определенные риски. Мы не знаем ее состояние, может ли она выйти. В нашей поисково-спасательной практике мы никогда ничего не сбрасываем именно пострадавшим, так как этим можно еще больше навредить человеку", - сообщил руководитель направления беспилотной авиации ДПСО "ЛизаАлерт" Евгений Герасимов.
Что касается эвакуационных дронов, то беспилотники, способные поднимать до 100 килограммов существуют, но не на высоте выше 7000 метров.
Спускать человека беспилотником с высоты 7200 метров вниз - это нереально, учитывая вес человека в амуниции на такой высоте. Надо расчеты проводить: какая мощность и двигатели нужны, какие лопасти, чтобы поднять такой вес на такой высоте. Туда не каждый вертолет заберется, а законы физики пока никто не научился обманывать", - добавил Герасимов.
Искала возможности жить
Можно бесконечно строить догадки, почему провалилась спасательная операция и что же в действительности произошло на пике Победы в эти роковые дни. И если ответ на первый вопрос подскажут эксперты, то на второй знает лишь сама Наталья.
47-летняя Наталья Наговицина была влюблена в горы. Она была опытной альпинисткой и сильным человеком.
Наташа была очень позитивным человеком, я никогда не слышал от него каких-то жалоб. Любила горы, приключения, бегать и сына своего очень любила (...) Она искала возможность жить и наслаждаться этой жизнью. И она была готова, Наташа точно понимала, куда идет и зачем, и я думаю, она понимала, что не может идти с непроверенным человеком", - вспоминает Алексей Попов.
Также в материале сообщается о том, смогут ли альпинисту посмертно присвоить титул "Снежного барса", ведь фактически Наговицина покорила пять вершин.
Чтобы получить "Снежного барса" нужно не просто подняться на пять семитысячников, но и благополучно спуститься в базовый лагерь. Так прописано в правилах", - объяснил ведущий эксперт по присвоению почетного знака "Покоритель высочайших гор СССР", член классификационной комиссии, альпинист Владимир Шатаев.
По его словам, возможно, в будущем правила пересмотрят, если будет запрос. Впрочем, наличие значка - не самое важное, она любила горы и всегда будет на высоте.
Коротким и хлестким постом в социальных сетях президент Кыргызстана Садыр Жапаров отреагировал на новую серию разоблачений и задержаний подозреваемых в коррупции, сообщает информационное агентство "Кабар".
Ни один чиновник, присвоивший государственные средства, не останется безнаказанным, даже если это произойдет позже. Поэтому одумайтесь сейчас. В наше время воровства государственных средств быть не должно", - подчеркнул президент Кыргызстана.
Без вариантов. Уличенные в казнокрадстве, тяжком преступлении против государства и народа теперь сразу доставляются на допросы прямо с рабочего места. Коррупционеров арестовывают на заседаниях, выездных совещаниях и эти эффектные кадры сразу попадают в интернет. Так было с мэром Токмока и его подручными. Недавно в Оше на публичном мероприятии взяли под белы ручки руководителей районных подразделений налоговой. И все уже чувствуют: там, где по поручению президента работает генерал Ташиев, будут распекать взяточников и мздоимцев.
Как видно по лентам новостей, в регионах после приезда главы ГКНБ и посадок подозреваемых в коррупции все государственные органы и ответственные лица начинают демонстрировать фантастическую работоспособность и продуктивность. В Нарыне за пару дней был уложен асфальт на дорогу, которую до этого безрезультатно ремонтировали больше года. Центральная часть города Ноокат изменила свой облик всего за одну ночь. В социальных сетях пользователи пишут, что в городах, где сажают мэров, распускаются цветы.
Парк в бывшем селе Пригородное теперь, скорее всего, тоже преобразится. На его реконструкцию деньги выделялись трижды, но подрядная организация их ни разу не получила. Финансы осели в карманах чиновников. Разбираться на место приехал глава ГКНБ, туда же для "разбора полетов" были приглашены подозреваемые в присвоении бюджетных средств.
Камчыбек Ташиев разговаривает с утратившими доверие управленцами очень откровенно, называя вещи своими именами. "Этот человек три раза проводил тендер по парку и все три раза присвоил деньги. Вот подрядчик дал показания: "Мы не получали деньги. Он деньги взял и присвоил". Один и тот же участок три года подряд проходил по тендерам и вот в каком состоянии этот парк сейчас", - так Ташиев обрисовал деятельность руководителя 4 Управления мэрии (ранее - Департамент по управлению муниципальным имуществом), а оценить состояние парка предложил мэру Бишкека, так как Пригородное - теперь часть столицы.
Если мы и дальше будем расхищать государственные средства, тогда где останется государство? А вы этого человека назначили на высокую должность", - продолжил генерал, обращаясь к Айбеку Джунушаливу.
Речь шла теперь уже о бывшем главе ДУМИ мэрии Бишкека, до этого руководившим Пригородным айыл окмоту Бакыте Шеримбекове. "Конкретный коррупционер. А вы его на высокую должность поставили. Что, он там должен был "улучшить ситуацию"? На сегодняшний день имущество города находится в его руках, так ведь? Нужно уметь подбирать кадры. Всё это происходит потому, что у вас нет навыков в кадровой политике. Мы говорим, что сейчас увеличился бюджет города и республики, но какая от него польза, если такие чиновники его разворовывают? Вот в каком состоянии находится этот парк. Меня охватывает гнев. Арестовать!" - поставил точку Ташиев.
Этот день борьбы с коррупцией был очень насыщен в плане заключения под стражу столичных управленцев. С совещания в микрорайоне "Тунгуч" конвой увез на допрос вице-мэра Бишкека Жамалбека Ырсалиева. За короткий срок погорел уже второй заместитель столичного градоначальника. Его подозревают в махинациях с земельными участками. Вместе с ним арестованы несколько сотрудников акимиатов Ленинского и Первомайского районов. Ещё одной громкой новостью стало задержание ГКНБ главного инспектора счетной палаты, уличенного в вымогательстве взятки у сотрудника дипломатической миссии.
Политолог Бакытбек Жумагулов в комментариях ИА "Кабар" рассказал, что первые лица государства продемонстрировали, что борьба с проявлениями взяточничества и казнокрадства не будет носить декларативную или декоративную форму. У них есть однозначное понимание того, что только реальными посадками можно перевоспитать чиновников.
На фоне тех резонансных задержаний, которые произошли в последнее время с участием председателя ГКНБ, плюс к тому же жесткое предупреждение президента, показывают, что руководство страны будет и дальше бороться с проявлениями коррупции. Предупреждения были, но теперь они закончились, кто этого не понял, того ожидает привлечение к уголовной ответственности.
Пока министерства, областные администрации и другие органы, похоже, до конца не осознали, что оказались в другой реальности, где работают законы. Мне кажется, что они это скоро поймут и тоже подключатся к борьбе с коррупцией на всех уровнях. К профилактике нужно привлекать депутатов парламента, общественные организации. Да и простые граждане, видя последние примеры, не должны бояться озвучивать неприглядные факты. Такой процесс идет, и он уже приносит результаты", - подчеркивает Бакытбек Жумагулов.
Так что эмоциональный призыв президента к чиновникам - "Опомнитесь, пока не поздно!" четко даёт понять о том, что работа по выявлению коррупции в органах государственной власти будет продолжена. А сажать будут и дальше, невзирая на связи и былые заслуги. Как пообещал Садыр Жапаров, достанут всех, кто запускает руку в бюджет, занимается махинациями с землей и государственной собственностью, злоупотребляет служебным положением для личного обогащения. Наказание за коррупцию неотвратимо, уголовные дела не имеют срока давности!
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар"
В разгар лета, когда берега реки Ишим озаряют солнечные блики на прозрачной воде, а луга радуют глаз сочной зеленью, столица Казахстана Астана стала местом исторической встречи. Именно здесь председатель КНР и лидеры пяти стран Центральной Азии собрались, чтобы укрепить многовековую дружбу, обсудить стратегические векторы партнерства и наметить путь к высококачественному развитию. Этот саммит ознаменовался подписанием более ста соглашений, превратившись в образец регионального взаимодействия и внеся весомый вклад в дело мира, стабильности и прогресса во всем мире.
Прежде всего, был достигнут беспрецедентный уровень политического взаимного доверия. За три десятилетия после установления дипломатических отношений Китай и страны Центральной Азии выстроили всестороннее стратегическое партнерство, закрепили его множеством документов в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и продвигают идею сообщества единой судьбы как на двустороннем, так и на региональном уровне. Ключевым элементом нынешнего саммита стала концепция "Дух "Китай - Центральная Азия", предложенная председателем КНР Си Цзиньпином. Она опирается на взаимоуважение, доверие, взаимную выгоду и поддержку, а также на стремление к модернизации через высококачественное развитие. Символом этого политического единства стала Астанинская декларация, подписанная всеми шестью лидерами. В ней стороны подтвердили готовность поддерживать друг друга по ключевым вопросам. Китай выразил твердую поддержку суверенитета и пути развития стран региона, а государства Центральной Азии вновь заявили о приверженности принципу "одного Китая", подчеркнув, что Тайвань является неотъемлемой частью китайской территории. Декларация стала мощным выражением политического консенсуса и сигналом стабильности в условиях глобальной неопределенности.
Во-вторых, мы добились впечатляющих результатов в практическом сотрудничестве. На саммите было провозглашено, что 2025-2026 годы станут годами высококачественного развития сотрудничества Китая и Центральной Азии с акцентом на шести приоритетных направлениях, таких как бесперебойная торговля, промышленность и инвестиции, транспортная взаимосвязанность, зеленое недропользование, модернизация сельского хозяйства и взаимные поездки граждан. Главы шести государств стали свидетелями подписания плана действий по высококачественному совместному строительству инициативы "Один пояс, один путь". Это первый случай, когда Китай заключает подобный документ со всеми странами приграничного региона. Также на саммите было принято решение учредить в рамках формата "Китай - Центральная Азия" центр по борьбе с бедностью, центр по обменам и сотрудничеству в области образования, центр по борьбе с опустыниванием, а также площадку по созданию благоприятных условий для торговли. Эти инициативы направлены на улучшение благосостояния населения стран Центральной Азии, подготовку высококвалифицированных специалистов, управление водными и природными ресурсами, а также содействие высококачественному экономическому развитию. Все это ярко демонстрирует глубокий смысл лозунга "продвигать совместную модернизацию посредством высококачественного развития".
В-третьих, саммит продемонстрировал новый уровень добрососедства и дружбы. Лидеры шести стран подписали договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве - документ, который юридически закрепляет принцип вечной дружбы между народами. Это соглашение стало новой вехой в истории китайско-центральноазиатских отношений, открывая дорогу для сотрудничества на десятилетия вперед. Было подписано более ста соглашений об установлении городов-побратимов, что создает прочную гуманитарную основу для народной дипломатии. Эти "мосты дружбы" способствуют расширению культурного и человеческого взаимодействия. Также стороны договорились активизировать сотрудничество в таких направлениях, как парламентские и межпартийные связи, взаимодействие женщин и молодежи, работа СМИ, аналитических центров и общественных организаций. В ближайшие годы в странах Центральной Азии откроются культурные центры, мастерские Лу Бань, филиалы китайских вузов и центры традиционной медицины. Все это станет новым импульсом для диалога цивилизаций и продолжением тысячелетней традиции дружбы между народами.
Особая роль в укреплении регионального взаимодействия принадлежит Казахстану - именно здесь, на этой земле, впервые была озвучена инициатива "Один пояс, один путь". В рамках саммита председатель КНР Си Цзиньпин провел отдельную встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны подтвердили намерение и дальше следовать стратегическому курсу, укреплять взаимное доверие и всестороннее сотрудничество. Было подчеркнуто стремление придавать новое содержание китайско-казахстанскому сообществу единой судьбы. По итогам визита было подписано более 60 двусторонних соглашений, охватывающих торговлю, инвестиции, науку и технологии, таможенное регулирование, туризм, СМИ и другие сферы. Все это стало мощным импульсом для дальнейшего углубления связей между двумя странами в их "золотой период".
В бурном и переменчивом мире китайско-центральноазиатский корабль уверенно держит курс вперед - под парусами гуманитарного взаимопонимания и с веслами экономического прагматизма. Под мудрым руководством лидеров и в духе стратегического партнерства он движется к миру, стабильности и процветанию. Следуя духу "Китай - Центральная Азия", воплощая в жизнь концепцию сообщества единой судьбы и три глобальные инициативы Китая, мы вместе строим наш общий, гармоничный и процветающий дом.
Автор: генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй
БелАЗ величиной с трехэтажный дом, на фоне которого сделали памятное фото лидеры ЕАЭС, как символ той экономической мощи, которую стремятся достичь страны-партнеры. Евразийский экономический форум в Минске стал не только демонстрацией достижений, но и площадкой для откровенного обмена мнениями между лидерами организации, сообщает информационное агентство "Кабар".
Интеграция в ЕАЭС идет, есть обнадеживающие и позитивные результаты, но и недочетов тоже хватает. Об этом откровенно заявил принимающий форум глава Беларуси Александр Лукашенко. Сначала о хорошем.
Совокупный ВВП ЕАЭС за 10 лет существования вырос почти на 18%, взаимный товарооборот - на 37%, уровень безработицы снизился более чем в 2 раза и составляет 2,8%. Объем продукции сельского хозяйства за указанный период увеличился на 25%, грузооборот - на 10%, объем инвестиций - более чем на 40%", - отметил Лукашенко и далее рассказал о том, что вызывает у него вопросы.
18 важнейших показателей - основных положений из нашей стратегии, которая должна была быть реализована до 2025 года, не реализованы - мы их не выполнили. Беларусь поставила цель создания ЕАЭС 2.0. У каждого президента есть понимание, какими мы хотим видеть наши страны в среднесрочной перспективе. Надо делать так, чтобы интеграция имела добавленную стоимость", - сказал он.
Только сильные партнеры могут признать собственные упущения и начать исправлять их, вместо того чтобы изображать фальшивую активность и жонглировать цифрами из надутых отчетов. Мир меняется, в ряде регионов с очень болезненными последствиями, поэтому адаптация к деградации международной торговли и логистики - процесс необходимый и неизбежный. ЕАЭС 2.0 в видении большинства глав государств - это кратное наращивание производственных мощностей, совместное создание конкурентных продуктов, цифровизация и развитие торговли со странами, открытыми сотрудничать с экономическим союзом.
В ходе пленарного заседания президент Кыргызстана Садыр Жапаров рассказал о том, какие результаты достигнуты партнерами по Союзу.
Промышленное производство в ЕАЭС за 10 лет выросло на 29%, превысив $1,5 трлн по итогам 2024 года. В ЕАЭС сформирована карта индустриализации союза, в которую на сегодняшний день включен 271 проект из 31 отрасли на общую сумму свыше $240 млрд, а также 257 крупных инвестиционных и инновационных проектов на $18 млрд", - подчеркнул Садыр Жапаров.
Сейчас тенденции таковы, что набранные темпы необходимо наращивать, таким образом, чтобы интеграция в Евразийском экономическом союзе расширила горизонты возможностей для партнеров, был создан задел на перспективу, экономики усиливали и взаимодополняли друг друга. В этой связи Садыр Жапаров высказал ряд инициатив для углубления сотрудничества:
Повышение уровня локализации производств, создание вспомогательных кластеров с участием МСП
Для достижения достаточного уровня промышленного развития нам необходимо повышать уровень локализации производств на территории государств - членов Союза. Создавать вспомогательные кластеры для крупных производств путем вовлечения цепочки добавленной стоимости субъектов малого и среднего бизнеса.
Цифровая трансформация промышленного сектора
Необходимо формирование конкурента способного научно-исследовательского потенциала промышленной и агропромышленной отрасли. Для этого в первую очередь мы должны обеспечивать свободный обмен научно-технической информацией и взаимодействие между нашими научными организациям.
Повышение научно-исследовательского потенциала и улучшение опытно-конструкторских работ
Необходимо обеспечить сопряжение действующей инфраструктуры научных и образовательных организаций в целях активизации совместных научно-исследовательских и опытных конструкторских работ.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что сотрудничество в ЕАЭС планомерно развивается. В экономическом форуме в Беларуси приняли участие официальные делегации и представители бизнеса более чем из 30 государств, проявляющих интерес к объединению. В мае вступило в силу соглашение о свободной торговле с Ираном. Заключен целый ряд преференциальных договоренностей и с крупными торговыми партнерами - Вьетнамом, Сингапуром, Сербией. Готовы к подписанию соглашения о сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами и Монголией. На стадии обсуждения вопросы либерализации торговли с Индонезией, Египтом, Индией. Выстраивается взаимодействие с БРИКС, СНГ, ШОС, АСЕАН, Африканским союзом и другими организациями.
При этом, по мнению Владимира Путина, ЕАЭС за 10 лет работы достиг ощутимых результатов в своем развитии.
За это время он, безусловно, окреп, состоялся в качестве успешного интеграционного объединения. Существенно укрепился общий экономический потенциал стран "пятерки", и ЕАЭС по праву утвердился в числе одного из ключевых центров глобального развития. Совокупный ВВП участников Евразийского союза увеличился с 1,6 до 2,6 триллионов долларов, а товарооборот с третьими странами прибавил 38% и составляет 800 миллиардов долларов, что вполне сопоставимо с товарооборотом между ведущими экономическими державами мира", - подчеркнул лидер России.
Цифровизация, развитие транспортных коридоров и диверсификация логистики занимают в повестке ЕАЭС особое место. Во все сферы - от развития промышленности до выстраивания маршрутов мультимодальных перевозок - предполагается внедрение высоких технологий. Сопряжение экономических возможностей через цифровизацию, создание максимально бесшовных путей доставки товаров - решение этих задач позволит повысить конкурентоспособность, нарастить потенциал Евразийского экономического союза и утвердиться как одному из центров глобального развития.
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар"
Выбрав путь дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с соседями, Центральная Азия стремится стать экономическим, финансовым и промышленным полюсом Евразии. Саммит "ЦА - Китай", прошедший в Астане, продемонстрировал, что идеи построения большого пространства взаимодействия уже находят воплощение в реальных проектах, а дальнейшие масштабные планы развития расширяют горизонт возможностей, сообщает "Кабар".
Второй саммит глав государств Центральной Азии и лидера Китая задолго до его начала эксперты называли важнейшим политическим событием года, которое окажет влияние на региональное развитие и будет способствовать позитивным переменам на евразийском пространстве. В этом году встреча президентов Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркмении и Таджикистана с председателем КНР стала своего рода концептуальным оформлением тех инициатив, которые два года лидеры государств выработали на первой встрече в Сиане.
В своем выступлении на саммите президент Кыргызстана подчеркнул, что Центральную Азию и Китай связывают исторические, торговые и культурные связи, которые уходят корнями в глубину веков. Совместными усилиями пройден огромный путь укрепления дружбы и добрососедства, установления и развития стратегического партнерства. "Сегодняшний формат нашей встречи мы рассматриваем прежде всего еще одной возможностью придать новый импульс делу укрепления наших связей по всем направлениям взаимного интереса", - отметил Садыр Жапаров.
В программном заявлении председателя КНР Си Цзиньпина было отмечено, что за два года наращивается и углубляется взаимодействие; Китай и страны Центральной Азии добились существенного прогресса в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Так, товарооборот в регионе взаимодействия увеличился на 35%, набирает обороты сотрудничество в области промышленности и инвестиций, зеленого недропользования и научно-технологичных инноваций.
За эти два года официально запущено строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, продвинулась работа над планом строительства третьей трансграничной железной дороги между Китаем и Казахстаном. Слаженно идет работа по модернизации второй фазы автодороги Китай - Таджикистан, устойчиво развивается энергетическое сотрудничество Китая с Туркменистаном. Контейнерные поезда соединяют все больше китайских городов со странами Центральной Азии. Улучшается качество и пропускная способность Транскаспийского международного транспортного коридора. Зеленая промышленность, цифровая экономика, искусственный интеллект, аэрокосмическая и авиационная промышленность становятся новыми точками роста сотрудничества. Кооперация в таких новых отраслях, как трансграничная электронная торговля и онлайн-обучение, приносят выгоды народам наших шести государств", - заявил Си Цзиньпин.
Объединив усилия, страны Центральной Азии во взаимодействии с Китаем создают в регионе надежный транспортный каркас большой проходимости, логистические цепочки выстраиваются так, что ключевые артерии, связывающие крупные экономики Евразии, становятся взаимосвязанными по кратчайшему расстоянию через наш регион, который становится уже не просто географическим центром континента, а главной опорой нового полюса развития. В перспективе железные и автомобильные дороги, проходящие через ЦА, создадут сеть логистических маршрутов, сократив расстояния между севером и югом, востоком и западом. Это не только удобная логистика, для которой уже сейчас строятся грузовые терминалы, сухие порты и транспортные развязки, это база для развития всех видов промышленности и сельского хозяйства. Создается задел на десятки дет вперед, и реализация этого потенциала придает стимулы для экономического прогресса и роста благосостояния граждан.
Как подчеркнул принимающий саммит глава Казахстана, Центральная Азия превращается в ключевой логистический хаб, связывающий крупнейшие регионы Азии и Европы. В 2024 году общий объем грузоперевозок из Китая через страны ЦА превысил 211 тысяч контейнеров, увеличившись на 12%. "Наш регион, обладающий объемным рынком в 80 миллионов человек и богатейшими запасами природных ресурсов, последовательно укрепляет позиции как важный субъект международных отношений и торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. Ключевую роль в этом позитивном процессе играет всестороннее сотрудничество с Китайской Народной Республикой. С большим удовольствием хочу отметить, что отношения между Центральной Азией и Китаем вышли на уровень вечного, "всепогодного" и всеобъемлющего стратегического партнерства", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Глава Казахстана высоко оценил инициативу председателя КНР Си Цзиньпина о создании "сообщества единой судьбы сопредельных стран", отметив ее соответствие принципам равноправного партнерства, взаимной выгоды и уважения.
Важнейшим многосторонним документом, подписанным в Астане, стал Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами Центральной Азии и Китайской Народной Республикой. В этом контексте необходимо отметить четыре "важно", которые перечислил Си Цзиньпин и которые заложены в основу фундаментального всеобъемлющего партнерства.
Важно придерживаться принципов взаимного уважения и равенства. Все государства равны вне зависимости от размера, вопросы следует решать путем консультаций и принять решение на основе консенсуса. Важно укреплять взаимное доверие и действовать в унисон, твердо поддерживать друг друга в защите независимости, суверенитета, территориальной целостности и национального достоинства, воздерживаться от любых действий, наносящих ущерб ключевым интересам друг друга. Важно придерживаться курса на взаимную выгоду и совместное развитие, рассматривать друг друга как приоритетного партнера и предоставлять друг другу возможности для развития, учитывать интересы всех сторон в целях достижения всеобщего выигрыша и совместного процветания. Важно в духе взаимной выручки поддерживать друг друга, в том числе право выбрать путь развития в соответствии со своими реалиями. По мере продвижения собственного развития важна консолидация усилий по преодолению всякого рода рисков и вызовов в интересах защиты безопасности и стабильности в регионе", - акцентировал внимание Си Цзиньпин.
Большинство соглашений, принятых на саммите "Центральная Азия - Китай", направлены на интенсификацию торгово-экономического сотрудничества и создание условий для более свободных режимов торговли, ускорение технологичного промышленного развития. Кроме того, одобрен план действий по высококачественной реализации инициативы "Один пояс, один путь" между Китаем и государствами Центральной Азии.
Отдельного внимания заслуживает то, что главы государств приняли участие в запуске центров сотрудничества. Их деятельность ориентирована на содействие в подготовке специалистов, обмену передовыми технологиями и наращиванию потенциала государств Центральной Азии в различных сферах.
Центры будут работать по следующим направлениям:
- Борьба с бедностью - деятельность будет сосредоточена на подготовке кадров, обмене опытом и технологиями в сфере ликвидации бедности.
- Образование - предполагается развитие взаимодействия по подготовке специалистов в области образования, цифрового обучения, преподавания языков, научно-педагогических исследований.
- Борьба с опустыниванием - центр сосредоточит усилия на обмене опытом, разработке и внедрении технологий в области борьбы с опустыниванием.
Также в ходе работы саммита стало известно о том, что в этом году Китай готов предоставить странам ЦА безвозмездный грант в размере 1,5 миллиарда юаней на поддержку значимых проектов пяти стран по повышению благосостояния населения и содействию собственному развитию.
Глава Китая отметил, что высоко ценит и поддерживает все усилия и стремления Кыргызской Республики, направленные на укрепление государственного суверенитета, наращивание собственного потенциала, обеспечение устойчивого социально-экономического развития и улучшение благосостояния народа.
Садыр Жапаров рассказал о начале реализации проекта железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, подчеркнув, что наша страна придает особое значение отношениям с Китаем, основанных на взаимном доверии, уважении и готовности наращивать усилия, направленные на благо и процветание народов двух стран. "Мы искренне ценим достигнутый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, основанного на взаимном уважении, равноправии и добрососедстве", - сказал президент Кыргызстана.
Двусторонние переговоры завершились принятием важных документов. Они касаются таких сфер, как водное хозяйство и аграрный сектор, здравоохранение и цифровизация, укрепление взаимодействия в информационной сфере. В этом контексте для нас особенно важно выделить меморандум о сотрудничестве между кыргызским национальным информационным агентством "Кабар" и Медиакорпорацией Китая.
Автор: Кирилл Степанюк, "Кабар"
Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. Отец работал бухгалтером, а мать была домохозяйкой, но окончила Ленинградское хореографическое училище. Григорович рассказывал, что его дед был итальянцем, который остался в России, влюбившись в русскую девушку. Он водил маленького Юрия в цирк "почти каждый день". Один дядя мальчика был артистом цирка, второй - артистом балета Мариинского театра, который участвовал в Дягилевских сезонах, поэтому в доме все время была театральная публика, отмечает РБК.
В десять лет Григорович поступил в Ленинградское хореографическое училище, вместе с другими детьми участвовал в спектаклях на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова.
В военные годы находился в эвакуации сначала в Костроме, а потом в Молотове , где продолжал учиться и выступать, вернулся в 1944 году после блокады. В 1946 году окончил училище, тогда же поступил в балетную труппу Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, где до 1961 года был одним из ведущих гротесковых танцовщиков, танцевал в числе прочего в "Бахчисарайском фонтане" Асафьева и "Спартаке" Хачатуряна.
Несмотря на работу в качестве солиста, известен Григорович в первую очередь как постановщик. Первой его самостоятельной работой был "Аистенок", который зрители детской балетной студии Ленинградского дворца культуры имени Горького увидели в 1947 году.
С 1953-го Григорович занимался постановкой сначала отдельных танцев, а потом полноценных балетов в "Мариинке", с 1961 по 1964 год был там балетмейстером.
Первая полноценная постановка Григоровича, подготовленная в свободное от штатных репетиций время, состоялась в Мариинском театре в 1957 году. Это был "Каменный цветок" на музыку Сергея Прокофьева. Занятые в балете Ирина Колпакова, Алла Осипенко, Анатолий Гридин и Александр Грибов, как говорится, проснулись знаменитыми. На премьере присутствовал Дмитрий Шостакович, балет "Золотой век" которого Григорович позже поставил.
Вторая постановка Григоровича - балет "Легенда о любви" на либретто турецкого писателя и поэта Назыма Хикмета и музыку Арифа Меликова - была показана в 1961 году. Оба спектакля до сих пор в репертуаре Мариинского театра.
Первые постановки Григоровича в Ленинграде не только имели большой успех, но и подарили ему знакомство с театральным художником Симоном Вирсаладзе. Позже соавторы переехали в Москву, где работали вместе вплоть до смерти Вирсаладзе в 1989 году.
Работая над новыми редакциями своих старых постановок после смерти товарища, Григорович вносил изменения в хореографию, но никогда не менял общий художественный вид спектакля, выработанный вместе с Вирсаладзе.
Григоровича позвали в Большой театр после успешной постановки "Спящей красавицы" Чайковского. С 1964 года он работал главным балетмейстером московского театра. Здесь более чем за 30 лет осуществил 15 постановок, восемь из которых оригинальные, неоднократно выезжал вместе с труппой за рубеж. В 1988 году стал худруком театра. Он прославился переосмыслением русской балетной классики, успешно перезапустив классические постановки Петипа и других мэтров.
Первым балетом, который Григорович сделал в роли балетмейстера Большого, стал "Щелкунчик".
Я очень сам люблю этот спектакль (...) Мне очень нравится это произведение Чайковского. Не говорю Гофмана, потому что, мне кажется, это очень свое (...) это русский "Щелкунчик", - рассказывал постановщик в 2006 году.
В другом интервью Григорович пояснил: "Меня вела музыка Чайковского. Я всегда хотел воплотить партитуру, ее смыслы. То есть Гофмана через Чайковского. Это сложный механизм взаимодействия, и в конечном итоге не скажешь, чего в готовом спектакле больше - литературной основы или музыки. Так вообще нельзя подходить к балету. Он - результат переплавки всего, что несут нам авторы первоисточника, с тем, что хореограф обо всем этом думает. Кто-то ужесточает, уплотняет гофмановский контекст, и он вырастает в самостоятельную активную силу. Для меня он именно контекст, а вырастает, ширится - романтическое чувство".
В Большом театре у Григоровича возник конфликт с танцорами: Маей Плисецкой, Владимиром Васильевым, Екатериной Максимовой и Марисом Лиепой.
По словам младшего брата балерины Азария Плисецкого, суть конфликта заключалась в том, что "Григорович в ущерб Майе выдвигал на центральные роли обожаемую им Наталию Бессмертнову, на которой женился в 1968 году. Этого не могла простить. Конфронтация началась с банальной истории, а закончилась настоящей войной. Обиды росли как снежный ком (...) Он ссорился с людьми, принесшими ему славу". В 1990 году Григорович отправил Плисецкую, Васильева и Максимову на пенсию, и "со всей страстью, на которую только была способна ее пламенная натура, Майя возненавидела Григоровича".
Критик и музыковед Соломон Волков рассматривал ситуацию иначе: "В каком-то смысле конфликт с Васильевым и Плисецкой был неизбежен. Долгое время Григорович оставался на своем посту в Большом театре именно потому, что труппа понимала: балет великой Плисецкой - это для Плисецкой, балет великого Васильева - это для Васильева. А балет великого Григоровича - это балет для всей труппы. На балете Григоровича можно сделать себе имя".
Юрий Николаевич - человек мощнейшей энергетики (...) Каждый раз поражаюсь, насколько точно он передал женские эмоции, чувства и переживания - будто и сам был когда-то женщиной. А какая музыка в его работах! Она покоряет и пронзает с первых мгновений!" - вспоминала о мастере прима-балерина Мариинского театра Виктория Терешкина.
В 1980 году Григорович поставил церемонии открытия и закрытия летних XXII Олимпийских игр в Москве.
Я каждый спектакль делаю с большим трудом, с огромным. Уже не говоря о том, что я сам протанцовываю все в зале всех своих героев, и мужчин, и женщин (...) Для меня это всегда очень трудно. И интересно", - отмечал Григорович.
С 1992 года Григорович десять лет председательствовал в жюри Международной балетной премии "Бенуа де ла данс". Балетмейстер рассказывал, что смысл события состоял в том, чтобы "найти новое, талантливое, какому бы направлению танца оно ни принадлежало".
Важным для Григоровича было преодолеть различия и разделения балетных школ и "консолидировать интернациональные достижения балета, предъявить миру огромные духовные богатства нашего искусства".
Мы рассчитывали, что этот единственный день в году, когда приз будет вручаться, станет точкой схода самых разных направлений танца, прославленных мастеров и новых имен, вступающих в профессию", - рассказывал о своей сверхзадаче балетмейстер.
Григорович рассказывал, что в 1990-е был не согласен с художественным направлением, в котором развивался Большой театр, и вместе с главным дирижером и главным художником ушел в 1995 году.
В 2008 году Григорович вернулся в Большой, где до самой смерти был штатным хореографом.
На протяжении жизни он много преподавал - сначала в Консерватории в Ленинграде, потом в Хореографическом институте в Москве.
Григорович стал народным артистом СССР в 1973 году, а в 1986-м - Героем социалистического труда. Он обладатель множества наград, премий и орденов, в числе которых почетный приз Парижской академии танца и "Золотая маска".
О сложностях с гастролями, возникшими после начала военных действий на Украине в 2022 году, Григорович рассказывал: "Стоило выйти нашим артистам на сцену, не произнеся ни единого слова, не выкрикнув ни единого политического лозунга, и просто начать делать свое дело, к которому они предназначены, и весь балаган рассыпался в прах".
Люди в зале преображались, становились людьми, и все мы были вместе. Моя самая большая надежда по-прежнему в том, что балет как искусство абсолютно способен отстоять себя в любых спорах времени, преодолеть внешние угрозы и внутренние сомнения. И остаться тем, чем он был всегда, - высшим выражением красоты мира и человека", - отметил он.
Щелкунчик" в постановке Юрия Григоровича на протяжении многих лет - главный новогодний балет.
Сама сила этой музыки и сказочного мифа о механической кукле, умеющей колоть орехи, огромна и, кажется, растет год от года (...) Конечно, к этому ажиотажу примешивается мода, коллективный порыв, объединяющий людей в разных частях света. Даже если так. Если после балета они выйдут обновленными, вынесут из зала добрые чувства, запомнят музыкальные темы и передадут их по эстафете, то чего ж нам еще желать. Значит, работает музыка, поэзия и танец, значит, не все отнято у нас глобализацией, усреднением и упрощением жизненных потребностей. Психотерапевтический эффект "Щелкунчика" мне хорошо знаком по гастролям Большого балета в Европе, США, Японии... Я ставил этот балет 13 раз в восьми странах мира (...) Восприятие его в артистической среде и в зрительской массе везде одинаково - высокое чувство, чистота и единение, которое гасит любые раздоры, агрессию, нетерпимость. Абсолютно общечеловеческий миф. О таком эффекте можно только мечтать", - заключил балетмейстер.
19 мая 2025 года стало известно, что гениальный российский хореограф и великий артист балета Юрий Григорович в возрасте 98 лет ушел из жизни.
Общественные деятели, представители науки и политологи обсудили в Бишкеке вопросы сохранения исторической памяти. Попытки подмены фактов и фальсификации прошлого - это еще один вызовов, который подрывает основы государства, провоцирует противоречия между поколениями, используется для дискредитации культурных ценностей и традиций, нацелен на разжигание вражды между странами и народами. Это то, с чем мы сейчас сталкиваемся, открывая социальные сети, читая токсичные сайты и просматривая откровенно провокационные ролики. Масштабы и размах этой деятельности мы видим каждый день, и нет сомнений в том, что такая работа ведется скоординировано, подкреплена финансово с привлечением серьезного количества человеческих ресурсов, сообщает информационное агентство "Кабар".
На дискуссионной площадке, организованной автономной некоммерческой организацией "Евразия", выступили историки, преподаватели вузов, общественные и политические деятели, журналисты из Кыргызстана и России, которые в своих выступлениях подчеркнули, что попыткам переделать и переписать наше прошлое нужно противостоять вместе.
Важно понимать, что историю пишут не блогеры и тем более не агенты влияния, в идеале она является отражением фактов, основанных на документах. Летопись страны народа находится в государственных архивах, и только после досконального изучения этих хранилищ артефактов, кино- и фотохроники, исторических свидетельств, справок и докладов представителям научных кругов и экспертного сообщества можно писать и издавать учебники, давать какие-то трактовки и комментарии. Это работа для профессиональных историков, а не для ангажированных говорящих голов или так называемых активистов.
Модератор конференции - директор института политических исследований, кандидат исторических наук Эсен Усубалиев отметил, что практически все евразийское пространство живет в условиях, когда странам и народом навязываются нарративы из методичек.
Общее историческое прошлое искажается намеренно, целенаправленно, чтобы вызвать в Центральной Азии и на большом евразийском пространстве враждебные настроения и отношения между странами и народами. Идет подмена понятий и фальсификации, уничтожают общие ценности и традиции. Государство просто теряет ориентиры. Необходимость противостоять искажению истории - это вопрос сохранения здоровья нашего общества. Мы должны вырастить поколение, которое будет помнить историю становления и развития своей страны. Трактовка важности и значимости тех или иных событий - это вопрос государственного суверенитета. И писать учебники должны только наши ученые НАН на основе глубочайшего изучения архивов и документов. А та грязь, что сейчас льется из методичек, должна исчезнуть", - сказал он.
Проблема разговоров о прошлом заключается в том, что в них вмешиваются "посторонние". Да, такие дискуссии могут быть сложными, но при этом вестись они должны конструктивно и объективно. Но, к сожалению, сейчас мы имеем дело с теми, кто хочет стереть нашу память и заменить ее чуждыми нарративами. Поразительно, но даже в Кыргызстане, где в каждой семье есть погибшие на фронтах Великой Отечественной войны, где в каждом селе стоят памятники погибшим солдатам и мемориалы памяти, они пытались и пытаются извратить историю Победы. На это обратил внимание кыргыстанский общественный деятель, депутат Шопоковского городского кенеша Амантур Манапбаев.
Он напомнил, что в 1941-1945 годах из нашей республики ушло на фронт четверть населения, это более 360 тысяч человек, почти половина из них с войны не вернулась. То есть беда пришла практически в каждый дом.
Депутат Амантур Манапбаев является одним из организаторов ежегодно проводимого в Кыргызстане конкурса "Письма победы - Жениш каттары". Условия простые: потомки победителей зачитывают на камеру письма с фронта, которые хранятся в семейных архивах.
Написанные дрожащей рукой солдата, в промежутке между боями, под грохот артиллерии, на клочке бумаги, отправленные в тыл письма - как последняя надежда дотянуться до родных. И каждое такое письмо - это голос из-под огня. Это не сухая хроника, не параграф из учебника. Это живое слово человека, который знал, что может не дожить до следующего дня.
И когда наши дети читают эти письма, глядя в камеру, всматриваясь в каждое слово - это не просто чтение. Это диалог поколений. Это акт памяти. Это внутреннее взросление. Сохранение исторической памяти - не только нравственный долг перед поколением победителей, но и важнейшая задача современного общества.В условиях, когда в мире предпринимаются попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, умаления роли стран бывшего Советского союза, искажения исторических фактов, наша ответственность - говорить правду, защищать историческую справедливость и воспитывать молодежь в духе уважения к подвигу предков", - подчеркнул он.
Выступивший в онлайн-формате профессор кафедры международных отношений Дальневосточного федерального университета Алексей Михалев предложил на конференции возможный вариант достижения мемориального консенсуса, то есть выработки совместных подходов к оценке общих исторических событий, их описанию и сохранению.
2025 год - это год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Эта дата является важным символом единства Большой Евразии. Вокруг него строится диалог об общем прошлом региона. Однако необходима и большая работа по поиску мемориального консенсуса между странами ЕАЭС. Мемориальный консенсус - это единая рамка понимания общего прошлого: как героических эпизодов, так и трагических. Этот консенсус невозможен без единых усилий всех историков Евразии. Для этого нужна Евразийская ассоциация исторической науки, которая объединит профессионалов со всего региона. Такая ассоциация должна построить иерархию историков-профессионалов, имеющих право говорить о политически значимом прошлом. Именно они должны создать новый язык описания истории, на основе которого будет достигнуто взаимопонимание, и благодаря чему станет возможным давать коллективный ответ на вызовы фальсификации истории со стороны глобального Запада", - подчеркнул Алексей Михалев.
По его слова, нужна новая рамка евразийской истории, основанная не на противостоянии "леса" и "степи", а на их симбиозе.
История Евразии невозможна без кочевых цивилизаций, без имперского опыта и советской эпохи. Нужно не просто научиться говорить об этом прошлом, а еще создать условия, при которых это прошлое станет своим - не искусственным, не надуманным и лично пережитым. Очень хотелось бы верить, что к 85-летию Великой Победы мы обретем не только мемориальный консенсус, но и собственную мировоззренческую и ценностную систему, способную противостоять попыткам сфальсифицировать прошлое, украсть наши победы и достижения", - добавил профессор.
Как отметили эксперты, сейчас вопрос сохранения исторической памяти актуален для многих государств Евразии. Это острая тема и серьезный вызов, на который нужно реагировать. Очевидно, что нас хотят разделить, да еще и стравить между собой. Поэтому сейчас речь идет в том числе о необходимости создания Евразийского научно-исторического сообщества, которое будет способно сохранить наше общее прошлое, оградить его от постороннего вмешательства, и пресечь попытки что-то переписать или переиначить. История - это наука не только о прошлом, может быть, даже в большей степени она о будущем.
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар"
